Увидеть радиоприёмник Бонда и послушать редкие пластинки на интерактивной экскурсии в мини-группе
«Дом винтажной музыки» — единственный в мире музей старинной аудиотехники.
Он основан на частной коллекции, которая собиралась больше 20 лет и состоит из 400 аппаратов и 3000 виниловых пластинок.
Вы увидите граммофоны, патефоны, радиолы, бобинные и кассетные магнитофоны, джук-боксы — всю историю развития музыкальных приборов с конца 19 века до 80-х годов 20 века.
Он основан на частной коллекции, которая собиралась больше 20 лет и состоит из 400 аппаратов и 3000 виниловых пластинок.
Вы увидите граммофоны, патефоны, радиолы, бобинные и кассетные магнитофоны, джук-боксы — всю историю развития музыкальных приборов с конца 19 века до 80-х годов 20 века.
Ближайшие даты:
14
окт
окт
15
окт
окт
21
окт
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22
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окт
28
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окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы познакомим вас с ушедшими эпохами через историю эволюции звукозаписи и аудиоаппаратуры. Вы послушаете аутентичные пластинки и редкие музыкальные произведения, записанные на шеллачные валики, виниловые пластинки, бобины и кассеты.
Вы увидите:
- Фонограф Томаса Эдисона 1900 года
- Проигрыватель Жан-Поля Бельмондо
- Радиоприёмник «Филипс» из фильма о Джеймсе Бонде
- Аппаратуру из студии, где записывались The Beatles
- И другие американские, европейские и отечественные винтажные аппараты
Услышите, как звучит первый проигрыватель пластинок LP — Philco 1948 года и 50-сантиметровая пластинка на аппарате Pathe concert, Victrol`у 1910-х гг. Рассмотрите тефифон и проведёте время в нашей интерактивной ретрокомнате.
Организационные детали
- Экскурсию проведёт один из сотрудников музея
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет
в субботу и воскресенье в 14:00, 16:00 и 18:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- недалеко от станций метро "Шаболовская" и "Ленинский проспект"
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу и воскресенье в 14:00, 16:00 и 18:00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дом винтажной музыки — ваша команда гидов в Москве
«Дом винтажной музыки» — интерактивный музей, основанный на частной коллекции. Такой полной, уникальной экспозиции нет нигде в мире. Вся наша команда очень любит своё дело. Мы приглашаем вас прийти к нам на экскурсии и вместе погрузиться в мир винтажного звука.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
4 сен 2023
Очень увлекательный музей, с изюминкой. Восхитительная хозяйка музея рассказывает об истории музыкальных проигрывателей, можно посмотерть и послушать, как работают проигрыватели разных эпох. Любителям музыки, аудиотехники, молодому поколению будет инетересно и познавательно.
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