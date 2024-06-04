Музыкальные – экскурсии в Москве

Найдено 14 экскурсий в категории «Музыкальные» в Москве, цены от 400 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерняя прогулка на теплоходе «Музыкальный экспресс» с ужином и диджеем
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
2.5 часа
8 отзывов
Вечерняя прогулка на теплоходе «Музыкальный экспресс» с ужином и диджеем
Увидеть центр столицы с воды и хорошо провести время
Начало: У причала «Китай-город/Устьинский»
«Гастрономический музыкальный круиз»
9 июня в 20:38
14 июня в 21:08
1 890 за человека
Ритмы вокруг Тверской: гении, филантропы и синкопы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Ритмы вокруг Тверской: гении, филантропы и синкопы
«Погрузиться в океан импровизаций» на прогулке, посвященной 100-летию российского джаза
Начало: В районе м. Театральная
«А еще устроим брейн-ринг по джазовой музыке, которая звучит в известных российских к/ф»
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
7 500 за всё до 2 чел.
Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
3 часа
184 отзыва
Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
«На борту вас ждут зажигательная музыка от диджея, вкусный ужин от шеф-повара и вечерние виды Москвы в лучах уходящего солнца»
Расписание: С пятницы по воскресенье в 20:30, 20:45
Завтра в 19:15
9 июня в 20:38
от 1 300 за человека
Замоскворечье - музыка старого города (мини-группа)
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
3 отзыва
Замоскворечье - музыка старого города (мини-группа)
Прогуляться по старинным уголкам и узнать, как купеческий район стал богемным
Начало: У метро «Третьяковская»
Расписание: в пятницу в 19:00, в воскресенье в 17:00
9 июня в 17:00
14 июня в 19:00
444400 за человека
Музыкальный круиз «День России» с живой музыкой, фейерверком и ужином
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2.5 часа
7 отзывов
Музыкальный круиз «День России» с живой музыкой, фейерверком и ужином
Начало: Причал «Киевский»
«Вы полюбуетесь шикарными видами на центр города, насладитесь чарующими звуками живой музыки, вкусно поедите и увидите праздничный салют»
Расписание: 9 мая в 20:00
12 июня в 20:15
от 2 500 за человека
Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе «Соболь»
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
3 часа
3 отзыва
Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе «Соболь»
Увидеть столицу с воды: от башен Москвы-Сити - до высотки МГУ и Зарядья
Начало: На причале «Сити-Экспоцентр»
«Прогулка сопровождается живой музыкой»
9 июня в 20:15
14 июня в 20:15
2 890 за человека
Музыкальная Москва (с посещением музея Рихтера)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Музыкальная Москва (с посещением музея Рихтера)
Познакомиться с музыкальной историей столицы и взглянуть на ее архитектуру как на застывшую мелодию
Начало: В районе метро Библиотека имени Ленина
«Ключевым «героем» музыкального путешествия по Москве станет, конечно, знаменитая Консерватория»
Завтра в 18:00
12 июня в 17:00
6 000 за всё до 10 чел.
Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
13 отзывов
Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку
Нескучная экскурсия в мини-группе по паркам и набережной через великолепное здание 20 века
Начало: Около метро Речной вокзал
«В одном из самых модных мест Москвы, среди прекрасной архитектуры и фонтанов мы поговорим о географии места, о прошлом и настоящем вокзала под мелодии известных песен»
Расписание: в пятницу и воскресенье в 12:00
14 июня в 12:00
16 июня в 12:00
900 за человека
Экскурсия-путеводитель по музыкальным театрам Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Экскурсия-путеводитель по музыкальным театрам Москвы
Узнать о театральной жизни и новомодных течениях, а также разобраться в тонкостях оперы и балета
Начало: на Театральной площади
«В Москве почти 200 театров, значимое место среди которых занимают театры музыкальные (один из которых старейший во всей России»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7 940 за всё до 4 чел.
Эстрадная Тверская: от кабаре до мюзик-холлов
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
3 отзыва
Эстрадная Тверская: от кабаре до мюзик-холлов
Перенестись на 100 лет назад, узнать о выдающихся артистах - и провести параллели с современностью
Начало: в районе СТ.М. Тверская, Пушкинская
«Конечно, мы не пройдём мимо Концертного зала им»
Расписание: в субботу в 15:00
15 июня в 15:00
22 июня в 15:00
600 за человека
Урок фортепиано в центре Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Урок фортепиано в центре Москвы
Сыграть Чайковского, даже если до этого никогда не прикасались к пианино
«Расскажу про обычную жизнь музыкантов»
9 июня в 18:30
10 июня в 19:00
6 000 за человека
От фонографа до CD: музыкально-познавательное путешествие по 20 веку
Мини-группа
1 час
3 отзыва
От фонографа до CD: музыкально-познавательное путешествие по 20 веку
Увидеть радиоприёмник Бонда и послушать редкие пластинки на показе экспозиции в мини-группе
Начало: недалеко от станций метро "Шаболовская" и "Ленинск...
«Вы послушаете аутентичные пластинки и редкие музыкальные произведения, записанные на шеллачные валики, виниловые пластинки, бобины и кассеты»
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
900 за человека
По Твербулю с гитарой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
По Твербулю с гитарой
Экскурсия-концерт по одному из самых красивых бульваров Москвы
«В разное время бульвар вдохновлял поэтов и музыкантов, которые посвящали стихи, песни и романсы»
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
8 500 за всё до 10 чел.
Особняк Смирнова, который построил Шехтель: групповая экскурсия
Групповая
1.5 часа
4 отзыва
Особняк Смирнова, который построил Шехтель: групповая экскурсия
Увидеть комнаты, в которых отдыхал, работал, принимал гостей и танцевал «водочный король»
Начало: В районе метро Тверская
1 999 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Музыкальные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Вечерняя прогулка на теплоходе «Музыкальный экспресс» с ужином и диджеем
  2. Ритмы вокруг Тверской: гении, филантропы и синкопы
  3. Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы
  4. Замоскворечье - музыка старого города (мини-группа)
  5. Музыкальный круиз «День России» с живой музыкой, фейерверком и ужином
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  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
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