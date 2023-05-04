На Покровке и в переулках рядом притаились необычные дома. Одни удивляют жителей ещё с 18 века, другие вызывают недоумение в наши дни. Причудливая форма, удивительный декор и скрытые от глаз детали — артефакты ушедших эпох стоят того, чтобы их рассмотреть. А затем — попробовать на вкус в виде коктейля. Заинтригованы? Подобных сюрпризов у меня припасено немало:)

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Описание

Что вас ожидает

🏠 Покровка — одна из самых знаменитых улиц столицы. И дома здешние ей под стать — у каждого есть имя или прозвище. «Дом-яйцо», «дом-комод», «дом с колосьями» — я расскажу об этих и других постройках, их интересной «внешности» и занимательных судьбах жильцов.

🔐 Услышав истории о знаменитых обитателях Покровки, вам наверняка захочется узнать подробности их быта. Давайте заглянем в парадные подъезды, скрытые от посторонних глаз! Вы рассмотрите оригинальные двери, метлахскую плитку, видавшую виды, но не утратившую своей красоты, световой фонарь на лестничной клетке. А я поделюсь фактами о внутреннем устройстве зданий, их преимуществах и неудобствах.

🍸 В конце экскурсии мы устроим тематическую дегустацию: заглянем в один из баров и выпьем по коктейлю. Их рецепты специально разработаны, чтобы подчеркнуть особенности местных домов. Четыре знаковых здания района вдохновили команду проекта на четыре авторских напитков. Выберите один из вариантов — и попробуйте архитектуру Покровки на вкус!

Организационные детали