Откроете секреты магической силы воды, деревьев из священной рощи, идолов Лысой горы и таинственных курганов.
Описание аудиогида
Урочище Сеча. Вы погрузитесь в мир священных и проклятых деревьев, а также раскроете тайны жизни и быта древнерусского народа, которого соседи называли «лесными людьми».
Древний ручей. Для славян вода была не только жизненной необходимостью, но и магической субстанцией. Вы узнаете, в каких таинственных ритуалах она использовалась и какие силы приписывали воде наши предки.
Артефакты и культурные памятники 12 века. Вы подержите в руках подлинные изделия кузнецов (украшения и элементы оружия), а также керамику и другие предметы обихода.
Селище и древний пруд — исторический оазис. Увидите археологически подтверждённое место поселения 12–13 веков. Погрузитесь в быт первых москвичей: поймёте, как они трудились и как обустраивали повседневную жизнь.
Курганы 12–13 веков — объекты культурного наследия Москвы. Курганы служили местами захоронения и почитания предков. Вы узнаете о погребальных ритуалах славян и их представлениях о загробном мире.
Лысая гора. Вы окажетесь на суходольном лугу, спрятанном среди леса, где растут редкие травы и до сих пор можно найти напоминания об идолах, которым здесь поклонялись. Увидите, как древняя вера переплетается с современными интерпретациями.
Чтобы воспоминания о спектакле остались с вами надолго, вы сможете купить сувениры-обереги. А ещё мы угостим печеньем, сделанным по старинному рецепту из муки, перемеленной на жерновах.
Организационные детали
- На время экскурсии вы получите фирменные стильные жилеты и шумоподавляющие беспроводные наушники
- Встретит вас Берегиня, хранительница леса и ваша спутница. Вместе вы пройдёте 15 минут пешком до леса по удобному маршруту – и там уже полностью погрузитесь в наш аудиоспектакль
- Экскурсия подходит для детей от 12 лет. Также можете захватить на прогулку своего питомца
- Возможно проведение экскурсии в индивидуальном и корпоративном формате — подробности в переписке
в понедельник и четверг в 12:00, во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3 100 ₽
|Пенсионеры
|1 300 ₽
|Дети 12-14 лет
|1 700 ₽
|Взрослый + ребенок (12-14 лет)
|3 900 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Рекомендую всем и детям, и родителям, и бабушкам с дедушками.
Спасибо, все очень понравилось!
Мне было важно узнать историческую часть и я
Екатерина чудесный человек (притягивает энергетикой, чуткая, доброжелательная) и организатор (отличный тембр голоса, интересно рассказывает, с удовольствием
Путешественницу из г. Краснодара встретила Берегиня-Екатерина в одеждах, которые притягивали взоры всех проходящих граждан.