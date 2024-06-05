1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Гостиница «Украина» снаружи и изнутри
Посетить одну из сталинских высоток и узнать о ней интересные факты с профессиональным гидом
Начало: В районе м. Киевская
14 июня в 16:00
21 июня в 16:30
4 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Москва роскошная: 6 знаковых отелей столицы
Как самые старинные и фешенебельные гостиницы Москвы держались последние 100 лет
Начало: На Манежной площади
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
от 2 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
7 сталинских высоток на авто-экскурсии
Москва - пыль в глаза: узнать всё об истории, архитектуре и секретах легендарных зданий
Начало: В районе метро Красные ворота
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Что расскажут кремлёвские стены? Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
Экскурсия с гидом-знатоком по самому сердцу Москвы
Начало: у метро Библиотека им. Ленина
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 50 чел.
Групповая
1.5 часа
Групповая экскурсия в гостиницу «Ленинградская»
Изучить одну из самых известных и дорогих сталинских высоток изнутри
Начало: В районе метро Комсомольская
9 июня в 00:15
12 июня в 13:00
1 899₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Мозаика «Метрополя»
Изучить историю и искусство Серебряного века по фасаду фешенебельного отеля
Начало: На Театральной площади
Завтра в 15:00
9 июня в 11:00
2 600₽ за всё до 7 чел.
Квест
2 часа
Американский след в истории Москвы
Городской квест «В гостях у дяди Сэма»
Начало: Около памятника Ф. Энгельсу, в сквере около станци...
Завтра в 12:00
9 июня в 14:00
18 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Расследование 19 века - вперед за Эрастом Фандориным
Исследовать Москву по мотивам произведений Акунина* **, представляя себя помощниками героя
Начало: У метро Охотный ряд
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7 200₽ за всё до 6 чел.
Аудиогид
2 часа
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Национале»
Перенестись в изысканную атмосферу фешенебельного отеля и разгадать его тайны
Начало: в отеле «Националь»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:30
Завтра в 19:30
12 июня в 19:30
5 700₽ за человека
Групповая
2 часа
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Hilton Ленинградская»
Сходить в театр, где нет кресел, и побывать на фуршете в 5-звёздочном отеле
Начало: в отеле «Hilton Ленинградская»
Расписание: в четверг и субботу в 19:30
Завтра в 19:30
13 июня в 19:30
5 700₽ за человека
Групповая
2 часа
Тайны старинного отеля «Националь»
Зайти в исторические номера, осмотреть парадные залы и услышать о знаменитых постояльцах
Начало: В районе м. Охотный ряд
23 июня в 16:00
2 499₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Тверская как зеркало истории
Понять Москву через прогулку по её главной улице
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Роскошь и блеск гостиницы «Украина»
Раскрыть секреты легендарной высотки с 73-метровым шпилем
Начало: Рядом с метро Киевская
13 июня в 14:00
18 июня в 11:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Билеты
2 часа
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в отеле Vertical Boutique»
Погрузиться в истории, сыгранные вживую актёрами московских театров
Начало: в отеле «Vertical Boutique»
5 400₽ за билет
Индивидуальная
1.5 часа
Театральная площадь для детей - фонтан впечатлений
Познавательная нескучная экскурсия по нарядному уголку города
Начало: В районе метро Театральная
12 июня в 12:00
13 июня в 16:00
6 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
От Бородино до Рэдиссон: историческая экскурсия + гостиница «Украина»
Узнать чуть больше о Москве и посмотреть на неё с высоты 120 метров
Начало: у метро Киевская
3 авг в 11:00
4 авг в 11:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тверская: Пушкин, стиляги и партийная элита
Погрузиться в историю улицы, зайти в самой дорогой отель страны и узнать, где в СССР покупали жвачку
Начало: В районе станции метро «Тверская»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Гостиница «Националь» - изюминка в истории Москвы
Заглянуть во все уголки главной правительственной гостиницы на экскурсии в мини-группе
Начало: У метро «Охотный ряд»
Расписание: в воскресенье в 16:00
16 июня в 16:00
23 июня в 16:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Мотосказка в Москве: незабываемое путешествие на мотоцикле
Захватывающее путешествие на мотоцикле с коляской по историческим местам Москвы, с фотосессией у Останкинской телебашни
15 окт в 19:30
16 окт в 19:30
8 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Экопарк «Ясно поле»: в гармонии с природой
Узнать об органическом земледелии, 3D-строительстве и других удивительных проектах комплекса
Начало: В районе метро Домодедовская
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
14 100₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААрина5 июня 2024Отличная экскурсия для тех, кто любит историю и архитектуру! Аминат очень грамотно и плавно рассказывает интересные факты о значимых отелях столицы. Обязательно порекомендую друзьям. Маршрут комфортный, подойдёт для любой погоды. 10/10
- ТТатьяна30 мая 2024Экскурсия превзошла наши ожидания! Высотка прекрасна. Галина ранее работала в гостинице и сообщила нам много интересных и нетривиальных деталей. Благодарим!
- ЕЕлена28 мая 2024Прекрасный гид Надежда, учла все пожелания, заинтересовала ребят, удалось найти подход к 15-летним подросткам, по окончании экскурсии нас ждал приятный сюрприз 💖 Рекомендую 👍🏼
- ЮЮлия22 мая 2024Спасибо большое за экскурсию, очень понравилась))
- РРимма21 мая 2024Спасибо нашему экскурсоводу Галине, за чудесную экскурсию. Для нас это был маленький праздник
- РРимма21 мая 2024Больше спасибо за чудесную экскурсию и возможность побывать в одной из 7 высоток Москвы, гостинице Украина. На этой экскурсии надо побывать ОБЯЗАТЕЛЬНО!
- ААлексей10 мая 2024Все понравилось! Очень интересный материал, неожиданные факты и новые открытия не всегда очевидных, но доступных достопримечательностей. Большое спасибо Ольге! Живое общение, владение материалом, внимательность и чуткость к гостям. Всем рекомендуем!
- ММария6 мая 2024Очень понравился экскурсовод-историк Анастасия! Время пролетело не заметно, было много интересных фактов и подробностей, как строили высотку, почему именно на этом месте, про интерьер много интересных подробностей … однозначно рекомендую!
- ККсения6 мая 2024Экскурсия прошла просто замечательно. Большое спасибо за проведенное вместе время. Единственное, шум от Тверской просто вышибал из рассказа гида.
- KKseniia6 мая 2024Экскурсия оказалась отличным способом провести время в Москве! Татьяна - интересный собеседник, делает прогулку по Тверской увлекательной и весёлой. Мне
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Гостиницы»
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