С Светлана «Огни небоскрёбов»: речная прогулка с обедом или ужином Великолепная речная прогулка, очень красивые виды города!

К Кирилл Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином Гида не было, но это и не обязательно. Кухня - отлично. Приветливый персонал - отлично. Атмосфера - просто супер. Полное соотношение цены и качества.

О Ольга «Огни небоскрёбов»: речная прогулка с обедом или ужином Очень понравилась речная прогулка! Время пролетело незаметно! Ужин тоже вполне достойный.

И Инна «Огни небоскрёбов»: речная прогулка с обедом или ужином Мне очень понравилось

Е Екатерина Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином Прекрасный кораблик, профессиональная и доброжелательная команда создает отличное настроение

М Мария Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином читать дальше наших сердцах остался прекрасный,незабываемый день. Очень благодарны команде "Tripster" за высокий уровень сервиса,сотрудничаем с вами не первый год,выбираем вас. Успехов всей команде,до встречи на новых маршрутах!!! Великолепный теплоход,сработанная команда. Всё сделано,чтобы прогулка была незабываемой. У нас был именинник,для него был приятный сюрприз,десерт с заженными свечами,неожиданно. В

Л Людмила Прогулка на яхте класса люкс «Palma De Сочи» с обедом или ужином Прекрасная экскурсия. Вкусная кухня. Приветливые официаты. Остались довольны.