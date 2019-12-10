2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Интерактивная экскурсия с игровыми заданиями

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Подъем на Останкинскую башню - это возможность оказаться на самой высокой смотровой площадке России, увидеть под своими ногами землю в 337 метрах через стеклянный пол, рассмотреть столицу, как на ладони и узнать все секреты появления телевидения в СССР! Где снимаются телепередачи, как они попадают на наши экраны, где находится главная антенна страны.

На сладкое, после окончания программы, у вас есть возможность посетить легендарный ресторан «Седьмое небо» или кафе «Орбита».
6000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у касс Останкинской башни
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Все секреты Останкинской телебашни
Все секреты Останкинской телебашни

Что вас ожидает

Самые интересные факты об Останкинской телебашне
Вы узнаете, почему это место получило такое название, когда это произошло, и кто его придумал. Какой «подарочный комплект» создал инженер Н.В.Никитин к 50-летнему юбилею СССР и откуда он почерпнул идею. Что архитектор Л.И.Баталов положил в основу Останкинской башни, чтобы она не упала. Может ли башня раскачиваться, какой у нее запас прочности, какой глубины у нее фундамент, из-за чьей ошибки в 2001 году на башне произошел пожар и, наконец, за сколько минут возможно подняться на нее по лестнице.

Игровая карта

  • Вы получите карту с самыми известными объектами, которые видны со смотровой площадки Останкинской башни.
  • В процессе интерактивной экскурсии вы узнаете и запишете названия этих объектов.
  • Записанные названия помогут вам разгадать буквенно-цифровой код, в котором зашифровано основное предназначение Останкинской телебашни.

Интерактивная экскурсия
Во время экскурсии вы увидите панораму Москвы, найдете на ней самые интересные объекты и рассмотрите картинки объектов, которые видны с Останкинской телебашни. Увидите ВДНХ с ее космическими памятниками и знаменитыми фонтанами, семь московских высоток, самую короткую транспортную сеть Москвы, самый большой телерадиовещательный комплекс России, самый большой бизнес-центр Москвы – ММДЦ Москва-сити и многое другое.

Организационные детали

  • Для подъема на Останкинскую телебашню необходимо приобрести билеты. Информацию о стоимости билетов, возможности подъема, оформлении пропусков вы можете получить у меня или на официальном сайте башни. Я с удовольствием помогу вам в оформлении пропусков и покупке билетов.
  • Для подъема на Останкинскую башню все участники должны получить пропуск. Для этого все посетители, имеющие паспорт, обязаны иметь при себе оригинал документа. Дети должны иметь при себе свидетельство о рождении или его копию.
  • Дети до 7 лет к подъему на башню не допускаются!
Все секреты Останкинской телебашни
Все секреты Останкинской телебашни
Все секреты Останкинской телебашни

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у касс Останкинской башни.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Здравствуйте, уважаемые посетители сайта. Меня зовут Татьяна, мне 34 года. Я историк, искусствовед и лицензированный экскурсовод по городу Москве и некоторым московским музеям. Создание и проведение экскурсий, квестов и интерактивных программ — это моя единственная и любимая работа. Я люблю работать с людьми любого возраста, но особенно я люблю работать с детьми! И дети отвечают мне взаимностью)) Хотя, по моим наблюдениям, взрослые с интересом слушают детские экскурсии и активно отвечают на вопросы, задаваемые детям. Дети — наше будущее, и я хочу, чтобы «наше будущее» было знакомо с нашим прошлым и любило наше московское настоящее. Если вы хотите увидеть Москву глазами местной жительницы, с детско-почемучно-необычной точки зрения, узнать забавно-исторические московские истории и сделать это в рамках семейной прогулки или школьного выезда, то я буду рада вам организовать такой познавательно-развлекательный досуг!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 декабря 2019
Ездили на экскурсию со школьниками из 7-го класса. . Экскурсовод заинтересовала подростков с первых слов. Было интересно активно и познавательно. Рекомендую экскурсию и гида для школьных групп.
28 октября 2019
Отличный экскурсовод Екатерина, заставляет детей вовлечься, рассказывает очень интересно
Несмотря на убивающие формальности безопасности на Останкинской башне (закладывайте 20 минут и много терпения для прохождения контроля) Екатерина сделала экскурсию потрясающей

Татьяна проводит ещё 5 экскурсий

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