Вторая по высоте сталинская высотка в Москве, она же Radisson Collection Hotel, или гостиница «Украина» — это здание поражает своей монументальностью снаружи и богатством внутри. Но мы будем не только ходить и восхищаться. Вспомним об исторических фигурах и знаменитостях. Обсудим отличия постройки от архитектурного проекта и много других интересных моментов.

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Описание

Что вас ожидает

Начнём экскурсию от Киевского вокзала. По пути к гостинице «Украина» мы разгадаем секрет названия района Дорогомилово, откроем, кому посвящены памятники на Украинском бульваре, и взберёмся на небольшую смотровую площадку, где водружён памятник Тарасу Шевченко.

А дальше:

Поговорим о месте, где находится высотка

Вспомним, как оно связано с Иосифом Сталиным и Гассаном Абдуррахманом ибн Хоттабом (да, тем самым Хоттабычем)

Изучим архитектуру здания вдоль и поперёк и посмотрим, что удалось реализовать, а что нет и чем гостиница «Украина» отличается от «Ленинградской»

Уточним, полностью ли всё здание занимает гостиница

Заглянем во внутренний дворик и сравним, что здесь было раньше и что сохранилось до нашего времени

Узнаем, кто из знаменитостей жил в высотке

Полюбуемся шикарными люстрами, мраморными лестницами и скульптурами

Поговорим о панно, укрощающем холл гостиницы

Оценим диораму с видами Москвы

Организационные детали

После экскурсии я подскажу вам где, можно выпить кофе c изображением высотки на пенке.

Дополнительно можно подняться на смотровую площадку на 33 этаже и полюбоваться панорамой Москвы. Условия:

Свободное посещение:

– Гости отеля (по карте-ключу)

– Гости ресторана Buono, Mercedes Bar, караоке «Трубадур» и ресторана Romantic

– По карте Moscow City Pass