Готовьтесь бродить и кутить на Чистых прудах! Мы найдём неизвестные места на самых известных улицах и переулках.
Каждый дом здесь способен рассказать уникальную историю — о художниках, масонах или нобелевском лауреате. Истории будут переносить нас то в викторианский магазин, то в закрытый клуб. Мы будем много гулять, разговаривать и дегустировать. И удивляться — бесконечно удивляться!
Каждый дом здесь способен рассказать уникальную историю — о художниках, масонах или нобелевском лауреате. Истории будут переносить нас то в викторианский магазин, то в закрытый клуб. Мы будем много гулять, разговаривать и дегустировать. И удивляться — бесконечно удивляться!
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Уникальные дома
- Дом на ножках, построенный французским архитектором.
- Дом в стиле средневекового замка, в котором бывал известный нобелевский лауреат.
- Дом страхового общества «Россия», в котором нет квартиры с определённым номером.
- Один из главных домов-неудачников Москвы.
- Чайный дом, напоминающий пагоду, с дубовым паркетом и китайскими коврами.
- Дом, вдохновлённый барселонским театром.
Необычные бары
- Бар с атмосферой японских заведений с нотками джаза 20-х годов.
- Стильная рюмочная с оригинальными настойками.
- Бар в стиле старинного викторианского магазина с артефактами 19 века.
- Бар без меню с барменами в халатах.
- Закрытый клуб с духом советской эпохи (по желанию).
Организационные детали
- Строго 18+.
- Пожалуйста, приходите на экскурсию трезвыми и без своих алкогольных напитков.
- Напитки и еда в заведениях оплачиваются отдельно и не включены в стоимость экскурсии. Каждый стоит от 300 до 900 руб.
- Вы можете заранее написать о своих пожеланиях, мы обязательно постараемся их учесть и подстроить маршрут.
- Маршрут может корректироваться в зависимости от погодных условий и расписания заведений.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Чистые пруды»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 549 туристов
Меня зовут Татьяна, я экскурсовод с более чем 10-летним опытом работы. Окончила НИУ ВШЭ и Тель-Авивский университет. Являюсь создателем экскурсионного проекта и веду YouTube-канал, посвящённый Москве. Неоднократно выступала экспертом вЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
24 окт 2024
Татьяна, проводила нам экскурсию. 23.10.24. Все очень понравилось, три часа пролетели незаметно. На любой вопрос,который мы бы не задавали всегда был интересный ответ. Татьяна,спасибо.
Е
Екатерина
22 окт 2024
Очень увлекательное и познавательное путешествие по интересным и необычным питейным заведениям в самом центре Москвы. Самим в такие места вряд ли получится попасть: неожиданные, даже тайные комнаты- бары, вкуснейшие коктейли 🍸, интересные и малоизвестные истории гида из жизни знаменитых людей- прекрасная возможность провести нескучный вечер с друзьями.
Светлана
21 окт 2024
Ходили девочковой компанией уже на вторую экскурсию с Татьяной. Нам очень понравился такой формат. Интересные места Москвы с познавательной и не менее интересные с развлекательной стороны. Любопытные истории и факты от Татьяны в хорошей компании да под вкусные напитки. У нас получился шикарный вечер. Татьяна, мы становимся вашими фанатами. До встречи на экскурсии по Тверской!
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