VIP-экскурсии в Москве с премиальным подходом

Найдено 4 экскурсии в категории «VIP-туры» в Москве, цены от 1 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Алмазный фонд и эксклюзивная экскурсия по Александровскому саду
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
934 отзыва
Алмазный фонд и эксклюзивная экскурсия по Александровскому саду
Начало: СТ.М. Площадь Революции (внизу), в центре зала
Расписание: Ежедневно кроме четверга
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 700 за билет
Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе «Соболь»
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
3 часа
3 отзыва
Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе «Соболь»
Увидеть столицу с воды: от башен Москвы-Сити - до высотки МГУ и Зарядья
Начало: На причале «Сити-Экспоцентр»
«А желающие смогут заранеее забронировать VIP-каюту с панорамным видом и кондиционером, рассчитанную на 10 гостей»
9 июня в 20:15
14 июня в 20:15
2 890 за человека
Luxury life 18 века: нескучная прогулка по усадьбе Кусково
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Luxury life 18 века: нескучная прогулка по усадьбе Кусково
Как жили, о чём думали, что ели и как развлекались самые богатые люди Российской Империи
Начало: Улица Юности 2 с30
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
11 000 за всё до 6 чел.
Преображенская старообрядческая община: эксклюзивная экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
1 отзыв
Преображенская старообрядческая община: эксклюзивная экскурсия
Заглянуть в закрытый мир старинной монастырской общины
Начало: Возле ст. метро Преображенская площадь
Расписание: в воскресенье в 15:00
9 июня в 15:00
16 июня в 15:00
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Бахеддин
    4 июня 2024
    Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе «Соболь»
    Все отлично, рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    31 мая 2024
    Luxury life 18 века: нескучная прогулка по усадьбе Кусково
    Экскурсия отличная, спасибо Олесе!!!!! Мы были с группой семиклассников, слушали, что уже говорит о гиде,как о замечательном рассказчике. Очень интересно,познавательно и красиво! У всех были аудиогиды, что дало нам всем свободу перемещения! Спасибо!!!!!! Однозначно рекомендую, не пожалеете.
    Экскурсия отличная, спасибо Олесе!!!!! Мы были с группой семиклассников, слушали, что уже говорит о гиде,как оЭкскурсия отличная, спасибо Олесе!!!!! Мы были с группой семиклассников, слушали, что уже говорит о гиде,как оЭкскурсия отличная, спасибо Олесе!!!!! Мы были с группой семиклассников, слушали, что уже говорит о гиде,как о
  • А
    Анастасия
    28 мая 2024
    Алмазный фонд и эксклюзивная экскурсия по Александровскому саду
    Все понравилось. Небольшая сумятица на кассах. Гид Сергей провел интересную экскурсию по Александровскому саду
  • Ю
    Юлия
    5 февраля 2024
    Преображенская старообрядческая община: эксклюзивная экскурсия
    Очень глубокая и содержательная экскурсия. Полное ощущение машины времени, когда ты оказался совсем в другом мире. Погружение в историю, обряды
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    и образ жизни старообрядцев. Экскурсию проводил сам старейшина общины, очень эрудированный, глубоко знающий историю и до глубины души чтящий свою веру. Помимо экскурсии в храм, по кладбищу и территории общины, накормили блинами и напоили чаем в трапезной за очень содержательной беседой. Нам, как любителям истории, экскурсия запала в душу.

  • В
    Василий
    8 октября 2023
    Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе «Соболь»
    Одним словом, хорошая экскурсия. Не написал отзыв потому, что нечего добавить к предыдущим отзывам Из недостатков - сложности с местами на палубе и манеры некоторых соэкскурсантов. Но все решаемо. Экскурсия однозначно нужная
  • Л
    Людмила
    20 сентября 2023
    Прогулка на яхте класса люкс «Palma De Сочи» с обедом или ужином
    Прекрасная экскурсия. Вкусная кухня. Приветливые официаты. Остались довольны.
  • Р
    Роман
    18 сентября 2023
    Прогулка на яхте класса люкс «Palma De Сочи» с обедом или ужином
    Нам понравилось, что есть открытые и закрытые палубы. Обзор на верхней палубе идеальный. Не хватало музыкального сопровождения, чтобы не было слышно разговоров людей за соседними столиками.
  • А
    Алёна
    4 августа 2023
    Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе «Соболь»
    Отличная прогулка, веселый диджей, современная музыка👍👍👍
    Отличная прогулка, веселый диджей, современная музыка👍👍👍Отличная прогулка, веселый диджей, современная музыка👍👍👍Отличная прогулка, веселый диджей, современная музыка👍👍👍Отличная прогулка, веселый диджей, современная музыка👍👍👍

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «VIP-туры»

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  1. Алмазный фонд и эксклюзивная экскурсия по Александровскому саду
  2. Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе «Соболь»
  3. Luxury life 18 века: нескучная прогулка по усадьбе Кусково
  4. Преображенская старообрядческая община: эксклюзивная экскурсия
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "VIP-туры" можно забронировать 4 экскурсии от 1 700 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 939 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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