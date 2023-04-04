Полёт на самолете Цессна 172

Индивидуальный полет на самолете Цессна 172 в Москве: романтическая экскурсия

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Аэроклуб «Кондор-М» предлагает в аренду самолет Цессна 172 (3 пассажира и пилот). Это прекрасное решение для корпоративных и экскурсионных задач. Наиболее востребованные маршруты в города: Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Смоленск.

В качестве экскурсионного маршрута прекрасно подойдет маршруты в Коломну, Сергиев Посад или Ново Иерусалимский монастырь. Стоимость услуги, аренда самолета, зависит от времени и дальности перелета и специфики маршрута.
Полёт на самолете Цессна 172
Полёт на самолете Цессна 172
Полёт на самолете Цессна 172
Полёт на самолете Цессна 172
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Аренда самолёта

Самолеты постепенно становятся одним из самых востребованных видов транспорта. Самолетам не ведомы пробки, поэтому в пункт назначения Вы прибудете вовремя. Неудивительно, что деловые люди всё чаще выбирают воздушный транспорт.

Важно знать:

  • Аэроклуб «Кондор-М» предлагает в аренду самолет Цессна 172 (3 пассажира и пилот).
  • Стоимость аренды — 21 000,00 рублей за час полета.
  • Минимальное время аренды — 60 минут.
  • В аренду самолета по умолчанию включена услуга персонального пилота. Наши пилоты проходят регулярные переподготовки, кроме того, опыт работы сотрудников более 10 лет и тысячи часов налета.
  • При плохих погодных условия решение на вылет принимает командир экипажа.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Полет
Место начала и завершения?
Аэродром Мячково
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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