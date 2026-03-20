На Покровке и в переулках рядом притаились необычные дома. Одни удивляют жителей ещё с 18 века, другие вызывают недоумение в наши дни. Причудливая форма, удивительный декор и скрытые от глаз детали — артефакты ушедших эпох стоят того, чтобы их рассмотреть. Заинтригованы? Подобных сюрпризов у меня припасено немало:)

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 5 чел.

Описание экскурсии

🏠 Покровка — одна из самых знаменитых улиц столицы. И дома здешние ей под стать — у каждого есть имя или прозвище. «Дом-яйцо», «дом-комод», «дом с колосьями» — я расскажу об этих и других постройках, их интересной «внешности» и занимательных судьбах жильцов.

🔐 Услышав истории о знаменитых обитателях Покровки, вам наверняка захочется узнать подробности их быта. Давайте заглянем в парадные подъезды, скрытые от посторонних глаз! Вы рассмотрите оригинальные двери, метлахскую плитку, видавшую виды, но не утратившую своей красоты, столетние узорчатые ограждения. А я поделюсь фактами о внутреннем устройстве зданий, их преимуществах и неудобствах.

Организационные детали

На экскурсии вы получите радиогид, поэтому услышите каждое слово гида даже на оживлённой улице. Вы также можете для удобства взять свои наушники с разъёмом 3,5 мм.