Экскурсии к оленям в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «К оленям» в Москве, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
В гости к хаски и северным оленям из Москвы (без трансфера)
Пешая
Конные прогулки
1.5 часа
1 отзыв
Групповая
до 15 чел.
В гости к хаски и северным оленям из Москвы (без трансфера)
Познакомиться с животными-кинозвёздами и почесать собачье пузико
Начало: В городском округе Ступино (Московская область)
«Вы можете насладиться природой и понаблюдать за животными самостоятельно или приобрести дополнительные услуги (катание на собачьей или оленьей упряжке, конная прогулка, дог-треккинг)»
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00, 14:00 и 16:00
6 дек в 11:00
7 дек в 11:00
1500 ₽ за человека
Вот ты какой, Северный олень
На автобусе
9 часов
Групповая
Вот ты какой, Северный олень
Начало: Район Дорогомилово
«Самая добрая и чуть-чуть сказочная новогодняя экскурсия на трогательную ферму северных и пятнистых оленей, в гостях у почти волшебника»
4980 ₽ за человека
Пеший поход к кабанам и оленям
Мини-группа
до 10 чел.
Пеший поход к кабанам и оленям
Приглашаем прогуляться по лесу, отведать горячий обед у костра и увидеть вблизи лесных зверей
«Через 1,5 км от станции нас ждёт огромный вольер с кабанами и пятнистыми оленями»
9 янв в 10:00
от 5000 ₽ за человека

Сколько стоит экскурсия по Москве в декабре 2025
Сейчас в Москве в категории "К оленям" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 5000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
