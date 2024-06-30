1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Идеальное путешествие из Москвы в Тверь
Провести один день в столице Верхневолжья и оценить ее красоту и архитектурное разнообразие
Начало: На площади Трех вокзалов
Сегодня в 18:30
8 июля в 08:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по Мещанской слободе с посещением мечети
Узнать, чем примечателен старинный район, и прогуляться уютными улицами с гидом-историком
Начало: У Рижского вокзала
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1.5 часа
Речная прогулка по центру Москвы от причала Киевский до причала Китай-город/Устьинский
За 1,5 часа проплыть из будущего в прошлое столицы
Начало: На причале «Киевский вокзал»
Сегодня в 18:30
Завтра в 11:30
590₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
От Мещанской слободы до Аптекарского огорода с гидом-историком
Начало: Начало экскурсии у Рижского вокзала
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- аанна30 июня 2024Отличный маршрут, удобная быстрая посадка, все пунктуально
- ГГенрих30 июня 2024В целом прогулка по Москва-реке понравилась. Рассказ гида очень подробно описывает историю Москвы
- NNatalia27 июня 2024Мы опаздывали. Нас дождались. Всё отлично.
- ИИрина25 октября 2022Название экскурсии полностью соответствует ее содержанию. Большое спасибо Георгию за увлекательное путешествие. Программа составлена очень грамотно, с остановками на отдых. Обязательно отправимся с Георгием по новым маршрутам, как только они у него появятся. Настоятельно рекомендую данную экскурсию.
- ИИрина19 сентября 2022Это было идеальное путешествие!!! Спасибо Георгий! До встречи в следующем году=)))
- ААлиса4 сентября 2022Путешествие очень понравилось! В сопровождении Георгия мы с другом познакомились и с исторической частью города, и с современной. Побывали во
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «От ж/д вокзала»
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