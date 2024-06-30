Экскурсии от Ж/Д вокзала Москвы

Найдено 4 экскурсии в категории «От ж/д вокзала» в Москве, цены от 590 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Идеальное путешествие из Москвы в Тверь
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Идеальное путешествие из Москвы в Тверь
Провести один день в столице Верхневолжья и оценить ее красоту и архитектурное разнообразие
Начало: На площади Трех вокзалов
Сегодня в 18:30
8 июля в 08:00
6 000 за всё до 3 чел.
Прогулка по Мещанской слободе с посещением мечети
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Прогулка по Мещанской слободе с посещением мечети
Узнать, чем примечателен старинный район, и прогуляться уютными улицами с гидом-историком
Начало: У Рижского вокзала
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
7 000 за всё до 10 чел.
Речная прогулка по центру Москвы от причала Киевский до причала Китай-город/Устьинский
⛴ На теплоходе
Групповая
1.5 часа
29 отзывов
Речная прогулка по центру Москвы от причала Киевский до причала Китай-город/Устьинский
За 1,5 часа проплыть из будущего в прошлое столицы
Начало: На причале «Киевский вокзал»
Сегодня в 18:30
Завтра в 11:30
590 за человека
От Мещанской слободы до Аптекарского огорода с гидом-историком
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
От Мещанской слободы до Аптекарского огорода с гидом-историком
Начало: Начало экскурсии у Рижского вокзала
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • а
    анна
    30 июня 2024
    Речная прогулка по центру Москвы от причала Киевский до причала Китай-город/Устьинский
    Отличный маршрут, удобная быстрая посадка, все пунктуально
    Отличный маршрут, удобная быстрая посадка, все пунктуальноОтличный маршрут, удобная быстрая посадка, все пунктуальноОтличный маршрут, удобная быстрая посадка, все пунктуальноОтличный маршрут, удобная быстрая посадка, все пунктуально
  • Г
    Генрих
    30 июня 2024
    Речная прогулка по центру Москвы от причала Киевский до причала Китай-город/Устьинский
    В целом прогулка по Москва-реке понравилась. Рассказ гида очень подробно описывает историю Москвы
  • N
    Natalia
    27 июня 2024
    Речная прогулка по центру Москвы от причала Киевский до причала Китай-город/Устьинский
    Мы опаздывали. Нас дождались. Всё отлично.
  • И
    Ирина
    25 октября 2022
    Идеальное путешествие из Москвы в Тверь
    Название экскурсии полностью соответствует ее содержанию. Большое спасибо Георгию за увлекательное путешествие. Программа составлена очень грамотно, с остановками на отдых. Обязательно отправимся с Георгием по новым маршрутам, как только они у него появятся. Настоятельно рекомендую данную экскурсию.
  • И
    Ирина
    19 сентября 2022
    Идеальное путешествие из Москвы в Тверь
    Это было идеальное путешествие!!! Спасибо Георгий! До встречи в следующем году=)))
  • А
    Алиса
    4 сентября 2022
    Идеальное путешествие из Москвы в Тверь
    Путешествие очень понравилось! В сопровождении Георгия мы с другом познакомились и с исторической частью города, и с современной. Побывали во
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    многих местах и уголках Твери, увидели собственными глазами интереснейшие (порой, даже уникальные) постройки, обьекты, архитектуру. . прочувствовали неповторимую атмосферу мест этого древнего города. Георгий смог не только познакомить нас с Тверью, но увлечь, искренне заинтересовать, вдохновить на воображение тех событий, которые в настоящее время уже в прошлом, но представлены в городе артефактами! Организовано путешествие весьма удачно. Для предпочитающих пешие прогулки, любознательных любителей путешествий, для ценящих и любящих историю, для увлеченных - прекрасное "Идеальное путешествие из Москвы в Тверь"!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «От ж/д вокзала»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Идеальное путешествие из Москвы в Тверь
  2. Прогулка по Мещанской слободе с посещением мечети
  3. Речная прогулка по центру Москвы от причала Киевский до причала Китай-город/Устьинский
  4. От Мещанской слободы до Аптекарского огорода с гидом-историком
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Патриаршие пруды
  8. Храм Христа Спасителя
  9. Зарядье
  10. Храм Василия Блаженного
Сколько стоит экскурсия по Москве в июле 2024
Сейчас в Москве в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 4 экскурсии от 590 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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