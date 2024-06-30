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многих местах и уголках Твери, увидели собственными глазами интереснейшие (порой, даже уникальные) постройки, обьекты, архитектуру. . прочувствовали неповторимую атмосферу мест этого древнего города. Георгий смог не только познакомить нас с Тверью, но увлечь, искренне заинтересовать, вдохновить на воображение тех событий, которые в настоящее время уже в прошлом, но представлены в городе артефактами! Организовано путешествие весьма удачно. Для предпочитающих пешие прогулки, любознательных любителей путешествий, для ценящих и любящих историю, для увлеченных - прекрасное "Идеальное путешествие из Москвы в Тверь"!