Описание экскурсии

Приглашаем активно провести выходной на свежем воздухе: прогуляться по лесным тропам, отведать горячий походный обед у костра с видом на озеро и увидеть вблизи, покормить и сфотографировать лесных зверей.

В 9:22 садимся на электричку до станции «Фëдоровское» от Ярославского вокзала с прибытием в 10:37. Знакомимся с группой и инструкторами, выходим на маршрут.

Через 1,5 км от станции нас ждёт огромный вольер с кабанами и пятнистыми оленями. Эти очаровательные создания, едва завидев путников, бегут им на встречу. Не забудьте взять с собой угощения (морковь и капусту порезанные заранее дома), это позволит пообщаться с животными буквально на расстоянии вытянутой руки.

Далее наш путь лежит через еловый и смешанный лес до цепочки ярких водоёмов с высокими песчаными берегами. На полпути у одного из озёр инструкторы разведут костёр и накормят вкусным горячим обедом.

После привала мы продолжим путь по лесным тропинкам, и к ближе вечеру финишируем на станции «Калистово». На одной из электричек (18:09, 18:35, 18:47) отправляемся обратно в Москву.