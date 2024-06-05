Событийные экскурсии

Найдено 61 экскурсия в категории «Событийные экскурсии» в Москве, цены от 600 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Литературное Переделкино
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
107 отзывов
Литературное Переделкино
Неспешная групповая прогулка по дачному посёлку под беседы о его жителях - бывших и нынешних
Начало: У Дома творчества в Переделкино
14 июня в 12:00
16 июня в 12:30
1 000 за человека
Детская экскурсия по Новой Третьяковке
Квест
2 часа
23 отзыва
Детская экскурсия по Новой Третьяковке: шедевры искусства 20 века
Вас ждет захватывающее путешествие по миру искусства 20 века в Новой Третьяковке, полное открытий и интересных фактов
Начало: В районе метро Октябрьская
13 июня в 10:00
20 июня в 11:30
6 670 за всё до 10 чел.
По следам «Мастера и Маргариты»: групповая экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
45 отзывов
По следам «Мастера и Маргариты»: групповая экскурсия
Пройти по культовым булгаковским местам и узнать о них неожиданные факты
Начало: В районе м. Маяковская
Завтра в 16:00
9 июня в 14:00
800 за человека
Переделкино с местным жителем и членом Союза писателей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Переделкино с местным жителем и членом Союза писателей
Душевная прогулка по легендарному дачному поселку, где вместо стен живут окна
Начало: В Переделкине, на ул. Серафимовича
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
7 600 за всё до 10 чел.
Групповая прогулка по московским местам «Мастера и Маргариты»
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
52 отзыва
Групповая прогулка по московским местам романа «Мастер и Маргарита»
Загадочный мир Булгакова оживает в центре Москвы. Пройдитесь по следам героев «Мастера и Маргариты», узнайте истории за знаменитыми адресами
Начало: В районе станции метро «Маяковская»
Расписание: во вторник в 14:00, в пятницу в 12:00, в субботу в 13:30
Завтра в 13:30
11 июня в 14:00
800 за человека
Москва писателей: уютная прогулка по центру с филологом
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
85 отзывов
Прогулка по Москве писателей: истории и легенды с филологом
Откройте тайны писательской Москвы в компании эксперта. Уникальный маршрут по следам великих литераторов
Начало: От СТ.М. «Маяковская»
9 июня в 13:00
11 июня в 15:00
74285 200 за всё до 11 чел.
«Кинопанорама»: прогулка по местам съёмок советских фильмов
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
134 отзыва
«Кинопанорама»: путешествие по иконическим кинолокациям Москвы
Вас ждет захватывающее путешествие по местам съёмок знаменитых советских фильмов. Почувствуйте атмосферу кино в самом сердце Москвы
Начало: У станции метро «Арбатская»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
800 за человека
Третьяковская галерея: загадки великих шедевров
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
59 отзывов
Третьяковская галерея: загадки великих шедевров
Увлекательная экскурсия по музею для путешественников всех возрастов (для 2 человек максимум)
Начало: В районе метро Третьяковская
13 июня в 15:00
20 июня в 12:30
7 340 за всё до 2 чел.
Булгаковская Москва: город глазами мастера
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
18 отзывов
Булгаковская Москва: путеводитель по роману
Исследуйте мистическую Москву Булгакова, пройдитесь по местам событий знаменитого романа и ощутите дух эпохи
Начало: В районе метро Парк культуры
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
5 200 за всё до 6 чел.
Интерактивная прогулка «Айда в кино!»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
90 отзывов
Интерактивная прогулка «Айда в кино!»
Стать съёмочной группой и снять свой вариант известных сцен в тех самых локациях
Начало: В районе СТ.М. «Арбатская»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
6 000 за всё до 6 чел.
Экскурсия-квест «Двенадцать стульев»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
40 отзывов
Экскурсия-квест «Двенадцать стульев»
Пройти по следам романа Ильфа и Петрова, чтобы найти заветный стул с сокровищами
Начало: В районе станции метро «Маяковская»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
18 000 за всё до 12 чел.
Переделкино и «шестидесятники»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
20 отзывов
Переделкино и «шестидесятники»
Увидеть дома известных поэтов и проникнуться атмосферой литературного городка
Начало: У Дома Творчества «Переделкино»
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
7 600 за всё до 6 чел.
Были и легенды Переделкино
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
69 отзывов
Были и легенды Переделкино
Погулять по уютным улицам писательского поселка и услышать его историю
Начало: У храма Игоря Черниговского в Переделкино
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
7 000 за всё до 5 чел.
Москва театральная. Какие спектакли смотреть?
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Москва театральная: секреты и истории за кулисами великих театров
Погрузитесь в мир московского театра: истории, секреты успеха и уникальные маршруты от профессионала. Экскурсия, которая изменит ваше восприятие театра
Начало: перед входом в театр им. Моссовета
13 июня в 12:00
14 июня в 12:00
8 000 за всё до 5 чел.
«Мастер и Маргарита»: адреса, пароли, явки
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
16 отзывов
«Мастер и Маргарита»: живая история Москвы 20-30-х годов
Встречайте Москву Булгакова: от МАССОЛИТа до Большой Садовой. Экскурсия, где каждый шаг - это страница из «Мастера и Маргариты»
Начало: На Триумфальной площади, 2
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
18 500 за всё до 17 чел.
Прогулка по Пушкинскому музею. Галерея импрессионистов
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
14 отзывов
Экскурсия по Пушкинскому музею: Импрессионизм и его влияние
Погрузитесь в мир импрессионизма с экскурсией по Пушкинскому музею. Откройте для себя, как это направление изменило искусство
Начало: М. Кропоткинская
13 июня в 11:30
14 июня в 11:00
6 700 за всё до 5 чел.
Прогулка по Пушкинскому музею: шедевры основной экспозиции
Билеты
2 часа
10 отзывов
Прогулка по Пушкинскому музею: шедевры основной экспозиции
Разобраться в искусстве древних цивилизаций, мастеров Ренессанса или творцов Северного Возрождения
Начало: В районе метро Кропоткинская
Завтра в 13:00
9 июня в 11:30
6 500 за всё до 2 чел.
Серебряный век в переулках Арбата
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
51 отзыв
Серебряный век в переулках Арбата: индивидуальная экскурсия по Москве
Погрузитесь в атмосферу Серебряного века, прогуливаясь по арбатским переулкам. Узнайте о жизни и творчестве великих поэтов и писателей, посетив их любимые места
Начало: На Арбате
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
от 4 400 за всё до 6 чел.
Один день из жизни Сергея Есенина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Один день из жизни Сергея Есенина
Пройти по следам великого поэта и узнать его как человека
Начало: У метро Чеховская
Завтра в 15:00
10 июня в 17:00
7 600 за всё до 5 чел.
Нескучный сад хранит свои стволы
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
21 отзыв
Нескучный сад хранит свои стволы
Увидеть больше, чем уютный московский парк, и вдохновиться его поэзией
Начало: В районе метро Ленинский проспект
Расписание: в понедельник в 11:00
10 июня в 11:00
24 июня в 11:00
1 000 за человека
Прогулка по Третьяковской галерее (на немецком языке)
Индивидуальная
2 часа
53 отзыва
Прогулка по Третьяковской галерее (на немецком языке)
Изучить шедевры русских мастеров и подобрать свой ключ к пониманию живописи
Начало: В районе станции Третьяковская
23 июля в 11:00
24 июля в 11:00
7 100 за всё до 2 чел.
Мистика и реальность Булгаковской Москвы
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
143 отзыва
Мистика и реальность Булгаковской Москвы
Увидеть места, связанные с писателем и его творениями, и узнать о них самое любопытное
Начало: У театра сатиры
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
700 за человека
Ритмы вокруг Тверской: гении, филантропы и синкопы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Ритмы вокруг Тверской: гении, филантропы и синкопы
«Погрузиться в океан импровизаций» на прогулке, посвященной 100-летию российского джаза
Начало: В районе м. Театральная
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
7 500 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка по местам культовых фильмов
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
1 отзыв
Фотопрогулка по местам культовых фильмов
Сфотографироваться на атмосферных улочках Китай-города и найти адреса героев кино
Начало: На улице Забелина
11 июня в 10:30
14 июня в 10:00
70005 600 за всё до 7 чел.
Знакомство с русскими художниками в Третьяковке (только на иностранном языке)
Индивидуальная
1.5 часа
20 отзывов
Знакомство с русскими художниками в Третьяковке (только на иностранном языке)
Увидеть шедевры живописи, разобраться в сюжетах, узнать о творцах и попрактиковать иностранный язык
Начало: В Третьяковской галерее
9 июня в 10:00
11 июня в 10:30
10 500 за всё до 10 чел.
Русский авангард в Новой Третьяковке
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Русский авангард в Новой Третьяковке
Пройти по залам галереи с гидом, который покажет мировые шедевры и расскажет об исканиях творцов
Начало: В Новой Третьяковке
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
11 000 за всё до 10 чел.
Иван Бунин. Московские адреса Нобелевского лауреата
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Иван Бунин. Московские адреса Нобелевского лауреата
Посмотреть на Арбат глазами писателя на прогулке по местам, где он жил и творил
Начало: В районе метро Кропоткинская
Завтра в 11:00
9 июня в 11:30
5 200 за всё до 4 чел.
Бал у Булгакова: прогулка по страницам книг
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
183 отзыва
Бал у Булгакова: литературное путешествие
Погрузитесь в магический мир Булгакова, пройдя по местам, вдохновившим его на создание романа «Мастер и Маргарита»
Начало: Возле Зала Чайковского, м. «Маяковская»
Завтра в 10:00
9 июня в 15:00
5 500 за всё до 6 чел.
Богемная Москва: увлекательная прогулка по Патриаршим
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Богемная Москва: увлекательная прогулка по Патриаршим
Собрать коллекцию историй о Булгакове, Цветаевой, Бунине, Шехтеле и не только
Начало: у метро Арбатская
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
6 000 за всё до 10 чел.
Русский авангард в Новой Третьяковке
Индивидуальная
1.5 часа
11 отзывов
Русский авангард в Новой Третьяковке
Разобраться, где каляка-маляка, а где произведение искусства
Начало: В Новой Третьяковской галерее
Завтра в 10:00
9 июня в 10:30
9 000 за всё до 10 чел.
Литературный квест «Добрый дядюшка Корней собирает всех друзей»
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
1.5 часа
14 отзывов
Литературный квест «Добрый дядюшка Корней собирает всех друзей»
Интерактивное приключение для детей в писательском посёлке Переделкино
Начало: У Дома творчества писателей в Переделкино
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
70006 300 за всё до 10 чел.
Москва Гиляровского
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Москва Гиляровского
Атмосферная прогулка по следам произведения «Москва и москвичи»: увидеть город глазами литератора
Начало: В районе метро Сухаревская
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000 за всё до 6 чел.
За спиной великих: по следам московских коллекционеров
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
За спиной великих: по следам московских коллекционеров
Истории, тайны и судьбы меценатов, подаривших миру Пикассо, Матисса и Чайковского
Начало: У метро Кропоткинская
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 000 за всё до 25 чел.
Театры Москвы: истории из закулисья
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Театры Москвы: истории из закулисья
Прогуляться и услышать эксклюзивные факты из театральной жизни 19-20 веков
Начало: У м. Маяковская
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
6 650 за всё до 6 чел.
Групповая велопрогулка по киноместам Москвы
🚲 На велосипеде
Мини-группа
3 часа
6 отзывов
Групповая велопрогулка по киноместам Москвы
Через набережные и парки - к достопримечательностям, где снимались любимые фильмы
Начало: В районе метро «Ленинский проспект»
10 июня в 17:00
22 июня в 19:00
1 800 за человека
Третьяковка для ценителей: нескучные истории о картинах и художниках
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Третьяковка для ценителей: нескучные истории о картинах и художниках
Погрузиться в визуальные впечатления и глубоко личные переживания в компании искусствоведа
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
15 000 за всё до 2 чел.
Музыкальная Москва (с посещением музея Рихтера)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Музыкальная Москва (с посещением музея Рихтера)
Познакомиться с музыкальной историей столицы и взглянуть на ее архитектуру как на застывшую мелодию
Начало: В районе метро Библиотека имени Ленина
Завтра в 18:00
12 июня в 17:00
6 000 за всё до 10 чел.
По следам русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и Абрамцево
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
По следам русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и Абрамцево
Отправиться из Москвы навстречу творчеству, истории и живописным паркам
12 июля в 09:00
21 июля в 09:00
13 500 за всё до 8 чел.
Разрешите представиться. Маяковский
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Разрешите представиться. Маяковский
Прикоснуться к «поэзии площадей и улиц», гуляя маршрутами поэта-футуриста
Начало: В районе станции метро «Маяковская»
Завтра в 17:00
9 июня в 10:00
6 500 за всё до 6 чел.
Мир русского авангарда. Прогулка по Новой Третьяковке
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Мир русского авангарда. Прогулка по Новой Третьяковке
Погружение в мир искусства, которое стало символом новаторства и лицом русской культуры 20 века
Начало: В Новой Третьяковке
Завтра в 18:00
9 июня в 10:30
6 500 за всё до 2 чел.
Москва Александра Вертинского
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Москва Александра Вертинского
Закружиться в вихре артистической жизни под песни «Печального Пьеро русской эстрады»
Начало: в районе станции метро «Трубная»
14 июня в 17:30
21 июня в 17:30
600 за всё до 10 чел.
Автопутешествие по киноместам Москвы
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Автопутешествие по киноместам Москвы
Побывать там, где снимали сцены культовых советских фильмов, в комфортном всесезонном формате
Начало: В районе метро Октябрьская
9 июня в 08:30
16 июня в 08:00
5 500 за всё до 3 чел.
Квест «13 необычных историй для детей»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
8 отзывов
Квест «13 необычных историй для детей»
Провести собственное расследование, выполняя задания квеста, и выяснить секреты писателей и поэтов
Начало: На Триумфальной площади
10 июня в 11:30
11 июня в 13:00
7 999 за всё до 4 чел.
Середниково - родовое гнездо Лермонтовых
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Середниково - родовое гнездо Лермонтовых
Прогуляться по ландшафтному парку, слушая стихи юного поэта, и приоткрыть историю изящной усадьбы
Начало: в деревне Середниково
9 июня в 09:30
12 июня в 09:30
5 300 за всё до 6 чел.
В чем сила, брат? По местам съёмок культового фильма
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
В чем сила, брат? По местам съёмок культового фильма
Пройти за героями картины «Брат-2» и узнать историю создания киношедевра
Начало: в районе метро Китай-город
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
15 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    5 июня 2024
    Москва Гиляровского
    Экскурсия прошла на одном дыхании, ходили 2 часа, экскурсовод великолепен, послушали историю сухаревского рынка, сандуновских бань, большой и малый переулки,
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    где жил Чехов и многие другие Забавные и занимательные истории о Гиляровском, о Москве и её жителях конца 19 века. Всем рекомендую, интересно и познавательно 🔥

  • Д
    Дарья
    4 июня 2024
    Мистика и реальность Булгаковской Москвы
    Экскурсовод Андрей отличный, буду водить к нему друзей и дальше)
  • О
    Оксана
    3 июня 2024
    Литературное Переделкино
    Экскурсия понравилась, соответствует названию. Так как была в Переделкино первый раз, то вся информация была для меня новая и интересная. Рекомендую эту экскурсию всем, кто интересуется литературой.
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    По следам «Мастера и Маргариты»: групповая экскурсия
    К самому материалу вопросов нет, экскурсовод эрудирован, тема интересная. Но с подачей стоит поработать, в процессе мероприятия несколько раз словила
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    ощущение, что ведущий явно кичится своими знаниями. Постоянные вопросы экскурсантам по теме, на робкие версии -в ответ сарказм, снисходительные междометия или «Надеюсь не нужно объяснять кто такая Фани Каплан?». Понятно, что лектор больше в теме, нежели мы, обычные архитекторы, продавцы, водители. Но именно для этого мы и идем на экскурсию, чтобы узнать новое, интересное и не чувствовать себя дискомфортно. Не стыдно не знать, стыдно не учиться.

  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Бал у Булгакова: прогулка по страницам книг
    Были на экскурсии 1.06.24, компанией друзей, получилась прекрасная экскурсия, очень все интересно, материал прекрасно структурирован, легко воспринимается, по ходу экскурсии узнали много дополнительно интересного, очень рекомендуем
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Литературное Переделкино
    Спасибо за экскурсию. Интересно и познавательно. Много информации, стихов и даже музыки. Прекрасная прогулка! Рекомендуем.
    Спасибо за экскурсию. Интересно и познавательно. Много информации, стихов и даже музыки. Прекрасная прогулка! Рекомендуем
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Литературное Переделкино
    Спасибо огромное Сергею, прекрасный рассказчик, быстро пролетевшие два часа оставили стойкое желание вернуться ещё, досмотреть, пересмотреть, перечитать)
  • Я
    Яна
    2 июня 2024
    Булгаковская Москва: город глазами мастера
    Хотелось бы поблагодарить Оксану за прекрасную экскурсию. Экскурсия позволила узнать много интересного про Булгакова М. А. и его творчество, увидеть
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    потайные улочки Москвы: тихие и загадочные. В романе Булгакова «Мастер и Маргарита» упоминается множество реальных мест в Москве: квартира, где жил сам писатель, дома его друзей и знакомых. У особняка Маргариты несколько возможных прообразов: за время экскурсии удалось познакомиться с тремя из десяти. Обо всем этом Оксана рассказала и ответила на все интересующие вопросы. 2,5 часа пролетели незаметно. Спасибо!

  • М
    Мария
    1 июня 2024
    По следам «Мастера и Маргариты»: групповая экскурсия
    Прекрасная экскурсия, масса интересных мест и историй! Уже порекомендовала друзьям!
  • М
    Мария
    1 июня 2024
    Москва писателей: уютная прогулка по центру с филологом
    Дарила экскурсию подруге на день рождения. Вот ее отзыв. Живой Пушкин, Пастернак, Ахматова, Чехов и другие предстали на экскурсии Артема
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    Александровича Гаспарова. А всё потому, что он умеет передавать не сухие факты, а малоизвестные истории из жизни классиков. Мы шли на экскурсию "Москва писателей", а попали на дружескую прогулку с историей от основания столицы до наших дней. Благодаря эрудированности и многочисленным образованиям экскурсовода вы прочувствуете культурологический контекст насыщенной литературной жизни в Москве, воссозданный из разных источников и приправленный историческими фотографиями, филологическими байками с реминисценциями из кино и мировой литературы. Даже если вы изучали столицу, вам будет чему удивиться.

    Дарила экскурсию подруге на день рождения. Вот ее отзыв. Живой Пушкин, Пастернак, Ахматова, Чехов и другиеДарила экскурсию подруге на день рождения. Вот ее отзыв. Живой Пушкин, Пастернак, Ахматова, Чехов и другие

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Событийные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Литературное Переделкино
  2. Детская экскурсия по Новой Третьяковке
  3. По следам «Мастера и Маргариты»: групповая экскурсия
  4. Переделкино с местным жителем и членом Союза писателей
  5. Групповая прогулка по московским местам «Мастера и Маргариты»
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
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