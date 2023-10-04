6 часов
Водная прогулка
Экскурсионный тур в село Троице-Лыково на теплоходе «Соболь»
Начало: Причал «Сити-Экспоцентр»
Расписание: Суббота и воскресенье в 09:15
25 авг в 09:00
от 2 490₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Аптекарский огород - старейший ботанический сад России
Познакомиться с историей и обитателями легендарных оранжерей и навестить потомка императорских котов
Начало: В районе метро Проспект Мира
Сегодня в 12:00
16 авг в 09:30
5 500₽ за всё до 7 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
От Мещанской слободы до Аптекарского огорода с гидом-историком
Начало: Начало экскурсии у Рижского вокзала
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВилкова4 октября 2023Поездка понравилась. Правда, как таковой экскурсии не было - просто подвели к храму, сказали пару слов и дали свободное время.
- ЕЕлена2 октября 2023Путешествие в Троице- Лыково- это прекрасная возможность провести вместе 6 часов свободного времени в спокойной, умиротворяющей обстановке. Прекрасные виды на давно знакомые здания, неспешный рассказ экскурсовода, бегущая вода - все, что нужно для полноценного отдыха в выходной день.
- ГГалина26 сентября 2023Отличная экскурсия: узнала много нового и интересного не только о растениях и" Аптекарском огороде", но и об истории Москвы
- ССветлана13 сентября 2023Спасибо большое Лене за супер-интересную экскурсию! Мы хотели познакомить детей с Аптекарским огородом, но сделать это «объемно». Лена тут же нашла
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Аптекарский огород»
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