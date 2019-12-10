2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Самые интересные факты об Останкинской телебашне
Вы узнаете, почему это место получило такое название, когда это произошло, и кто его придумал. Какой «подарочный комплект» создал инженер Н.В.Никитин к 50-летнему юбилею СССР и откуда он почерпнул идею. Что архитектор Л.И.Баталов положил в основу Останкинской башни, чтобы она не упала. Может ли башня раскачиваться, какой у нее запас прочности, какой глубины у нее фундамент, из-за чьей ошибки в 2001 году на башне произошел пожар и, наконец, за сколько минут возможно подняться на нее по лестнице.
Игровая карта
Интерактивная экскурсия
Во время экскурсии вы увидите панораму Москвы, найдете на ней самые интересные объекты и рассмотрите картинки объектов, которые видны с Останкинской телебашни. Увидите ВДНХ с ее космическими памятниками и знаменитыми фонтанами, семь московских высоток, самую короткую транспортную сеть Москвы, самый большой телерадиовещательный комплекс России, самый большой бизнес-центр Москвы – ММДЦ Москва-сити и многое другое.