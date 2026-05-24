в среду, субботу и воскресенье в 19:30

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где ты буквально становишься частью истории.



С первых минут создаётся ощущение, будто попадаешь в другой век: приглушённый свет фонаря, музыка в наушниках, голос Фаролеро и вечерние улицы Остоженки делают прогулку очень кинематографичной. Маршрут идеально подобран — красивые переулки, старинные особняки, уютные дворики и места, мимо которых обычно проходишь, даже не замечая их истории.



Особенно понравилось, что экскурсия построена не в формате «сухих фактов», а как живая история с элементами спектакля. Было ощущение полного погружения: где-то хотелось улыбаться, где-то — задуматься, а в некоторые моменты даже появлялись мурашки от атмосферы. Очень необычная подача материала, которая подойдёт даже тем, кто обычно не любит экскурсии.



Отдельно хочется отметить организацию: всё было очень комфортно — хороший звук в наушниках, удобный темп прогулки, внимание к деталям и невероятная харизма самого Фонарщика. Видно, сколько души вложено в проект.



Маршрут по Остоженке особенно красив вечером: огни города, старые фасады и тихие переулки создают ощущение настоящей мистической Москвы. После прогулки остаётся приятное послевкусие, будто посмотрел красивый фильм и ненадолго выпал из реальности.



Очень рекомендую прогулки Фонарщик Фаролеро всем, кто хочет по-новому посмотреть на Москву, провести необычный вечер или просто почувствовать магию города. Это тот формат, который действительно запоминается.