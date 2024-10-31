2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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них редко дождешься), приехали домой с морем впечатлений. Но и взрослым было интересно - много новых фактов, очень легкий для восприятия стиль подачи. Алена подсказала со временем подъема так, что мы смогли посмотреть виды и днем, и дождались темного времени, чтобы увидеть подсветку, а затем и световое шоу. Я очень благодарна Алене за организацию и с огромным удовольствием рассмотрю другие экскурсии для класса с ней. Спасибо!