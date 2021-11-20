Тайны Остоженки с Фаролеро

Атмосферная прогулка по красивейшей улице Москвы — с фонарщиком и его загадочными историями

Добавьте к привычной экскурсии музыку, мантии и мистического Фаролеро, отнимите классический способ повествования — и получится совершенно новый формат, спектакль-впечатление! Фонарщик своими необычными рассказами погрузит вас словно в сказку, а вечернее освещение города усилит переживаемые эмоции.
Тайны Остоженки с Фаролеро
Тайны Остоженки с Фаролеро
Тайны Остоженки с Фаролеро
Тайны Остоженки с Фаролеро
Тайны Остоженки с Фаролеро
Тайны Остоженки с Фаролеро
Тайны Остоженки с Фаролеро
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Спектакль + путешествие в историю

Приготовьтесь к тому, что на прогулке вы не услышите справок об основных достопримечательностях Остоженки, также вам не придётся запоминать даты с именами и возвращать своё внимание к гиду. Истории от Фаролеро славятся своей необычностью и лёгким налётом абсурда. Заинтригованы? Например, вы узнаете следующее:
🎧 Где прячется ровесник Золотой Орды.
🎧 За что изобретателей метрополитена чуть не отправили в ссылку.
🎧 Что общего у Нобелевской премии и абрикосового варенья.
🎧 Как поступить в институт с бараньей ногой.
🎧 В какую калитку пролезал кот Бегемот.
🎧 Откуда на стенах московских домов львы.
Вы взглянете на знакомый город под другим ракурсом и на 1,5 часа перенесётесь в сказку.

Организационные детали

  • На время экскурсии вы получите фирменные плащи-накидки и шумоподавляющие наушники
  • Прогулка возможна в групповом, индивидуальном, корпоративном формате (подробнее в переписке)
  • Наш маршрут позволяет принять участие гостям с детскими и взрослыми колясками

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
— Музей Москвы
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, субботу и воскресенье в 19:30
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в среду, субботу и воскресенье в 19:30

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