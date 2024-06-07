🚶 Пешая Групповая 2 часа 107 отзывов Литературное Переделкино Неспешная групповая прогулка по дачному посёлку под беседы о его жителях - бывших и нынешних Начало: У Дома творчества в Переделкино «Переделкино-Перепискино товарища Сталина» 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 35 отзывов Секс в СССР: от раскрепощения до аскетизма Присоединяйтесь к нам в путешествии по секретам советской интимной жизни в самом сердце Москвы Начало: В районе м. Сухаревская «Как москвичи устраивали личную жизнь в СССР: как наряжались на свидания, куда ходили и что дарили друг другу» Расписание: в четверг, пятницу и субботу в 19:00, в воскресенье в 13:30 1 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 255 отзывов Тайны Кремля: Некрополь и Мавзолей Ленина Откройте для себя исторические тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина, исследуя сердце Москвы Начало: В районе метро Охотный ряд/Площадь революции «Наша экскурсия начнется на Красной площади — здесь, между Спасской и Никольской башнями, захоронены люди, известные каждому в СССР» Расписание: во вторник, среду, четверг и воскресенье в 11:00, в субботу в 10:30 800 ₽ за человека

Групповая 1 час 28 отзывов Противостояние. Экскурсия в бункер с посещением кабинета Сталина Оказаться в подземном стратегическом объекте и вспомнить уроки истории о Холодной войне Начало: Недалеко от метро Таганская «Спуск в бункер, который помнит противостояние СССР и США» Расписание: в будние дни в 13:00 и 18:00 1 350 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 23 отзыва Северное Чертаново: путешествие по району будущего и его архитектуре Погрузитесь в мир архитектуры и истории Северного Чертаново, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: У станции метро Чертановская «Вы прогуляетесь по району, воплотившему представления об идеальной жизни коммуниста» 10 000 ₽ за всё до 10 чел.

Билеты 1 час 42 отзыва Спуск в бункер времён Холодной войны Узнать, каким был мир на пороге ядерной катастрофы, в стратегическом убежище Начало: Недалеко от метро Таганская «Мы часто слышим рассказы о противостоянии СССР и США во время Холодной войны» Расписание: в будние дни в 16:00 1 000 ₽ за билет

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 21 отзыв ВДНХ - зеркало истории СССР Раскрыть тайны знаменитой выставки, расшифровать символику плана и услышать сюжеты о скульптурах Начало: У станции метро ВДНХ «А ещё вспомним, сколько союзных республик входило в состав СССР до 1956 года» 7 000 ₽ за всё до 5 чел.

Групповая 2 часа 24 отзыва Бункер Сталина в Измайлово: групповая экскурсия Проникните в секретный бункер Сталина в Измайлово и узнайте о событиях битвы за Москву. Экскурсия по подземным объектам с гидом музея Начало: На проходной ФОП «Измайлово» «Внутри командного пункта осмотрите роскошно обставленный Зал заседаний Ставки, рабочий кабинет Сталина, известного любовью к аскетизму, и его комнату отдыха» Расписание: в субботу в 16:00 1 350 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 692 отзыва Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде» Начало: Станция метро Киевская «В процессе мероприятия вы узнаете тайны и историю строительства всех высоток, найдёте диораму Москвы 1977 года «Москва-столица СССР»» Расписание: Каждый день без выходных и праздников 11:00-21:00 2 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Первые «хрущевки» Москвы: история и легенды Погулять по кварталу экспериментальных домов в районе Черёмушки и увидеть первые «хрущевки» Начало: У метро Академическая «Узнаете, из какой страны в столицу пришла идея строительства «хрущевок», какова была изначальная концепция их возведения и что из этого получилось» 2 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 746 отзывов Тайны Ленинского склепа (с посещением мавзолея) «Ленина — вождя и создателя СССР» Расписание: Среда, Суббота, Воскресение от 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Ритмы вокруг Тверской: гении, филантропы и синкопы «Погрузиться в океан импровизаций» на прогулке, посвященной 100-летию российского джаза Начало: В районе м. Театральная «Я расскажу, как в СССР появился джаз и почему Утесов решил «поженить» его на советских правилах» 7 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 1280 отзывов Легенды и мифы сталинских высоток Начало: Триумфальная пл., 2 «Сталина, отлитая для пьедестала на башню МГУ» Расписание: по субботам и воскресеньям в 15:00 и 16:00 1 200 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 3 часа 275 отзывов Секреты сталинских высоток: погружение в историю Москвы Увидеть 7 зданий-символов советской эпохи и познакомиться с их историей Начало: В районе метро Красные ворота «Семь сталинских высоток — это и визитная карточка советской архитектуры, и шедевр инженерной мысли, и зеркало, в котором отразились устремления и философия СССР послевоенного времени» Расписание: в среду в 14:00, в пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 28 отзывов По ВДНХ с гидом-историком Почувствовать атмосферу выставки и прочесть ее историю по скульптурам и барельефам Начало: У арки Главного входа «Мы также сравним и другие барельефы и росписи, увидим представителей популярных профессий в СССР и проникнемся духом советского времени» от 6 000 ₽ за всё до 6 чел.

Групповая 1 час 10 минут 11 секунд 931 отзыв Гриф снят: бункер Сталина на Таганке Начало: 5-й Котельнический пер., 11 «Пройдете по экспозициям музея и прочувствуете атмосферу времён противостояния СССР и США» Расписание: Ежедневно по расписанию от 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 38 отзывов Возрожденная ВДНХ Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции» «Величественные павильоны ВСХВ — ВДНХ СССР стали драгоценным символом отечественной архитектурной школы — советского ампира, неоклассики и модернизма» Расписание: Четверг в 12:00, Воскресенье в 09:30 1 200 ₽ за человека

Групповая 1 час 10 минут 11 секунд 111 отзывов Противостояние: начало холодной войны и ядерное оружие Начало: Г. Москва, 5-й Котельнический переулок, д. 11 «Вам расскажут историю строительства подземных специальных объектов в СССР» Расписание: Ежедневно от 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Билеты 5 часов 6 отзывов Космические тропы Москвы (ВДНХ + павильон Космос) Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции» «Советский орбитальный корабль-ракетоплан «Буран» создавался в СССР с середины семидесятых, и свой первый полёт совершил в беспилотном режиме в 1988 году» Расписание: четверг в 12:00 и воскресенье в 09:30 2 250 ₽ за билет

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 64 отзыва Секс в СССР: интимные тайны столицы (18+) Начало: М. Сухаревская, выход №2 «Помните, как весь мир узнал, что «в СССР секса нет»» Расписание: пятница, воскресенье, праздники 1 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 3 отзыва Секреты главной библиотеки страны (Ленинка + Старое Ваганьково) Начало: НА ПЛАТФОРМЕ ст. метро «Площадь Революции» «Ленина) — главной библиотеки страны» Расписание: четверг 16-30 2 100 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 4 часа 120 отзывов Тайны и секреты бункера Сталина в Измайлово Начало: Станция «Партизанская» (у памятника партизанам) «Из подземных коридоров Сталин руководил страной и принимал стратегически важные решения во время военных сражений» Расписание: каждую последнюю субботу месяца проводятся экскурсии с дегустацией от 1 250 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 4 часа 3 отзыва Бункер Сталина и секреты, которые он хранит (с винной дегустацией) Начало: На станции «Партизанская» (у памятника партизанам) «Сталина, с рассказом о винах, которые он любил» Расписание: по графику, в остальные субботы - экскурсия БЕЗ дегустации от 2 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 9 отзывов «Как пройти в библиотеку?»: Библиотека им. Ленина (РГБ) Начало: М. Библиотека им. Ленина «Российская государственная библиотека, известная многим просто как «Ленинка» – волшебное, полное тайн место, далёкая мечта из детства» 1 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Билеты 3.5 часа 4 отзыва Секреты бункера Сталина: групповая экскурсия Проникнуть внутрь старинного военного бункера, услышать его историю и осмотреть танковый ангар Начало: На станции метро «Партизанская» «на довоенном стадионе выясните, почему он мог стать — но так и не стал крупнейшим в СССР» Расписание: в субботу в 14:30 1 850 ₽ за билет

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 1 отзыв Красная Москва. По центру города - со специалистом по марксизму-ленинизму Узнать то, о чём не говорят в школах, не преподают в ВУЗах и стараются молчать в СМИ Начало: У памятника маршалу Жукову «План «Луначарского-Ленина»: новые памятники в Александровском саду, в Кремле, на Театральной площади» от 5 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 4 отзыва Мавзолей и Кремлёвский некрополь: путешествие в СССР Посетить знаковые места в сердце Москвы и погрузиться в эпоху становления Советского Союза Начало: В районе м. Охотный ряд «Посетите некрополь у Кремлёвской стены, где похоронены Сталин, Брежнев, Андропов и другие политические деятели» 700 ₽ за человека

Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Станция «Сталинская»: секреты синей линии Погрузиться в историю метрополитена Москвы, изучить интерьеры станций и разгадать пугающие загадки Начало: станция метро «Партизанская» «Мы удивимся дизайну потолка станционного зала, неизменно входящему в топ-30 самых красивых потолков мира, поговорим о том, куда пропал мраморный автограф вождя и где находилась скульптура «Сталин и Геля»» 9 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв ВДНХ для детей Познакомить детей с советским Версалем и расшифровать кодовое слово Начало: У арки Главных ворот «Было время, когда мы жили в другой стране — и называлась она СССР» 7 200 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 2 отзыва Назад в СССР: советские музеи под Клином Погрузиться в атмосферу эпохи в путешествии по необычным местам Подмосковья Начало: У метро Саларьево «Основное развитие отрасли происходило как раз в СССР» 17 450 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 4 часа 2 отзыва Тайны сталинских высоток на автобусной экскурсии Объехать все 7 архитектурных доминант столицы и погрузиться в сюжеты из их прошлого Начало: В районе метро «Кропоткинская» «Советский Союз не перестаёт удивлять своими невероятными архитектурными проектами» Расписание: в воскресенье в 14:00 1 600 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Роскошь и блеск гостиницы «Украина» Раскрыть секреты легендарной высотки с 73-метровым шпилем Начало: Рядом с метро Киевская «Вспомним, как оно связано с Иосифом Сталиным и Гассаном Абдуррахманом ибн Хоттабом (да, тем самым Хоттабычем)» 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Назад в СССР: прогулка по Шаболовке и Тульской Понять и полюбить советскую архитектуру за 2 часа Начало: у станции метро «Шаболовская» 5 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 31 отзыв По Сталинским высоткам «Семь сестёр» столицы на автобусной экскурсии - увидеть каждую и раскрыть их секреты Начало: У театра сатиры «Автобусная экскурсия позволит без проблем объехать все семь Сталинок» 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 11 отзывов Революция в Москве Пройти по местам, где происходили переломные события в истории России Начало: в районе метро Площадь Революции «Поговорим о советском биопанке, о том, что общего между Лениным и махатмами» 7 000 ₽ за всё до 10 чел.

Групповая 1.5 часа 7 отзывов Тайны Кремлевского Некрополя: мавзолей В.И. Ленина «Сложно найти человека, который не слышал о Мавзолее Ленина» Расписание: Вторник, четверг, воскресенье в 11:00 800 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Групповая 1 час 2 отзыва Прогулка на речном трамвае от причала «Патриарший» до Парка Горького и Зарядья Увидеть сердце Москвы с двухпалубного теплохода "Лагуна (Кристалл)", "Советский Союз" или "Мария" Начало: На причале «Патриарший» «Прогулка проходит на теплоходе «Лагуна (Кристалл)», «Советский Союз» или «Мария» вместимостью до 40 пассажиров» 1 000 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Групповая 1 час 3 отзыва Маршрут "Центральный" на речном трамвае от причала "Зарядье" Увидеть сердце Москвы с двухпалубного теплохода "Лагуна (Кристалл)", "Советский Союз" или "Мария" Начало: На причале «Зарядье» «Прогулка проходит на теплоходе «Лагуна (Кристалл)», «Советский Союз» или «Мария» вместимостью до 40 пассажиров» 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа Секс в СССР: интимные тайны столицы (18+) «Помните, как весь мир узнал, что «в СССР секса нет»» Расписание: Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 19:00 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Тверская 90-х: от дефицита к капитализму Изучить культурный ландшафт «лихой эпохи» и осознать его ценность Начало: Возле станции метро «Охотный ряд» «здание, где планировалось всё (или почти всё) в СССР» 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Тверская: Пушкин, стиляги и партийная элита Погрузиться в историю улицы, зайти в самой дорогой отель страны и узнать, где в СССР покупали жвачку Начало: В районе станции метро «Тверская» «В каких местах в СССР тусовались богатые иностранцы и бедные студенты» 6 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа Библиотека им. Ленина: от авангарда до сталинского ар-деко Расшифровать архитектурный код библиотеки и посетить закрытые для читателей помещения Начало: у библиотеки им. Ленина «Ленина — один из самых приключенческих эпизодов в истории московской архитектуры 20 века» 2 800 ₽ за человека