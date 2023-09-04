«Дом винтажной музыки» — единственный в мире музей старинной аудиотехники. Он основан на частной коллекции, которая собиралась больше 20 лет и состоит из 400 аппаратов и 3000 виниловых пластинок. Вы увидите граммофоны, патефоны, радиолы, бобинные и кассетные магнитофоны, джук-боксы — всю историю развития музыкальных приборов с конца 19 века до 80-х годов 20 века.

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Описание

Что вас ожидает

Мы познакомим вас с ушедшими эпохами через историю эволюции звукозаписи и аудиоаппаратуры. Вы послушаете аутентичные пластинки и редкие музыкальные произведения, записанные на шеллачные валики, виниловые пластинки, бобины и кассеты.

Вы увидите:

Фонограф Томаса Эдисона 1900 года

Проигрыватель Жан-Поля Бельмондо

Радиоприёмник «Филипс» из фильма о Джеймсе Бонде

Аппаратуру из студии, где записывались The Beatles

И другие американские, европейские и отечественные винтажные аппараты

Услышите, как звучит первый проигрыватель пластинок LP — Philco 1948 года и 50-сантиметровая пластинка на аппарате Pathe concert, Victrol`у 1910-х гг. Рассмотрите тефифон и проведёте время в нашей интерактивной ретрокомнате.

Организационные детали