Индивидуальные экскурсии по Москве

Приглашаем на увлекательную прогулку по Москве, где каждый шаг раскрывает страницы истории и современности. Ваш личный гид проведет вас по самым знаменитым местам: от величественной Красной площади до живописного парка Зарядье. Вас ждет погружение в атмосферу города, где древние здания соседствуют с новаторскими проектами. Эта экскурсия - идеальный способ почувствовать дух Москвы и узнать ее легенды

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Московские секреты

Вы узнаете, почему памятник маршалу Жукову стоит не на Красной площади, где было первое здание МГУ, что скрывают башни Кремля и где, на самом деле, находится нулевой километр. А также отыщете место, откуда уходили на Куликовскую битву войска Дмитрия Донского, раскроете секреты Покровского собора и услышите, почему его называют храмом Василия Блаженного.

Красная площадь и парк Зарядье

Гуляя по Красной площади, вы также увидите некогда главный магазин страны, Лобное место и памятник Минину и Пожарскому. Кроме того, подивитесь сказочным скульптурам, узнаете время по купольным часам и поищете реку Неглинку. В завершение погуляете по парку Зарядье, соединяющему прошлое и настоящее, полюбуетесь великолепными видами с парящего моста.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.