1 чел.
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Групповая
2 часа
Литературное Переделкино
Неспешная групповая прогулка по дачному посёлку под беседы о его жителях - бывших и нынешних
Начало: У Дома творчества в Переделкино
«Переделкино-Перепискино товарища Сталина»
14 июня в 12:00
16 июня в 12:30
1 000₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Секс в СССР: от раскрепощения до аскетизма
Присоединяйтесь к нам в путешествии по секретам советской интимной жизни в самом сердце Москвы
Начало: В районе м. Сухаревская
«Как москвичи устраивали личную жизнь в СССР: как наряжались на свидания, куда ходили и что дарили друг другу»
Расписание: в четверг, пятницу и субботу в 19:00, в воскресенье в 13:30
Завтра в 19:00
9 июня в 13:30
1 300₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Тайны Кремля: Некрополь и Мавзолей Ленина
Откройте для себя исторические тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина, исследуя сердце Москвы
Начало: В районе метро Охотный ряд/Площадь революции
«Наша экскурсия начнется на Красной площади — здесь, между Спасской и Никольской башнями, захоронены люди, известные каждому в СССР»
Расписание: во вторник, среду, четверг и воскресенье в 11:00, в субботу в 10:30
13 июня в 11:00
15 июня в 10:30
800₽ за человека
Групповая
1 час
Противостояние. Экскурсия в бункер с посещением кабинета Сталина
Оказаться в подземном стратегическом объекте и вспомнить уроки истории о Холодной войне
Начало: Недалеко от метро Таганская
«Спуск в бункер, который помнит противостояние СССР и США»
Расписание: в будние дни в 13:00 и 18:00
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
1 350₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Северное Чертаново: путешествие по району будущего и его архитектуре
Погрузитесь в мир архитектуры и истории Северного Чертаново, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У станции метро Чертановская
«Вы прогуляетесь по району, воплотившему представления об идеальной жизни коммуниста»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 10 чел.
Билеты
1 час
Спуск в бункер времён Холодной войны
Узнать, каким был мир на пороге ядерной катастрофы, в стратегическом убежище
Начало: Недалеко от метро Таганская
«Мы часто слышим рассказы о противостоянии СССР и США во время Холодной войны»
Расписание: в будние дни в 16:00
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
1 000₽ за билет
Индивидуальная
2 часа
ВДНХ - зеркало истории СССР
Раскрыть тайны знаменитой выставки, расшифровать символику плана и услышать сюжеты о скульптурах
Начало: У станции метро ВДНХ
«А ещё вспомним, сколько союзных республик входило в состав СССР до 1956 года»
13 июня в 14:30
14 июня в 14:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Бункер Сталина в Измайлово: групповая экскурсия
Проникните в секретный бункер Сталина в Измайлово и узнайте о событиях битвы за Москву. Экскурсия по подземным объектам с гидом музея
Начало: На проходной ФОП «Измайлово»
«Внутри командного пункта осмотрите роскошно обставленный Зал заседаний Ставки, рабочий кабинет Сталина, известного любовью к аскетизму, и его комнату отдыха»
Расписание: в субботу в 16:00
Завтра в 16:00
12 июня в 16:00
1 350₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде»
Начало: Станция метро Киевская
«В процессе мероприятия вы узнаете тайны и историю строительства всех высоток, найдёте диораму Москвы 1977 года «Москва-столица СССР»»
Расписание: Каждый день без выходных и праздников 11:00-21:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Первые «хрущевки» Москвы: история и легенды
Погулять по кварталу экспериментальных домов в районе Черёмушки и увидеть первые «хрущевки»
Начало: У метро Академическая
«Узнаете, из какой страны в столицу пришла идея строительства «хрущевок», какова была изначальная концепция их возведения и что из этого получилось»
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
2 600₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1.5 часа
Тайны Ленинского склепа (с посещением мавзолея)
«Ленина — вождя и создателя СССР»
Расписание: Среда, Суббота, Воскресение
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 700₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Ритмы вокруг Тверской: гении, филантропы и синкопы
«Погрузиться в океан импровизаций» на прогулке, посвященной 100-летию российского джаза
Начало: В районе м. Театральная
«Я расскажу, как в СССР появился джаз и почему Утесов решил «поженить» его на советских правилах»
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
7 500₽ за всё до 2 чел.
Групповая
3 часа
Легенды и мифы сталинских высоток
Начало: Триумфальная пл., 2
«Сталина, отлитая для пьедестала на башню МГУ»
Расписание: по субботам и воскресеньям в 15:00 и 16:00
Завтра в 15:00
9 июня в 11:00
1 200₽ за человека
Групповая
3 часа
Секреты сталинских высоток: погружение в историю Москвы
Увидеть 7 зданий-символов советской эпохи и познакомиться с их историей
Начало: В районе метро Красные ворота
«Семь сталинских высоток — это и визитная карточка советской архитектуры, и шедевр инженерной мысли, и зеркало, в котором отразились устремления и философия СССР послевоенного времени»
Расписание: в среду в 14:00, в пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00
Завтра в 15:00
9 июня в 11:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
По ВДНХ с гидом-историком
Почувствовать атмосферу выставки и прочесть ее историю по скульптурам и барельефам
Начало: У арки Главного входа
«Мы также сравним и другие барельефы и росписи, увидим представителей популярных профессий в СССР и проникнемся духом советского времени»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 6 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
1 час 10 минут 11 секунд
Гриф снят: бункер Сталина на Таганке
Начало: 5-й Котельнический пер., 11
«Пройдете по экспозициям музея и прочувствуете атмосферу времён противостояния СССР и США»
Расписание: Ежедневно по расписанию
Завтра в 11:00
9 июня в 10:00
от 900₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Возрожденная ВДНХ
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
«Величественные павильоны ВСХВ — ВДНХ СССР стали драгоценным символом отечественной архитектурной школы — советского ампира, неоклассики и модернизма»
Расписание: Четверг в 12:00, Воскресенье в 09:30
9 июня в 09:30
13 июня в 12:00
1 200₽ за человека
Групповая
1 час 10 минут 11 секунд
Противостояние: начало холодной войны и ядерное оружие
Начало: Г. Москва, 5-й Котельнический переулок, д. 11
«Вам расскажут историю строительства подземных специальных объектов в СССР»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
от 1 200₽ за человека
Билеты
5 часов
Космические тропы Москвы (ВДНХ + павильон Космос)
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
«Советский орбитальный корабль-ракетоплан «Буран» создавался в СССР с середины семидесятых, и свой первый полёт совершил в беспилотном режиме в 1988 году»
Расписание: четверг в 12:00 и воскресенье в 09:30
9 июня в 09:30
13 июня в 12:00
2 250₽ за билет
Групповая
1.5 часа
Секс в СССР: интимные тайны столицы (18+)
Начало: М. Сухаревская, выход №2
«Помните, как весь мир узнал, что «в СССР секса нет»»
Расписание: пятница, воскресенье, праздники
9 июня в 13:30
12 июня в 19:00
1 300₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Секреты главной библиотеки страны (Ленинка + Старое Ваганьково)
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ ст. метро «Площадь Революции»
«Ленина) — главной библиотеки страны»
Расписание: четверг 16-30
13 июня в 16:30
20 июня в 16:30
2 100₽ за человека
Групповая
4 часа
Тайны и секреты бункера Сталина в Измайлово
Начало: Станция «Партизанская» (у памятника партизанам)
«Из подземных коридоров Сталин руководил страной и принимал стратегически важные решения во время военных сражений»
Расписание: каждую последнюю субботу месяца проводятся экскурсии с дегустацией
Завтра в 16:00
15 июня в 14:30
от 1 250₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Бункер Сталина и секреты, которые он хранит (с винной дегустацией)
Начало: На станции «Партизанская» (у памятника партизанам)
«Сталина, с рассказом о винах, которые он любил»
Расписание: по графику, в остальные субботы - экскурсия БЕЗ дегустации
12 июня в 14:30
29 июня в 14:30
от 2 000₽ за человека
Групповая
2 часа
«Как пройти в библиотеку?»: Библиотека им. Ленина (РГБ)
Начало: М. Библиотека им. Ленина
«Российская государственная библиотека, известная многим просто как «Ленинка» – волшебное, полное тайн место, далёкая мечта из детства»
22 июня в 10:45
29 июня в 10:45
1 700₽ за человека
Билеты
3.5 часа
Секреты бункера Сталина: групповая экскурсия
Проникнуть внутрь старинного военного бункера, услышать его историю и осмотреть танковый ангар
Начало: На станции метро «Партизанская»
«на довоенном стадионе выясните, почему он мог стать — но так и не стал крупнейшим в СССР»
Расписание: в субботу в 14:30
12 июня в 14:30
15 июня в 14:30
1 850₽ за билет
Индивидуальная
3.5 часа
Красная Москва. По центру города - со специалистом по марксизму-ленинизму
Узнать то, о чём не говорят в школах, не преподают в ВУЗах и стараются молчать в СМИ
Начало: У памятника маршалу Жукову
«План «Луначарского-Ленина»: новые памятники в Александровском саду, в Кремле, на Театральной площади»
9 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 5 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
2 часа
Мавзолей и Кремлёвский некрополь: путешествие в СССР
Посетить знаковые места в сердце Москвы и погрузиться в эпоху становления Советского Союза
Начало: В районе м. Охотный ряд
«Посетите некрополь у Кремлёвской стены, где похоронены Сталин, Брежнев, Андропов и другие политические деятели»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Станция «Сталинская»: секреты синей линии
Погрузиться в историю метрополитена Москвы, изучить интерьеры станций и разгадать пугающие загадки
Начало: станция метро «Партизанская»
«Мы удивимся дизайну потолка станционного зала, неизменно входящему в топ-30 самых красивых потолков мира, поговорим о том, куда пропал мраморный автограф вождя и где находилась скульптура «Сталин и Геля»»
Завтра в 16:00
14 июня в 15:00
9 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
ВДНХ для детей
Познакомить детей с советским Версалем и расшифровать кодовое слово
Начало: У арки Главных ворот
«Было время, когда мы жили в другой стране — и называлась она СССР»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
11 часов
Назад в СССР: советские музеи под Клином
Погрузиться в атмосферу эпохи в путешествии по необычным местам Подмосковья
Начало: У метро Саларьево
«Основное развитие отрасли происходило как раз в СССР»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
17 450₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4 часа
Тайны сталинских высоток на автобусной экскурсии
Объехать все 7 архитектурных доминант столицы и погрузиться в сюжеты из их прошлого
Начало: В районе метро «Кропоткинская»
«Советский Союз не перестаёт удивлять своими невероятными архитектурными проектами»
Расписание: в воскресенье в 14:00
16 июня в 14:00
23 июня в 14:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Роскошь и блеск гостиницы «Украина»
Раскрыть секреты легендарной высотки с 73-метровым шпилем
Начало: Рядом с метро Киевская
«Вспомним, как оно связано с Иосифом Сталиным и Гассаном Абдуррахманом ибн Хоттабом (да, тем самым Хоттабычем)»
13 июня в 14:00
18 июня в 11:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Назад в СССР: прогулка по Шаболовке и Тульской
Понять и полюбить советскую архитектуру за 2 часа
Начало: у станции метро «Шаболовская»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3 часа
По Сталинским высоткам
«Семь сестёр» столицы на автобусной экскурсии - увидеть каждую и раскрыть их секреты
Начало: У театра сатиры
«Автобусная экскурсия позволит без проблем объехать все семь Сталинок»
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Революция в Москве
Пройти по местам, где происходили переломные события в истории России
Начало: в районе метро Площадь Революции
«Поговорим о советском биопанке, о том, что общего между Лениным и махатмами»
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1.5 часа
Тайны Кремлевского Некрополя: мавзолей В.И. Ленина
«Сложно найти человека, который не слышал о Мавзолее Ленина»
Расписание: Вторник, четверг, воскресенье в 11:00
800₽ за человека
Групповая
1 час
Прогулка на речном трамвае от причала «Патриарший» до Парка Горького и Зарядья
Увидеть сердце Москвы с двухпалубного теплохода "Лагуна (Кристалл)", "Советский Союз" или "Мария"
Начало: На причале «Патриарший»
«Прогулка проходит на теплоходе «Лагуна (Кристалл)», «Советский Союз» или «Мария» вместимостью до 40 пассажиров»
Завтра в 11:51
9 июня в 11:51
1 000₽ за человека
Групповая
1 час
Маршрут "Центральный" на речном трамвае от причала "Зарядье"
Увидеть сердце Москвы с двухпалубного теплохода "Лагуна (Кристалл)", "Советский Союз" или "Мария"
Начало: На причале «Зарядье»
«Прогулка проходит на теплоходе «Лагуна (Кристалл)», «Советский Союз» или «Мария» вместимостью до 40 пассажиров»
Завтра в 11:35
9 июня в 11:35
1 000₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Секс в СССР: интимные тайны столицы (18+)
«Помните, как весь мир узнал, что «в СССР секса нет»»
Расписание: Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 19:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Тверская 90-х: от дефицита к капитализму
Изучить культурный ландшафт «лихой эпохи» и осознать его ценность
Начало: Возле станции метро «Охотный ряд»
«здание, где планировалось всё (или почти всё) в СССР»
11 июня в 18:00
12 июня в 18:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тверская: Пушкин, стиляги и партийная элита
Погрузиться в историю улицы, зайти в самой дорогой отель страны и узнать, где в СССР покупали жвачку
Начало: В районе станции метро «Тверская»
«В каких местах в СССР тусовались богатые иностранцы и бедные студенты»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2.5 часа
Библиотека им. Ленина: от авангарда до сталинского ар-деко
Расшифровать архитектурный код библиотеки и посетить закрытые для читателей помещения
Начало: у библиотеки им. Ленина
«Ленина — один из самых приключенческих эпизодов в истории московской архитектуры 20 века»
Завтра в 12:00
29 июня в 12:00
2 800₽ за человека
Билеты
1 час
Маленький СССР в центре большой Москвы
Перенестись в культуру повседневности в музее советского быта
Начало: У музея СССР
«В музее СССР мы отправимся в прошлое — в самую насыщенную эпоху страны»
Завтра в 16:00
9 июня в 13:00
1 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда7 июня 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. Замечательная организация и, к удивлению, неожиданно для себя открыли очень достойный ресторан внутри столь серьезного объекта.
- ИИрина5 июня 2024Прекрасная экскурсия! Познавательно, увлекательно и с юмором. Экскурсовод Ольга отличный рассказчик и историк.
- ААндрей5 июня 2024Отличная экскурсия. Много новой информации по истории Москвы и как строились эти здания. Время пролетело незаметно. Рассказчик давал материал очень интересно. Рекомендую
- ТТамара5 июня 2024Экскурсия очень понравилась, от экскурсовода Ирины просто в восторге. Рассказывала все очень последовательно. Была с ребёнком, он также в восторге. Спасибо большое.
- BBoris5 июня 2024Все отлично
- ККатя4 июня 2024Очень интересная экскурсия. Пока стояли в очереди к Мавзолею, Ольга рассказала много интересной и не известной для меня информации. Информация
- ЮЮлия4 июня 2024Благодарим Александра за интересную прогулку по центру Москвы. Мы получили интересную информацию о становлении Советского государства и исторических личностях того периода, а также возможность задавать вопросы и дискутировать.
- ССветлана4 июня 2024Экскурсия прошла отлично, много интересных моментов из истории СССР, впечатляющие интерактивные моменты. Благодарю!
- ЭЭльмира4 июня 2024Замечательная экскурсия, интереснейшее место, столько новых впечатлений, эмоций, столько интересной информации подарила нам отличный гид Татьяна (👍), обязательно рекомендую эту экскурсию 😍
- ННаталья4 июня 2024Огромное Спасибо Ольге за потрясающую экскурсию! некоторые моменты истории стали откровением… Такие экскурсии были бы полезны всем - от студентов до пенсионеров - для понимания процессов, происходящих в современных обществах… Еще раз большое спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «СССР»
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