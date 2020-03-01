Индивидуальные экскурсии по Москве

Что вас ожидает

Московские секреты

Вы узнаете, почему памятник маршалу Жукову стоит не на Красной площади, где было первое здание МГУ, что скрывают башни Кремля и где, на самом деле, находится нулевой километр. А также отыщете место, откуда уходили на Куликовскую битву войска Дмитрия Донского, раскроете секреты Покровского собора и услышите, почему его называют храмом Василия Блаженного.

Красная площадь, парк Зарядье и чай в старинных палатах

Гуляя по Красной площади, вы также увидите некогда главный магазин страны, Лобное место и памятник Минину и Пожарскому. Кроме того, подивитесь сказочным скульптурам, узнаете время по купольным часам и поищете реку Неглинку. В завершение погуляете по парку Зарядье, соединяющему прошлое и настоящее, пройдетесь вдоль Китайгородской стены и попьете чай в палатах XVII века.