Гостиница «Украина» снаружи и изнутри

Посетить одну из сталинских высоток и узнать о ней интересные факты с профессиональным гидом

Приглашаю погрузиться в историю величественной гостиницы «Украина», младшей из семи сталинских высоток.

Вы раскроете детали ее строительства, расшифруете особенности архитектуры и узнаете о знаменитых постояльцах.

Я поделюсь воспоминаниями бывших сотрудников и произошедшими здесь забавными случаями, покажу интересные детали фасада и внутренних интерьеров.
Гостиница «Украина» снаружи и изнутри
Гостиница «Украина» снаружи и изнутри
Гостиница «Украина» снаружи и изнутри
Гостиница «Украина» снаружи и изнутри
Гостиница «Украина» снаружи и изнутри
Гостиница «Украина» снаружи и изнутри
Гостиница «Украина» снаружи и изнутри
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Прошлое и настоящее

Вы узнаете, как изначально выглядел проект здания, что из него было осуществлено, а что изменилось. Как появились жилые корпуса и для кого они были предназначены, как открывалась гостиница и что такое «сталинский ампир». Кроме того, я расскажу о судьбе архитектора Вячеслава Олтаржевского: он изучал возведение американских небоскребов, строил бараки в Воркуте, но в первую очередь известен как автор «Украины».

Гостиница «Украина» в деталях

Мы полюбуемся живописным плафоном «Праздник труда и урожая на хлебосольной Украине» и многочисленными советскими скульптурами. А еще я покажу диораму Кремля и центра Москвы в масштабе 1:75, выставленную в холле гостиницы. Раскрою, когда и для чего она была изготовлена, как ее отправляли на национальную выставку в Нью-Йорке и с трудом возвращали домой.

Организационные детали

  • Мы будем осматривать гостиницу 1 час снаружи и 30 минут внутри
  • После экскурсии, по желанию, вы можете посетить ресторан или бар на 29-30 этажах гостиницы

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе м. Киевская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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