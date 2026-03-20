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Дома Покровки - архитектурно явное и внутренне скрытое

Прогуляться уютным московским маршрутом и взглянуть на дома под необычным углом
На Покровке и в переулках рядом притаились необычные дома. Одни удивляют жителей ещё с 18 века, другие вызывают недоумение в наши дни.

Причудливая форма, удивительный декор и скрытые от глаз детали — артефакты ушедших эпох стоят того, чтобы их рассмотреть. Заинтригованы? Подобных сюрпризов у меня припасено немало:)
5
10 отзывов
Дома Покровки - архитектурно явное и внутренне скрытое
Дома Покровки - архитектурно явное и внутренне скрытое
Дома Покровки - архитектурно явное и внутренне скрытое

Описание экскурсии

🏠 Покровка — одна из самых знаменитых улиц столицы. И дома здешние ей под стать — у каждого есть имя или прозвище. «Дом-яйцо», «дом-комод», «дом с колосьями» — я расскажу об этих и других постройках, их интересной «внешности» и занимательных судьбах жильцов.

🔐 Услышав истории о знаменитых обитателях Покровки, вам наверняка захочется узнать подробности их быта. Давайте заглянем в парадные подъезды, скрытые от посторонних глаз! Вы рассмотрите оригинальные двери, метлахскую плитку, видавшую виды, но не утратившую своей красоты, столетние узорчатые ограждения. А я поделюсь фактами о внутреннем устройстве зданий, их преимуществах и неудобствах.

Организационные детали

На экскурсии вы получите радиогид, поэтому услышите каждое слово гида даже на оживлённой улице. Вы также можете для удобства взять свои наушники с разъёмом 3,5 мм.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе начала улицы Покровки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даниил
Даниил — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2201 туриста
Здравствуйте, я Даниил. Живу в Москве с рождения, поэтому хочется помогать людям открывать мой родной город для себя. Ищу пересечения удивительных судеб людей, впечатляющих зданий и захватывающих событий. Увязываю их в лёгкие рассказы и делюсь с теми, кого тоже увлекает история Москвы.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
Дмитрий
Это наша вторая экскурсия с Даниилом, и снова мы в полном восторге! Если первая прогулка оставила приятное впечатление, то теперь мы точно поняли: это наш гид. С ним даже знакомая
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Покровка заиграла совершенно новыми красками.

Даниил словно открыл нам секретные двери: мы в прямом смысле заглянули в парадные, куда обычно не ступает нога случайного прохожего. Рассматривать вековую плитку и старинные ограждения, слушая истории о быте знаменитых жильцов, — это удивительное приключение.

Особая магия была в том, что мы чувствовали себя не туристами с путеводителем, а словно старыми друзьями, которым показывают сокровенные уголки города.

Мы уже второй раз убеждаемся, что Даниил умеет удивлять даже тех, кто, казалось бы, видел в городе многое. Большое спасибо за такую атмосферу и очень рекомендуем!

Это наша вторая экскурсия с Даниилом, и снова мы в полном восторге! Если первая прогулка оставила
Это наша вторая экскурсия с Даниилом, и снова мы в полном восторге! Если первая прогулка оставила
Это наша вторая экскурсия с Даниилом, и снова мы в полном восторге! Если первая прогулка оставила
Это наша вторая экскурсия с Даниилом, и снова мы в полном восторге! Если первая прогулка оставила
Это наша вторая экскурсия с Даниилом, и снова мы в полном восторге! Если первая прогулка оставила
Это наша вторая экскурсия с Даниилом, и снова мы в полном восторге! Если первая прогулка оставила
Это наша вторая экскурсия с Даниилом, и снова мы в полном восторге! Если первая прогулка оставила
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Виктор
Это уже вторая экскурсия с Даниилом. Она оказалась очень интересной и увлекательной. Побывать в районе покровки, посетить парадные, куда не каждому дано зайти - это просто фантастика. Раньше я был
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в этом районе, но просто прогуливался и не смотрел по сторонам, сегодня же гид заставил меня поднять глаза и увидеть Покровку совсем с другой стороны. Время пролетело очень быстро (жаль конечно). Я очень благодарен Даниилу за прекрасную прогулку и погоде за ее хорошее солнечное настроение:). Я рекомендую данного!

Это уже вторая экскурсия с Даниилом. Она оказалась очень интересной и увлекательной. Побывать в районе покровки,
Это уже вторая экскурсия с Даниилом. Она оказалась очень интересной и увлекательной. Побывать в районе покровки,
Это уже вторая экскурсия с Даниилом. Она оказалась очень интересной и увлекательной. Побывать в районе покровки,
Это уже вторая экскурсия с Даниилом. Она оказалась очень интересной и увлекательной. Побывать в районе покровки,
Это уже вторая экскурсия с Даниилом. Она оказалась очень интересной и увлекательной. Побывать в районе покровки,
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В
Были небольшой группой на экскурсии Даниила по Покровке в конце мая 2026 года. Нам очень и очень понравилось. Мы разглядывали фасады домов и домысливали (с помощью старинных фотографий), как выглядели
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снесённые теперь здания. Обсуждали интерьеры помещений. Говорили о том, кто это строил и кто здесь жил. И – самое интересное – заходили в подъезды удивительных зданий, включая тот самый «дом со зверями» на Чистопрудном бульваре. Рекомендуем эту экскурсию всем, кто любит Москву и готов провести два часа в прогулке.

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Полина
Это наша вторая прогулка с Даниилом. Экскурсия очень понравилась - и нам с мужем, и нашим сыновьям-подросткам.
Часто хожу по Покровке и примыкающим к ней улицам, но большинства вещей не замечала. Даниил раскрывает глаза на многие детали и архитектурные особенности. Сходите, уверена, что не пожалеете!
Это наша вторая прогулка с Даниилом. Экскурсия очень понравилась - и нам с мужем, и нашим сыновьям-подросткам.
Это наша вторая прогулка с Даниилом. Экскурсия очень понравилась - и нам с мужем, и нашим сыновьям-подросткам.
Это наша вторая прогулка с Даниилом. Экскурсия очень понравилась - и нам с мужем, и нашим сыновьям-подросткам.
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О
В Москве мы много где были: и в кулинарных студиях, и стреляли, плавали, бегали и фехтовали.
Наступил др мужа и пришло время организовать досуг)
Совсем недавно обсуждали: как жаль, что в Европу
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просто так не слетать, на экскурсии не сходить. И тут меня озарило: мы много лет живем в Москве, ходим по ее улицам, но ничего о ней не знаем, кроме общепризнанных исторических фактов из учебников и новостей.
Искала гида конечно с хорошими отзывами и интересной программой. Долго определялась между Красными фонарями и Покровкой на вкус.
Супруг работал раньше на Мясницкой и Покровку обошел вдоль и поперек. Именно этот момент и убедил меня выбрать аналогичный маршрут, только уже украшенный неизвестными фактами о домах, которые ранишь мы не замечали.
Нас встретил Даниил. Настроили наушники и пошли. С погодой очень повезло. С гидом тоже. Он постоянно показывал какие-то (с начала очень не примечательные глазу) вещи и рассказывал о них иногда невероятные истории.
Чтобы не раскрыть все секреты, скажу лишь, что чувствовали мы себя - будто ненароком подглядываем за чужой жизнью. И я вам скажу больше - даже пару раз реально подглядывали)
В конце Даниил нас оставил в одном прекрасном месте, где мы смогли с удовольствием насладиться шлейфом от экскурсии и отметить день рождения.
Если к нам в гости приедут друзья - мы обязательно рекомендуем им встречу с прекрасным гидом Даниилом.
Хайли рекомменд

В Москве мы много где были: и в кулинарных студиях, и стреляли, плавали, бегали и фехтовали.
В Москве мы много где были: и в кулинарных студиях, и стреляли, плавали, бегали и фехтовали.
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Т
Добрый день. Вчера прошла наша замечательная экскурсия «Покровка со вкусом». Сделала мужу подарок на День Рождения! И он удался!!! Даниил очень приятный молодой человек! Все очень интересно, не навязчиво рассказал и показал!! Открыли для себя интересные места!!! Рекомендую всем сходить с Даниилом на эту экскурсию!!!
Добрый день. Вчера прошла наша замечательная экскурсия «Покровка со вкусом». Сделала мужу подарок на День Рождения!
Добрый день. Вчера прошла наша замечательная экскурсия «Покровка со вкусом». Сделала мужу подарок на День Рождения!
Добрый день. Вчера прошла наша замечательная экскурсия «Покровка со вкусом». Сделала мужу подарок на День Рождения!
Добрый день. Вчера прошла наша замечательная экскурсия «Покровка со вкусом». Сделала мужу подарок на День Рождения!
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