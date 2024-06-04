Б Бахеддин Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе «Соболь» Все отлично, рекомендую!

Т Татьяна Luxury life 18 века: нескучная прогулка по усадьбе Кусково Экскурсия отличная, спасибо Олесе!!!!! Мы были с группой семиклассников, слушали, что уже говорит о гиде,как о замечательном рассказчике. Очень интересно,познавательно и красиво! У всех были аудиогиды, что дало нам всем свободу перемещения! Спасибо!!!!!! Однозначно рекомендую, не пожалеете.

А Анастасия Алмазный фонд и эксклюзивная экскурсия по Александровскому саду Все понравилось. Небольшая сумятица на кассах. Гид Сергей провел интересную экскурсию по Александровскому саду

Ю Юлия Преображенская старообрядческая община: эксклюзивная экскурсия читать дальше и образ жизни старообрядцев. Экскурсию проводил сам старейшина общины, очень эрудированный, глубоко знающий историю и до глубины души чтящий свою веру. Помимо экскурсии в храм, по кладбищу и территории общины, накормили блинами и напоили чаем в трапезной за очень содержательной беседой. Нам, как любителям истории, экскурсия запала в душу. Очень глубокая и содержательная экскурсия. Полное ощущение машины времени, когда ты оказался совсем в другом мире. Погружение в историю, обряды

В Василий Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе «Соболь» Одним словом, хорошая экскурсия. Не написал отзыв потому, что нечего добавить к предыдущим отзывам Из недостатков - сложности с местами на палубе и манеры некоторых соэкскурсантов. Но все решаемо. Экскурсия однозначно нужная

Л Людмила Прогулка на яхте класса люкс «Palma De Сочи» с обедом или ужином Прекрасная экскурсия. Вкусная кухня. Приветливые официаты. Остались довольны.

Р Роман Прогулка на яхте класса люкс «Palma De Сочи» с обедом или ужином Нам понравилось, что есть открытые и закрытые палубы. Обзор на верхней палубе идеальный. Не хватало музыкального сопровождения, чтобы не было слышно разговоров людей за соседними столиками.