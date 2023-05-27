Секс в СССР: интимные тайны столицы (18+)

Секс в СССР

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Пешеходная.

Внимание! Просим обратить особое внимание: наша экскурсия строго 18+, в ней присутствует нецензурная лексика, не допускается присутствие на экскурсии детей младше 18 лет.
Секс в СССР: интимные тайны столицы (18+)
Секс в СССР: интимные тайны столицы (18+)
Секс в СССР: интимные тайны столицы (18+)
Секс в СССР: интимные тайны столицы (18+)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Помните, как весь мир узнал, что «в СССР секса нет»? Выражение стало крылатым и породило не мало шуток. Но ведь, если задуматься, в советский период секса действительно не было: был «интим», «половые отношения», иногда случались «половые практики», но детей на протяжении 70 лет все равно находили в капусте или в клюве у пролетавшего мимо аиста.

Мы приглашаем вас в увлекательное, деликатное, чувственное путешествие в интимные истории Москвы от раскрепощенности 20-х до советского аскетизма более позднего периода. Поверьте, нам есть чем вас удивить!

Наш рассказ будет дополняться архивными материалами и уникальными фото. Ну а в конце экскурсии попробуем все таки ответить на коварный вопрос — был ли секс в СССР?

Программа

  • Как сексуальная революция 20-х годов в мгновение разрушила все брачные устои, даровала женщинам свободу и вместе с тем передала ее «во всеобщее пользование».
  • В красках расскажем об экспериментах и концепции «свободной любви», жизни в коммунах и домах свиданий.
  • Как очень быстро сексуальная революция сменилась затяжным периодом аскетизма, а настольной книгой нового советского человека внезапно стали «12 половых заповедей пролетариата».
  • Поговорим о деэротизации 30хх годов и как советскому государству удалось усмирить пыл сексуально освобожденной советской молодежи.
  • Как в период оттепели 50хх советские женщины узнали, что нижнее белье бывает и без начеса.
  • К чему привели 70 лет советского аскетизма.
  • А еще поговорим об интимном: где знакомились, как флиртовали, что дарили и куда приглашали на свидание, о моде, юбках, чулках и, конечно, об «изделии №2».

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница, Воскресенье в 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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