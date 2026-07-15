Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Экскурсия пройдет по одному из двух тематических маршрутов на ваш выбор.
Маршрут 1: древние цивилизации и итальянское Возрождение
Мы совершим путешествие по следам древних цивилизаций, Египта и Ассирии. Познакомимся с античным искусством — греческой вазописью, римским портретом и рельефами. Заглянем в греческий и итальянский дворики, увидим уникальную коллекцию фаюмских портретов, одну из крупнейших в мире. А кроме того:
Поговорим об истоках и периодах Возрождения и разберемся, чем эпоха Ренессанса отличается от Средних веков
Рассмотрим картины мастеров раннего и высокого Возрождения, раскроем секрет символического языка эпохи. Вы научитесь правильно смотреть и анализировать картины этого периода.
Встретимся с выдающимися памятниками искусства Средних веков и знаменитыми итальянскими скульпторами Возрождения, Микеланджело и Донателло.
Маршрут 2: Северное Возрождение и Золотой век голландской живописи
Второй вариант экскурсии поможет вам раскрыть, почему 17 век называют «золотым» в истории европейской живописи, кто такие «малые голландцы» и чем искусство художников Северного Возрождения отличались от творений их итальянских коллег по цеху. Выясним, что символизируют предметы, изображенные на натюрмортах, и проникнем в тайны шедевров Лукаса Кранаха, Брейгеля, Рубенса и Рембрандта.
Организационные детали
Экскурсию необходимо бронировать за 4 дня до даты проведения.
Экскурсия проходит по постоянной экспозиции Главного здания ГМИИ им. Пушкина
Режим работы ГМИИ им. Пушкина: вторник, среда, суббота, воскресенье — с 11:00 до 20:00; четверг, пятница — с 11:00 до 21:00; понедельник — выходной
С вами будет один из гидов нашей команды
О билетах
Дополнительно оплачивается музейный сбор (входные билеты включены в него): 6000 ₽ — для группы до 5 человек, 9000 ₽ — для группы 6-10 человек, 11000 ₽ — для группы 11-15 человек
Гид бронирует время на сайте, после этого музей направляет ссылку на оплату
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Кропоткинская
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 2140 туристов
Коренная москвичка, аккредитованный гид, высшее образование, дополнительное — «История искусства». Есть аккредитация на проведение экскурсий в Третьяковской галерее, ГМИИ им. Пушкина, на временных и постоянных музейных выставках.
В любой деятельности считаю читать дальшеуменьшить
важным творческое начало и увлечённость. Работа гида — это живое общение, обмен мыслями, знаниями, совместный опыт познания шедевров искусства. Стремлюсь заинтересовать и увлечь, создать ощущение совместного творчества.
Наша команда — это гиды, объединённые любовью к Москве и желанием делиться её уникальной историей. Открываем удивительные страницы культуры, архитектуры и традиций, делая каждую программу не просто информационной, а по-настоящему эмоциональной.
Специализируемся на разных темах и маршрутах — от истории и архитектуры до велоэкскурсий и сплавов на байдарках. Каждый в команде обладает глубокими и уникальными знаниями в своей области.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
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2
2
–
1
–
Ю
Юлия
Огромная благодарность Марине за интересную экскурсию! Экскурсоводу удалось легко наладить контакт с внуками, которые с интересом отвечали на вопросы, старались вникнуть во все, о чем говорилось. Спасибо за легкую и комфортную атмосферу, знания, облеченные в форму, легкую для восприятия! С удовольствием продолжим погружение в мир изящных искусств)).
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Ирина
Огромное спасибо гиду Марине за прекрасную, насыщенную, увлекательную экскурсию по Пушкинскому музею (маршрут 1). Получили много интересной информации, познакомились с коллекциями и экспонатами музея, который включает такую обширную базу,что за читать дальшеуменьшить
одну экскурсию невозможно охватить. Марина прекрасный, увлеченный рассказчик, наша экскурсия длилась более 2,5 часов и, конечно, этого времени было мало. Обязательно вернёмся ещё и продолжим знакомство с музеем по маршруту 2 и по картинным залам.
+2
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К
Камран
Очень приятная экскурсия) рекомендую
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М
Марина
Большое спасибо Марине за прогулку по Пушкинскому музею! Это была именно прогулка - Марина не спеша, терпеливо, учитывая наши пожелания и возраст ребенка погрузила нас в мир Древнего Египта, Древней читать дальшеуменьшить
Греции, Древнего Рима. Я - бабушка - получила огромное удовольствие, пройдя по знакомым залам, где не была довольно давно, а внук узнал и увидел много нового, соприкоснулся с прекрасным, хоть немного прочувствовал мир искусства. Это именно то, что было нужно ребенку для первого знакомства с замечательным музеем.
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М
Мария
Оценка не музею (он прекрасен), а организации экскурсии. Были дискомфортные моменты:1. мы все оплатили, но должны прятаться от персонала музея. Т е деятельность организатора не законная. 2. Необходимость дополнительно самостоятельно читать дальшеуменьшить
приобретать билеты себе и экскурсоводу, причем Экскурсовод без скидок— обычно это люди, имеющие что—то типа « музейного вездехода», закрались сомнения в профессионализме. 3. Меняли тему экскурсии в процессе общения с экскурсоводом за несколько дней до посещения, экскурсовод сообщила об отсутствии необходимости изменений в заказе на сайте после предоплаты, в итоге изменилось здание музея, но информация от сайта приходит прежняя, а экскурсовод на связь не выходит. 4. экскурсовод ответил и уточнил место встречи только за час до экскурсии, « помощник» на телефоне сайта очень любезна, но помочь ничем не смогла. Встречались уже «на взводе», и если бы это не был день рождения, сама экскурсия — подарок, то была бы отмена и большой скандал. 5. Манера общения сперва напрягла— понятно, что это была попытка выяснить уровень подготовки слушателей, но выглядело как опрос учительницы в школе. В процессе удалось « переключиться», в итоге оценка — неплохо, но бывало и значительно лучше.
Марина
Ответ организатора:
Уважаемый Дмитрий и участники экскурсии,
Нам действительно очень жаль, что ограничения музея по количеству участников испортили Ваше впечатление об экскурсии. Сожалеем также, читать дальшеуменьшить
что стиль ведения экскурсии, предполагающий «активное восприятие искусства» и вовлечение зрителя вызвал некоторый дискомфорт.
Со своей стороны, мы благодарны Дмитрию за организационные замечания и уже прописали более четко в описании экскурсии ограничения по количеству участников, установленные музеем.
К сожалению, мы не можем повлиять на правила проведения экскурсий в конкретном музее. Они не зависят от нас как организаторов. Но мы всегда предупреждаем клиентов заранее об этих правилах, изменениях в расписании работы музеев, новых выставках и других мероприятиях. И, конечно, стараемся делать все от нас зависящее для получения наилучших впечатлений и комфорта туристов во время экскурсии.
Мы очень рады, что экспозиция музея произвела на Дмитрия «прекрасное» впечатление и видим в этом главную задачу и результат нашей работы.
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Н
Наталья
Наша семья (3 человека взрослые) посетили Пушкинский музей в сопровождении Марины. Очень интересная и познавательная экскурсия. Марина прекрасно владеет материалом, показала основные разделы экспозиции. Особенно произвело впечатление посещение раздела Древнего Египта. Рекомендую всем, кто хочет узнать новое и любит искусство выбрать Марину в качестве гида.
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