16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Во время экскурсии дети откроют тайны древнейшего района Москвы, познакомятся с его архитектурными и историческими памятниками. Прогуляются по самым старым улицам столицы и услышат познавательные истории о царских династиях, юродивых, жителях и гостях Великого Посада.

Это индивидуальная экскурсияВы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей

Что ожидает участников

История древнейшего района Москвы

Дети узнают тайну названия Китай-города.

Кто населял привилегированный район у стен Кремля и что такое Великий посад.

Где находятся палаты бояр Романовых, Старый Английский двор, Гостиный двор, Пожар.

Где шумели раньше, а где продолжают шуметь Торговые ряды сейчас.

Что такое Зарядье и где оно пряталось.

Тайны первой улицы просвещения – первая школа, первая Академия, первый печатный двор и первая печатная книга.

Длинный путь от старинных ворот приведет участников программы к единственной сохранившейся башне, хранящей воспоминания о “младшей сестре” древней Кремлевской крепости. Детям самим предстоит узнать ее настоящее имя.

Путешествие проходит по Варварке, Ильинке, Никольской и даже на Красную площадь нам удастся заглянуть.

Легкая и доступная форма изложения

Мы расскажем о царских династиях, боярах, послах заморских, купцах и юродивых.

Порассуждаем о богатстве и бедности.

Объясним значение торговли для развития города, почему так много храмов украшает древний район столицы, откуда родом наш московский университет.

Дети убедятся, что «Защитницы–Сестрицы» нашей столицы хоть и родные, но очень разные.

Во время путешествия детям предстоит присматриваться и прислушиваться, чтобы разгадать предложенные им загадки, кроссворды, ответы на которые они узнают во время экскурсионной познавательной программы.

Кому подходит экскурсия