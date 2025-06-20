Индивидуальные экскурсии по Москве

Знакомство с сердцем России: живая история, величественные памятники и уютные уголки старой Москвы
Приглашаем на увлекательную прогулку по Москве, где каждый шаг раскрывает страницы истории и современности.
Ваш личный гид проведет вас по самым знаменитым местам: от величественной Красной площади до живописного парка Зарядье. Вас ждет погружение в атмосферу города, где древние здания соседствуют с новаторскими проектами. Эта экскурсия - идеальный способ почувствовать дух Москвы и узнать ее легенды
Вы узнаете, почему памятник маршалу Жукову стоит не на Красной площади, где было первое здание МГУ, что скрывают башни Кремля и где, на самом деле, находится нулевой километр. А также отыщете место, откуда уходили на Куликовскую битву войска Дмитрия Донского, раскроете секреты Покровского собора и услышите, почему его называют храмом Василия Блаженного.
Красная площадь и парк Зарядье
Гуляя по Красной площади, вы также увидите некогда главный магазин страны, Лобное место и памятник Минину и Пожарскому. Кроме того, подивитесь сказочным скульптурам, узнаете время по купольным часам и поищете реку Неглинку. В завершение погуляете по парку Зарядье, соединяющему прошлое и настоящее, полюбуетесь великолепными видами с парящего моста.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Театральная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1183 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Я Юлия, и всю свою жизнь я живу в Москве. Приглашаю на душевные и познавательные прогулки, где мы вместе будем открывать тайны нашей столицы. Надеюсь на скорую встречу!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 63 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
62
4
–
3
–
2
1
1
–
Ирина
Спасибо большое, Юле за экскурсию. Достаточно интересная прогулка у нас получилась, не смотря на ливень в середине маршрута, Юля быстро соориентировалась по ситуации и всё было комфортно. Много информации, исторических данных, рассказано и показано доступно и понятно, местами с юмором. 😉 И благодарю за отличные фото на память! 👍
+2
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А
Алексей
Нам очень понравилось!
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Ольга
Интересная экскурсия, знающий экскурсовод, познакомила нас со знаковыми местами центра столицы. Спасибо!
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С
Светлана
Юлия очень интересный рассказчик, экскурсия понравилась! Спасибо большое!
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В
Владимир
Интересно, познавательно, объективно, комфортно для взрослых и детей. Были с ребенком. Очень довольны!!!
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Юлия
Все прошло отлично
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