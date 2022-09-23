в будние дни в 11:00, в субботу и воскресенье в 10:00

Хотите увидеть настоящую русскую природу, не выезжая из Москвы? Тогда самое время отправиться со мной в поход по тайным тропкам Серебряного Бора! Я проведу вас по любимому маршруту через хвойные чащи и тихие бухточки, расскажу о повадках белок и куниц, покажу 250-летние дубы. А потом устрою уютное чаепитие с настоящим самоваром, лесными байками и невероятными видами.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путь в Серебряный Бор. Встречаемся в районе метро «Смоленская» и вместе едем в Серебряный Бор: дорога займет 20-30 минут в зависимости от загруженности трасс.

Треккинг пешком или на лыжах. Приготовьтесь провести пару чудесных часов на свежем воздухе: зимой отправимся в поход на лыжах, а когда снега нет, пешком. Я проведу вас своим любимым маршрутом по узким тропкам, где хвойный лес чередуется с выходами к заливам.

Теплое общение холодным днем. Спешить не будем: главное — не скорость, а наслаждение моментом, созерцание живописной природы и, конечно, беседа. Вы встречали в Москве дубы старше 250 лет? Я вам их покажу. А еще расскажу о местной флоре и фауне: в этих местах можно встретить норку, куницу, горностая, ласку и даже барсуков и лисиц.

Чаепитие с самоваром! Пора сделать привал. Я захвачу с собой всё необходимое: походный столик, чашку для каждого участника, чай и, внимание… самовар! Да, друзья, чаевничать будем вокруг настоящего шотландского походного самовара. Захватите свои любимые лакомства и больше ни о чем не беспокойтесь, просто наслаждайтесь ароматным чаем, видом на лес и классной компанией.

Организационные детали

Как проходит путешествие

К месту старта едем вместе на моем микроавтобусе

Маршрут легкий, протяженность 6 км

Путешествие состоится, если в группу набирается минимум 2 человека

Формат путешествия