🏠 Покровка — одна из самых знаменитых улиц столицы. И дома здешние ей под стать — у каждого есть имя или прозвище. «Дом-яйцо», «дом-комод», «дом с колосьями» — я расскажу об этих и других постройках, их интересной «внешности» и занимательных судьбах жильцов.
🔐 Услышав истории о знаменитых обитателях Покровки, вам наверняка захочется узнать подробности их быта. Давайте заглянем в парадные подъезды, скрытые от посторонних глаз! Вы рассмотрите оригинальные двери, метлахскую плитку, видавшую виды, но не утратившую своей красоты, столетние узорчатые ограждения. А я поделюсь фактами о внутреннем устройстве зданий, их преимуществах и неудобствах.
Организационные детали
На экскурсии вы получите радиогид, поэтому услышите каждое слово гида даже на оживлённой улице. Вы также можете для удобства взять свои наушники с разъёмом 3,5 мм.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе начала улицы Покровки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даниил — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2201 туриста
Здравствуйте, я Даниил.
Живу в Москве с рождения, поэтому хочется помогать людям открывать мой родной город для себя. Ищу пересечения удивительных судеб людей, впечатляющих зданий и захватывающих событий. Увязываю их в лёгкие рассказы и делюсь с теми, кого тоже увлекает история Москвы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дмитрий
Это наша вторая экскурсия с Даниилом, и снова мы в полном восторге! Если первая прогулка оставила приятное впечатление, то теперь мы точно поняли: это наш гид. С ним даже знакомая читать дальшеуменьшить
Покровка заиграла совершенно новыми красками.
Даниил словно открыл нам секретные двери: мы в прямом смысле заглянули в парадные, куда обычно не ступает нога случайного прохожего. Рассматривать вековую плитку и старинные ограждения, слушая истории о быте знаменитых жильцов, — это удивительное приключение.
Особая магия была в том, что мы чувствовали себя не туристами с путеводителем, а словно старыми друзьями, которым показывают сокровенные уголки города.
Мы уже второй раз убеждаемся, что Даниил умеет удивлять даже тех, кто, казалось бы, видел в городе многое. Большое спасибо за такую атмосферу и очень рекомендуем!
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Виктор
Это уже вторая экскурсия с Даниилом. Она оказалась очень интересной и увлекательной. Побывать в районе покровки, посетить парадные, куда не каждому дано зайти - это просто фантастика. Раньше я был читать дальшеуменьшить
в этом районе, но просто прогуливался и не смотрел по сторонам, сегодня же гид заставил меня поднять глаза и увидеть Покровку совсем с другой стороны. Время пролетело очень быстро (жаль конечно). Я очень благодарен Даниилу за прекрасную прогулку и погоде за ее хорошее солнечное настроение:). Я рекомендую данного!
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В
Варвара
Были небольшой группой на экскурсии Даниила по Покровке в конце мая 2026 года. Нам очень и очень понравилось. Мы разглядывали фасады домов и домысливали (с помощью старинных фотографий), как выглядели читать дальшеуменьшить
снесённые теперь здания. Обсуждали интерьеры помещений. Говорили о том, кто это строил и кто здесь жил. И – самое интересное – заходили в подъезды удивительных зданий, включая тот самый «дом со зверями» на Чистопрудном бульваре. Рекомендуем эту экскурсию всем, кто любит Москву и готов провести два часа в прогулке.
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Полина
Это наша вторая прогулка с Даниилом. Экскурсия очень понравилась - и нам с мужем, и нашим сыновьям-подросткам. Часто хожу по Покровке и примыкающим к ней улицам, но большинства вещей не замечала. Даниил раскрывает глаза на многие детали и архитектурные особенности. Сходите, уверена, что не пожалеете!
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О
Олеся
В Москве мы много где были: и в кулинарных студиях, и стреляли, плавали, бегали и фехтовали. Наступил др мужа и пришло время организовать досуг) Совсем недавно обсуждали: как жаль, что в Европу читать дальшеуменьшить
просто так не слетать, на экскурсии не сходить. И тут меня озарило: мы много лет живем в Москве, ходим по ее улицам, но ничего о ней не знаем, кроме общепризнанных исторических фактов из учебников и новостей. Искала гида конечно с хорошими отзывами и интересной программой. Долго определялась между Красными фонарями и Покровкой на вкус. Супруг работал раньше на Мясницкой и Покровку обошел вдоль и поперек. Именно этот момент и убедил меня выбрать аналогичный маршрут, только уже украшенный неизвестными фактами о домах, которые ранишь мы не замечали. Нас встретил Даниил. Настроили наушники и пошли. С погодой очень повезло. С гидом тоже. Он постоянно показывал какие-то (с начала очень не примечательные глазу) вещи и рассказывал о них иногда невероятные истории. Чтобы не раскрыть все секреты, скажу лишь, что чувствовали мы себя - будто ненароком подглядываем за чужой жизнью. И я вам скажу больше - даже пару раз реально подглядывали) В конце Даниил нас оставил в одном прекрасном месте, где мы смогли с удовольствием насладиться шлейфом от экскурсии и отметить день рождения. Если к нам в гости приедут друзья - мы обязательно рекомендуем им встречу с прекрасным гидом Даниилом. Хайли рекомменд
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Т
Татьяна
Добрый день. Вчера прошла наша замечательная экскурсия «Покровка со вкусом». Сделала мужу подарок на День Рождения! И он удался!!! Даниил очень приятный молодой человек! Все очень интересно, не навязчиво рассказал и показал!! Открыли для себя интересные места!!! Рекомендую всем сходить с Даниилом на эту экскурсию!!!
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