Щ Щербакова читать дальше попробовать кофе. Всего три дегустации, но этого вполне достаточно. Понравилось и изложение материала и места, которые мы посетили. Удивил мужской монастырь, где бывал сам Петр 1. Уже рекомендовала эту экскурсию своим друзьям. Экскурсия прошла на одном дыхании. Вкус первого опробованного кофе, приготовленного на песке, остался в памяти до сих пор. Ничего подобного до этого не пробовала. Также хороши были и следующие предложения

Т Татьяна Экскурсия понравилась. Спасибо нашему экскурсоводу Оксане, прогулка со вкусом кофе оставила приятные впечатления и добавила новую, интересную информацию. Лучше могла бы быть только погода)

А Аппарович Оксана провела экскурсию с настроением,задором и увлекательно

I Irina Отличный экскурсовод Оксана и интересная экскурсия. В группе было 10 человек, но при этом никто никому не мешал. Экскурсия началась без опозданий, заранее прислали фотографию места сбора группы. Приятно было открыть для себя новые интересные места Москвы

Ю Юлия Замечательный экскурсовод Оксана. Открыла для себя новые кофейни и кофе!

N Natali Экскурсия очень понравилась! Получилось такое приятное сочетание ленивого воскресенья прогулка с вкусным кофе, приятной беседой и исчерпывающей для нас информацией. Большое спасибо!

Н Нина Экскурсия в целом очень понравилось. С удовольствием прогулялись по Москве. Выпили кофе. А в Арагви еще и пообедали неожиданно. И наш гид прислала в ватсап все наши точки, где мы останавливались, чтобы мы не забыли и еще раз могли посмотреть, где какой кофе готовят. Звезду снимаю за то, что не работали микрофоны.

Л Лариса Отлично провела время, насладилась своим любимым кофе, в сопровождении интересного экскурсовода. Попробовала кофе необычного приготовления и со вкусными добавками. Спасибо)

В Владимир Отличная экскурсия для ценителей кофе!

