Кофе, особенно по утрам, неотъемлемая часть жизни большинства москвичей.
Но как развивалась кофейная история Москвы? С какого момента кофе стал не просто напитком, а стилем жизни горожан? Попробуем разобраться во время прогулки по старинным московским улочкам, заглядывая в необычные кофейни и наслаждаясь шедевральными творениями лучших бариста столицы.
Описание экскурсииМы проделаем путь от первой кофейни до новомодного брю-бара и проследим, как «выходец с востока» завоевывал Москву, покоряя жителей своей крепостью и восхитительным ароматом. В месте, где старинный способ заваривания кофе удачно вписался в современный городской формат, вы попробуете кофе на песке, но в свежем прочтении. А я расскажу, как в плену его бодрящего вкуса оказались монаршие особы, представители интеллигенции и простолюдины. В уникальной кофейне в стенах древнего монастыря я поведаю кофейные тайны дореволюционной столицы, а авторский игуменский кофе с традиционной русской выпечкой раскроет вкус этих историй. За чашкой «коренного москвича Рафа» в «кофейне третьей волны» мы поговорим о традициях московского кофепития, разберемся что такое slow coffee и чем альтернативные способы заваривания отличаются от обычных. А напоследок будет немного кофейной магии. Вы убедитесь, что кофе — это волшебный напиток, исполняющий желания. Важная информация:
- В стоимость включены три дегустации кофе. Десерты, альтернативное молоко и все остальное оплачивается отдельно.
- Формат экскурсии предполагает не только дегустации в кофейнях, но и прогулку по городу. Пожалуйста, одевайтесь по погоде.
По воскресеньям в 11.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Никольская улица
- Театральная площадь
- Петровка
- Высоко-Петровский монастырь
- Тверская улица
Что включено
- Услуги гида
- Три дегустации кофейных напитков
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Дополнительные дегустации
Где начинаем и завершаем?
Начало: Богоявленский переулок д. 2
Завершение: Метро Тверская
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в 11.00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
28 июл 2025
Щ
Щербакова
18 июн 2025
Экскурсия прошла на одном дыхании. Вкус первого опробованного кофе, приготовленного на песке, остался в памяти до сих пор. Ничего подобного до этого не пробовала. Также хороши были и следующие предложения
Е
Елена
11 июн 2025
Т
Татьяна
14 мая 2025
Экскурсия понравилась. Спасибо нашему экскурсоводу Оксане, прогулка со вкусом кофе оставила приятные впечатления и добавила новую, интересную информацию. Лучше могла бы быть только погода)
А
Аппарович
5 мая 2025
Оксана провела экскурсию с настроением,задором и увлекательно
I
Irina
14 апр 2025
Отличный экскурсовод Оксана и интересная экскурсия. В группе было 10 человек, но при этом никто никому не мешал. Экскурсия началась без опозданий, заранее прислали фотографию места сбора группы. Приятно было открыть для себя новые интересные места Москвы
Ю
Юлия
12 мар 2025
Замечательный экскурсовод Оксана. Открыла для себя новые кофейни и кофе!
Г
Гузель
10 фев 2025
N
Natali
23 дек 2024
Экскурсия очень понравилась! Получилось такое приятное сочетание ленивого воскресенья прогулка с вкусным кофе, приятной беседой и исчерпывающей для нас информацией. Большое спасибо!
И
Ирина
28 ноя 2024
Н
Нина
21 окт 2024
Экскурсия в целом очень понравилось. С удовольствием прогулялись по Москве. Выпили кофе. А в Арагви еще и пообедали неожиданно. И наш гид прислала в ватсап все наши точки, где мы останавливались, чтобы мы не забыли и еще раз могли посмотреть, где какой кофе готовят. Звезду снимаю за то, что не работали микрофоны.
Л
Лариса
30 сен 2024
Отлично провела время, насладилась своим любимым кофе, в сопровождении интересного экскурсовода. Попробовала кофе необычного приготовления и со вкусными добавками. Спасибо)
В
Владимир
26 авг 2024
Отличная экскурсия для ценителей кофе!
Т
Татьяна
12 авг 2024
Н
Наталья
5 авг 2024
Познавательная и одновременно "вкусная" Экскурсия, больше всего понравился кофе по-турецки с необычной добавкой, впервые такой попробовсои,, от экскурсовода узнали много интересных фактов о Москве, исторических фактах, связанных с кофе в том числе, получили рекомендации для дальнейшего изучения темы кофе
