Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Что вас ожидает
Экскурсия ⛳ пройдет по одному из двух тематических маршрутов на ваш выбор.
Маршрут 1: древние цивилизации и итальянское Возрождение
Мы совершим путешествие по следам древних цивилизаций, Египта и Ассирии. Познакомимся с античным искусством — греческой вазописью, римским портретом и рельефами. Заглянем в греческий и итальянский дворики, увидим уникальную коллекцию фаюмских портретов, одну из крупнейших в мире. А кроме того:
- Поговорим об истоках и периодах Возрождения и разберемся, чем эпоха Ренессанса отличается от Средних веков
- Рассмотрим картины мастеров раннего и высокого Возрождения, раскроем секрет символического языка эпохи. Вы научитесь правильно смотреть и анализировать картины этого периода.
- Встретимся с выдающимися памятниками искусства Средних веков и знаменитыми итальянскими скульпторами Возрождения, Микеланджело и Донателло.
Маршрут 2: Северное Возрождение и Золотой век голландской живописи
Второй вариант экскурсии 🧭 поможет вам раскрыть, почему 17 век называют «золотым» в истории 📖 европейской живописи, кто такие «малые голландцы» и чем искусство художников Северного Возрождения отличались от творений их итальянских коллег по цеху. Выясним, что символизируют предметы, изображенные на натюрмортах, и проникнем в тайны шедевров Лукаса Кранаха, Брейгеля, Рубенса и Рембрандта.
Организационные детали
- Экскурсия ⛳ проходит по постоянной экспозиции Главного здания ГМИИ им. Пушкина
- Дополнительно оплачиваются входные билеты 🎫. Участникам необходимо заранее приобрести билеты 🎫 онлайн для себя и для гида на официальном сайте музея в разделе: «Главное здание. Постоянная экспозиция». Цены: 400 руб. /взрослый, 200 руб. /льготный.
- Режим работы ГМИИ им. Пушкина: вторник, среда, суббота, воскресенье — с 11:00 до 20:00; четверг, пятница — с 11:00 до 21:00; понедельник — выходной
- Максимальное количество участников — 2 человека