Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Что вас ожидает

Экскурсия ⛳ пройдет по одному из двух тематических маршрутов на ваш выбор.

Маршрут 1: древние цивилизации и итальянское Возрождение

Мы совершим путешествие по следам древних цивилизаций, Египта и Ассирии. Познакомимся с античным искусством — греческой вазописью, римским портретом и рельефами. Заглянем в греческий и итальянский дворики, увидим уникальную коллекцию фаюмских портретов, одну из крупнейших в мире. А кроме того:

Поговорим об истоках и периодах Возрождения и разберемся, чем эпоха Ренессанса отличается от Средних веков

Рассмотрим картины мастеров раннего и высокого Возрождения, раскроем секрет символического языка эпохи. Вы научитесь правильно смотреть и анализировать картины этого периода.

Встретимся с выдающимися памятниками искусства Средних веков и знаменитыми итальянскими скульпторами Возрождения, Микеланджело и Донателло.

Маршрут 2: Северное Возрождение и Золотой век голландской живописи

Второй вариант экскурсии 🧭 поможет вам раскрыть, почему 17 век называют «золотым» в истории 📖 европейской живописи, кто такие «малые голландцы» и чем искусство художников Северного Возрождения отличались от творений их итальянских коллег по цеху. Выясним, что символизируют предметы, изображенные на натюрмортах, и проникнем в тайны шедевров Лукаса Кранаха, Брейгеля, Рубенса и Рембрандта.

Организационные детали