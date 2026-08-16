Мини-круиз проходит на великолепном судне. Это барочные элементы интерьера, панорамные окна, позолоченные хрустальные люстры, мраморный пол. На теплоходе две просторные палубы: на верхней прогулочной установлена плетеная мебель, а нижняя представляет просторный застекленный зал. На борту «Ривер Палас» играет музыка, есть кондиционеры.
Маршрут прогулки
Причал «Национальный центр „Россия“» (отправление) — Центр международной торговли — Дом Правительства России — Мэрия Москвы — Гостиница «Украина» — Киевская площадь — Новодевичий монастырь — СК «Лужники» — Церковь Св. Троицы на Воробьевых горах — МГУ им. М. В. Ломоносова — Нескучный сад — Президиум Российской академии наук (РАН) — Церковь Св. Николая Чудотворца в Хамовниках — ЦПКиО им. А. М. Горького — Крымский мост — Центральный дом художника — Памятник Петру Великому — Храм Христа Спасителя — Театр эстрады — Дом на набережной — Кремль (разворот) — Причал «Национальный центр „Россия“» (прибытие)
Организационные детали
Это речная теплоходная прогулка. Сопровождение гида не предполагается
Запрещено брать на борт свою еду и алкоголь
Доступно на выбор 4 сета меню:
Стандарт №1 — 3500 ₽ — Запечённый картофель с муссом из сельди и маринованным луком (160 грамм) — Томленое филе индейки с булгуром под соусом «строганов» (250 грамм) — Домашний яблочный пирог (90 грамм) — Чай/кофе/сок/морс/ бокал вина (красное или белое на выбор, 18+)
Стандарт №2 — 3500 ₽ — Салат из запечённых овощей с сырным муссом и семенами льна (160 грамм) — Котлета из щуки с эспумой из картофеля (250 грамм) — Торт лимонный (90 грамм) — Чай/кофе/сок/морс/ бокал вина (красное или белое на выбор, 18+)
«Премиум» — 4890 ₽ — Греческий салат дакос (250 грамм) — Утиная ножка конфи с пюре из батата (250 грамм) — Лавандовый рулет с лесными ягодами (100 грамм) — Чай/кофе/сок/морс/ бокал вина (красное или белое на выбор, 18+)
«Эксклюзив» — 5730 ₽ — Брускетта с пате из утиной печени (180 грамм) — Мурманский лосось с кабачками гриль и соусом из каперсов (250 грамм) — Рулет Сникерс (100 грамм) — Чай/кофе/сок/морс/ бокал вина (красное или белое на выбор, 18+)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Сет меню “Стандарт” №1, Для одного, Питание включено
3500 ₽
Сет меню “Стандарт” №2, Для одного, Питание включено
3500 ₽
Сет меню “Премиум”, Для одного, Питание включено
4890 ₽
Сет меню “Эксклюзив”, Для одного, Питание включено
5730 ₽
Сет меню “Стандарт” №1 и №2, Для двоих, Питание включено
6650 ₽
Сет меню “Премиум”, Для двоих, Питание включено
9290 ₽
Сет меню “Эксклюзив”, Для двоих, Питание включено
10 890 ₽
Сет меню “Стандарт” №1 и №2, Для четверых, Питание включено
12 600 ₽
Сет меню “Премиум”, Для четверых, Питание включено
17 610 ₽
Сет меню “Эксклюзив”, Для четверых, Питание включено
20 680 ₽
Детский без питания, с 6 до 12 лет
630 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале "Национальный центр"Россия ""
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 22161 туриста
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте читать дальшеуменьшить
мимо Московского Кремля и небоскрёбов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов, Казанского кремля и волжских просторов. Наши причалы расположены в центре, в самых удобных местах для жителей и гостей трёх городов.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 122 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Данькова
Очень понравилась прогулка, отмечали день рождения семьёй были с детьми двое по 5 лет и 1 грудничок. Всем очень понравилось. Еда была вкусная, детям заказали отдельно. Наша Валерия очень доброжелательная, читать дальшеуменьшить
улыбчивая девушка, быстро реагировали на наши просьбы, спасибо ей и всем организаторам. Советуем эту прогулку на теплоходе, что бы полюбоваться красивыми видами на Москву с реки. Мы сделали много отличных фотографий. Спасибо!!!! Советуем.
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П
Полина
Хороший маршрут. Неспешно поужинали с друзьями и полюбовались видами.
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С
Светлана
Прогулка на теплоходе "Ривер Палас" - подарок мужу на день рождения. Все сошлось: комфортабельный теплоход, интересный маршрут,отличная погода,вкусный обед,хорошее обслуживание. И все это по вполне доступной цене. Муж остался очень доволен таким подарком! Рекомендую, если хотите отдохнуть и приятно провести время. Светлана.
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Элла
Замечательная прогулка с вкусным обедом и отличным персоналом! Сложным оказался путь до посадки на теплоход, улицы перекрыты, стройка, учения - практически опаздывали и совсем непонятно где же конкретно посадка. Но читать дальшеуменьшить
как только « нашлись» - окунулись в прохладу, негромкую музыку и красивую атмосферу). Было чисто, свободно и уютно! Блюда выбирали стандартные - но все вкусно и даже очень достаточно для обеда! Спасибо! Обязательно воспользуюсь при « нашествии» своих приезжих друзей!
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Анастасия
Плюсы: красивые виды, приятный интерьер, отзывчивые официанты Минусы: организатор отменил поездку на 12:00, очень повезло, что удалось попасть на теплоход в этот же день на 15:00, но планы пришлось срочно перестраивать. В меню много рыбных блюд и небольшой выбор мясных, все вкусно, но было сложно угодить членам семьи, которые рыбу не едят. В целом, смело рекомендую.
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а
анна
Отличная возможность обзорно увидеть достопримечательности Москвы с другого ракурса, вряд ли вы обойдете все это пешком. Протяжённость маршрута от Москва-сити до Кремля. Неспешно можно проплыть, подышать воздухом на верхней палубе читать дальшеуменьшить
или красиво покушать на нижней, тоже любуясь через панорамные окна. Релакс, если располагаете временем (1.5 часа в одну сторону), без экскурсовода, будет играть музыка. Можно сделать красивые фото и хорошо отдохнуть.
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