Экскурсии с обедом

Найдено 3 экскурсии в категории «С обедом» в Москве, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Огни Небоскрёбов» - речная прогулка с обедом и ужином
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
656 отзывов
«Огни Небоскрёбов» - речная прогулка с обедом и ужином
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
«Что вас ждёт Во время круиза по центру столицы вам будет предложен вкусный обед или ужин прямо на борту теплохода, кроме того наших гостей ждёт уютная атмосфера и качественный сервис»
Расписание: Ежедневно в 11:30, 11:45, 14:30, 14:45, 17:30, 17:45, 20:30, 20:45
Завтра в 10:08
9 июня в 10:08
1 890 за человека
«Огни небоскрёбов»: речная прогулка с обедом или ужином
⛴ На теплоходе
Групповая
2.5 часа
16 отзывов
«Огни небоскрёбов»: речная прогулка с обедом или ужином
Приятно провести время и насладиться панорамами столицы с воды
Начало: На причале Китай-город/Устьинский
«Вам предложат вкусный обед или ужин, а на вечернем рейсе диджей (по пт, сб и вс) создаст нужную атмосферу для любования огнями столицы»
Завтра в 10:08
9 июня в 10:08
1 890 за человека
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
3 часа
38 отзывов
Популярное предложение
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
Лучшие ракурсы столицы с воды и обед или ужин от шеф-повара
Начало: на причале «Сити-Экспоцентр»
9 июня в 12:00
10 июня в 15:00
1 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «С обедом»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Огни Небоскрёбов» - речная прогулка с обедом и ужином
  2. «Огни небоскрёбов»: речная прогулка с обедом или ужином
  3. Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "С обедом" можно забронировать 3 экскурсии от 1 200 до 1 890. Туристы уже оставили гидам 710 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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