5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эта экскурсия — мостик в прошлое, где переплелись судьбы московских немцев, купцов и старообрядцев. Вы пройдёте по Бауманской улице, увидите старинные особняки, скрытые от глаз дворики.
И услышите истории, которые не найти в путеводителях: мог ли крестьянин построить особняк в Москве, откуда пошла фраза «уйти в запой», кто и зачем хотел переименовать Девкин переулок.
И услышите истории, которые не найти в путеводителях: мог ли крестьянин построить особняк в Москве, откуда пошла фраза «уйти в запой», кто и зачем хотел переименовать Девкин переулок.
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
Московские немцы, купцы и старообрядцы
Мы прогуляемся по главной артерии Немецкой слободы — Бауманской улице. Маршрут пролегает от бывшего Девкина переулка до места, где когда-то шумел Немецкий рынок. Вы узнаете:
- как и почему здесь возникла эта уникальная слобода и кто селился на её улицах
- истории купцов, старообрядцев и крестьян, которые сумели выбиться в люди и оставить свой след в истории города
- откуда пошло выражение «уйти в запой»
- зачем кому-то понадобилось переименовывать Девкин переулок
Архитектурное достояние: от неоготики к модерну
Вас ждёт знакомство с самыми необычными постройками района, среди которых:
- Дом крестьянина Антона Фролова: неоготический особняк, построенный архитектором Мазыриным — автором знаменитого дома-замка Морозова на Воздвиженке. Вы полюбуетесь его оригинальными витражами и услышите забавную историю о домовёнке Прошке
- Квартал купцов Щаповых: вы познакомитесь с наследием семьи интеллектуалов-меценатов, которые не только вели бизнес, но и коллекционировали предметы искусства
- Один из первых особняков Фёдора Шехтеля: вы узнаете, как это здание связано с гибелью революционера Николая Баумана, что приукрасили советские историки и при чём здесь обычный дворник
По пути вы увидите купеческие особняки и доходные дома, сохранившие свой первозданный облик. Мы обязательно остановимся у колокольни старообрядческой церкви Великомученицы Екатерины — это удивительно красивый, но постепенно ветшающий памятник архитектуры, который не реставрировали уже почти 100 лет. И сравним её с хорошо сохранившейся церковью Покрова Богородицы, в здании которой сегодня располагается спортзал.
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около станции метро «Бауманская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1079 туристов
Я аттестованный экскурсовод! Коренная москвичка, очень люблю и хорошо знаю свой город. Мои литературные и исторические экскурсии, судьбы их героев, неразрывно связаны с Москвой, с ее историей и архитектурой! До встречи, на моих маршрутах!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Огромная благодарность Елене за экскурсию. Рассказывает легко, интересно. Рекомендую.
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А
Елена-прекрасный экскурсовод! Мы посмотрели множество исторических зданий и узнали историю их владельцев. Особенно интересно было узнать про особняк с домовёнком Прошкой-ещё давно разглядывала его, проходя мимо. Спасибо Елене за замечательную экскурсию!
Особенно советую тем, кто когда-либо жил/учился/гулял в районе Бауманской.
Особенно советую тем, кто когда-либо жил/учился/гулял в районе Бауманской.
Елена
Ответ организатора:
Анастасия, благодарю за добрые слова! Мне было очень приятно делиться своими историями с потрясающими слушателями! Спасибо!
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М
Пойти на индивидуальную экскурсию с гидом было самой лучшей идеей в этот визит в Москву! Елена превзошла все мои ожидания. Интересный, прекрасно образованный человек, влюблённый в историю города. Тот факт,
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Ю
Очень благодарны Елене за проведенную экскурсию. Сразу видно, что она знает и любит этот район, болеет душой за его судьбу. Мы живем в соседнем Лефортово и часто бываем в районе
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А
От имени всей семьи выражаю глубокую признательность нашему экскурсоводу Елене за живой, познавательный рассказ о прошлом одного из старейших районов Москвы.
За время экскурсии мы узнали много нового об архитектурных памятниках
За время экскурсии мы узнали много нового об архитектурных памятниках
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Т
Спасибо Елене за очень интересную и насыщенную программу! Елена прекрасная рассказчица, искренне увлечённая историей родного района. Впечатляющие познания, далеко выходящие за пределы программы экскурсии. Спасибо, что есть такие люди в
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