Роскошь и блеск гостиницы «Украина»
Индивидуальная экскурсия в Москве

Раскрыть секреты легендарной высотки с 73-метровым шпилем

Вторая по высоте сталинская высотка в Москве, она же Radisson Collection Hotel, или гостиница «Украина» — это здание поражает своей монументальностью снаружи и богатством внутри. Но мы будем не только ходить и восхищаться. Вспомним об исторических фигурах и знаменитостях. Обсудим отличия постройки от архитектурного проекта и много других интересных моментов.
Роскошь и блеск гостиницы «Украина»
Роскошь и блеск гостиницы «Украина»
Роскошь и блеск гостиницы «Украина»
Ближайшие даты:
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фев
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даты

Описание

Что вас ожидает

Начнём экскурсию от Киевского вокзала. По пути к гостинице «Украина» мы разгадаем секрет названия района Дорогомилово, откроем, кому посвящены памятники на Украинском бульваре, и взберёмся на небольшую смотровую площадку, где водружён памятник Тарасу Шевченко.

А дальше:

  • Поговорим о месте, где находится высотка
  • Вспомним, как оно связано с Иосифом Сталиным и Гассаном Абдуррахманом ибн Хоттабом (да, тем самым Хоттабычем)
  • Изучим архитектуру здания вдоль и поперёк и посмотрим, что удалось реализовать, а что нет и чем гостиница «Украина» отличается от «Ленинградской»
  • Уточним, полностью ли всё здание занимает гостиница
  • Заглянем во внутренний дворик и сравним, что здесь было раньше и что сохранилось до нашего времени
  • Узнаем, кто из знаменитостей жил в высотке
  • Полюбуемся шикарными люстрами, мраморными лестницами и скульптурами
  • Поговорим о панно, укрощающем холл гостиницы
  • Оценим диораму с видами Москвы

Организационные детали

После экскурсии я подскажу вам где, можно выпить кофе c изображением высотки на пенке.

Дополнительно можно подняться на смотровую площадку на 33 этаже и полюбоваться панорамой Москвы. Условия:

  • Свободное посещение:
    – Гости отеля (по карте-ключу)
    – Гости ресторана Buono, Mercedes Bar, караоке «Трубадур» и ресторана Romantic
    – По карте Moscow City Pass
  • Платное посещение (в стоимость входит 1 напиток на выбор: минеральная вода, сок, чай или кофе): 1000 рублей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
рядом с метро Киевская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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