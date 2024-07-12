Не секрет, что Москва в 14-18 веках делилась на слободы, где проживали разные классы людей — в зависимости от рода занятий или происхождения. Сейчас эти районы стали современными, но след ушедших эпох отыскать не трудно.
Неспеша мы пройдёмся от Мещанской слободы до Аптекарского огорода и перенесёмся на несколько столетий назад. Вы удивитесь, как разнообразна и увлекательна история столицы.
Неспеша мы пройдёмся от Мещанской слободы до Аптекарского огорода и перенесёмся на несколько столетий назад. Вы удивитесь, как разнообразна и увлекательна история столицы.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Пазл московский: от Мещанской слободы до Аптекарского огорода Наш маршрут пройдёт от Рижского вокзала через Мещанскую слободу и до Аптекарского огорода. Акцент программы на районе, где мы проведём большую часть экскурсии. Я обращу ваше внимание на ряд исторических зданий, которые сформировали облик слободы. Мы с вами будем говорить о разных личностях, так или иначе участвовавших в формировании района. Вы услышите, кто населял слободу и каким образом появились названия местных улиц. Вы увидите больницу, построенную при Екатерине II во время чумы; несколько домов известного купца Солодовникова, владевшего торговым пассажем на месте современного ЦУМа. Это была неординарная и нашумевшая фигура. Он обладал миллионами, но обедал за гроши, заказывая в кафе вчерашнюю гречку, оставил свою жену без алиментов. Также я покажу вам один из древнейших храмов столицы — церковь мученика Трифона в Напрудном. А закончим прогулку в Соборной мечети, по которой я также проведу экскурсию для вас. И конечно, вы больше узнаете об Аптекарском огороде: многие не раз посещали его, но только единицы знают историю сада.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мещанская слобода
- Аптекарский огород
- Дома купца Солодовникова
- Церковь мученика Трифона в Напрудном
- Соборная мечеть
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Дополнительных расходов не предусмотрено
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии у Рижского вокзала
Завершение: У Рижского вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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