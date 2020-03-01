Индивидуальные экскурсии по Москве

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  4. Обзорная прогулка по Москве «Все лучшее сразу»

Увидеть главные достопримечательности столицы и раскрыть городские тайны

Юлия
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Юлия – ваш гид
Приглашаю совершить путешествие в мир древней и современной Москвы и рассмотреть ее «визитные карточки»: Красную площадь, башни Кремля, Александровский сад, храм Василия Блаженного и модный парк Зарядье.

А я расскажу, как складывалась история города и чем он живет сегодня.
500 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Театральная
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Обзорная прогулка по Москве «Все лучшее сразу»
Обзорная прогулка по Москве «Все лучшее сразу»

Что вас ожидает

Московские секреты
Вы узнаете, почему памятник маршалу Жукову стоит не на Красной площади, где было первое здание МГУ, что скрывают башни Кремля и где, на самом деле, находится нулевой километр. А также отыщете место, откуда уходили на Куликовскую битву войска Дмитрия Донского, раскроете секреты Покровского собора и услышите, почему его называют храмом Василия Блаженного.

Красная площадь, парк Зарядье и чай в старинных палатах
Гуляя по Красной площади, вы также увидите некогда главный магазин страны, Лобное место и памятник Минину и Пожарскому. Кроме того, подивитесь сказочным скульптурам, узнаете время по купольным часам и поищете реку Неглинку. В завершение погуляете по парку Зарядье, соединяющему прошлое и настоящее, пройдетесь вдоль Китайгородской стены и попьете чай в палатах XVII века.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Обзорная прогулка по Москве «Все лучшее сразу»
Обзорная прогулка по Москве «Все лучшее сразу»
Обзорная прогулка по Москве «Все лучшее сразу»
Обзорная прогулка по Москве «Все лучшее сразу»
Обзорная прогулка по Москве «Все лучшее сразу»
Обзорная прогулка по Москве «Все лучшее сразу»
Обзорная прогулка по Москве «Все лучшее сразу»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Театральная.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Добрый день, дорогие путешественники! Я Юлия, и всю свою жизнь я живу в Москве. Приглашаю на душевные и познавательные прогулки, где мы вместе будем открывать тайны нашей столицы. Надеюсь на скорую встречу!
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