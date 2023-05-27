Помните, как весь мир узнал, что «в СССР секса нет»? Выражение стало крылатым и породило не мало шуток. Но ведь, если задуматься, в советский период секса действительно не было: был «интим», «половые отношения», иногда случались «половые практики», но детей на протяжении 70 лет все равно находили в капусте или в клюве у пролетавшего мимо аиста.

Мы приглашаем вас в увлекательное, деликатное, чувственное путешествие в интимные истории Москвы от раскрепощенности 20-х до советского аскетизма более позднего периода. Поверьте, нам есть чем вас удивить!

Наш рассказ будет дополняться архивными материалами и уникальными фото. Ну а в конце экскурсии попробуем все таки ответить на коварный вопрос — был ли секс в СССР?