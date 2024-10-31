Скучные цифры и сухие факты об истории Москвы? Забудьте! Вас ждёт приключение в Битцевском лесу вместе с его хранительницей — Берегиней. Вы пройдёте по следам первых москвичей. Узнаете, как они жили и справлялись с трудностями. Откроете секреты магической силы воды, деревьев из священной рощи, идолов Лысой горы и таинственных курганов.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание аудиогида

Урочище Сеча. Вы погрузитесь в мир священных и проклятых деревьев, а также раскроете тайны жизни и быта древнерусского народа, которого соседи называли «лесными людьми».

Древний ручей. Для славян вода была не только жизненной необходимостью, но и магической субстанцией. Вы узнаете, в каких таинственных ритуалах она использовалась и какие силы приписывали воде наши предки.

Артефакты и культурные памятники 12 века. Вы подержите в руках подлинные изделия кузнецов (украшения и элементы оружия), а также керамику и другие предметы обихода.

Селище и древний пруд — исторический оазис. Увидите археологически подтверждённое место поселения 12–13 веков. Погрузитесь в быт первых москвичей: поймёте, как они трудились и как обустраивали повседневную жизнь.

Курганы 12–13 веков — объекты культурного наследия Москвы. Курганы служили местами захоронения и почитания предков. Вы узнаете о погребальных ритуалах славян и их представлениях о загробном мире.

Лысая гора. Вы окажетесь на суходольном лугу, спрятанном среди леса, где растут редкие травы и до сих пор можно найти напоминания об идолах, которым здесь поклонялись. Увидите, как древняя вера переплетается с современными интерпретациями.

Чтобы воспоминания о спектакле остались с вами надолго, вы сможете купить сувениры-обереги. А ещё мы угостим печеньем, сделанным по старинному рецепту из муки, перемеленной на жерновах.

Организационные детали