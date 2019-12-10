2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Самые интересные факты об Останкинской телебашне

Вы узнаете, почему это место получило такое название, когда это произошло, и кто его придумал. Какой «подарочный комплект» создал инженер Н.В.Никитин к 50-летнему юбилею СССР и откуда он почерпнул идею. Что архитектор Л.И.Баталов положил в основу Останкинской башни, чтобы она не упала. Может ли башня раскачиваться, какой у нее запас прочности, какой глубины у нее фундамент, из-за чьей ошибки в 2001 году на башне произошел пожар и, наконец, за сколько минут возможно подняться на нее по лестнице.

Игровая карта

Вы получите карту с самыми известными объектами, которые видны со смотровой площадки Останкинской башни.

В процессе интерактивной экскурсии вы узнаете и запишете названия этих объектов.

Записанные названия помогут вам разгадать буквенно-цифровой код, в котором зашифровано основное предназначение Останкинской телебашни.

Интерактивная экскурсия

Во время экскурсии вы увидите панораму Москвы, найдете на ней самые интересные объекты и рассмотрите картинки объектов, которые видны с Останкинской телебашни. Увидите ВДНХ с ее космическими памятниками и знаменитыми фонтанами, семь московских высоток, самую короткую транспортную сеть Москвы, самый большой телерадиовещательный комплекс России, самый большой бизнес-центр Москвы – ММДЦ Москва-сити и многое другое.