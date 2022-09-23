в будние дни в 11:00, в субботу и воскресенье в 10:00

Приключение-поход по Серебряному Бору с самоваром

Прогуляться по заповедным тропам пешком или на лыжах и провести день в душевной компании

Хотите увидеть настоящую русскую природу, не выезжая из Москвы? Тогда самое время отправиться со мной в поход по тайным тропкам Серебряного Бора! Я проведу вас по любимому маршруту через хвойные чащи и тихие бухточки, расскажу о повадках белок и куниц, покажу 250-летние дубы. А потом устрою уютное чаепитие с настоящим самоваром, лесными байками и невероятными видами.
Приключение-поход по Серебряному Бору с самоваром
Приключение-поход по Серебряному Бору с самоваром
Приключение-поход по Серебряному Бору с самоваром
Приключение-поход по Серебряному Бору с самоваром
Приключение-поход по Серебряному Бору с самоваром
Приключение-поход по Серебряному Бору с самоваром
Приключение-поход по Серебряному Бору с самоваром
Приключение-поход по Серебряному Бору с самоваром
Приключение-поход по Серебряному Бору с самоваром
Приключение-поход по Серебряному Бору с самоваром
Приключение-поход по Серебряному Бору с самоваром
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путь в Серебряный Бор. Встречаемся в районе метро «Смоленская» и вместе едем в Серебряный Бор: дорога займет 20-30 минут в зависимости от загруженности трасс.

Треккинг пешком или на лыжах. Приготовьтесь провести пару чудесных часов на свежем воздухе: зимой отправимся в поход на лыжах, а когда снега нет, пешком. Я проведу вас своим любимым маршрутом по узким тропкам, где хвойный лес чередуется с выходами к заливам.

Теплое общение холодным днем. Спешить не будем: главное — не скорость, а наслаждение моментом, созерцание живописной природы и, конечно, беседа. Вы встречали в Москве дубы старше 250 лет? Я вам их покажу. А еще расскажу о местной флоре и фауне: в этих местах можно встретить норку, куницу, горностая, ласку и даже барсуков и лисиц.

Чаепитие с самоваром! Пора сделать привал. Я захвачу с собой всё необходимое: походный столик, чашку для каждого участника, чай и, внимание… самовар! Да, друзья, чаевничать будем вокруг настоящего шотландского походного самовара. Захватите свои любимые лакомства и больше ни о чем не беспокойтесь, просто наслаждайтесь ароматным чаем, видом на лес и классной компанией.

Организационные детали

Как проходит путешествие

  • К месту старта едем вместе на моем микроавтобусе
  • Маршрут легкий, протяженность 6 км
  • Путешествие состоится, если в группу набирается минимум 2 человека

Формат путешествия

  • Путешествие проводится в 2 форматах:
    — в межсезонье осень/весна, когда нет снега, мы идем пеший трекинг
    — зимой идем на беговых лыжах (классический ход по лыжне)
  • Если вы ни разу не катались на лыжах, это отличный шанс попробовать. Я провожу инструктаж и рассказываю, как правильно идти классическим ходом. Не переживайте, у всех всегда отлично получается!
  • Все лыжное оборудование (лыжи, палки, ботинки) я предоставляю. При бронировании напишите свой размер ноги, чтобы я подобрал для вас ботинки.

в будние дни в 11:00, в субботу и воскресенье в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
недалеко от метро «Смоленская»
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 11:00, в субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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