2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Детский квест «Все секреты Останкинской башни» (от 8 лет)

Подняться на телебашню, насладиться панорамой Москвы и выполнить игровые задания
Подъём на Останкинскую башню — это возможность оказаться на самой высокой смотровой площадке России! Вы рассмотрите столицу, как на ладони и узнаете секреты появления телевидения в СССР.

Выполняя задания квеста, выясните: где снимаются телепередачи, как они попадают на наши экраны и где же находится главная антенна страны.
5
44 отзыва
Детский квест «Все секреты Останкинской башни» (от 8 лет)
Детский квест «Все секреты Останкинской башни» (от 8 лет)
Детский квест «Все секреты Останкинской башни» (от 8 лет)

Описание билета

Игровая карта

  • Вы получите карту с самыми известными объектами, которые видны со смотровой площадки Останкинской башни.
  • В процессе интерактивной экскурсии узнаете и запишете названия этих объектов.
  • Записанные названия помогут вам разгадать буквенно-цифровой код, в котором зашифровано основное предназначение Останкинской телебашни.

А ещё вы увидите:

  • панораму Москвы.
  • ВДНХ с её космическими памятниками и знаменитыми фонтанами.
  • семь московских высоток.
  • самую короткую транспортную сеть Москвы.
  • самый большой телерадиовещательный комплекс России.
  • «Москва-Сити» и многое другое.

И услышите:

  • почему башня получила такое название.
  • какой «подарочный комплект» создал инженер Николай Никитин к 50-летнему юбилею СССР и откуда он почерпнул идею.
  • что архитектор Леонид Баталов положил в основу Останкинской башни, чтобы она не упала.
  • может ли башня раскачиваться, какой у неё запас прочности и какой глубины фундамент.
  • из-за чьей ошибки в 2001 году на башне произошёл пожар.
  • и, наконец, за сколько минут возможно подняться на неё по лестнице.

Организационные детали

  • Программа рассчитана на взрослых и детей от 8 лет.
  • Возможно провести экскурсию для большего количества участников: 6–12 детей — 1500 ₽ за чел., 13–24 детей — 1400 ₽ за чел., от 25 детей (с группой будет 2 гида) — 1300 ₽ за чел.
  • На сладкое, после окончания программы, вы сможете посетить легендарный ресторан «Седьмое небо» или кафе «Орбита».
  • Квест для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Посещение Останкинской башни

  • Билеты на башню нужно купить заранее на официальном сайте. Выбирайте маршрут «Панорама Москвы 360°» и нужное время.
  • Стоимость билетов: взрослый в будни — 1900 ₽, в выходной — 2300 ₽; детский в будни — 1300 ₽, в выходной — 1500 ₽.
  • Приезжайте за 50 минут до начала экскурсии и взять паспорт или права и свидетельство о рождении детей.
  • Дети до 6 лет, беременные женщины, маломобильные граждане к подъёму на башню не допускаются!

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Останкинской башни
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 8 часов 50 минут
Провели экскурсии для 4834 туристов
Я историк, искусствовед и лицензированный экскурсовод по Сочи, Москве и некоторым московским музеям. Вместе с командой гидов создаем и проводим экскурсии, квесты и интерактивные программы — это наша любимая работа. Я
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люблю работать с людьми любого возраста, но особенно я люблю работать с детьми! И дети отвечают мне взаимностью) Хотя, по моим наблюдениям, взрослые с интересом слушают детские экскурсии и активно отвечают на вопросы, задаваемые детям. Если вы хотите увидеть Москву и Сочи глазами местной жительницы, узнать забавные истории и сделать это в рамках семейной прогулки или школьного выезда, я буду рада вам организовать такой познавательно-развлекательный досуг!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 44 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
44
4
3
2
1
Татьяна
Сегодня сыну задала вопрос: что больше всего тебе понравилось из нашей поездки в Москву (мы сами из Новосибирска, в столицу приезжали на 5 дней, много чего успели увидеть, посетить, отель
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был рядом с Кремлем)? Он, не раздумывая, первым делом ответил - экскурсия на башню в Останкино! А ведь действительно экскурсия была очень интересна, познавательна, гид Алена влюбляет в себя с первого взгляда, заинтересовывает, вовлекает детей, находит подход к каждому! Обычные сухие цифры, объясняет так, что их невозможно не запомнить! Формат квеста однозначно помогает ребятам лучше воспринимать, изучать что-то новое! Большое спасибо вам за ваш труд!!!

Сегодня сыну задала вопрос: что больше всего тебе понравилось из нашей поездки в Москву (мы сами
Сегодня сыну задала вопрос: что больше всего тебе понравилось из нашей поездки в Москву (мы сами
Сегодня сыну задала вопрос: что больше всего тебе понравилось из нашей поездки в Москву (мы сами
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Ю
Отличная экскурсия, очень приятный гид. В интересной и доступной форме провела нам экскурсию!!! Мы немного задержались, но Алёна задержалась и все нам провела! Спасибо ей огромное!!! Детям очень понравилось, видно что она настоящий профи и любит свою профессию, хочет чтобы было интересно!!!
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Екатерина
Хочу выразить огромную благодарность Алене за проведенную экскурсию! Мы ходили классом, 9 детей и 3 взрослых. Алена смогла найти подход ко всем! Дети слушали очень внимательно, задавали вопросы (чего от
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них редко дождешься), приехали домой с морем впечатлений. Но и взрослым было интересно - много новых фактов, очень легкий для восприятия стиль подачи. Алена подсказала со временем подъема так, что мы смогли посмотреть виды и днем, и дождались темного времени, чтобы увидеть подсветку, а затем и световое шоу. Я очень благодарна Алене за организацию и с огромным удовольствием рассмотрю другие экскурсии для класса с ней. Спасибо!

Хочу выразить огромную благодарность Алене за проведенную экскурсию! Мы ходили классом, 9 детей и 3 взрослых.
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Наталья
Прошло всё как договаривались. Пожалуй без квеста на башне было бы не так интересно. Благодарим гида Алену за наш чудесный вечер в кругу семьи. Также рекомендуем экскурсию Внутри башни" от местных экскурсоводов. Выйти на высоте больше 60 метров на улицу, а под ногами воздух - нормально👍
Прошло всё как договаривались. Пожалуй без квеста на башне было бы не так интересно. Благодарим гида
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Е
Замечательная экскурсия, куча впечатлений и эмоций. Экскурсовод Алена - прекрасный рассказчик. Спасибо за замечательный день!
Замечательная экскурсия, куча впечатлений и эмоций. Экскурсовод Алена - прекрасный рассказчик. Спасибо за замечательный день!
Замечательная экскурсия, куча впечатлений и эмоций. Экскурсовод Алена - прекрасный рассказчик. Спасибо за замечательный день!
Замечательная экскурсия, куча впечатлений и эмоций. Экскурсовод Алена - прекрасный рассказчик. Спасибо за замечательный день!
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Анастасия
Интересная экскурсия, отлично адаптирована для детей.
Но и взрослым было очень познавательно.
Интересная экскурсия, отлично адаптирована для детей.
Интересная экскурсия, отлично адаптирована для детей.
Интересная экскурсия, отлично адаптирована для детей.
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