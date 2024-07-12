Не секрет, что Москва в 14-18 веках делилась на слободы, где проживали разные классы людей — в зависимости от рода занятий или происхождения. Сейчас эти районы стали современными, но след ушедших эпох отыскать не трудно. Неспеша мы пройдёмся от Мещанской слободы до Аптекарского огорода и перенесёмся на несколько столетий назад. Вы удивитесь, как разнообразна и увлекательна история столицы.

Описание экскурсии

Пазл московский: от Мещанской слободы до Аптекарского огорода Наш маршрут пройдёт от Рижского вокзала через Мещанскую слободу и до Аптекарского огорода. Акцент программы на районе, где мы проведём большую часть экскурсии. Я обращу ваше внимание на ряд исторических зданий, которые сформировали облик слободы. Мы с вами будем говорить о разных личностях, так или иначе участвовавших в формировании района. Вы услышите, кто населял слободу и каким образом появились названия местных улиц. Вы увидите больницу, построенную при Екатерине II во время чумы; несколько домов известного купца Солодовникова, владевшего торговым пассажем на месте современного ЦУМа. Это была неординарная и нашумевшая фигура. Он обладал миллионами, но обедал за гроши, заказывая в кафе вчерашнюю гречку, оставил свою жену без алиментов. Также я покажу вам один из древнейших храмов столицы — церковь мученика Трифона в Напрудном. А закончим прогулку в Соборной мечети, по которой я также проведу экскурсию для вас. И конечно, вы больше узнаете об Аптекарском огороде: многие не раз посещали его, но только единицы знают историю сада.