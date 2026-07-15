Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

От античных рельефов до полотен Рембрандта — эта экскурсия познакомит вас с величайшими творениями мирового искусства и поможет разложить по полочкам его историю. В зависимости от выбранного вами маршрута мы проникнем в тайны древних цивилизаций, познакомимся с шедеврами мастеров Ренессанса или детально рассмотрим знаковые работы «малых голландцев».

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание билета

Экскурсия пройдет по одному из двух тематических маршрутов на ваш выбор.

Маршрут 1: древние цивилизации и итальянское Возрождение

Мы совершим путешествие по следам древних цивилизаций, Египта и Ассирии. Познакомимся с античным искусством — греческой вазописью, римским портретом и рельефами. Заглянем в греческий и итальянский дворики, увидим уникальную коллекцию фаюмских портретов, одну из крупнейших в мире. А кроме того:

Поговорим об истоках и периодах Возрождения и разберемся, чем эпоха Ренессанса отличается от Средних веков

Рассмотрим картины мастеров раннего и высокого Возрождения, раскроем секрет символического языка эпохи. Вы научитесь правильно смотреть и анализировать картины этого периода.

Встретимся с выдающимися памятниками искусства Средних веков и знаменитыми итальянскими скульпторами Возрождения, Микеланджело и Донателло.

Маршрут 2: Северное Возрождение и Золотой век голландской живописи

Второй вариант экскурсии поможет вам раскрыть, почему 17 век называют «золотым» в истории европейской живописи, кто такие «малые голландцы» и чем искусство художников Северного Возрождения отличались от творений их итальянских коллег по цеху. Выясним, что символизируют предметы, изображенные на натюрмортах, и проникнем в тайны шедевров Лукаса Кранаха, Брейгеля, Рубенса и Рембрандта.

Организационные детали

Экскурсию необходимо бронировать за 4 дня до даты проведения.

Экскурсия проходит по постоянной экспозиции Главного здания ГМИИ им. Пушкина

Режим работы ГМИИ им. Пушкина: вторник, среда, суббота, воскресенье — с 11:00 до 20:00; четверг, пятница — с 11:00 до 21:00; понедельник — выходной

С вами будет один из гидов нашей команды

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