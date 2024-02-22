Раскрыть секреты легендарной высотки с 73-метровым шпилем
Вторая по высоте сталинская высотка в Москве, она же Radisson Collection Hotel, или гостиница «Украина» — это здание поражает своей монументальностью снаружи и богатством внутри. Но мы будем не только ходить и восхищаться. Вспомним об исторических фигурах и знаменитостях. Обсудим отличия постройки от архитектурного проекта и много других интересных моментов.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Начнём экскурсию от Киевского вокзала. По пути к гостинице «Украина» мы разгадаем секрет названия района Дорогомилово, откроем, кому посвящены памятники на Украинском бульваре, и взберёмся на небольшую смотровую площадку, где водружён памятник Тарасу Шевченко.
А дальше:
- Поговорим о месте, где находится высотка
- Вспомним, как оно связано с Иосифом Сталиным и Гассаном Абдуррахманом ибн Хоттабом (да, тем самым Хоттабычем)
- Изучим архитектуру здания вдоль и поперёк и посмотрим, что удалось реализовать, а что нет и чем гостиница «Украина» отличается от «Ленинградской»
- Уточним, полностью ли всё здание занимает гостиница
- Заглянем во внутренний дворик и сравним, что здесь было раньше и что сохранилось до нашего времени
- Узнаем, кто из знаменитостей жил в высотке
- Полюбуемся шикарными люстрами, мраморными лестницами и скульптурами
- Поговорим о панно, укрощающем холл гостиницы
- Оценим диораму с видами Москвы
Организационные детали
После экскурсии я подскажу вам где, можно выпить кофе c изображением высотки на пенке.
Дополнительно можно подняться на смотровую площадку на 33 этаже и полюбоваться панорамой Москвы. Условия:
- Свободное посещение:
– Гости отеля (по карте-ключу)
– Гости ресторана Buono, Mercedes Bar, караоке «Трубадур» и ресторана Romantic
– По карте Moscow City Pass
- Платное посещение (в стоимость входит 1 напиток на выбор: минеральная вода, сок, чай или кофе): 1000 рублей
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- рядом с метро Киевская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 1347 туристов
Москва — это город, сочетающий в себе несочетаемые на первый взгляд элементы: неторопливость бульваров, суету автомобильных дорог, тишину старинных улочек. Это смешение архитектурных стилей и религий, разнообразие парков и садов. Москва уникальна своей многоликостью. И только в руках умелого сопровождающего она сможет открыть тайны: улиц, домов, храмов, людей. Она как истинная старушка любит внимание и бережное к ней отношение. Как профессиональный гид я покажу вам город моими глазами, через его истории, события, легенды, жителей и предания.
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