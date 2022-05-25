Вы узнаете, как изначально выглядел проект здания, что из него было осуществлено, а что изменилось. Как появились жилые корпуса и для кого они были предназначены, как открывалась гостиница и что такое «сталинский ампир». Кроме того, я расскажу о судьбе архитектора Вячеслава Олтаржевского: он изучал возведение американских небоскребов, строил бараки в Воркуте, но в первую очередь известен как автор «Украины».
Мы полюбуемся живописным плафоном «Праздник труда и урожая на хлебосольной Украине» и многочисленными советскими скульптурами. А еще я покажу диораму Кремля и центра Москвы в масштабе 1:75, выставленную в холле гостиницы. Раскрою, когда и для чего она была изготовлена, как ее отправляли на национальную выставку в Нью-Йорке и с трудом возвращали домой.