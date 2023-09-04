От фонографа до CD: музыкально-познавательное путешествие по 20 веку

Увидеть радиоприёмник Бонда и послушать редкие пластинки на интерактивной экскурсии в мини-группе

5
1 отзыв
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«Дом винтажной музыки» — единственный в мире музей старинной аудиотехники.

Он основан на частной коллекции, которая собиралась больше 20 лет и состоит из 400 аппаратов и 3000 виниловых пластинок.

Вы увидите граммофоны, патефоны, радиолы, бобинные и кассетные магнитофоны, джук-боксы — всю историю развития музыкальных приборов с конца 19 века до 80-х годов 20 века.
От фонографа до CD: музыкально-познавательное путешествие по 20 веку
От фонографа до CD: музыкально-познавательное путешествие по 20 веку
От фонографа до CD: музыкально-познавательное путешествие по 20 веку
От фонографа до CD: музыкально-познавательное путешествие по 20 веку
От фонографа до CD: музыкально-познавательное путешествие по 20 веку
От фонографа до CD: музыкально-познавательное путешествие по 20 веку
От фонографа до CD: музыкально-познавательное путешествие по 20 веку
От фонографа до CD: музыкально-познавательное путешествие по 20 веку
От фонографа до CD: музыкально-познавательное путешествие по 20 веку
Ближайшие даты:
14
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы познакомим вас с ушедшими эпохами через историю эволюции звукозаписи и аудиоаппаратуры. Вы послушаете аутентичные пластинки и редкие музыкальные произведения, записанные на шеллачные валики, виниловые пластинки, бобины и кассеты.

Вы увидите:

  • Фонограф Томаса Эдисона 1900 года
  • Проигрыватель Жан-Поля Бельмондо
  • Радиоприёмник «Филипс» из фильма о Джеймсе Бонде
  • Аппаратуру из студии, где записывались The Beatles
  • И другие американские, европейские и отечественные винтажные аппараты

Услышите, как звучит первый проигрыватель пластинок LP — Philco 1948 года и 50-сантиметровая пластинка на аппарате Pathe concert, Victrol`у 1910-х гг. Рассмотрите тефифон и проведёте время в нашей интерактивной ретрокомнате.

Организационные детали

  • Экскурсию проведёт один из сотрудников музея
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет

в субботу и воскресенье в 14:00, 16:00 и 18:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
недалеко от станций метро "Шаболовская" и "Ленинский проспект"
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 14:00, 16:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
4 сен 2023
Очень увлекательный музей, с изюминкой. Восхитительная хозяйка музея рассказывает об истории музыкальных проигрывателей, можно посмотерть и послушать, как работают проигрыватели разных эпох. Любителям музыки, аудиотехники, молодому поколению будет инетересно и познавательно.

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