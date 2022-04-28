Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином

Лучшие ракурсы столицы с воды и обед или ужин от шеф-повара

Групповая
Ежедневно теплоход «Ривер Палас» ждет гостей на трехчасовую прогулку по центру Москвы — от Киевской площади до Дома музыки и обратно.

Судно рассчитано на 300 посадочных мест и восхищает нарядными интерьерами.

Вы можете выбрать просто круиз или с питанием: для вас отличное обслуживание и вкусные блюда, а вокруг главные достопримечательности столицы.
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Прогулка на плавучем дворце!

Мини-круиз проходит на великолепном судне. Это барочные элементы интерьера, панорамные окна, позолоченные хрустальные люстры, мраморный пол. На теплоходе две просторные палубы: на верхней прогулочной установлена плетеная мебель, а нижняя представляет просторный застекленный зал. На борту «Ривер Палас» играет музыка, есть кондиционеры.

Маршрут прогулки

Причал «Киевский вокзал» — Новодевичий монастырь — МГУ — Стадион «Лужники» — Воробьевы горы — Парк Горького — Крымский мост — Парк искусств «Музеон» — Памятник Петру Первому — Храм Христа Спасителя — Театр эстрады — Московский Кремль — Собор Василия Блаженного — Парк «Зарядье» — Парящий мост — Высотка на Котельнической набережной — Разворот у Дома музыки — Путь обратно — Возвращение на причал «Киевский вокзал»

Организационные детали

  • Это речная теплоходная прогулка. Сопровождение гида не предполагается.
  • Вы можете выбрать билет без питания или с питанием

Если вы выбираете билет с питанием, то есть три сета меню (питание включено в соответствующие билеты):

  • Сет меню № 1 — 2490 руб.
    — салат из печеной свеклы с с персиком, мягким сыром и бальзамическим соусом (125 гр)
    — аранчини из индейки с картофельным пюре и соусом демиглас (260 гр)
    — пирожное медовик (100 гр.)
    — чай/кофе/сок/морс/бокал вина
  • Сет меню № 2 — 2490 руб.
    — салат из томатов с греческим сыром и прованским соусом (140 гр)
    — мурманская треска с белым рисом и соусом Белое вино (250 гр)
    — пирожное Морковное (100 гр)
    — чай/кофе/сок/морс/бокал вина
  • Сет меню Вип № 1 — 3690 руб.
    — салат из свежих овощей с рукколой и ореховым соусом (240 гр)
    — щечки конфи с пастой птитим и грибным соусом (280 гр)
    — торт манго-маракуйя (100 гр)
    — чай/кофе/сок/морс/бокал вина
  • Сет меню Вип № 2 — 4350 руб.
    — микс-салат с тигровыми креветками и кунжутным соусом (180 гр)
    — филе дорадо с цукини и соусом шампань (240 гр)
    — карамельный чизкейк (100 гр)
    — чай/ кофе/сок/морс/ бокал вина

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на причале «Киевский вокзал» (метро Киевская)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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