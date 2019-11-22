16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Кто населял привилегированный район у стен Кремля и что такое Великий посад.
Где находятся палаты бояр Романовых, Старый Английский двор, Гостиный двор, Пожар.
Где шумели раньше, а где продолжают шуметь Торговые ряды сейчас.
Что такое Зарядье и где оно пряталось.
Тайны первой улицы просвещения – первая школа, первая Академия, первый печатный двор и первая печатная книга.
Длинный путь от старинных ворот приведет участников программы к единственной сохранившейся башне, хранящей воспоминания о “младшей сестре” древней Кремлевской крепости. Детям самим предстоит узнать ее настоящее имя.
Путешествие проходит по Варварке, Ильинке, Никольской и даже на Красную площадь нам удастся заглянуть.
Легкая и доступная форма изложения
Мы расскажем о царских династиях, боярах, послах заморских, купцах и юродивых.
Порассуждаем о богатстве и бедности.
Объясним значение торговли для развития города, почему так много храмов украшает древний район столицы, откуда родом наш московский университет.
Дети убедятся, что «Защитницы–Сестрицы» нашей столицы хоть и родные, но очень разные.
Во время путешествия детям предстоит присматриваться и прислушиваться, чтобы разгадать предложенные им загадки, кроссворды, ответы на которые они узнают во время экскурсионной познавательной программы.
Кому подходит экскурсия
Программа рассчитана на детей от 7 до 14 лет.
Путешествие длинное, если вашим детям 7-8 лет, то программу можно сократить.
Мы ходим по улицам города, поэтому старайтесь одеться по погоде.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура метро Китай - грод.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Мы аккредитованные московские экскурсоводы. Экскурсии, познавательные прогулки, квесты по Москве для детей и взрослых — это наша работа, любимая, интересная и единственная. Мы работаем с семьями, группами и людьми, которые просто в одиночку хотят побродить по улицам красавицы столицы. Если вам интересна Москва, то мы будем рада открыть для вас новые и интересные стороны ее истории и современной жизни, учитывая ваши индивидуальные пожелания.
Недавно с группой восьмиклассников были на экскурсии "Тайны Китай-города". Очень интересная, насыщенная программа экскурсии. Спасибо гиду Елене за увлекательный рассказ об неизвестных для школьников фактах истории центра Москвы.
Юлия
23 августа 2019
Очень хорошая, интересная экскурсия! Елене большое спасибо!
Светлана
21 июля 2019
Экскурсия очень понравилась! У нас была Елена. Дети остались в восторге, а взрослым было совсем не скучно! Елена рассказала очень много интересной информации, которую мы, родители, не знали. У нас были дети в возрасте: 9, 12 и 13 лет. Считаю, что экскурсия прекрасно дополняет школьный предмет "История России" за 7 класс, потому что одно дело, когда абстрактно учишь каких-то царей и их дела, а совсем другое, когда тебе показывают те места, где происходили изученные исторические события, и рассказывают очень интересно и не нудно. Спасибо Вам, Елена!
Мария
1 июля 2019
30 июня были с 5 детьми в возрасте 9 и 11 лет на экскурсии по Китай-городу. Как нам всем понравилось!!! Гиб Елена два очень профессиональна, она не просто очень хорошо знает историю как России и Москвы, но умеет крайне интересно донести детям, они от неё не отходили. А самое главное , они не только говорили, что им нравится и не занудно, а хотят побольше узнать дома после экскурсии. Взрослые же в группе были впечатлены насколько грамотный экскурсовод и сколько всего нового и интересного мы сами узнали. Очень , очень понравилось!
Татьяна
19 июня 2019
На экскурсии с Еленой время прошло незаметно.Были заинтересованы и взрослые и дети.Елена так логично и понятно подаёт материал,что все встаёт на свои места.Было очень интересно,надеемся встретиться снова.
Ольга
28 марта 2019
Были на экскурсии с 8-летней дочкой. Очень благодарны Елене за продуманный маршрут, четкое и интересное изложение информации. Ребёнок с удовольствием пересказывал родственникам содержание экскурсии. Обязательно свяжемся в дальнейшем при планировании визитов в столицу!
Надежда
26 марта 2019
Алена умеет держать внимание ребенка на протяжении всей экскурсии. Нам было интересно всем и взролслым и детям. Огромное срасибо Алене. Наш ребенок влюбился в нее и пошел изучать историю династии Романовых
Сергей
21 августа 2018
Елена приятный и интересный человек, спасибо за жкскурсию
Любовь
22 июня 2018
Все прошло великолепно. Интересно, познавательно, доступно для детей 8 и 10 лет. Спасибо!
Ольга
8 мая 2018
На экскурсии был 4 класс, и несколько взрослых. Рассказ был интересный, насыщенный, экскурсовод прекрасно общалась с детьми.
Классическая экскурсия по Красной площади для детей от 7 до 14 лет
Чтобы полюбить Москву и пройти посвящение в москвичи, нужно узнать историю города, постараться его прочувствовать и понять. А начнем мы наше знакомство с неповторимой и величественной Красной площади — места, которое в первую очередь стремятся посмотреть те, кто приехал в Москву впервые. Юные путешественники узнают историю Москвы, увидят основные достопримечательности и пройдут викторину "Юный москвич", чтобы первое знакомство превратилось в любовь на всю жизнь.
Открыть новые атмосферные места в Москве и узнать их историю
Пожалуй, нет ни одного человека в России, который бы не слышал про знаменитый район Москвы - Таганку. Но Таганка у каждого своя. Даже для москвичей она разная. Для одних — это знаменитый театр с легендарными спектаклями Юрия Любимова. Для других — особый мир Храма Богородицы в Гончарах, словно драгоценный камень, вкрапленный в старые улочки Москвы. Для кого-то — ретропоказы в " Иллюзионе" или встречи с друзьями в Пауэрхаусе. Прогуливаясь улочками Таганки, ты забываешь, что находишься в центре дикого мегаполиса. А зная, какие удивительные места спрятаны во дворах и переулках, начинаешь возвращаться сюда снова и снова. На этой экскурсии мы познакомим вас с малоизвестной Таганкой, расскажем ее историю и поможем вам пополнить список любимых мест для прогулок.
Интерактивная экскурсия для школьников и детей от 7 до 12 лет
В воссозданной загородной резиденции царя Алексея Михайловича в музее-заповеднике «Коломенское» дети увидят красоту, которая поражала современников в 17 веке. Ребятам предстоит разгадать многочисленные загадки и шаг за шагом узнать об убранстве дворца со сказочной архитектурой, предметах домашнего обихода царской фамилии, о жизни самого батюшки-царя и его семьи, традициях и обычаях того времени.
Участники познакомятся с подлинными шедеврами русского зодчества, расположенными в редкой по красоте местности. Услышат давно забытые народные пословицы и поговорки, узнают о русских традициях гостеприимства и о том, как раньше встречали гостей на Государевом дворе в Коломенском. В результате, дети откроют для себя насыщенную историю заповедника, а увлекательный и веселый формат квеста поможет им усвоить самую важную информацию.
Прогуляться по одной из красивейших улиц Москвы и раскрыть секреты её хроник
Петровка зрелищная, торгово-гостиная, ресторанная и административно-властная — этой улице есть, что показать. Вы прогуляетесь от знаменитой балетно-оперной сцены до Главного Управления, где наличие пистолета на боку было не желательным, а обязательным. Узнаете о доходных и торговых домах, посетите древний монастырь и услышите о прошлом московских улиц.
Необычные места и их история на прогулке по одной из главных улиц города
Чтобы понять современную Москву, важно знать, как она менялась и развивалась, какие новшества приносила очередная историческая эпоха и как она отражалась и продолжает отражаться на облике города, его зданиях, архитектуре и людях. А начнем знакомство с историей города мы на одной из главных улиц Москвы – Мясницкой.
О людях, любви, семье и выборе на прогулке по одному из самых красивых мест Москвы
Гуляя по некрополю Новодевичьего монастыря, мы поговорим о женщинах прошедших эпох и наших современницах, их судьбах, выборе, роли в истории семьи, страны. Их имена известны: Зоя Космодемьянская, Полина Молотова, Надежда Аллилуева, Любовь Орлова, Раиса Горбачева и другие. Мы вновь встретимся с ними, проследим их жизненный путь и постараемся понять, почему они удостоились чести упокоиться на кладбище «для избранных». Мы проследим, как менялась роль женщины в разное время, и поразмышляем о роли женщины в современном мире.
Мы исследуем сквер и найдем артефакты литературного достояния: Слона и Моську, хитрую лисицу и доверчивую ворону, и даже встретим самого Ивана Андреевича! Мы обсудим скрытую мораль, сюжеты и мотивы, к которым обращался автор. А небольшой кроссворд добавит интриги в наше путешествие.
Познавательная прогулка для детей по древнему и уютному району Москвы
На экскурсии мы познакомим ребят с одним из самых красивых уголков столицы – Замоскворечьем. Мы расскажем об истории возникновения района, его жителях, слободах и ремеслах, о том, кто такие купцы, какой образ жизни они вели, и какое место в их жизни занимала традиция чаепития с пряниками. После такой прогулки у детей сформируется целостное представление о Золотоглавом Замоскворечье и его самобытности.
История и достопримечательности малоизвестных переулков столицы на дружеской экскурсии
Гуляя по старинному району Китай-город, вы рассмотрите церковь на Кулишках, синагогу и лютеранский собор. Заглянете в атмосферные московские дворики, услышите длинную историю женского монастыря и отыщете сад-усадьбу Морозовых. Я помогу вам «отключиться» от динамичного ритма мегаполиса и увидеть другую Москву — многовековую, неспешную и умиротворенную.
Посетить легендарное кладбище и узнать о похороненных на нем выдающихся людях
Гуляя по знаменитому на всю страну некрополю, вы услышите истории жизни и смерти Высоцкого, Есенина, Шехтеля, Тимирязева, Льва Яшина и других гениальных личностей. Рассмотрите работы именитых скульпторов и раскроете факты, которые не найти в Википедии!
Прогуляться по парку, заглянуть в павильоны и узнать, как изменился облик комплекса с 1939 года
Столичное пространство, где размещаются с десяток выставок разной тематики, а также неизменные объекты культуры, на которые можно прийти посмотреть в любое время. На прогулке по ВДНХ вы узнаете, как со временем менялась выставка, как трансформировались и перестраивались павильоны и какова судьба исчезнувших экспозиций.
Я коренной москвич и я историк. Мне интересно наблюдать за меняющейся на глазах Москвой, нравится искать и находить в современном городе черты прошлого. Эта прогулка посвящена истории Москвы: казни и свадьбы, бунты и восстания, коронации и похороны. Начиная с далекого XII века и заканчивая сумасшедшим двадцатым. Вот об этом и пойдет речь.
Вы увидите исторические объекты во дворах и переулках, которые находятся в стороне от стандартных маршрутов путешественников и самих москвичей. Я расскажу вам о старинных сохранившихся домах и связанных с ними известных личностях. В результате вы исследуете новый уголок Москвы, который удивительным образом спрятан в самом центре города.
Узнать о строительстве столичных небоскребов и открыть философию стекла на авторской экскурсии
Что отражается в стеклянных башнях Сити? Какие смыслы и даже мифологическое значение люди разных эпох вкладывали в стеклянную архитектуру? На моей прогулке по современному московскому району параллельно с историей его создания вы взглянете на него с небанального ракурса и углубитесь в тему стекла сквозь века.