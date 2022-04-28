Что вас ожидает

Прогулка на плавучем дворце!

Мини-круиз проходит на великолепном судне. Это барочные элементы интерьера, панорамные окна, позолоченные хрустальные люстры, мраморный пол. На теплоходе две просторные палубы: на верхней прогулочной установлена плетеная мебель, а нижняя представляет просторный застекленный зал. На борту «Ривер Палас» играет музыка, есть кондиционеры.

Маршрут прогулки

Причал «Киевский вокзал» — Новодевичий монастырь — МГУ — Стадион «Лужники» — Воробьевы горы — Парк Горького — Крымский мост — Парк искусств «Музеон» — Памятник Петру Первому — Храм Христа Спасителя — Театр эстрады — Московский Кремль — Собор Василия Блаженного — Парк «Зарядье» — Парящий мост — Высотка на Котельнической набережной — Разворот у Дома музыки — Путь обратно — Возвращение на причал «Киевский вокзал»

Организационные детали

Это речная теплоходная прогулка. Сопровождение гида не предполагается.

Вы можете выбрать билет без питания или с питанием

Если вы выбираете билет с питанием, то есть три сета меню (питание включено в соответствующие билеты):