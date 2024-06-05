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понравилось, как легко она рассказывала исторические события, объясняя связь между историей и архитектурой. В целом, это был замечательный опыт, и я бы порекомендовал эту экскурсию как тем, кто впервые в Москве, так и для тех, кто уже знаком с городом, но хочет узнать больше про его историю, культуру и архитектуру.