1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
«Огни Небоскрёбов» - речная прогулка с обедом и ужином
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
«Что вас ждёт Во время круиза по центру столицы вам будет предложен вкусный обед или ужин прямо на борту теплохода, кроме того наших гостей ждёт уютная атмосфера и качественный сервис»
Расписание: Ежедневно в 11:30, 11:45, 14:30, 14:45, 17:30, 17:45, 20:30, 20:45
Завтра в 10:08
9 июня в 10:08
1 890₽ за человека
Групповая
2.5 часа
«Огни небоскрёбов»: речная прогулка с обедом или ужином
Приятно провести время и насладиться панорамами столицы с воды
Начало: На причале Китай-город/Устьинский
«Вам предложат вкусный обед или ужин, а на вечернем рейсе диджей (по пт, сб и вс) создаст нужную атмосферу для любования огнями столицы»
Завтра в 10:08
9 июня в 10:08
1 890₽ за человека
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
Лучшие ракурсы столицы с воды и обед или ужин от шеф-повара
Начало: на причале «Сити-Экспоцентр»
9 июня в 12:00
10 июня в 15:00
1 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана29 мая 2024Великолепная речная прогулка, очень красивые виды города!
- ККирилл25 мая 2024Гида не было, но это и не обязательно. Кухня - отлично. Приветливый персонал - отлично. Атмосфера - просто супер. Полное соотношение цены и качества.
- ООльга21 мая 2024Очень понравилась речная прогулка! Время пролетело незаметно! Ужин тоже вполне достойный.
- ИИнна12 мая 2024Мне очень понравилось
- ЕЕкатерина30 октября 2023Прекрасный кораблик, профессиональная и доброжелательная команда создает отличное настроение
- ММария7 октября 2023Великолепный теплоход,сработанная команда. Всё сделано,чтобы прогулка была незабываемой. У нас был именинник,для него был приятный сюрприз,десерт с заженными свечами,неожиданно. В
- ЛЛюдмила20 сентября 2023Прогулка на яхте класса люкс «Palma De Сочи» с обедом или ужиномПрекрасная экскурсия. Вкусная кухня. Приветливые официаты. Остались довольны.
- РРоман18 сентября 2023Прогулка на яхте класса люкс «Palma De Сочи» с обедом или ужиномНам понравилось, что есть открытые и закрытые палубы. Обзор на верхней палубе идеальный. Не хватало музыкального сопровождения, чтобы не было слышно разговоров людей за соседними столиками.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «С обедом»
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