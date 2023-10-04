Экскурсии в Аптекарский огород в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Аптекарский огород» в Москве, цены от 2 490 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Экскурсионный тур в село Троице-Лыково на теплоходе «Соболь»
На теплоходе
94 отзыва
6 часов
Водная прогулка
Экскурсионный тур в село Троице-Лыково на теплоходе «Соболь»
Начало: Причал «Сити-Экспоцентр»
Расписание: Суббота и воскресенье в 09:15
25 авг в 09:00
от 2 490 за человека
Аптекарский огород - старейший ботанический сад России
Пешая
7 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Аптекарский огород - старейший ботанический сад России
Познакомиться с историей и обитателями легендарных оранжерей и навестить потомка императорских котов
Начало: В районе метро Проспект Мира
Сегодня в 12:00
16 авг в 09:30
5 500 за всё до 7 чел.
От Мещанской слободы до Аптекарского огорода с гидом-историком
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
От Мещанской слободы до Аптекарского огорода с гидом-историком
Начало: Начало экскурсии у Рижского вокзала
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вилкова
    4 октября 2023
    Экскурсионный тур в село Троице-Лыково на теплоходе «Соболь»
    Поездка понравилась. Правда, как таковой экскурсии не было - просто подвели к храму, сказали пару слов и дали свободное время.
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    Место красивое, ухоженное. Хотелось больше прогуляться по набережной, но времени не было. Еда очень средняя, столовская. Но виды красивые,это стоит того,чтобы поехать.

  • Е
    Елена
    2 октября 2023
    Экскурсионный тур в село Троице-Лыково на теплоходе «Соболь»
    Путешествие в Троице- Лыково- это прекрасная возможность провести вместе 6 часов свободного времени в спокойной, умиротворяющей обстановке. Прекрасные виды на давно знакомые здания, неспешный рассказ экскурсовода, бегущая вода - все, что нужно для полноценного отдыха в выходной день.
  • Г
    Галина
    26 сентября 2023
    Аптекарский огород - старейший ботанический сад России
    Отличная экскурсия: узнала много нового и интересного не только о растениях и" Аптекарском огороде", но и об истории Москвы
  • С
    Светлана
    13 сентября 2023
    Аптекарский огород - старейший ботанический сад России
    Спасибо большое Лене за супер-интересную экскурсию! Мы хотели познакомить детей с Аптекарским огородом, но сделать это «объемно». Лена тут же нашла
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    контакт с детьми, при этом рассказывала так, что и им было понятно, и нам с мужем очень интересно! Формат индивидуальной экскурсии предполагает, что вопросы можно задавать «по ходу» - Лена с лёгкостью подключала все интересующие нас темы)) Особо трогает то, что Лена профессионально рассказывает о своём родном районе Москвы! Экскурсия получилась очень нежная и душевная! А в самом Аптекарском огороде для детей был устроен мини-квест, в ходе которого они с внимательно изучали таблички, слушали названия растений и делали зарисовки (пригодились блокнотики!) После экскурсии и перерыва на обед мы ещё часа три бродили по Аптекарскому огороду - усваивали то, что рассказала нам Лена)))

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Аптекарский огород»

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  2. Аптекарский огород - старейший ботанический сад России
  3. От Мещанской слободы до Аптекарского огорода с гидом-историком
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  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
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  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Патриаршие пруды
  8. Храм Христа Спасителя
  9. Зарядье
  10. Храм Василия Блаженного
Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2024
Сейчас в Москве в категории "Аптекарский огород" можно забронировать 3 экскурсии от 2 490 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 101 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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