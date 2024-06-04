Экскурсии с животными в Москве

Найдено 14 экскурсий в категории «Животные» в Москве, цены от 940 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ямщик, запрягай лошадей! По Рогожской ямской слободе - в мини-группе
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
1.5 часа
24 отзыва
Ямщик, запрягай лошадей! По Рогожской ямской слободе - в мини-группе
Исследовать тихий уголок Москвы, где царит атмосфера 19 века, и узнать больше о старинной должности
Начало: В районе метро Площадь Ильича
11 июня в 15:00
14 июня в 17:30
940 за человека
Улитка, крокодил, да бабья доля: едем на ферму «Экодеревушка» и в Коломну
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
4 отзыва
Улитка, крокодил, да бабья доля: едем на ферму «Экодеревушка» и в Коломну
Начало: М. Кузьминки (выход № 8)
Расписание: См. расписание
20 июля в 08:45
10 авг в 08:45
3 650 за человека
Экскурсия по Ворошиловской даче и конная прогулка
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Экскурсия по Ворошиловской даче и конная прогулка
Совершить игровое путешествие в историю русской кавалерии и погрузиться в быт конюшни
Начало: В посёлке Нагорное
«Вы увидите лошадей разных пород, научитесь с ними общаться»
9 июня в 15:00
11 июня в 10:00
1 500 за человека
В гости к альпакам: поездка на ферму
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
В гости к альпакам: поездка на ферму
Посетить подмосковное экохозяйство и познакомиться поближе с «андскими овечками»
Начало: У метро Алтуфьево
«Голубоглазые блондины и обладательницы лучшей прически, застенчивые милахи и темпераментные бандиты — вы увидите, как живется заморским представителям семейства верблюдовых вдали от родины»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
6 800 за всё до 3 чел.
Удивленья в Огородной слободе: детская интерактивная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
9 отзывов
Детская экскурсия в Москве: Истории Огородной слободы
Откройте для своих детей удивительный мир Москвы прошлого с интерактивной экскурсией по Огородной слободе
Начало: в районе метро Чистые пруды
«Напоследок мы завернём в тихий дворик и найдём городскую диковинку — тайный зоопарк»
16 июня в 10:30
18 июня в 13:30
от 5 500 за всё до 5 чел.
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие
Познакомиться с конным спортом, военной историей и обитателями зоопарка
Начало: В деревне Падиково (Московская область, Истринский...
«ZOO-САД — зоопарк международного стандарта (не контактный»
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от 3 000 за человека
Треккинг по лесу в компании хаски
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Треккинг по лесу в компании хаски
Исследовать лес с инструктором-каюром и хаски, посетить местную ферму и насладиться травяным чаем
Начало: В районе станци метро Парк Победы
«Вы когда-нибудь видели сразу 120 хаски»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 18 500 за всё до 6 чел.
Пресня: что скрывается за зоопарком
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Пресня: что скрывается за зоопарком
Погулять по одному из самых колоритных районов Москвы, увидеть костел и дом-теремок Щукина
Начало: У метро Баррикадная
«Как раньше назывался Московский зоопарк и в каком произведении Лев Толстой упоминал Пресненские пруды»
13 июня в 14:00
14 июня в 14:30
5 200 за всё до 5 чел.
В гости к чукотским ездовым и аляскинским хаски
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
В гости к чукотским ездовым и аляскинским хаски
Познакомиться с собаками-участницами гонок на Шпицбергене и осознать глубину их союза с человеком
Начало: в д. Богданихе, Ленинский район, Московская област...
«Увидев их, посетители в первую очередь восклицают: «Это не хаски»
Завтра в 12:00
9 июня в 10:00
2 000 за человека
Московский зоопарк: билет и аудиоэкскурсия для всей семьи
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Московский зоопарк: билет и аудиоэкскурсия для всей семьи
Начало: Большая Грузинская улица, 1
«Посетите самые интересные павильоны и живописные места легендарного зоопарка Москвы и познакомьтесь с удивительными животными со всего мира и забавными фактами о них»
Расписание: Ежедневно с 07:30 до 20:00. Билет действует весь день, в любое время
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 890 за человека
ЭкоРадостьТур: поездка в Московский зоопарк с экскурсией и мастер-классом
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
ЭкоРадостьТур: поездка в Московский зоопарк с экскурсией и мастер-классом
Начало: Метро Баррикадная
«Московский зоопарк с экскурсией и мастер классом по содержанию больших и маленьких животных»
Расписание: Cуббота, воскресенье в 10.00
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
3 500 за человека
Ловить всегда, ловить везде! Street fishing на исторических набережных Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Ловить всегда, ловить везде! Street fishing на исторических набережных Москвы
Отыскать самые «клёвые» места в компании гида и эксперта по городской рыбалке
Начало: Возле станции метро «Кропоткинская»
«Городская рыбалка, или street fishing — одно из самых развивающихся направлений как в спортивной рыбалке, так и в любительской»
14 июня в 13:00
15 июня в 16:00
9 000 за всё до 4 чел.
33 коровы: один день на счастливой ферме
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
33 коровы: один день на счастливой ферме
Весёлое и вкусное погружение в агротуризм недалеко от Москвы
Начало: В деревне Антоново (Раменский район)
Завтра в 16:00
9 июня в 12:00
2 632 за человека
Пешая прогулка по сказочной Москве
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Пешая прогулка по сказочной Москве
Найти затейливые терема и следы невиданных зверей, отгадать ребусы и загадки
Начало: в районе метро «Красные ворота»
«📕 В птичьем зоопарке рассмотрим крылатых питомцев, поговорим о Московском зоопарке, а потом решим увлекательные ребусы»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
4 200 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    4 июня 2024
    Удивленья в Огородной слободе: детская интерактивная экскурсия
    Очень душевная и интересная экскурсия! Была с детьми, детям 11 лет. Дети были заинтересованы- это большая редкость в наше время. Спасибо огромное!
  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Экскурсия по Ворошиловской даче и конная прогулка
    Сегодня была на экскурсии по Ворошиловской даче и конной прогулке мне очень понравилась экскурсия: необычный музей с предметами и вещами
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    разных времен от 17 века до 20 го, найденных на этой территории, узнала много интересных фактов о местности и истории усадьбы, о которых подробно и увлеченно рассказала девушка-экскурсовод с красивым и редким именем Василиса, и конечно же, общение с прекрасными животными. Я не только научилась управлять лошадью, но и узнала как правильно ухаживать за ней, это мой первый опыт конной прогулки и Василиса научила меня первым правилам общения с этими красивыми и умными созданиями. Я в восторге и приеду обязательно еще не раз сюда и буду рекомендовать всем своим знакомым и друзьям побывать на экскурсии в КСК "Матадор". Василисе отдельное спасибо за теплый прием и приятное общение!

  • Г
    Гуля
    12 мая 2024
    Улитка, крокодил, да бабья доля: едем на ферму «Экодеревушка» и в Коломну
    Экскурсия оставила только положительные эмоции, в том числе понравилась гид Елена Валерьевна Глебова, всё было интересно и познавательно, на ферме
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    в целом было интересно, особенно впечатлила Коломна, Кремль и музей бабьей доли, тур организован отлично, хочу отметить что в таких непредвиденных ситуациях как перекрытие дороги в Коломне, случайная травма ноги одного из туристов не помешали продолжению экскурсии, автобус предоставили комфортный, водитель Григорий профессиональный.

  • М
    Маргарита
    9 мая 2024
    В гости к альпакам: поездка на ферму
    Ездили сегодня в гости к альпакам. Очень не очень рекомендую всем, не только детям, но и взрослым! Экскурсовод Мария сопровождала нас
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    поездки и очень интересно рассказывала по дороге о местности, ее историю. Интересно было и взрослым, и ребенку трёх лет. Ферма с альпакам огромная, ухоженная, грамотно спланированная. На ферме живут не только альпаки, но и ламы, и шотландские коровы, и кролики, и верблюд Марго, и козы. Во время экскурсии по ферме общались и кормили альпак прям в их вольерах. Между общением с животными очень интересно рассказывают хозяева фермы об истории создания фермы, об альпакам. Как появились альпаки в Росси, как за ними ухаживают, чем ценятся альпаки, чем альпаки отличаются от ламы. Информация подаётся с юмором, с диалог как со взрослыми, так и с детьми. Время на ферме пролетело незаметно, хотелось остаться ещё и может даже пожить там какое-то время. Думаю что буду ещё не раз ездить на эту экскурсию. Хочется посмотреть на альпак в разное время года. Рекомендую как релакс, как способ снять стресс и расслабиться от городской жизни. Огромная благодарность Марии за интересный рассказ по пути к альпакам. Владимиру за экскурсию по ферме.

  • Р
    Руслан
    2 мая 2024
    Улитка, крокодил, да бабья доля: едем на ферму «Экодеревушка» и в Коломну
    Отличная вышла поездка! Спасибо нашему гиду Елене: интересно рассказывала обо всем, а также была максимально терпелива к паре язвительных особ,
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    которые видели во всем только негатив. Понравился темп и расписание поездки, единственное пожелание - хочется побольше свободного времени в следующий раз. На экоферме было хорошо, вкусно покормили! Коломна впечатлила, а гид посоветовала хорошую лавку, где можно выгодно купить сладкие сувениры. Автобус очень удобный, передвигались с комфортом. Ставлю 5 из 5.

  • В
    Владимир
    1 мая 2024
    Ямщик, запрягай лошадей! По Рогожской ямской слободе - в мини-группе
    В последний день апреля очень хорошо прошлись по слободе и разглядели такие местные подробности, мимо которых без экскурсовода Натальи пройдешь мимо и не заметишь. А вот она про них знает всё и расскажет захватывающе.
  • И
    Илья
    28 апреля 2024
    Экскурсия по Ворошиловской даче и конная прогулка
    Были втроём, нам всё понравилось. Сначала мы походили по окрестностям. Мне интересно было послушать историю. Потом катались на лошадях через рощу, мимо прудов. Была проведена краткая инструкция как ездить на лошади. У девчонок незабываемые эмоции. Спасибо!
    Были втроём, нам всё понравилось. Сначала мы походили по окрестностям. Мне интересно было послушать историю. ПотомБыли втроём, нам всё понравилось. Сначала мы походили по окрестностям. Мне интересно было послушать историю. ПотомБыли втроём, нам всё понравилось. Сначала мы походили по окрестностям. Мне интересно было послушать историю. Потом
  • И
    Ирина
    27 апреля 2024
    Ямщик, запрягай лошадей! По Рогожской ямской слободе - в мини-группе
    Добрый день, вчера сходила на экскурсию "Ямщик, запрягай лошадей! По Рогожской ямской слободе. Экскурсия прошла в дружеской обстановке, прошлись по
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    улочкам Москвы, услышали рассказ об ямщиках как все это начиналось и развивалось. Увидели исторические здания сохранившихся до наших дней. Мимо проходим и не знаем их историческую ценность.

    Добрый день, вчера сходила на экскурсию "Ямщик, запрягай лошадей! По Рогожской ямской слободе. Экскурсия прошла вДобрый день, вчера сходила на экскурсию "Ямщик, запрягай лошадей! По Рогожской ямской слободе. Экскурсия прошла вДобрый день, вчера сходила на экскурсию "Ямщик, запрягай лошадей! По Рогожской ямской слободе. Экскурсия прошла в
  • Е
    Елизавета
    12 апреля 2024
    Ямщик, запрягай лошадей! По Рогожской ямской слободе - в мини-группе
    Совсем забыла оставить отзыв, хоть и обещала. Очень приятная экскурсия. Ходишь вроде бы по ничем не примечательным районам - но тут и там встречаешься с прошлым) Классный экскурсовод Наталья. Знает ооооочень много интересного и действительно любит свою работу. Это очень ценно)
  • Е
    Елена
    23 марта 2024
    Экскурсия по Ворошиловской даче и конная прогулка
    На прошлой неделе посетили экскурсию «Ворошиловские дачи» со школьниками 7 класса. Очень интересное место совсем рядом с Москвой. Экскурсовод Василиса
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    увлеченно рассказывает об истории этого места. И хотя исторических фактов об этом месте осталось немного, всё это тщательно собирается и хранится. В этой усадьбе есть конно-спортивный клуб, и частью нашей экскурсии было посещение его конюшен. Детям очень понравилось, что можно было пообщаться с лошадьми. Но нам было маловато времени, хотелось ещё. Также дети поучаствовали в викторине, подготовленной экскурсоводом Василисой. Всем захотелось туда обязательно вернуться и погулять летом. Спасибо большое

    На прошлой неделе посетили экскурсию «Ворошиловские дачи» со школьниками 7 класса. Очень интересное место совсем рядомНа прошлой неделе посетили экскурсию «Ворошиловские дачи» со школьниками 7 класса. Очень интересное место совсем рядомНа прошлой неделе посетили экскурсию «Ворошиловские дачи» со школьниками 7 класса. Очень интересное место совсем рядом

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Животные»

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  1. Ямщик, запрягай лошадей! По Рогожской ямской слободе - в мини-группе
  2. Улитка, крокодил, да бабья доля: едем на ферму «Экодеревушка» и в Коломну
  3. Экскурсия по Ворошиловской даче и конная прогулка
  4. В гости к альпакам: поездка на ферму
  5. Удивленья в Огородной слободе: детская интерактивная экскурсия
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  5. Никольская улица
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  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
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  10. Набережная
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