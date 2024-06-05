🚶 Пешая Групповая 2 часа 107 отзывов Литературное Переделкино Неспешная групповая прогулка по дачному посёлку под беседы о его жителях - бывших и нынешних Начало: У Дома творчества в Переделкино 1 000 ₽ за человека

Квест 2 часа 23 отзыва Детская экскурсия по Новой Третьяковке: шедевры искусства 20 века Вас ждет захватывающее путешествие по миру искусства 20 века в Новой Третьяковке, полное открытий и интересных фактов Начало: В районе метро Октябрьская 6 670 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 45 отзывов По следам «Мастера и Маргариты»: групповая экскурсия Пройти по культовым булгаковским местам и узнать о них неожиданные факты Начало: В районе м. Маяковская 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 24 отзыва Переделкино с местным жителем и членом Союза писателей Душевная прогулка по легендарному дачному поселку, где вместо стен живут окна Начало: В Переделкине, на ул. Серафимовича 7 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 52 отзыва Групповая прогулка по московским местам романа «Мастер и Маргарита» Загадочный мир Булгакова оживает в центре Москвы. Пройдитесь по следам героев «Мастера и Маргариты», узнайте истории за знаменитыми адресами Начало: В районе станции метро «Маяковская» Расписание: во вторник в 14:00, в пятницу в 12:00, в субботу в 13:30 800 ₽ за человека

🚶 Пешая 30% скидка Индивидуальная 3 часа 85 отзывов Прогулка по Москве писателей: истории и легенды с филологом Откройте тайны писательской Москвы в компании эксперта. Уникальный маршрут по следам великих литераторов Начало: От СТ.М. «Маяковская» 7428 5 200 ₽ за всё до 11 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 134 отзыва «Кинопанорама»: путешествие по иконическим кинолокациям Москвы Вас ждет захватывающее путешествие по местам съёмок знаменитых советских фильмов. Почувствуйте атмосферу кино в самом сердце Москвы Начало: У станции метро «Арбатская» Расписание: ежедневно в 15:00 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 59 отзывов Третьяковская галерея: загадки великих шедевров Увлекательная экскурсия по музею для путешественников всех возрастов (для 2 человек максимум) Начало: В районе метро Третьяковская 7 340 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 18 отзывов Булгаковская Москва: путеводитель по роману Исследуйте мистическую Москву Булгакова, пройдитесь по местам событий знаменитого романа и ощутите дух эпохи Начало: В районе метро Парк культуры 5 200 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 90 отзывов Интерактивная прогулка «Айда в кино!» Стать съёмочной группой и снять свой вариант известных сцен в тех самых локациях Начало: В районе СТ.М. «Арбатская» 6 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 40 отзывов Экскурсия-квест «Двенадцать стульев» Пройти по следам романа Ильфа и Петрова, чтобы найти заветный стул с сокровищами Начало: В районе станции метро «Маяковская» 18 000 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 20 отзывов Переделкино и «шестидесятники» Увидеть дома известных поэтов и проникнуться атмосферой литературного городка Начало: У Дома Творчества «Переделкино» 7 600 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 69 отзывов Были и легенды Переделкино Погулять по уютным улицам писательского поселка и услышать его историю Начало: У храма Игоря Черниговского в Переделкино 7 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 20 отзывов Москва театральная: секреты и истории за кулисами великих театров Погрузитесь в мир московского театра: истории, секреты успеха и уникальные маршруты от профессионала. Экскурсия, которая изменит ваше восприятие театра Начало: перед входом в театр им. Моссовета 8 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 4 часа 16 отзывов «Мастер и Маргарита»: живая история Москвы 20-30-х годов Встречайте Москву Булгакова: от МАССОЛИТа до Большой Садовой. Экскурсия, где каждый шаг - это страница из «Мастера и Маргариты» Начало: На Триумфальной площади, 2 18 500 ₽ за всё до 17 чел.

🚶 Пешая Билеты 2 часа 14 отзывов Экскурсия по Пушкинскому музею: Импрессионизм и его влияние Погрузитесь в мир импрессионизма с экскурсией по Пушкинскому музею. Откройте для себя, как это направление изменило искусство Начало: М. Кропоткинская 6 700 ₽ за всё до 5 чел.

Билеты 2 часа 10 отзывов Прогулка по Пушкинскому музею: шедевры основной экспозиции Разобраться в искусстве древних цивилизаций, мастеров Ренессанса или творцов Северного Возрождения Начало: В районе метро Кропоткинская 6 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 51 отзыв Серебряный век в переулках Арбата: индивидуальная экскурсия по Москве Погрузитесь в атмосферу Серебряного века, прогуливаясь по арбатским переулкам. Узнайте о жизни и творчестве великих поэтов и писателей, посетив их любимые места Начало: На Арбате от 4 400 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 30 отзывов Один день из жизни Сергея Есенина Пройти по следам великого поэта и узнать его как человека Начало: У метро Чеховская 7 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 21 отзыв Нескучный сад хранит свои стволы Увидеть больше, чем уютный московский парк, и вдохновиться его поэзией Начало: В районе метро Ленинский проспект Расписание: в понедельник в 11:00 1 000 ₽ за человека

Индивидуальная 2 часа 53 отзыва Прогулка по Третьяковской галерее (на немецком языке) Изучить шедевры русских мастеров и подобрать свой ключ к пониманию живописи Начало: В районе станции Третьяковская 7 100 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 143 отзыва Мистика и реальность Булгаковской Москвы Увидеть места, связанные с писателем и его творениями, и узнать о них самое любопытное Начало: У театра сатиры 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Ритмы вокруг Тверской: гении, филантропы и синкопы «Погрузиться в океан импровизаций» на прогулке, посвященной 100-летию российского джаза Начало: В районе м. Театральная 7 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Фотопрогулка 2 часа 1 отзыв Фотопрогулка по местам культовых фильмов Сфотографироваться на атмосферных улочках Китай-города и найти адреса героев кино Начало: На улице Забелина 7000 5 600 ₽ за всё до 7 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 20 отзывов Знакомство с русскими художниками в Третьяковке (только на иностранном языке) Увидеть шедевры живописи, разобраться в сюжетах, узнать о творцах и попрактиковать иностранный язык Начало: В Третьяковской галерее 10 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Русский авангард в Новой Третьяковке Пройти по залам галереи с гидом, который покажет мировые шедевры и расскажет об исканиях творцов Начало: В Новой Третьяковке 11 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 6 отзывов Иван Бунин. Московские адреса Нобелевского лауреата Посмотреть на Арбат глазами писателя на прогулке по местам, где он жил и творил Начало: В районе метро Кропоткинская 5 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 183 отзыва Бал у Булгакова: литературное путешествие Погрузитесь в магический мир Булгакова, пройдя по местам, вдохновившим его на создание романа «Мастер и Маргарита» Начало: Возле Зала Чайковского, м. «Маяковская» 5 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Богемная Москва: увлекательная прогулка по Патриаршим Собрать коллекцию историй о Булгакове, Цветаевой, Бунине, Шехтеле и не только Начало: у метро Арбатская 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 11 отзывов Русский авангард в Новой Третьяковке Разобраться, где каляка-маляка, а где произведение искусства Начало: В Новой Третьяковской галерее 9 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Квест 1.5 часа 14 отзывов Литературный квест «Добрый дядюшка Корней собирает всех друзей» Интерактивное приключение для детей в писательском посёлке Переделкино Начало: У Дома творчества писателей в Переделкино 7000 6 300 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Москва Гиляровского Атмосферная прогулка по следам произведения «Москва и москвичи»: увидеть город глазами литератора Начало: В районе метро Сухаревская 7 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва За спиной великих: по следам московских коллекционеров Истории, тайны и судьбы меценатов, подаривших миру Пикассо, Матисса и Чайковского Начало: У метро Кропоткинская 6 000 ₽ за всё до 25 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Театры Москвы: истории из закулисья Прогуляться и услышать эксклюзивные факты из театральной жизни 19-20 веков Начало: У м. Маяковская 6 650 ₽ за всё до 6 чел.

🚲 На велосипеде Мини-группа 3 часа 6 отзывов Групповая велопрогулка по киноместам Москвы Через набережные и парки - к достопримечательностям, где снимались любимые фильмы Начало: В районе метро «Ленинский проспект» 1 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 9 отзывов Третьяковка для ценителей: нескучные истории о картинах и художниках Погрузиться в визуальные впечатления и глубоко личные переживания в компании искусствоведа 15 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 14 отзывов Музыкальная Москва (с посещением музея Рихтера) Познакомиться с музыкальной историей столицы и взглянуть на ее архитектуру как на застывшую мелодию Начало: В районе метро Библиотека имени Ленина 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 8 часов 7 отзывов По следам русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и Абрамцево Отправиться из Москвы навстречу творчеству, истории и живописным паркам 13 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Разрешите представиться. Маяковский Прикоснуться к «поэзии площадей и улиц», гуляя маршрутами поэта-футуриста Начало: В районе станции метро «Маяковская» 6 500 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Мир русского авангарда. Прогулка по Новой Третьяковке Погружение в мир искусства, которое стало символом новаторства и лицом русской культуры 20 века Начало: В Новой Третьяковке 6 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Москва Александра Вертинского Закружиться в вихре артистической жизни под песни «Печального Пьеро русской эстрады» Начало: в районе станции метро «Трубная» 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Автопутешествие по киноместам Москвы Побывать там, где снимали сцены культовых советских фильмов, в комфортном всесезонном формате Начало: В районе метро Октябрьская 5 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 8 отзывов Квест «13 необычных историй для детей» Провести собственное расследование, выполняя задания квеста, и выяснить секреты писателей и поэтов Начало: На Триумфальной площади 7 999 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 6 отзывов Середниково - родовое гнездо Лермонтовых Прогуляться по ландшафтному парку, слушая стихи юного поэта, и приоткрыть историю изящной усадьбы Начало: в деревне Середниково 5 300 ₽ за всё до 6 чел.