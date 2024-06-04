1 чел.
По популярности
Групповая
2.5 часа
Вечерняя прогулка на теплоходе «Музыкальный экспресс» с ужином и диджеем
Увидеть центр столицы с воды и хорошо провести время
Начало: У причала «Китай-город/Устьинский»
«Гастрономический музыкальный круиз»
9 июня в 20:38
14 июня в 21:08
1 890₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Ритмы вокруг Тверской: гении, филантропы и синкопы
«Погрузиться в океан импровизаций» на прогулке, посвященной 100-летию российского джаза
Начало: В районе м. Театральная
«А еще устроим брейн-ринг по джазовой музыке, которая звучит в известных российских к/ф»
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
7 500₽ за всё до 2 чел.
Круиз
3 часа
Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
«На борту вас ждут зажигательная музыка от диджея, вкусный ужин от шеф-повара и вечерние виды Москвы в лучах уходящего солнца»
Расписание: С пятницы по воскресенье в 20:30, 20:45
Завтра в 19:15
9 июня в 20:38
от 1 300₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
Замоскворечье - музыка старого города (мини-группа)
Прогуляться по старинным уголкам и узнать, как купеческий район стал богемным
Начало: У метро «Третьяковская»
Расписание: в пятницу в 19:00, в воскресенье в 17:00
9 июня в 17:00
14 июня в 19:00
444400₽ за человека
Круиз
2.5 часа
Музыкальный круиз «День России» с живой музыкой, фейерверком и ужином
Начало: Причал «Киевский»
«Вы полюбуетесь шикарными видами на центр города, насладитесь чарующими звуками живой музыки, вкусно поедите и увидите праздничный салют»
Расписание: 9 мая в 20:00
12 июня в 20:15
от 2 500₽ за человека
Круиз
3 часа
Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе «Соболь»
Увидеть столицу с воды: от башен Москвы-Сити - до высотки МГУ и Зарядья
Начало: На причале «Сити-Экспоцентр»
«Прогулка сопровождается живой музыкой»
9 июня в 20:15
14 июня в 20:15
2 890₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Музыкальная Москва (с посещением музея Рихтера)
Познакомиться с музыкальной историей столицы и взглянуть на ее архитектуру как на застывшую мелодию
Начало: В районе метро Библиотека имени Ленина
«Ключевым «героем» музыкального путешествия по Москве станет, конечно, знаменитая Консерватория»
Завтра в 18:00
12 июня в 17:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку
Нескучная экскурсия в мини-группе по паркам и набережной через великолепное здание 20 века
Начало: Около метро Речной вокзал
«В одном из самых модных мест Москвы, среди прекрасной архитектуры и фонтанов мы поговорим о географии места, о прошлом и настоящем вокзала под мелодии известных песен»
Расписание: в пятницу и воскресенье в 12:00
14 июня в 12:00
16 июня в 12:00
900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия-путеводитель по музыкальным театрам Москвы
Узнать о театральной жизни и новомодных течениях, а также разобраться в тонкостях оперы и балета
Начало: на Театральной площади
«В Москве почти 200 театров, значимое место среди которых занимают театры музыкальные (один из которых старейший во всей России»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7 940₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Эстрадная Тверская: от кабаре до мюзик-холлов
Перенестись на 100 лет назад, узнать о выдающихся артистах - и провести параллели с современностью
Начало: в районе СТ.М. Тверская, Пушкинская
«Конечно, мы не пройдём мимо Концертного зала им»
Расписание: в субботу в 15:00
15 июня в 15:00
22 июня в 15:00
600₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Урок фортепиано в центре Москвы
Сыграть Чайковского, даже если до этого никогда не прикасались к пианино
«Расскажу про обычную жизнь музыкантов»
9 июня в 18:30
10 июня в 19:00
6 000₽ за человека
Мини-группа
1 час
От фонографа до CD: музыкально-познавательное путешествие по 20 веку
Увидеть радиоприёмник Бонда и послушать редкие пластинки на показе экспозиции в мини-группе
Начало: недалеко от станций метро "Шаболовская" и "Ленинск...
«Вы послушаете аутентичные пластинки и редкие музыкальные произведения, записанные на шеллачные валики, виниловые пластинки, бобины и кассеты»
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
По Твербулю с гитарой
Экскурсия-концерт по одному из самых красивых бульваров Москвы
«В разное время бульвар вдохновлял поэтов и музыкантов, которые посвящали стихи, песни и романсы»
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
8 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1.5 часа
Особняк Смирнова, который построил Шехтель: групповая экскурсия
Увидеть комнаты, в которых отдыхал, работал, принимал гостей и танцевал «водочный король»
Начало: В районе метро Тверская
1 999₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ББахеддин4 июня 2024Все отлично, рекомендую!
- ННаталья3 июня 2024Марина- прекрасный гид! Рассказ был довольно интересный, очень приятно слышать правильную речь.
- ССветлана28 мая 2024Очень круто. Очень понравилось. Прогулка вечерняя,всё светится,красотища, Объехали все достопримечательности,которые хотелось посмотреть. Можно крепкий алкоголь с собой. Ну там,поездка стала
- ВВладимир26 мая 2024Всем доброго дня! Прекрасная прогулка! Увидели вечернюю Москву с реки… Прекрасно провели время. Было очень весело… Спасибо
- ГГайя24 мая 2024Большое спасибо гиду Марине! Очень интересный рассказ, истории, увлекательная и познавательная прогулка по самому красивому району Москвы🫶
- ЛЛюдмила12 мая 2024Нам понравился салют и живая музыка, песни которые пели, возможность потанцевать, все это было супер. Плохо было то что гида не было, приезжим гостям это необходимо.
- ААндреева12 мая 2024Полнейший восторг!!! После салюта протанцевали под живую (спасибо артисту) музыку! Великолепно!!!
- ИИрина10 мая 2024Салют увидели во всей красе!
- ИИрина27 апреля 2024Огромное спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию,интересные факты, новые знания, душевную и лёгкую атмосферу. Отлично и с пользой провели время! Рекомендую от души!
- ООксана27 апреля 2024Очень понравилась экскурсия, тихие переулки, красивые старинные особняки и соборы. Экскурсовод Марина влюбленный в свое дело человек и душевный.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Музыкальные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Музыкальные" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 400 до 8 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 259 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 14 экскурсий в Москве на 2024 год по теме «Музыкальные», 259 ⭐ отзывов, цены от 400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август