Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Прогулка по Пушкинскому музею: шедевры основной экспозиции

Разобраться в искусстве древних цивилизаций, мастеров Ренессанса или творцов Северного Возрождения

Marina
Marina – Гид из Москвы
От античных рельефов до полотен Рембрандта — эта экскурсия ⛳ познакомит вас с величайшими творениями мирового искусства и поможет разложить по полочкам его историю 📖.

В зависимости от выбранного вами маршрута мы проникнем в тайны древних цивилизаций, познакомимся с шедеврами мастеров Ренессанса или детально рассмотрим знаковые работы «малых голландцев».
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Прогулка по Пушкинскому музею: шедевры основной экспозиции
Прогулка по Пушкинскому музею: шедевры основной экспозиции

Что вас ожидает

Экскурсия ⛳ пройдет по одному из двух тематических маршрутов на ваш выбор.

Маршрут 1: древние цивилизации и итальянское Возрождение
Мы совершим путешествие по следам древних цивилизаций, Египта и Ассирии. Познакомимся с античным искусством — греческой вазописью, римским портретом и рельефами. Заглянем в греческий и итальянский дворики, увидим уникальную коллекцию фаюмских портретов, одну из крупнейших в мире. А кроме того:

  • Поговорим об истоках и периодах Возрождения и разберемся, чем эпоха Ренессанса отличается от Средних веков
  • Рассмотрим картины мастеров раннего и высокого Возрождения, раскроем секрет символического языка эпохи. Вы научитесь правильно смотреть и анализировать картины этого периода.
  • Встретимся с выдающимися памятниками искусства Средних веков и знаменитыми итальянскими скульпторами Возрождения, Микеланджело и Донателло.

Маршрут 2: Северное Возрождение и Золотой век голландской живописи
Второй вариант экскурсии 🧭 поможет вам раскрыть, почему 17 век называют «золотым» в истории 📖 европейской живописи, кто такие «малые голландцы» и чем искусство художников Северного Возрождения отличались от творений их итальянских коллег по цеху. Выясним, что символизируют предметы, изображенные на натюрмортах, и проникнем в тайны шедевров Лукаса Кранаха, Брейгеля, Рубенса и Рембрандта.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ проходит по постоянной экспозиции Главного здания ГМИИ им. Пушкина
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты 🎫. Участникам необходимо заранее приобрести билеты 🎫 онлайн для себя и для гида на официальном сайте музея в разделе: «Главное здание. Постоянная экспозиция». Цены: 400 руб. /взрослый, 200 руб. /льготный.
  • Режим работы ГМИИ им. Пушкина: вторник, среда, суббота, воскресенье — с 11:00 до 20:00; четверг, пятница — с 11:00 до 21:00; понедельник — выходной
  • Максимальное количество участников — 2 человека
Начало и место завершения
🚩 в районе метро Кропоткинская
Прогулка по Пушкинскому музею: шедевры основной экспозиции
Прогулка по Пушкинскому музею: шедевры основной экспозиции
Прогулка по Пушкинскому музею: шедевры основной экспозиции
Прогулка по Пушкинскому музею: шедевры основной экспозиции
Прогулка по Пушкинскому музею: шедевры основной экспозиции
Прогулка по Пушкинскому музею: шедевры основной экспозиции
Прогулка по Пушкинскому музею: шедевры основной экспозиции

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Marina
Marina
Коренная москвичка, аккредитованный экскурсовод, образование высшее, дополнительное образование по специальности «История искусства». Увлекаюсь разными видами искусства — музыкой, архитектурными стилями, историей Москвы, иконографией. Постоянно занимаюсь повышением квалификации — посещаю мастер-классы и тематические лекции по интересующим меня вопросам истории, искусствоведения и архитектуры. В любой деятельности считаю главным наличие творческого начала, увлеченности. Для меня работа экскурсовода — это живое общение с людьми, обмен мыслями, знаниями, совместный опыт познания шедевров искусства и истории города. Стремлюсь заинтересовать и увлечь аудиторию в процессе экскурсии, дать ощущение совместного творчества. Хочу быть востребованным, высокообразованным экскурсоводом, способным вдохновлять людей красотой произведений искусства.
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