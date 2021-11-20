в среду, субботу и воскресенье в 19:30

Что вас ожидает

Спектакль + путешествие в историю

Приготовьтесь к тому, что на прогулке вы не услышите справок об основных достопримечательностях Остоженки, также вам не придётся запоминать даты с именами и возвращать своё внимание к гиду. Истории от Фаролеро славятся своей необычностью и лёгким налётом абсурда. Заинтригованы? Например, вы узнаете следующее:

🎧 Где прячется ровесник Золотой Орды.

🎧 За что изобретателей метрополитена чуть не отправили в ссылку.

🎧 Что общего у Нобелевской премии и абрикосового варенья.

🎧 Как поступить в институт с бараньей ногой.

🎧 В какую калитку пролезал кот Бегемот.

🎧 Откуда на стенах московских домов львы.

Вы взглянете на знакомый город под другим ракурсом и на 1,5 часа перенесётесь в сказку.

Организационные детали