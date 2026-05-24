в среду, субботу и воскресенье в 19:30

Добавьте к привычной прогулке музыку, мантии и мистического Фаролеро, отнимите классический способ повествования — и получится совершенно новый формат, спектакль-впечатление! Фонарщик своими необычными рассказами погрузит вас словно в сказку, а вечернее освещение города усилит переживаемые эмоции.
Описание аудиогида
Спектакль + путешествие в историю
Приготовьтесь к тому, что на прогулке вы не услышите справок об основных достопримечательностях Остоженки, также вам не придётся запоминать даты с именами и возвращать своё внимание к гиду. Истории от Фаролеро славятся своей необычностью и лёгким налётом абсурда. Заинтригованы? Например, вы узнаете следующее:
🎧 Где прячется ровесник Золотой Орды?
🎧 За что изобретателей метрополитена чуть не отправили в ссылку?
🎧 Что общего у Нобелевской премии и абрикосового варенья?
🎧 Как поступить в институт с бараньей ногой?
🎧 В какую калитку пролезал кот Бегемот?
🎧 Откуда на стенах московских домов львы?
Вы взглянете на знакомый город под другим ракурсом и на 1,5 часа перенесётесь в сказку.
Организационные детали
- На время променада вы получите фирменные плащи-накидки и шумоподавляющие наушники
- Прогулка возможна в групповом, индивидуальном, корпоративном формате (подробнее в переписке)
- Наш маршрут позволяет принять участие гостям с детскими и взрослыми колясками
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость аудиогида
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|2800 ₽
|Дети до 13 лет
|1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Музей Москвы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фонарщик Фаролеро — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провёл экскурсии для 6961 туриста
Международный проект театрализованных прогулок Farolero зародился в Барселоне в 2016 году и вскоре вышел далеко за пределы Испании. Наша команда знакомит с историей городов с необычного ракурса — через людей, их мечты и намерения. Наши променады — это сочетание образования, психологической терапии и театрального перфоманса. Приглашаем прогуляться по городу со старым фонарщиком, который осветит путь искателям приключений.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 48 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Добрый день! Меня зовут Галина! 23.05 была на экскурсии Farolero. Скажу честно, когда раздали наушники, подумала, что будет не интересно с электронным гидом. Нам раздали мантии с надписью гида, выдали
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А
Вчера побывала на прогулке с Фонарщиком Фаролеро по маршруту «Остоженка» в Москва — и это был очень атмосферный вечер Это не просто экскурсия, а настоящее театрализованное путешествие по старой Москве,
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необычный формат и это здорово!!!! первый раз была на такой экскурсии, очень понравилось! волшебно и атмосферно!!! места в которые вы сами не дойдете😂 и однозначно ночной город, совершенно другой город!!!
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И
Дождик не помешал нашей прогулке!
Организовано все на отличном уровне. Ребята молодцы: создали атмосферу таинственности и ожидания чуда!
Нам завидовали все, кто встречали нас в переулках Москвы.
А т. к. я с этой
Организовано все на отличном уровне. Ребята молодцы: создали атмосферу таинственности и ожидания чуда!
Нам завидовали все, кто встречали нас в переулках Москвы.
А т. к. я с этой
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Е
Прекрасная экскурсия! Совершенно новый формат, где классическое повествование заменено на интерактивную сказку. Полтора часа с фонарщиком пролетели незаметно. Узнали много любопытных фактов о знаменитых жителях Остоженки. Огромное спасибо помощникам в масках за доброжелательность и неожиданные приятные сюрпризы в пути. Ребёнок ушел с горящими глазами. Вышли с ощущением тепла и вдохновения!
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М
Это просто сказка, в которую попадаешь с головой! Если вам надоели обычные экскурсии, то эта точно вас порадует! Тут не просто ходишь по историческим местам с гидом, а словно оказываешься
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