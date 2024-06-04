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Билеты
2 часа
Алмазный фонд и эксклюзивная экскурсия по Александровскому саду
Начало: СТ.М. Площадь Революции (внизу), в центре зала
Расписание: Ежедневно кроме четверга
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 700₽ за билет
Круиз
3 часа
Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе «Соболь»
Увидеть столицу с воды: от башен Москвы-Сити - до высотки МГУ и Зарядья
Начало: На причале «Сити-Экспоцентр»
«А желающие смогут заранеее забронировать VIP-каюту с панорамным видом и кондиционером, рассчитанную на 10 гостей»
9 июня в 20:15
14 июня в 20:15
2 890₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Luxury life 18 века: нескучная прогулка по усадьбе Кусково
Как жили, о чём думали, что ели и как развлекались самые богатые люди Российской Империи
Начало: Улица Юности 2 с30
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
11 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3 часа
Преображенская старообрядческая община: эксклюзивная экскурсия
Заглянуть в закрытый мир старинной монастырской общины
Начало: Возле ст. метро Преображенская площадь
Расписание: в воскресенье в 15:00
9 июня в 15:00
16 июня в 15:00
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ББахеддин4 июня 2024Все отлично, рекомендую!
- ТТатьяна31 мая 2024Экскурсия отличная, спасибо Олесе!!!!! Мы были с группой семиклассников, слушали, что уже говорит о гиде,как о замечательном рассказчике. Очень интересно,познавательно и красиво! У всех были аудиогиды, что дало нам всем свободу перемещения! Спасибо!!!!!! Однозначно рекомендую, не пожалеете.
- ААнастасия28 мая 2024Все понравилось. Небольшая сумятица на кассах. Гид Сергей провел интересную экскурсию по Александровскому саду
- ЮЮлия5 февраля 2024Очень глубокая и содержательная экскурсия. Полное ощущение машины времени, когда ты оказался совсем в другом мире. Погружение в историю, обряды
- ВВасилий8 октября 2023Одним словом, хорошая экскурсия. Не написал отзыв потому, что нечего добавить к предыдущим отзывам Из недостатков - сложности с местами на палубе и манеры некоторых соэкскурсантов. Но все решаемо. Экскурсия однозначно нужная
- ЛЛюдмила20 сентября 2023Прогулка на яхте класса люкс «Palma De Сочи» с обедом или ужиномПрекрасная экскурсия. Вкусная кухня. Приветливые официаты. Остались довольны.
- РРоман18 сентября 2023Прогулка на яхте класса люкс «Palma De Сочи» с обедом или ужиномНам понравилось, что есть открытые и закрытые палубы. Обзор на верхней палубе идеальный. Не хватало музыкального сопровождения, чтобы не было слышно разговоров людей за соседними столиками.
- ААлёна4 августа 2023Отличная прогулка, веселый диджей, современная музыка👍👍👍
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «VIP-туры»
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