Приглашаем прогуляться по лесу, отведать горячий обед у костра и увидеть вблизи лесных зверей
Описание экскурсии
Приглашаем активно провести выходной на свежем воздухе: прогуляться по лесным тропам, отведать горячий походный обед у костра с видом на озеро и увидеть вблизи, покормить и сфотографировать лесных зверей.
В 9:22 садимся на электричку до станции «Фëдоровское» от Ярославского вокзала с прибытием в 10:37. Знакомимся с группой и инструкторами, выходим на маршрут.
Через 1,5 км от станции нас ждёт огромный вольер с кабанами и пятнистыми оленями. Эти очаровательные создания, едва завидев путников, бегут им на встречу. Не забудьте взять с собой угощения (морковь и капусту порезанные заранее дома), это позволит пообщаться с животными буквально на расстоянии вытянутой руки.
Далее наш путь лежит через еловый и смешанный лес до цепочки ярких водоёмов с высокими песчаными берегами. На полпути у одного из озёр инструкторы разведут костёр и накормят вкусным горячим обедом.
После привала мы продолжим путь по лесным тропинкам, и к ближе вечеру финишируем на станции «Калистово». На одной из электричек (18:09, 18:35, 18:47) отправляемся обратно в Москву.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
Услуги гида-проводника
Питание на маршруте (обед + перекус)
Костровое снаряжение
Групповая аптечка
Что не входит в цену
Угощение для зверей (сырой картофель, капуста)
Транспортные расходы на электричку
Чаевые инструктору
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Яна — Тревел-эксперт
Приветствую, друзья! Меня зовут Яна, уже 9 лет я веду блог, путешествую и хожу в походы по России, а так же занимаюсь организацией активных туров в самые яркие уголки нашей
необъятной.
Побывала в 70 регионах страны, пробежала несколько марафонов 42 км, поднялась на высочайшие точки Кавказа (Эльбрус) и Восточных Саян (Мунку-Сардык).
С огромным удовольствием возьму на себя все хлопоты организации твоего путешествия! Тебе остается только выбрать направление и собрать рюкзак.