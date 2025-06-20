Индивидуальные экскурсии по Москве

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Обзорная прогулка по Москве «Все лучшее сразу»

Знакомство с сердцем России: живая история, величественные памятники и уютные уголки старой Москвы
Приглашаем на увлекательную прогулку по Москве, где каждый шаг раскрывает страницы истории и современности.

Ваш личный гид проведет вас по самым знаменитым местам: от величественной Красной площади до живописного парка Зарядье. Вас ждет погружение в атмосферу города, где древние здания соседствуют с новаторскими проектами. Эта экскурсия - идеальный способ почувствовать дух Москвы и узнать ее легенды
4.9
63 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕵️‍♂️ Узнаете московские секреты
  • 🏛️ Посетите исторические места
  • 🕰️ Узнаете время по купольным часам
  • 🏞️ Прогуляетесь по парку Зарядье
  • ☕ Попьете чай в старинных палатах
Обзорная прогулка по Москве «Все лучшее сразу»
Обзорная прогулка по Москве «Все лучшее сразу»
Обзорная прогулка по Москве «Все лучшее сразу»

Что можно увидеть

  • Памятник маршалу Жукову
  • Первое здание МГУ
  • Башни Кремля
  • Нулевой километр
  • Покровский собор
  • Храм Василия Блаженного
  • Лобное место
  • Памятник Минину и Пожарскому
  • Парк Зарядье
  • Китайгородская стена

Описание экскурсии

Московские секреты

Вы узнаете, почему памятник маршалу Жукову стоит не на Красной площади, где было первое здание МГУ, что скрывают башни Кремля и где, на самом деле, находится нулевой километр. А также отыщете место, откуда уходили на Куликовскую битву войска Дмитрия Донского, раскроете секреты Покровского собора и услышите, почему его называют храмом Василия Блаженного.

Красная площадь и парк Зарядье

Гуляя по Красной площади, вы также увидите некогда главный магазин страны, Лобное место и памятник Минину и Пожарскому. Кроме того, подивитесь сказочным скульптурам, узнаете время по купольным часам и поищете реку Неглинку. В завершение погуляете по парку Зарядье, соединяющему прошлое и настоящее, полюбуетесь великолепными видами с парящего моста.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Театральная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1183 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Я Юлия, и всю свою жизнь я живу в Москве. Приглашаю на душевные и познавательные прогулки, где мы вместе будем открывать тайны нашей столицы. Надеюсь на скорую встречу!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 63 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
62
4
3
2
1
1
Ирина
Спасибо большое, Юле за экскурсию. Достаточно интересная прогулка у нас получилась, не смотря на ливень в середине маршрута, Юля быстро соориентировалась по ситуации и всё было комфортно. Много информации, исторических данных, рассказано и показано доступно и понятно, местами с юмором. 😉 И благодарю за отличные фото на память! 👍
Спасибо большое, Юле за экскурсию. Достаточно интересная прогулка у нас получилась, не смотря на ливень в
Спасибо большое, Юле за экскурсию. Достаточно интересная прогулка у нас получилась, не смотря на ливень в
Спасибо большое, Юле за экскурсию. Достаточно интересная прогулка у нас получилась, не смотря на ливень в
Спасибо большое, Юле за экскурсию. Достаточно интересная прогулка у нас получилась, не смотря на ливень в
Спасибо большое, Юле за экскурсию. Достаточно интересная прогулка у нас получилась, не смотря на ливень в
Спасибо большое, Юле за экскурсию. Достаточно интересная прогулка у нас получилась, не смотря на ливень в
Спасибо большое, Юле за экскурсию. Достаточно интересная прогулка у нас получилась, не смотря на ливень в
Спасибо большое, Юле за экскурсию. Достаточно интересная прогулка у нас получилась, не смотря на ливень в+2
Спасибо большое, Юле за экскурсию. Достаточно интересная прогулка у нас получилась, не смотря на ливень в
Спасибо большое, Юле за экскурсию. Достаточно интересная прогулка у нас получилась, не смотря на ливень в
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А
Нам очень понравилось!
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Ольга
Интересная экскурсия, знающий экскурсовод, познакомила нас со знаковыми местами центра столицы. Спасибо!
Интересная экскурсия, знающий экскурсовод, познакомила нас со знаковыми местами центра столицы. Спасибо!
Интересная экскурсия, знающий экскурсовод, познакомила нас со знаковыми местами центра столицы. Спасибо!
Интересная экскурсия, знающий экскурсовод, познакомила нас со знаковыми местами центра столицы. Спасибо!
Интересная экскурсия, знающий экскурсовод, познакомила нас со знаковыми местами центра столицы. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Юлия очень интересный рассказчик, экскурсия понравилась! Спасибо большое!
Юлия очень интересный рассказчик, экскурсия понравилась! Спасибо большое!
Юлия очень интересный рассказчик, экскурсия понравилась! Спасибо большое!
Юлия очень интересный рассказчик, экскурсия понравилась! Спасибо большое!
Юлия очень интересный рассказчик, экскурсия понравилась! Спасибо большое!
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В
Интересно, познавательно, объективно, комфортно для взрослых и детей. Были с ребенком. Очень довольны!!!
Интересно, познавательно, объективно, комфортно для взрослых и детей. Были с ребенком. Очень довольны!!!
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Юлия
Все прошло отлично
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