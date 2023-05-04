Прогуляться уютным московским маршрутом и заскочить в бар за «архитектурным» коктейлем
Причудливая форма, удивительный декор и скрытые от глаз детали — артефакты ушедших эпох стоят того, чтобы их рассмотреть. А затем — попробовать на вкус в виде коктейля. Заинтригованы? Подобных сюрпризов у меня припасено немало:)
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Описание
Что вас ожидает
🏠 Покровка — одна из самых знаменитых улиц столицы. И дома здешние ей под стать — у каждого есть имя или прозвище. «Дом-яйцо», «дом-комод», «дом с колосьями» — я расскажу об этих и других постройках, их интересной «внешности» и занимательных судьбах жильцов.
🔐 Услышав истории о знаменитых обитателях Покровки, вам наверняка захочется узнать подробности их быта. Давайте заглянем в парадные подъезды, скрытые от посторонних глаз! Вы рассмотрите оригинальные двери, метлахскую плитку, видавшую виды, но не утратившую своей красоты, световой фонарь на лестничной клетке. А я поделюсь фактами о внутреннем устройстве зданий, их преимуществах и неудобствах.
🍸 В конце экскурсии мы устроим тематическую дегустацию: заглянем в один из баров и выпьем по коктейлю. Их рецепты специально разработаны, чтобы подчеркнуть особенности местных домов. Четыре знаковых здания района вдохновили команду проекта на четыре авторских напитков. Выберите один из вариантов — и попробуйте архитектуру Покровки на вкус!
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входит алкогольный коктейль. По желанию его можно заменить на безалкогольный напиток.
- Перед началом экскурсии необходимо установить мессенджер Telegram — материалы экскурсии будут подаваться в виде картинок в специальном канале
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе начала улицы Покровки
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.