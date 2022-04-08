Что вас ожидает

Путешествие в прошлое

На площади Красные Ворота мы поговорим об одном из лучших барочных ансамблей Старой Москвы. А затем отправимся гулять по колоритным Басманным улицам и переулкам. Я покажу вам московский «дом инвалидов» XVIII века и старинные усадьбы: Прове, Стахеева, Мусина-Пушкина, Демидова, Голицына и других известных людей. Кроме того, вы увидите чудесный храм Никиты Мученика, Куракинскую богадельню и женскую гимназию Фон Дервиза, где несколько месяцев училась и жила Марина Цветаева.

Нескучные истории

Вы раскроете, как Басманные улицы связаны с творчеством художников Рокотова и Брюллова. А еще полюбуетесь дворцом, где блистал на балах «бриллиантовый» князь, а в военное время изготовляли минометы «Катюша». Расскажу я и о периоде, когда в этом районе селились представители немецкой общины Москвы: вы увидите сохранившиеся дома того времени и узнаете, как жили в них люди.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.