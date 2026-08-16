Ежедневно теплоход «Ривер Палас» ждет гостей на прогулку по центру столицы — от Москва-Сити до Кремля и обратно. Судно рассчитано на 300 посадочных мест и восхищает нарядными интерьерами. Вы можете выбрать просто круиз или с питанием: для вас отличное обслуживание и вкусные блюда, а вокруг главные достопримечательности столицы (проходит без гида).

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Описание экскурсии

Прогулка на плавучем дворце!

Мини-круиз проходит на великолепном судне. Это барочные элементы интерьера, панорамные окна, позолоченные хрустальные люстры, мраморный пол. На теплоходе две просторные палубы: на верхней прогулочной установлена плетеная мебель, а нижняя представляет просторный застекленный зал. На борту «Ривер Палас» играет музыка, есть кондиционеры.

Маршрут прогулки

Причал «Национальный центр „Россия“» (отправление) — Центр международной торговли — Дом Правительства России — Мэрия Москвы — Гостиница «Украина» — Киевская площадь — Новодевичий монастырь — СК «Лужники» — Церковь Св. Троицы на Воробьевых горах — МГУ им. М. В. Ломоносова — Нескучный сад — Президиум Российской академии наук (РАН) — Церковь Св. Николая Чудотворца в Хамовниках — ЦПКиО им. А. М. Горького — Крымский мост — Центральный дом художника — Памятник Петру Великому — Храм Христа Спасителя — Театр эстрады — Дом на набережной — Кремль (разворот) — Причал «Национальный центр „Россия“» (прибытие)

Организационные детали

Это речная теплоходная прогулка. Сопровождение гида не предполагается

Запрещено брать на борт свою еду и алкоголь

Доступно на выбор 4 сета меню: