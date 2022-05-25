Приглашаю погрузиться в историю величественной гостиницы «Украина», младшей из семи сталинских высоток. Вы раскроете детали ее строительства, расшифруете особенности архитектуры и узнаете о знаменитых постояльцах. Я поделюсь воспоминаниями бывших сотрудников и произошедшими здесь забавными случаями, покажу интересные детали фасада и внутренних интерьеров.

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Что вас ожидает

Прошлое и настоящее

Вы узнаете, как изначально выглядел проект здания, что из него было осуществлено, а что изменилось. Как появились жилые корпуса и для кого они были предназначены, как открывалась гостиница и что такое «сталинский ампир». Кроме того, я расскажу о судьбе архитектора Вячеслава Олтаржевского: он изучал возведение американских небоскребов, строил бараки в Воркуте, но в первую очередь известен как автор «Украины».

Гостиница «Украина» в деталях

Мы полюбуемся живописным плафоном «Праздник труда и урожая на хлебосольной Украине» и многочисленными советскими скульптурами. А еще я покажу диораму Кремля и центра Москвы в масштабе 1:75, выставленную в холле гостиницы. Раскрою, когда и для чего она была изготовлена, как ее отправляли на национальную выставку в Нью-Йорке и с трудом возвращали домой.

Организационные детали