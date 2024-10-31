«Эхо леса»: иммерсивный аудиоспектакль в Битцевском лесу

Надеть 3D-наушники и отправиться в театрализованное путешествие по страницам истории 12 века
Скучные цифры и сухие факты об истории Москвы? Забудьте! Вас ждёт приключение в Битцевском лесу вместе с его хранительницей — Берегиней. Вы пройдёте по следам первых москвичей. Узнаете, как они жили и справлялись с трудностями.

Откроете секреты магической силы воды, деревьев из священной рощи, идолов Лысой горы и таинственных курганов.
5
15 отзывов
«Эхо леса»: иммерсивный аудиоспектакль в Битцевском лесу
«Эхо леса»: иммерсивный аудиоспектакль в Битцевском лесу
«Эхо леса»: иммерсивный аудиоспектакль в Битцевском лесу
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 13:00

Описание аудиогида

Урочище Сеча. Вы погрузитесь в мир священных и проклятых деревьев, а также раскроете тайны жизни и быта древнерусского народа, которого соседи называли «лесными людьми».

Древний ручей. Для славян вода была не только жизненной необходимостью, но и магической субстанцией. Вы узнаете, в каких таинственных ритуалах она использовалась и какие силы приписывали воде наши предки.

Артефакты и культурные памятники 12 века. Вы подержите в руках подлинные изделия кузнецов (украшения и элементы оружия), а также керамику и другие предметы обихода.

Селище и древний пруд — исторический оазис. Увидите археологически подтверждённое место поселения 12–13 веков. Погрузитесь в быт первых москвичей: поймёте, как они трудились и как обустраивали повседневную жизнь.

Курганы 12–13 веков — объекты культурного наследия Москвы. Курганы служили местами захоронения и почитания предков. Вы узнаете о погребальных ритуалах славян и их представлениях о загробном мире.

Лысая гора. Вы окажетесь на суходольном лугу, спрятанном среди леса, где растут редкие травы и до сих пор можно найти напоминания об идолах, которым здесь поклонялись. Увидите, как древняя вера переплетается с современными интерпретациями.

Чтобы воспоминания о спектакле остались с вами надолго, вы сможете купить сувениры-обереги. А ещё мы угостим печеньем, сделанным по старинному рецепту из муки, перемеленной на жерновах.

Организационные детали

  • На время экскурсии вы получите фирменные стильные жилеты и шумоподавляющие беспроводные наушники
  • Встретит вас Берегиня, хранительница леса и ваша спутница. Вместе вы пройдёте 15 минут пешком до леса по удобному маршруту – и там уже полностью погрузитесь в наш аудиоспектакль
  • Экскурсия подходит для детей от 12 лет. Также можете захватить на прогулку своего питомца
  • Возможно проведение экскурсии в индивидуальном и корпоративном формате — подробности в переписке

в понедельник и четверг в 12:00, во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00

Выбрать дату

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный3 100 ₽
Пенсионеры1 300 ₽
Дети 12-14 лет1 700 ₽
Взрослый + ребенок (12-14 лет)3 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Беляево»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 12:00, во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Фотографии от путешественников

«Эхо леса»: иммерсивный аудиоспектакль в Битцевском лесу (Жанна)«Эхо леса»: иммерсивный аудиоспектакль в Битцевском лесу (Жанна)«Эхо леса»: иммерсивный аудиоспектакль в Битцевском лесу (Жанна)«Эхо леса»: иммерсивный аудиоспектакль в Битцевском лесу (Жанна)«Эхо леса»: иммерсивный аудиоспектакль в Битцевском лесу (Жанна)«Эхо леса»: иммерсивный аудиоспектакль в Битцевском лесу (Жанна)«Эхо леса»: иммерсивный аудиоспектакль в Битцевском лесу (Ольга)«Эхо леса»: иммерсивный аудиоспектакль в Битцевском лесу (Ольга)«Эхо леса»: иммерсивный аудиоспектакль в Битцевском лесу (Ольга)«Эхо леса»: иммерсивный аудиоспектакль в Битцевском лесу (Ольга)«Эхо леса»: иммерсивный аудиоспектакль в Битцевском лесу (Ольга)«Эхо леса»: иммерсивный аудиоспектакль в Битцевском лесу (Юлия)«Эхо леса»: иммерсивный аудиоспектакль в Битцевском лесу (Юлия)«Эхо леса»: иммерсивный аудиоспектакль в Битцевском лесу (Юлия)«Эхо леса»: иммерсивный аудиоспектакль в Битцевском лесу (Юлия)«Эхо леса»: иммерсивный аудиоспектакль в Битцевском лесу (Юлия)«Эхо леса»: иммерсивный аудиоспектакль в Битцевском лесу (Алёна)«Эхо леса»: иммерсивный аудиоспектакль в Битцевском лесу (Алёна)«Эхо леса»: иммерсивный аудиоспектакль в Битцевском лесу (Алёна)«Эхо леса»: иммерсивный аудиоспектакль в Битцевском лесу (Алёна)«Эхо леса»: иммерсивный аудиоспектакль в Битцевском лесу (Алёна)«Эхо леса»: иммерсивный аудиоспектакль в Битцевском лесу (Алёна)«Эхо леса»: иммерсивный аудиоспектакль в Битцевском лесу (Наталия)«Эхо леса»: иммерсивный аудиоспектакль в Битцевском лесу (Наталия)«Эхо леса»: иммерсивный аудиоспектакль в Битцевском лесу (Наталия)«Эхо леса»: иммерсивный аудиоспектакль в Битцевском лесу (Наталия)«Эхо леса»: иммерсивный аудиоспектакль в Битцевском лесу (Наталия)«Эхо леса»: иммерсивный аудиоспектакль в Битцевском лесу (Ирина)«Эхо леса»: иммерсивный аудиоспектакль в Битцевском лесу (Ирина)«Эхо леса»: иммерсивный аудиоспектакль в Битцевском лесу (Ирина)
Ж
31 окт 2024
Если вы любите лесные прогулки, не упускаете случая побродить по тропинкам и понаблюдать за тайной жизнью природы, эта экскурсия для вас. Её автор любит лес всей душой - и вы
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точно будете на одной волне. А если вы (как и я до аудиоспектакля) искренне недоумеваете, чем может удивить посещение леса, тогда вам тем более надо сходить на экскурсию. Я пришла за рассказами про природу - а ушла с множеством ценных знаний и размышлений о семье и роде, забвении и памяти, истории Битцы и всей России. Захотелось повторить прогулку - уже в другой сезон, чтобы по-новому всë рассмотреть и осмыслить. И чтобы в наушниках снова зазвучали те же самые голоса, успевшие стать родными.

Если вы любите лесные прогулки, не упускаете случая побродить по тропинкам и понаблюдать за тайной жизньюЕсли вы любите лесные прогулки, не упускаете случая побродить по тропинкам и понаблюдать за тайной жизньюЕсли вы любите лесные прогулки, не упускаете случая побродить по тропинкам и понаблюдать за тайной жизньюЕсли вы любите лесные прогулки, не упускаете случая побродить по тропинкам и понаблюдать за тайной жизньюЕсли вы любите лесные прогулки, не упускаете случая побродить по тропинкам и понаблюдать за тайной жизньюЕсли вы любите лесные прогулки, не упускаете случая побродить по тропинкам и понаблюдать за тайной жизнью
О
27 окт 2024
Великолепная, содержательная, активная физически (12000 шагов), очень познавательная экскурсия. Екатерина-душевная, мягкая, как настоящая берегиня леса.
Рекомендую всем и детям, и родителям, и бабушкам с дедушками.
Великолепная, содержательная, активная физически (12000 шагов), очень познавательная экскурсия. Екатерина-душевная, мягкая, как настоящая берегиня леса.Великолепная, содержательная, активная физически (12000 шагов), очень познавательная экскурсия. Екатерина-душевная, мягкая, как настоящая берегиня леса.Великолепная, содержательная, активная физически (12000 шагов), очень познавательная экскурсия. Екатерина-душевная, мягкая, как настоящая берегиня леса.Великолепная, содержательная, активная физически (12000 шагов), очень познавательная экскурсия. Екатерина-душевная, мягкая, как настоящая берегиня леса.Великолепная, содержательная, активная физически (12000 шагов), очень познавательная экскурсия. Екатерина-душевная, мягкая, как настоящая берегиня леса.
Юлия
22 окт 2024
Очень интересная и необычная получилась прогулка, с погружением в историю, с драматургией, с впечатляющим реквизитом и множеством подлинных артефактов. А больше всего запомнилась финальная точка - закат в одном из самых живописных мест Москвы, на заповедном лугу среди языческих символов. Рекомендую всем любителям леса
Очень интересная и необычная получилась прогулка, с погружением в историю, с драматургией, с впечатляющим реквизитом иОчень интересная и необычная получилась прогулка, с погружением в историю, с драматургией, с впечатляющим реквизитом иОчень интересная и необычная получилась прогулка, с погружением в историю, с драматургией, с впечатляющим реквизитом иОчень интересная и необычная получилась прогулка, с погружением в историю, с драматургией, с впечатляющим реквизитом иОчень интересная и необычная получилась прогулка, с погружением в историю, с драматургией, с впечатляющим реквизитом и
Раиса
21 окт 2024
Всем добрый! Отличная прогулка по лесу - приятно и с пользой. Тема, над которой самостоятельно не задумаешься, вряд ли станешь изучать, а тут - прекрасно подобранный материал и интересная подача.
А
20 окт 2024
Очень приятная и познавательная экскурсия. История некоторых выражений открывается с другой стороны. Прекрасная аудио составляющая. Хорошо прописанный сценарий.
Спасибо, все очень понравилось!
А
20 окт 2024
это уникальная экскурсия! очень рекомендую!
Алёна
30 сен 2024
Это больше чем экскурсия — это впечатление, эмоция, магия! Уже не раз была на иммерсивных экскурсиях с наушниками, и проект Екатерины точно лучший. Причём как по качеству информации, так и
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по оформлению мероприятия (одни жилеты с вышивкой для всех участников чего стоят!).

Я много лет живу в этом районе, поэтому, конечно, это особенные, но привычные для меня места. Но даже при этом условии мне удалось взглянуть на них совершенно иначе: с первых минут отвлечься от городского ритма и погрузиться в созданную атмосферу благодаря замечательной записи в наушниках и визуальным деталям.

Чудесная Екатерина в образе Берегини провела нас по лесу, в котором я действительно чувствовала эхо прошлого; открыла много любопытных фактов о лесе; показала удивительные подлинные артефакты; угостила вкуснейшим печеньем и подарила приятные подарочки)

Я очень рекомендую эту экскурсию всем москвичам (да и гостям города тоже), которые любят природу и историю, которые открыты новым впечатлениям. Вы не пожалеете, ведь этот проект, созданный с такой душой и любовью! Спасибо 🧡

Это больше чем экскурсия — это впечатление, эмоция, магия! Уже не раз была на иммерсивных экскурсияхЭто больше чем экскурсия — это впечатление, эмоция, магия! Уже не раз была на иммерсивных экскурсияхЭто больше чем экскурсия — это впечатление, эмоция, магия! Уже не раз была на иммерсивных экскурсияхЭто больше чем экскурсия — это впечатление, эмоция, магия! Уже не раз была на иммерсивных экскурсияхЭто больше чем экскурсия — это впечатление, эмоция, магия! Уже не раз была на иммерсивных экскурсияхЭто больше чем экскурсия — это впечатление, эмоция, магия! Уже не раз была на иммерсивных экскурсиях
Наталия
30 сен 2024
Очень необычный формат экскурсии! Мы совершенно роскошно провели время за прогулкой по осеннему Битцевскому лесу. Узнали много интересной информации про обитателей леса, а также познакомились с древними славянскими традициями. Екатерина продумала все до мелочей, каждая деталь не случайна. Время пролетело незаметно! ❤️🍁🌲
Очень необычный формат экскурсии! Мы совершенно роскошно провели время за прогулкой по осеннему Битцевскому лесу. УзналиОчень необычный формат экскурсии! Мы совершенно роскошно провели время за прогулкой по осеннему Битцевскому лесу. УзналиОчень необычный формат экскурсии! Мы совершенно роскошно провели время за прогулкой по осеннему Битцевскому лесу. УзналиОчень необычный формат экскурсии! Мы совершенно роскошно провели время за прогулкой по осеннему Битцевскому лесу. УзналиОчень необычный формат экскурсии! Мы совершенно роскошно провели время за прогулкой по осеннему Битцевскому лесу. Узнали
Ирина
30 сен 2024
Чудесно прогулялись с Берегиней Екатериной по Битцевскому лесу! С первых секунд стало понятно, что нас ждет не просто экскурсия, а по-настоящему необычный опыт. Екатерина раздала нам наушники и стильные жилеты
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с русскими узорами. И мы отправились погружаться в тайны леса! Актеры в наушниках рассказывали об истории леса, вятичах, деревьях, древних традициях (меня поразило, как раньше использовали мох). Екатерина дополняла рассказ показом древних сокровищ и своей позитивной вдохновляющей энергией. Не хочется раскрывать все секреты и сюрпризы. Но они были! Мы ходили компанией из 5 человек - и всем очень понравилось. Это прекрасный способ вырваться из городской суеты, в легком добром формате прикоснуться к нашей истории, перезарядиться и небанально провести время.

Чудесно прогулялись с Берегиней Екатериной по Битцевскому лесу! С первых секунд стало понятно, что нас ждетЧудесно прогулялись с Берегиней Екатериной по Битцевскому лесу! С первых секунд стало понятно, что нас ждетЧудесно прогулялись с Берегиней Екатериной по Битцевскому лесу! С первых секунд стало понятно, что нас ждетЧудесно прогулялись с Берегиней Екатериной по Битцевскому лесу! С первых секунд стало понятно, что нас ждетЧудесно прогулялись с Берегиней Екатериной по Битцевскому лесу! С первых секунд стало понятно, что нас ждетЧудесно прогулялись с Берегиней Екатериной по Битцевскому лесу! С первых секунд стало понятно, что нас ждетЧудесно прогулялись с Берегиней Екатериной по Битцевскому лесу! С первых секунд стало понятно, что нас ждет
Алина
29 сен 2024
🌳 Это просто кайф! Никогда бы не подумала, что в Битцевском лесу может быть так интересно! Образ Берегини просто волшебный — три часа пролетели вообще незаметно. Мы бродили по лесу,
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обнимали деревья, шуршали листиками, гладили мох и слушали истории о давних временах, о предках, о традициях и о славянских божествах.

Спектакль просто чудесный, гид Екатерина — образованная и очень приятная девушка с удивительной энергетикой. Видно, что человек не просто знает много интересных историй, но и вкладывает душу в своё дело.

А как оформлена экскурсия! Это же просто какое-то искусство! Начиная от аутентичных нарядов и заканчивая шкатулкой с артефактами 12 века, каждый из которых можно потрогать (сбылась мечта детских музейных фантазий), волшебных печенек (у которых есть своя удивительная история) и сюрприза-оберега (в самое сердечко попало, как это работает вообще?)

В общем, рекомендую каждому, кто любит длинные пешие прогулки на свежем воздухе, интересуется историей и славянскими традициями и просто всем, кто любит лес и волшебство 💕

🌳 Это просто кайф! Никогда бы не подумала, что в Битцевском лесу может быть так интересно!
Н
18 сен 2024
Пожалуй, это одна их самых нестандартных видов экскурсий. Уникальный формат проведения оставляет отпечаток в памяти. Не думала, что в городском лесу можно пройтись таким интересные маршрутом, взглянуть на окружающую обстановку
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с новыми мыслями. Я испытала спектр различных чувств. Познала глубинку себя. Задумалась. Очень тяжело выйти из привычной среды и в тоже время: это каждому необходимо.
Сама экскурсия проходит в довольно развлекательном формате, также и детям будет интересно её слушать. Всем советую)

Д
17 сен 2024
Во время пребывания на этой экскурсии я погрузилась в атмосферу сказки, где по неведанным дорожкам бродят духи вятичей – наших предков, а звуки, доносящиеся из наушников, только добавляют магию. Красота
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мест и древних вещей поистине завораживает. Погрузившись в эту экскурсию, я смогла проникнуться атмосферой древности и побывать в «сказке». Во время рассказа, деревья в лесу кажутся другими – живыми, а трава зеленее. Я узнала, что даже в центре города можно найти древние захоронения и артефакты. Раньше я никогда не задумывалась о том, что находится у меня под ногами, казалось бы в обычном лесу.

Во время пребывания на этой экскурсии я погрузилась в атмосферу сказки, где по неведанным дорожкам бродятВо время пребывания на этой экскурсии я погрузилась в атмосферу сказки, где по неведанным дорожкам бродятВо время пребывания на этой экскурсии я погрузилась в атмосферу сказки, где по неведанным дорожкам бродятВо время пребывания на этой экскурсии я погрузилась в атмосферу сказки, где по неведанным дорожкам бродятВо время пребывания на этой экскурсии я погрузилась в атмосферу сказки, где по неведанным дорожкам бродятВо время пребывания на этой экскурсии я погрузилась в атмосферу сказки, где по неведанным дорожкам бродятВо время пребывания на этой экскурсии я погрузилась в атмосферу сказки, где по неведанным дорожкам бродят
Х
15 сен 2024
Великолепная подача материала: интересно и полезно. Берегиня с большим энтузиазмом/заботой подошла к работе, не к чему придраться — всё сделано с большой любовью.
Мне было важно узнать историческую часть и я
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ее получил (редкая тема с аудиоспектаклем). Не буду раскрывать всех карт — с уверенностью сообщу, что люблю именно необычные экскурсии! Мы посетили все заявленные места. Выходной день прошел с пользой и удовольствием)
Время пролетело незаметно.

Великолепная подача материала: интересно и полезно. Берегиня с большим энтузиазмом/заботой подошла к работе, не к чемуВеликолепная подача материала: интересно и полезно. Берегиня с большим энтузиазмом/заботой подошла к работе, не к чемуВеликолепная подача материала: интересно и полезно. Берегиня с большим энтузиазмом/заботой подошла к работе, не к чемуВеликолепная подача материала: интересно и полезно. Берегиня с большим энтузиазмом/заботой подошла к работе, не к чемуВеликолепная подача материала: интересно и полезно. Берегиня с большим энтузиазмом/заботой подошла к работе, не к чему
Е
14 сен 2024
Потрясающий формат экскурсии! Ранее не думали, что в Москве можно насыщенно провести выходные на природе.
Екатерина чудесный человек (притягивает энергетикой, чуткая, доброжелательная) и организатор (отличный тембр голоса, интересно рассказывает, с удовольствием
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отвечает на вопросы).
Сбор нашей группы был за 15 минут до старта (за этот период времени успели познакомиться).

Перед прогулкой: рассказали о программе, раздали опознавательные жилеты с вышивкой (оберег), провели инструктаж, предоставили наушники с одноразовыми чехлами.

Путь до леса провели с пользой: нас сопровождал манящий голос в наушниках, вводная часть оказалась захватывающей — погружение 100%.
Всю дорогу шла с улыбкой и восторгалась))

Лес нас встретил солнечной погодой, под присмотром местной белочки мы погрузились в историю.

Берегиня (Екатерина) всегда сопровождала нас. Историческая часть программы — захватывающая, проникновенная, много интересных фактов. Действительно, аудио-материал был качественным, продуманным (профессиональная актерская игра голосом).

Очень понравилось, что после аудиоспектакля, весь материал кратко проговорили, закрепили.

А какие подарочки: загляденье (и что самое удивительное… все предсказания попали в точку у каждого участника группы).
*каждая печенька имеет свой символ

Однозначно, могу смело рекомендовать к посещению не только взрослым, но и детям!
Полная внутренняя перезагрузка, наш ребенок 14 лет остался в восторге, прощались с Берегиней со слезами на глазах:)

Потрясающий формат экскурсии! Ранее не думали, что в Москве можно насыщенно провести выходные на природе.Потрясающий формат экскурсии! Ранее не думали, что в Москве можно насыщенно провести выходные на природе.Потрясающий формат экскурсии! Ранее не думали, что в Москве можно насыщенно провести выходные на природе.Потрясающий формат экскурсии! Ранее не думали, что в Москве можно насыщенно провести выходные на природе.Потрясающий формат экскурсии! Ранее не думали, что в Москве можно насыщенно провести выходные на природе.Потрясающий формат экскурсии! Ранее не думали, что в Москве можно насыщенно провести выходные на природе.
Алена
13 сен 2024
Впервые в Москве. Решила начать свое путешествие не с обзорной экскурсии по городу, а с его истории.
Путешественницу из г. Краснодара встретила Берегиня-Екатерина в одеждах, которые притягивали взоры всех проходящих граждан.
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Меня тоже одели в древне-русскую одежду, провели инструктаж, дали беспроводные наушники и мы направились за эмоциями и впечатлениями.
Встретил нас лес осенней красотой, тишиной от городской суеты, а вестник – дятел, сообщил лесным жителям, о том, что в лес пришли новые люди.
Хорошо подобранный исторический аудио-материал, музыка, актеры сопровождали экскурсию по всему маршруту. Берегиня показывала особенные места, обзорные точки, места для фотосъемок.
Далее по маршруту нас вела кукла-оберег, изготовленная из настоящей бересты и рассказ о животных, растениях этой местности. О жизни и быте наших предков.
На пруду, на месте древнего поселения нас встретил камень-Страж, а Хранитель леса отправил к нам рыженькую белочку. Старый лес жаловался на то, что его часто беспокоят люди…
На обратном пути по тропинке не спеша к нам на встречу полз мышонок. По-видимому, он привык к людям. Мы его погладили, и он побежал далее по своим делам.
Особенно интересно было подержать в руках древние артефакты 12 века и почтить память предков на курганах.
Лысая гора встретила своими идолами, запахом луговых трав и восхитительным закатом.
Тропинки в лесу ухоженные, встречалось много посетителей и просто отдыхающих.
Не обошлось и без подарков. Берегиня подарила сувениры-обереги и печеньку ручной работы!!! Приготовленной по древнему рецепту.
Если хотите отвлечься от городской суеты, с пользой провести время, помедитировать, обнулиться и просто активно отдохнуть – это ваша экскурсия!

Впервые в Москве. Решила начать свое путешествие не с обзорной экскурсии по городу, а с его истории.Впервые в Москве. Решила начать свое путешествие не с обзорной экскурсии по городу, а с его истории.Впервые в Москве. Решила начать свое путешествие не с обзорной экскурсии по городу, а с его истории.Впервые в Москве. Решила начать свое путешествие не с обзорной экскурсии по городу, а с его истории.Впервые в Москве. Решила начать свое путешествие не с обзорной экскурсии по городу, а с его истории.Впервые в Москве. Решила начать свое путешествие не с обзорной экскурсии по городу, а с его истории.Впервые в Москве. Решила начать свое путешествие не с обзорной экскурсии по городу, а с его истории.

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