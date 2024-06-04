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Мини-группа
1.5 часа
Ямщик, запрягай лошадей! По Рогожской ямской слободе - в мини-группе
Исследовать тихий уголок Москвы, где царит атмосфера 19 века, и узнать больше о старинной должности
Начало: В районе метро Площадь Ильича
11 июня в 15:00
14 июня в 17:30
940₽ за человека
Групповая
12 часов
Улитка, крокодил, да бабья доля: едем на ферму «Экодеревушка» и в Коломну
Начало: М. Кузьминки (выход № 8)
Расписание: См. расписание
20 июля в 08:45
10 авг в 08:45
3 650₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Ворошиловской даче и конная прогулка
Совершить игровое путешествие в историю русской кавалерии и погрузиться в быт конюшни
Начало: В посёлке Нагорное
«Вы увидите лошадей разных пород, научитесь с ними общаться»
9 июня в 15:00
11 июня в 10:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
В гости к альпакам: поездка на ферму
Посетить подмосковное экохозяйство и познакомиться поближе с «андскими овечками»
Начало: У метро Алтуфьево
«Голубоглазые блондины и обладательницы лучшей прически, застенчивые милахи и темпераментные бандиты — вы увидите, как живется заморским представителям семейства верблюдовых вдали от родины»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
6 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Детская экскурсия в Москве: Истории Огородной слободы
Откройте для своих детей удивительный мир Москвы прошлого с интерактивной экскурсией по Огородной слободе
Начало: в районе метро Чистые пруды
«Напоследок мы завернём в тихий дворик и найдём городскую диковинку — тайный зоопарк»
16 июня в 10:30
18 июня в 13:30
от 5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие
Познакомиться с конным спортом, военной историей и обитателями зоопарка
Начало: В деревне Падиково (Московская область, Истринский...
«ZOO-САД — зоопарк международного стандарта (не контактный»
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от 3 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Треккинг по лесу в компании хаски
Исследовать лес с инструктором-каюром и хаски, посетить местную ферму и насладиться травяным чаем
Начало: В районе станци метро Парк Победы
«Вы когда-нибудь видели сразу 120 хаски»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 18 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Пресня: что скрывается за зоопарком
Погулять по одному из самых колоритных районов Москвы, увидеть костел и дом-теремок Щукина
Начало: У метро Баррикадная
«Как раньше назывался Московский зоопарк и в каком произведении Лев Толстой упоминал Пресненские пруды»
13 июня в 14:00
14 июня в 14:30
5 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
В гости к чукотским ездовым и аляскинским хаски
Познакомиться с собаками-участницами гонок на Шпицбергене и осознать глубину их союза с человеком
Начало: в д. Богданихе, Ленинский район, Московская област...
«Увидев их, посетители в первую очередь восклицают: «Это не хаски»
Завтра в 12:00
9 июня в 10:00
2 000₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Московский зоопарк: билет и аудиоэкскурсия для всей семьи
Начало: Большая Грузинская улица, 1
«Посетите самые интересные павильоны и живописные места легендарного зоопарка Москвы и познакомьтесь с удивительными животными со всего мира и забавными фактами о них»
Расписание: Ежедневно с 07:30 до 20:00. Билет действует весь день, в любое время
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 890₽ за человека
Групповая
6 часов
ЭкоРадостьТур: поездка в Московский зоопарк с экскурсией и мастер-классом
Начало: Метро Баррикадная
«Московский зоопарк с экскурсией и мастер классом по содержанию больших и маленьких животных»
Расписание: Cуббота, воскресенье в 10.00
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Ловить всегда, ловить везде! Street fishing на исторических набережных Москвы
Отыскать самые «клёвые» места в компании гида и эксперта по городской рыбалке
Начало: Возле станции метро «Кропоткинская»
«Городская рыбалка, или street fishing — одно из самых развивающихся направлений как в спортивной рыбалке, так и в любительской»
14 июня в 13:00
15 июня в 16:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
33 коровы: один день на счастливой ферме
Весёлое и вкусное погружение в агротуризм недалеко от Москвы
Начало: В деревне Антоново (Раменский район)
Завтра в 16:00
9 июня в 12:00
2 632₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Пешая прогулка по сказочной Москве
Найти затейливые терема и следы невиданных зверей, отгадать ребусы и загадки
Начало: в районе метро «Красные ворота»
«📕 В птичьем зоопарке рассмотрим крылатых питомцев, поговорим о Московском зоопарке, а потом решим увлекательные ребусы»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
4 200₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия4 июня 2024Очень душевная и интересная экскурсия! Была с детьми, детям 11 лет. Дети были заинтересованы- это большая редкость в наше время. Спасибо огромное!
- ННаталья12 мая 2024Сегодня была на экскурсии по Ворошиловской даче и конной прогулке мне очень понравилась экскурсия: необычный музей с предметами и вещами
- ГГуля12 мая 2024Экскурсия оставила только положительные эмоции, в том числе понравилась гид Елена Валерьевна Глебова, всё было интересно и познавательно, на ферме
- ММаргарита9 мая 2024Ездили сегодня в гости к альпакам. Очень не очень рекомендую всем, не только детям, но и взрослым! Экскурсовод Мария сопровождала нас
- РРуслан2 мая 2024Отличная вышла поездка! Спасибо нашему гиду Елене: интересно рассказывала обо всем, а также была максимально терпелива к паре язвительных особ,
- ВВладимир1 мая 2024В последний день апреля очень хорошо прошлись по слободе и разглядели такие местные подробности, мимо которых без экскурсовода Натальи пройдешь мимо и не заметишь. А вот она про них знает всё и расскажет захватывающе.
- ИИлья28 апреля 2024Были втроём, нам всё понравилось. Сначала мы походили по окрестностям. Мне интересно было послушать историю. Потом катались на лошадях через рощу, мимо прудов. Была проведена краткая инструкция как ездить на лошади. У девчонок незабываемые эмоции. Спасибо!
- ИИрина27 апреля 2024Добрый день, вчера сходила на экскурсию "Ямщик, запрягай лошадей! По Рогожской ямской слободе. Экскурсия прошла в дружеской обстановке, прошлись по
- ЕЕлизавета12 апреля 2024Совсем забыла оставить отзыв, хоть и обещала. Очень приятная экскурсия. Ходишь вроде бы по ничем не примечательным районам - но тут и там встречаешься с прошлым) Классный экскурсовод Наталья. Знает ооооочень много интересного и действительно любит свою работу. Это очень ценно)
- ЕЕлена23 марта 2024На прошлой неделе посетили экскурсию «Ворошиловские дачи» со школьниками 7 класса. Очень интересное место совсем рядом с Москвой. Экскурсовод Василиса
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Животные»
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