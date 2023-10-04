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контакт с детьми, при этом рассказывала так, что и им было понятно, и нам с мужем очень интересно! Формат индивидуальной экскурсии предполагает, что вопросы можно задавать «по ходу» - Лена с лёгкостью подключала все интересующие нас темы)) Особо трогает то, что Лена профессионально рассказывает о своём родном районе Москвы! Экскурсия получилась очень нежная и душевная! А в самом Аптекарском огороде для детей был устроен мини-квест, в ходе которого они с внимательно изучали таблички, слушали названия растений и делали зарисовки (пригодились блокнотики!) После экскурсии и перерыва на обед мы ещё часа три бродили по Аптекарскому огороду - усваивали то, что рассказала нам Лена)))