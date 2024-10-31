2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Подъём на Останкинскую башню — это возможность оказаться на самой высокой смотровой площадке России! Вы рассмотрите столицу, как на ладони и узнаете секреты появления телевидения в СССР.
Выполняя задания квеста, выясните: где снимаются телепередачи, как они попадают на наши экраны и где же находится главная антенна страны.
Выполняя задания квеста, выясните: где снимаются телепередачи, как они попадают на наши экраны и где же находится главная антенна страны.
Описание билета
Игровая карта
- Вы получите карту с самыми известными объектами, которые видны со смотровой площадки Останкинской башни.
- В процессе интерактивной экскурсии узнаете и запишете названия этих объектов.
- Записанные названия помогут вам разгадать буквенно-цифровой код, в котором зашифровано основное предназначение Останкинской телебашни.
А ещё вы увидите:
- панораму Москвы.
- ВДНХ с её космическими памятниками и знаменитыми фонтанами.
- семь московских высоток.
- самую короткую транспортную сеть Москвы.
- самый большой телерадиовещательный комплекс России.
- «Москва-Сити» и многое другое.
И услышите:
- почему башня получила такое название.
- какой «подарочный комплект» создал инженер Николай Никитин к 50-летнему юбилею СССР и откуда он почерпнул идею.
- что архитектор Леонид Баталов положил в основу Останкинской башни, чтобы она не упала.
- может ли башня раскачиваться, какой у неё запас прочности и какой глубины фундамент.
- из-за чьей ошибки в 2001 году на башне произошёл пожар.
- и, наконец, за сколько минут возможно подняться на неё по лестнице.
Организационные детали
- Программа рассчитана на взрослых и детей от 8 лет.
- Возможно провести экскурсию для большего количества участников: 6–12 детей — 1500 ₽ за чел., 13–24 детей — 1400 ₽ за чел., от 25 детей (с группой будет 2 гида) — 1300 ₽ за чел.
- На сладкое, после окончания программы, вы сможете посетить легендарный ресторан «Седьмое небо» или кафе «Орбита».
- Квест для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Посещение Останкинской башни
- Билеты на башню нужно купить заранее на официальном сайте. Выбирайте маршрут «Панорама Москвы 360°» и нужное время.
- Стоимость билетов: взрослый в будни — 1900 ₽, в выходной — 2300 ₽; детский в будни — 1300 ₽, в выходной — 1500 ₽.
- Приезжайте за 50 минут до начала экскурсии и взять паспорт или права и свидетельство о рождении детей.
- Дети до 6 лет, беременные женщины, маломобильные граждане к подъёму на башню не допускаются!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Останкинской башни
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 8 часов 50 минут
Провели экскурсии для 4834 туристов
Я историк, искусствовед и лицензированный экскурсовод по Сочи, Москве и некоторым московским музеям. Вместе с командой гидов создаем и проводим экскурсии, квесты и интерактивные программы — это наша любимая работа. Я
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 44 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Сегодня сыну задала вопрос: что больше всего тебе понравилось из нашей поездки в Москву (мы сами из Новосибирска, в столицу приезжали на 5 дней, много чего успели увидеть, посетить, отель
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Отличная экскурсия, очень приятный гид. В интересной и доступной форме провела нам экскурсию!!! Мы немного задержались, но Алёна задержалась и все нам провела! Спасибо ей огромное!!! Детям очень понравилось, видно что она настоящий профи и любит свою профессию, хочет чтобы было интересно!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Хочу выразить огромную благодарность Алене за проведенную экскурсию! Мы ходили классом, 9 детей и 3 взрослых. Алена смогла найти подход ко всем! Дети слушали очень внимательно, задавали вопросы (чего от
Вам был полезен этот отзыв?
Прошло всё как договаривались. Пожалуй без квеста на башне было бы не так интересно. Благодарим гида Алену за наш чудесный вечер в кругу семьи. Также рекомендуем экскурсию Внутри башни" от местных экскурсоводов. Выйти на высоте больше 60 метров на улицу, а под ногами воздух - нормально👍
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Замечательная экскурсия, куча впечатлений и эмоций. Экскурсовод Алена - прекрасный рассказчик. Спасибо за замечательный день!
Вам был полезен этот отзыв?
Интересная экскурсия, отлично адаптирована для детей.
Но и взрослым было очень познавательно.
Но и взрослым было очень познавательно.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Детский квест «Все секреты Останкинской башни» (от 8 лет)»
Билеты
Экскурсия на Останкинскую башню в группе
Увидеть Москву с высоты, побывать на мультимедийной экспозиции и узнать больше о телевидении
Начало: В экскурсионном бюро Останкинской телебашни
15 авг в 09:30
22 авг в 12:30
900 ₽ за билет
Квест
до 5 чел.
Детский квест-приключение «Тайны вокруг Кремля»
Пожать руку Москве, разгадать загадки прошлого и получить призы
Начало: На Манежной площади
Завтра в 11:00
14 авг в 11:00
от 7600 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 6 чел.
Со сбитнем по Варварке: экскурсия-квест для детей 7-14 лет
Вернуться в 17 век, чтобы выполнить важное задание, а заодно изучить одну из старейших улиц города
Начало: В районе м. Китай-город
Завтра в 09:00
14 авг в 09:00
от 8500 ₽ за всё до 6 чел.
Билеты
Останкинская телебашня изнутри
Прикоснуться к истории инженерного чуда и полюбоваться видами Москвы с высоты
Начало: У Останкинской телебашни
Завтра в 10:00
14 авг в 10:00
от 10 000 ₽ за всё до 9 чел.
от 10 500 ₽ за экскурсию