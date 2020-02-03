5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Историческая мозаика Бауманской улицы

Полюбоваться купеческой Москвой и услышать рассказ о Немецкой слободе и её жителях

Елена
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Елена – ваш гид
Сегодня территория Немецкой слободы наполовину занята зданиями XVIII-XIX веков.

Это живая история рядом с нами — дома ждут прочтения и разгадки! Мы пройдем по кварталу купцов Щаповых, увидим старообрядческую церковь и колокольню, поглядим на купеческие дома и старинные постройки.

Вы узнаете, мог ли крестьянин построить особняк в Москве, откуда пошла фраза «уйти в запой», кто и зачем хотел переименовать Девкин переулок.

Неизведанная Москва ждет!
2600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Встреча метро Бауманская
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Историческая мозаика Бауманской улицы
Историческая мозаика Бауманской улицы

Что вас ожидает:

Московские немцы, купцы и старообрядцы
Мы прогуляемся по главной улице Немецкой слободы — Бауманской — и пройдем от бывшего Девкина переулка до Немецкого рынка. Вы услышите историю её появления и развития; я расскажу о тех, кто селился здесь — купцах, старообрядцах, выбившихся в люди крестьянах. Вы увидите сохранившиеся в первозданном виде купеческие особняки и доходные дома. Мы обязательно посмотрим на колокольню старообрядческой церкви Великомученицы Екатерины — удивительно красивый памятник архитектуры! Её не реставрировали уже сотню лет, и она постепенно приходит в запустение. Зато неплохо сохранилась чудная старообрядческая церковь Покрова Богородицы Успенско-Покровской общины старообрядцев, внутри которой сегодня находится спортзал.

Архитектурное достояние
Вы увидите необычный дом крестьянина Антона Фролова, построенный в стиле неоготики архитектором Мазыриным — автором знаменитого особняка Морозова на Воздвиженке. Полюбуетесь его оригинальными витражами и услышите историю о домовенке Прошке. Мы посетим квартал купцов Щаповых — интеллектуалов, которые были не только меценатами, но и коллекционировали предметы искусства. Посмотрим на один из первых особняков Федора Шехтеля — и вы узнаете, как он связан с гибелью известного революционера Николая Баумана: что приукрасили советские историки и причем здесь дворник.

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия подойдет тем, кто давно знаком с самыми популярными достопримечательностями Москвы и хочет узнать что-то новое, но не менее интересное из истории города.

Историческая мозаика Бауманской улицы
Историческая мозаика Бауманской улицы
Историческая мозаика Бауманской улицы
Историческая мозаика Бауманской улицы
Историческая мозаика Бауманской улицы
Историческая мозаика Бауманской улицы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура метро Бауманская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Я гид с аккредитацией Правительства Москвы. Коренная москвичка, очень люблю и хорошо знаю город. С удовольствием покажу вам старую Москву и окрестности, расскажу о судьбах жителей и создателей столицы. До встречи!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 февраля 2020
Спасибо Елене за очень интересную и насыщенную программу! Елена прекрасная рассказчица, искренне увлечённая историей родного района. Впечатляющие познания, далеко выходящие за пределы программы экскурсии. Спасибо, что есть такие люди в професии, я часто ездила через район Бауманской улицы. Но почти все пункты экскурсии увидела впервые. После таких историй хочется открывать историю заново, читать москвоведов. Спасибо Елене за ее знания и вовлечённость, нам очень понравилось!
6 августа 2019
Благодарим Елену за увлекательное "прочтение" неюбольшого уголка нашего города - Бауманской улицы... Насыщенный фактами, интересными судьбами рассказ, несмотря на дождь, ни кого не оставил равнодушным, а наоборот вызвал желание продолжить ближе знакомиться с гордом, где ты живешь...
10 марта 2019
Мы выбрали эту экскурсию как альтернативу хорошо известным и уже исхоженным местам, и не прогадали. Маршрут интересный, захватывает несколько эпох и культурных слоев, мы ушли с ощущением хорошо проведенного времени. Елена очень вовлеченно рассказывает, добавляет много интересных и живых фактов так, что можно легко представить себе нравы и быт того времени. Спасибо большое!
9 января 2019
Спасибо большое Елене за интересное и познавательное путешествие по Бауманской улице.
Экскурсия понравилась, узнали много нового о старинных домах на Бауманке, мимо которых раньше просто проходили или проезжали на трамвае. Было много общих интересных вопросов, при этом всё прошло динамично и совсем не устали. Рекомендую.
3 января 2019
Экскурсия с Еленой позволяет посмотреть на Бауманскую (Немецкую) улицу глазами коренного жителя района, увлеченного его историей. Елена уделяет больше времени не архитектуре домов (хотя и о ней сообщает интересные сведения), а историям их создателей и дореволюционных владельцев. Экскурсию можно рекомендовать тем, кто уже бывал на этой улице и хочет лучше понять ее дух.

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