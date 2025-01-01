Покажите нам Москву, москвичи! Зимне-весенний тур
Начало: Москва
23 янв в 10:00
6 фев в 10:00
от 29 050 ₽ за человека
1 мар в 10:00
8 мар в 10:00
от 29 500 ₽ за человека
Рождественский уикенд в Москве
Начало: Москва
4 янв в 10:00
от 22 750 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Парящий мост»
Самые популярные туры этой рубрики в Москве
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит тур в Москве в декабре 2025
Сейчас в Москве в категории "Парящий мост" можно забронировать 3 тура от 22 750 до 29 500. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте тур в Москве на 2026 год по теме «Парящий мост», 2 ⭐ отзыва, цены от 22750₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль