Парящий мост – туры в Москве

Найдено 3 тура в категории «Парящий мост» в Москве, цены от 22 750 ₽. Расписание для бронирования на декабрь 2025, январь и март 2026 г.
Покажите нам Москву, москвичи! Зимне-весенний тур
На автобусе
4 дня
1 отзыв
Покажите нам Москву, москвичи! Зимне-весенний тур
Начало: Москва
23 янв в 10:00
6 фев в 10:00
от 29 050 ₽ за человека
Хочу в Москву в который раз влюбиться. Весенне-летний тур на 5 дней
На автобусе
5 дней
1 отзыв
Хочу в Москву в который раз влюбиться. Весенне-летний тур на 5 дней
Начало: Москва
1 мар в 10:00
8 мар в 10:00
от 29 500 ₽ за человека
Рождественский уикенд в Москве
На автобусе
4 дня
Рождественский уикенд в Москве
Начало: Москва
4 янв в 10:00
от 22 750 ₽ за человека

Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Кремль;
  2. Третьяковская галерея;
  3. Резиденция Деда Мороза;
  4. Красная площадь;
  5. Успенский Собор;
  6. Воробьевы Горы;
  7. Набережная;
  8. Рускеала;
  9. Дмитриевский собор;
  10. Спасо-Евфимиев монастырь.
