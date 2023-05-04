Покровка cо вкусом - увидеть и распробовать

Прогуляться уютным московским маршрутом и заскочить в бар за «архитектурным» коктейлем

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
На Покровке и в переулках рядом притаились необычные дома. Одни удивляют жителей ещё с 18 века, другие вызывают недоумение в наши дни.

Причудливая форма, удивительный декор и скрытые от глаз детали — артефакты ушедших эпох стоят того, чтобы их рассмотреть. А затем — попробовать на вкус в виде коктейля. Заинтригованы? Подобных сюрпризов у меня припасено немало:)
Покровка cо вкусом - увидеть и распробовать
Покровка cо вкусом - увидеть и распробовать
Покровка cо вкусом - увидеть и распробовать
Покровка cо вкусом - увидеть и распробовать
Покровка cо вкусом - увидеть и распробовать
Покровка cо вкусом - увидеть и распробовать
Покровка cо вкусом - увидеть и распробовать
Покровка cо вкусом - увидеть и распробовать
Покровка cо вкусом - увидеть и распробовать
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🏠 Покровка — одна из самых знаменитых улиц столицы. И дома здешние ей под стать — у каждого есть имя или прозвище. «Дом-яйцо», «дом-комод», «дом с колосьями» — я расскажу об этих и других постройках, их интересной «внешности» и занимательных судьбах жильцов.

🔐 Услышав истории о знаменитых обитателях Покровки, вам наверняка захочется узнать подробности их быта. Давайте заглянем в парадные подъезды, скрытые от посторонних глаз! Вы рассмотрите оригинальные двери, метлахскую плитку, видавшую виды, но не утратившую своей красоты, световой фонарь на лестничной клетке. А я поделюсь фактами о внутреннем устройстве зданий, их преимуществах и неудобствах.

🍸 В конце экскурсии мы устроим тематическую дегустацию: заглянем в один из баров и выпьем по коктейлю. Их рецепты специально разработаны, чтобы подчеркнуть особенности местных домов. Четыре знаковых здания района вдохновили команду проекта на четыре авторских напитков. Выберите один из вариантов — и попробуйте архитектуру Покровки на вкус!

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит алкогольный коктейль. По желанию его можно заменить на безалкогольный напиток.
  • Перед началом экскурсии необходимо установить мессенджер Telegram — материалы экскурсии будут подаваться в виде картинок в специальном канале

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе начала улицы Покровки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4 мая 2023
Отличная получилось прогулка, очень ненавязчиво, очень интересно и познавательно. Непринуждённо прогулялись по Москве, мило побеседовали, посмотрели замечательные места. Даниил хороший рассказчик, который пытается привнести что-то новое и как-то разнообразить сухую информацию. Спасибо ему большое

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