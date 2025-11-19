Мои заказы

Пеший поход к кабанам и оленям

Приглашаем прогуляться по лесу, отведать горячий обед у костра и увидеть вблизи лесных зверей
Описание экскурсии

Приглашаем активно провести выходной на свежем воздухе: прогуляться по лесным тропам, отведать горячий походный обед у костра с видом на озеро и увидеть вблизи, покормить и сфотографировать лесных зверей.

В 9:22 садимся на электричку до станции «Фëдоровское» от Ярославского вокзала с прибытием в 10:37. Знакомимся с группой и инструкторами, выходим на маршрут.

Через 1,5 км от станции нас ждёт огромный вольер с кабанами и пятнистыми оленями. Эти очаровательные создания, едва завидев путников, бегут им на встречу. Не забудьте взять с собой угощения (морковь и капусту порезанные заранее дома), это позволит пообщаться с животными буквально на расстоянии вытянутой руки.

Далее наш путь лежит через еловый и смешанный лес до цепочки ярких водоёмов с высокими песчаными берегами. На полпути у одного из озёр инструкторы разведут костёр и накормят вкусным горячим обедом.

После привала мы продолжим путь по лесным тропинкам, и к ближе вечеру финишируем на станции «Калистово». На одной из электричек (18:09, 18:35, 18:47) отправляемся обратно в Москву.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида-проводника
  • Питание на маршруте (обед + перекус)
  • Костровое снаряжение
  • Групповая аптечка
Что не входит в цену
  • Угощение для зверей (сырой картофель, капуста)
  • Транспортные расходы на электричку
  • Чаевые инструктору
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Яна
Яна — Тревел-эксперт
Приветствую, друзья! Меня зовут Яна, уже 9 лет я веду блог, путешествую и хожу в походы по России, а так же занимаюсь организацией активных туров в самые яркие уголки нашей
необъятной. Побывала в 70 регионах страны, пробежала несколько марафонов 42 км, поднялась на высочайшие точки Кавказа (Эльбрус) и Восточных Саян (Мунку-Сардык). С огромным удовольствием возьму на себя все хлопоты организации твоего путешествия! Тебе остается только выбрать направление и собрать рюкзак.

