в будние дни в 11:00, в субботу и воскресенье в 10:00

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Путь в Серебряный Бор. Встречаемся в районе метро «Смоленская» и вместе едем в Серебряный Бор: дорога займет 20-30 минут в зависимости от загруженности трасс.
Треккинг пешком или на лыжах. Приготовьтесь провести пару чудесных часов на свежем воздухе: зимой отправимся в поход на лыжах, а когда снега нет, пешком. Я проведу вас своим любимым маршрутом по узким тропкам, где хвойный лес чередуется с выходами к заливам.
Теплое общение холодным днем. Спешить не будем: главное — не скорость, а наслаждение моментом, созерцание живописной природы и, конечно, беседа. Вы встречали в Москве дубы старше 250 лет? Я вам их покажу. А еще расскажу о местной флоре и фауне: в этих местах можно встретить норку, куницу, горностая, ласку и даже барсуков и лисиц.
Чаепитие с самоваром! Пора сделать привал. Я захвачу с собой всё необходимое: походный столик, чашку для каждого участника, чай и, внимание… самовар! Да, друзья, чаевничать будем вокруг настоящего шотландского походного самовара. Захватите свои любимые лакомства и больше ни о чем не беспокойтесь, просто наслаждайтесь ароматным чаем, видом на лес и классной компанией.
Организационные детали
Как проходит путешествие
К месту старта едем вместе на моем микроавтобусе
Маршрут легкий, протяженность 6 км
Путешествие состоится, если в группу набирается минимум 2 человека
Формат путешествия
Путешествие проводится в 2 форматах: — в межсезонье осень/весна, когда нет снега, мы идем пеший трекинг — зимой идем на беговых лыжах (классический ход по лыжне)
Если вы ни разу не катались на лыжах, это отличный шанс попробовать. Я провожу инструктаж и рассказываю, как правильно идти классическим ходом. Не переживайте, у всех всегда отлично получается!
Все лыжное оборудование (лыжи, палки, ботинки) я предоставляю. При бронировании напишите свой размер ноги, чтобы я подобрал для вас ботинки.
в будние дни в 11:00, в субботу и воскресенье в 10:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
недалеко от метро «Смоленская»
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 11:00, в субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Nikita — ваш гид в Москве
Провёл 133 экскурсии для 163 туристов
Привет! Меня зовут Никита, и вот уже 4 года я увлекаюсь постройкой мини-катеров. На своем мини катере «Betty The Boat» я катаюсь в течении лета и исследую акваторию Москвы-реки. Уже больше 6 лет я увлекаюсь яхтингом, имею международные права капитана. Мини-катера, которые я изготовил, оснащены маленьким бесшумным электромотором, способным разгонять его до 6 км/ч по воде, и непотопляемым корпусом с двойными бортами. В общем, скучно не будет!:)