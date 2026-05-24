в среду, субботу и воскресенье в 19:30

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Тайны Остоженки Москвы: спектакль-променад с фонарщиком Фаролеро

Атмосферная аудиопрогулка по красивейшей улице Москвы - с фонарщиком и его загадочными историями
Добавьте к привычной прогулке музыку, мантии и мистического Фаролеро, отнимите классический способ повествования — и получится совершенно новый формат, спектакль-впечатление! Фонарщик своими необычными рассказами погрузит вас словно в сказку, а вечернее освещение города усилит переживаемые эмоции.
4.9
48 отзывов
Тайны Остоженки Москвы: спектакль-променад с фонарщиком Фаролеро
Тайны Остоженки Москвы: спектакль-променад с фонарщиком Фаролеро
Тайны Остоженки Москвы: спектакль-променад с фонарщиком Фаролеро

Описание аудиогида

Спектакль + путешествие в историю

Приготовьтесь к тому, что на прогулке вы не услышите справок об основных достопримечательностях Остоженки, также вам не придётся запоминать даты с именами и возвращать своё внимание к гиду. Истории от Фаролеро славятся своей необычностью и лёгким налётом абсурда. Заинтригованы? Например, вы узнаете следующее:
🎧 Где прячется ровесник Золотой Орды?
🎧 За что изобретателей метрополитена чуть не отправили в ссылку?
🎧 Что общего у Нобелевской премии и абрикосового варенья?
🎧 Как поступить в институт с бараньей ногой?
🎧 В какую калитку пролезал кот Бегемот?
🎧 Откуда на стенах московских домов львы?
Вы взглянете на знакомый город под другим ракурсом и на 1,5 часа перенесётесь в сказку.

Организационные детали

  • На время променада вы получите фирменные плащи-накидки и шумоподавляющие наушники
  • Прогулка возможна в групповом, индивидуальном, корпоративном формате (подробнее в переписке)
  • Наш маршрут позволяет принять участие гостям с детскими и взрослыми колясками

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость аудиогида

ТарифСтоимость
Стандартный билет2800 ₽
Дети до 13 лет1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Музей Москвы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фонарщик Фаролеро
Фонарщик Фаролеро — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провёл экскурсии для 6961 туриста
Международный проект театрализованных прогулок Farolero зародился в Барселоне в 2016 году и вскоре вышел далеко за пределы Испании. Наша команда знакомит с историей городов с необычного ракурса — через людей, их мечты и намерения. Наши променады — это сочетание образования, психологической терапии и театрального перфоманса. Приглашаем прогуляться по городу со старым фонарщиком, который осветит путь искателям приключений.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 48 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
45
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2
2
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Коваленко
Добрый день! Меня зовут Галина! 23.05 была на экскурсии Farolero. Скажу честно, когда раздали наушники, подумала, что будет не интересно с электронным гидом. Нам раздали мантии с надписью гида, выдали
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наушники и началось как оказалось наше прекрасное путешествие. Мы блуждали по улицам Москвы, на закате, солнца. Оно красиво освещало улочки, в ушах звучал приятный голос с интересной историей жизни и развития Остоженки. В такт голосу гида играла фоном музыка, она заглушала шум города, иногда я ловила себя на мысли, что если немного закрыть глаза и погрузиться мысленно в историю, звучавшую из наушников, можно увидеть как люди того времени спешат, по своим делам, наряженные в одежды того времени, а по дорогам снуют повозки. Нас накормили конфетами, рассказали, историю их производства. Великая балерина станцевала нам на стене в проеме арки, старинного дома. Посмотрели дом, в котором часто бывал и творил Булгаков. Вечер был волшебным. Спасибо вам за такую интересную экскурсию!!!

Добрый день! Меня зовут Галина! 23.05 была на экскурсии Farolero. Скажу честно, когда раздали наушники, подумала,
Добрый день! Меня зовут Галина! 23.05 была на экскурсии Farolero. Скажу честно, когда раздали наушники, подумала,
Добрый день! Меня зовут Галина! 23.05 была на экскурсии Farolero. Скажу честно, когда раздали наушники, подумала,
Добрый день! Меня зовут Галина! 23.05 была на экскурсии Farolero. Скажу честно, когда раздали наушники, подумала,
Добрый день! Меня зовут Галина! 23.05 была на экскурсии Farolero. Скажу честно, когда раздали наушники, подумала,
Добрый день! Меня зовут Галина! 23.05 была на экскурсии Farolero. Скажу честно, когда раздали наушники, подумала,
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А
Вчера побывала на прогулке с Фонарщиком Фаролеро по маршруту «Остоженка» в Москва — и это был очень атмосферный вечер Это не просто экскурсия, а настоящее театрализованное путешествие по старой Москве,
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где ты буквально становишься частью истории.

С первых минут создаётся ощущение, будто попадаешь в другой век: приглушённый свет фонаря, музыка в наушниках, голос Фаролеро и вечерние улицы Остоженки делают прогулку очень кинематографичной. Маршрут идеально подобран — красивые переулки, старинные особняки, уютные дворики и места, мимо которых обычно проходишь, даже не замечая их истории.

Особенно понравилось, что экскурсия построена не в формате «сухих фактов», а как живая история с элементами спектакля. Было ощущение полного погружения: где-то хотелось улыбаться, где-то — задуматься, а в некоторые моменты даже появлялись мурашки от атмосферы. Очень необычная подача материала, которая подойдёт даже тем, кто обычно не любит экскурсии.

Отдельно хочется отметить организацию: всё было очень комфортно — хороший звук в наушниках, удобный темп прогулки, внимание к деталям и невероятная харизма самого Фонарщика. Видно, сколько души вложено в проект.

Маршрут по Остоженке особенно красив вечером: огни города, старые фасады и тихие переулки создают ощущение настоящей мистической Москвы. После прогулки остаётся приятное послевкусие, будто посмотрел красивый фильм и ненадолго выпал из реальности.

Очень рекомендую прогулки Фонарщик Фаролеро всем, кто хочет по-новому посмотреть на Москву, провести необычный вечер или просто почувствовать магию города. Это тот формат, который действительно запоминается.

Вчера побывала на прогулке с Фонарщиком Фаролеро по маршруту «Остоженка» в Москва — и это был
Вчера побывала на прогулке с Фонарщиком Фаролеро по маршруту «Остоженка» в Москва — и это был
Вчера побывала на прогулке с Фонарщиком Фаролеро по маршруту «Остоженка» в Москва — и это был
Вчера побывала на прогулке с Фонарщиком Фаролеро по маршруту «Остоженка» в Москва — и это был
Вчера побывала на прогулке с Фонарщиком Фаролеро по маршруту «Остоженка» в Москва — и это был
Вчера побывала на прогулке с Фонарщиком Фаролеро по маршруту «Остоженка» в Москва — и это был
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Мария
необычный формат и это здорово!!!! первый раз была на такой экскурсии, очень понравилось! волшебно и атмосферно!!! места в которые вы сами не дойдете😂 и однозначно ночной город, совершенно другой город!!!
необычный формат и это здорово!!!! первый раз была на такой экскурсии, очень понравилось! волшебно и атмосферно!!!
необычный формат и это здорово!!!! первый раз была на такой экскурсии, очень понравилось! волшебно и атмосферно!!!
необычный формат и это здорово!!!! первый раз была на такой экскурсии, очень понравилось! волшебно и атмосферно!!!
необычный формат и это здорово!!!! первый раз была на такой экскурсии, очень понравилось! волшебно и атмосферно!!!
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И
Дождик не помешал нашей прогулке!
Организовано все на отличном уровне. Ребята молодцы: создали атмосферу таинственности и ожидания чуда!
Нам завидовали все, кто встречали нас в переулках Москвы.
А т. к. я с этой
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Москвой не знакома, то с большим удовольствием пройдусь этим маршрутом сама,чтобы в памяти остались и дом Булгакова, и Айсидоры Дункан.
Спасибо Фонарщику за подробности биаграфии Церителли и Бонк!
Было оочень познавательно!
Интересно было наблюдать, как взрослые люди на 1,5 часа опять стали детьми, которые поверили в чудеса!
Спасибо!

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Е
Прекрасная экскурсия! Совершенно новый формат, где классическое повествование заменено на интерактивную сказку. Полтора часа с фонарщиком пролетели незаметно. Узнали много любопытных фактов о знаменитых жителях Остоженки. Огромное спасибо помощникам в масках за доброжелательность и неожиданные приятные сюрпризы в пути. Ребёнок ушел с горящими глазами. Вышли с ощущением тепла и вдохновения!
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М
Это просто сказка, в которую попадаешь с головой! Если вам надоели обычные экскурсии, то эта точно вас порадует! Тут не просто ходишь по историческим местам с гидом, а словно оказываешься
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в живом спектакле, где ты не просто зритель, а настоящий участник событий. Я была на двух экскурсиях в Москве и с нетерпением жду Новый год и новых историй от этого загадочного фонарщика✨ Большое спасибо за такое настроение и атмосферу настоящего волшебства❤️

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