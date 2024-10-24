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СМИ. Организовывала тренинги для гидов из разных стран. Я и мои коллеги показываем как знаковые, так и неочевидные достопримечательности Москвы. Мы любим оригинальные заведения вроде баров-музеев, поэтому всегда стараемся включить их в наши программы. Для нас важно, чтобы путешественники не только узнали о городе, но и просто хорошо провели время в дружеской атмосфере.