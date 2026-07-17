5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эта экскурсия — мостик в прошлое, где переплелись судьбы московских немцев, купцов и старообрядцев. Вы пройдёте по Бауманской улице, увидите старинные особняки, скрытые от глаз дворики. И услышите истории, которые не найти в путеводителях: мог ли крестьянин построить особняк в Москве, откуда пошла фраза «уйти в запой», кто и зачем хотел переименовать Девкин переулок.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает:

Московские немцы, купцы и старообрядцы

Мы прогуляемся по главной артерии Немецкой слободы — Бауманской улице. Маршрут пролегает от бывшего Девкина переулка до места, где когда-то шумел Немецкий рынок. Вы узнаете:

как и почему здесь возникла эта уникальная слобода и кто селился на её улицах

истории купцов, старообрядцев и крестьян, которые сумели выбиться в люди и оставить свой след в истории города

откуда пошло выражение «уйти в запой»

зачем кому-то понадобилось переименовывать Девкин переулок

Архитектурное достояние: от неоготики к модерну

Вас ждёт знакомство с самыми необычными постройками района, среди которых:

Дом крестьянина Антона Фролова : неоготический особняк, построенный архитектором Мазыриным — автором знаменитого дома-замка Морозова на Воздвиженке. Вы полюбуетесь его оригинальными витражами и услышите забавную историю о домовёнке Прошке

: неоготический особняк, построенный архитектором Мазыриным — автором знаменитого дома-замка Морозова на Воздвиженке. Вы полюбуетесь его оригинальными витражами и услышите забавную историю о домовёнке Прошке Квартал купцов Щаповых : вы познакомитесь с наследием семьи интеллектуалов-меценатов, которые не только вели бизнес, но и коллекционировали предметы искусства

: вы познакомитесь с наследием семьи интеллектуалов-меценатов, которые не только вели бизнес, но и коллекционировали предметы искусства Один из первых особняков Фёдора Шехтеля: вы узнаете, как это здание связано с гибелью революционера Николая Баумана, что приукрасили советские историки и при чём здесь обычный дворник

По пути вы увидите купеческие особняки и доходные дома, сохранившие свой первозданный облик. Мы обязательно остановимся у колокольни старообрядческой церкви Великомученицы Екатерины — это удивительно красивый, но постепенно ветшающий памятник архитектуры, который не реставрировали уже почти 100 лет. И сравним её с хорошо сохранившейся церковью Покрова Богородицы, в здании которой сегодня располагается спортзал.