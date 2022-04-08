Басманная слобода: история и архитектура

Исследовать один из самых интересных районов Старой Москвы с профессиональным гидом

Индивидуальная
Басманная слобода — уголок столицы, где удивительным образом сохранились и древняя топография, и замечательные архитектурные памятники разных эпох.

Вы погуляете по извилистым переулкам, отражающим исконно московскую душу.

Полюбуетесь храмами, доходными домами и старинными усадьбами.

А я поделюсь связанными с ними удивительными фактами.
Басманная слобода: история и архитектура
Басманная слобода: история и архитектура
Басманная слобода: история и архитектура
Басманная слобода: история и архитектура
Басманная слобода: история и архитектура
Басманная слобода: история и архитектура
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Что вас ожидает

Путешествие в прошлое

На площади Красные Ворота мы поговорим об одном из лучших барочных ансамблей Старой Москвы. А затем отправимся гулять по колоритным Басманным улицам и переулкам. Я покажу вам московский «дом инвалидов» XVIII века и старинные усадьбы: Прове, Стахеева, Мусина-Пушкина, Демидова, Голицына и других известных людей. Кроме того, вы увидите чудесный храм Никиты Мученика, Куракинскую богадельню и женскую гимназию Фон Дервиза, где несколько месяцев училась и жила Марина Цветаева.

Нескучные истории

Вы раскроете, как Басманные улицы связаны с творчеством художников Рокотова и Брюллова. А еще полюбуетесь дворцом, где блистал на балах «бриллиантовый» князь, а в военное время изготовляли минометы «Катюша». Расскажу я и о периоде, когда в этом районе селились представители немецкой общины Москвы: вы увидите сохранившиеся дома того времени и узнаете, как жили в них люди.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у м. Красные ворота
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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