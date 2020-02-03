5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает:

Московские немцы, купцы и старообрядцы

Мы прогуляемся по главной улице Немецкой слободы — Бауманской — и пройдем от бывшего Девкина переулка до Немецкого рынка. Вы услышите историю её появления и развития; я расскажу о тех, кто селился здесь — купцах, старообрядцах, выбившихся в люди крестьянах. Вы увидите сохранившиеся в первозданном виде купеческие особняки и доходные дома. Мы обязательно посмотрим на колокольню старообрядческой церкви Великомученицы Екатерины — удивительно красивый памятник архитектуры! Её не реставрировали уже сотню лет, и она постепенно приходит в запустение. Зато неплохо сохранилась чудная старообрядческая церковь Покрова Богородицы Успенско-Покровской общины старообрядцев, внутри которой сегодня находится спортзал.

Архитектурное достояние

Вы увидите необычный дом крестьянина Антона Фролова, построенный в стиле неоготики архитектором Мазыриным — автором знаменитого особняка Морозова на Воздвиженке. Полюбуетесь его оригинальными витражами и услышите историю о домовенке Прошке. Мы посетим квартал купцов Щаповых — интеллектуалов, которые были не только меценатами, но и коллекционировали предметы искусства. Посмотрим на один из первых особняков Федора Шехтеля — и вы узнаете, как он связан с гибелью известного революционера Николая Баумана: что приукрасили советские историки и причем здесь дворник.

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия подойдет тем, кто давно знаком с самыми популярными достопримечательностями Москвы и хочет узнать что-то новое, но не менее интересное из истории города.