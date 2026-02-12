19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Расшифровать старейший район столицы на насыщенной прогулке по нему
Как, для чего и кем строилась самая известная столичная крепостная стена? Причём здесь «Китай»? Кто населял исторический район, и чем здесь занимались жители? Вместе мы обойдём все улицы и закоулки Китай-города, а по пути я увлеку вас хрониками района — ведь каждый угол здесь буквально пропитан историей. Приготовьтесь исследовать древнюю часть Москвы вдоль и поперёк!
На прогулке мы поговорим о разрушенной стене, и о границах, которые она задавала легендарному теперь Китай-городу на протяжении 400 лет. Я расскажу, почему её называют редчайшим по красоте памятником крепостного зодчества, которым гордилась бы любая столица Европы. Поделюсь, как итальянец Петрок Малый строил эту крепость при малолетнем Иване Грозном, какую роль играли её башни и отчего Китай-городу дали такое странное для Руси название.
Китайгородская паутина из улочек и переулков
Немногие знают, что из старинного для любования крепостью остались только Птичья башня и фрагменты краснокирпичной стены за «Метрополем». Отсюда мы и начнем нашу прогулку в исчезнувший Китай-город — к древним улицам Никольской, Ильинке, Варварке и переулкам. Вы узнаете, как самая старая часть Москвы менялась в исторической перспективе, и увидите, что сохранилось для нас из веков минувших.
А ещё:
На Никольской вы услышите историю возникновения предшественницы МГУ — Славяно-греко-латинской академии и Государева печатного двора, откуда появились и первая книга, и первая газета
На Ильинке — узнаете о том, что не сохранилось: о церкви Николая Чудотворца «Большой Крест» и Посольском дворе, в котором останавливались все прибывшие чужеземные послы и их свита. Полюбуетесь старым Гостиным двором и домами — архитектурными шедеврами, каких нет во всей Москве. Узнаете, почему о её изменениях в череде веков говорят так: от Торговища до российского аналога Уолл-стрита
На Варварке — восхититесь чудом сохранившимся кварталом средневекового города, древними палатами бояр Романовых — местом рождения первого царя из этой династии
Древние монастыри — легенды Первопрестольной: Заиконоспасский, Никольский греческий, Богоявленский, Знаменский дадут почувствовать очарование старины, вы запомните Китай-город как главное впечатление Москвы.
Организационные детали
Дополнительных расходов не предвидится
Возрастное ограничение 14+
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля Метрополь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 1355 туристов
Привет, я Галина!
По образованию — журналист и филолог, а теперь и аккредитованный экскурсовод. Прежде работала в газетах и компаниях, занимающихся политическим и информационным консалтингом. Как и сейчас, это была работа читать дальшеуменьшить
с информацией и с людьми. Работа гида добавила к этому и сделала более пристальным мой интерес к истории и архитектуре. Поэтому о жизни замечательных домов теперь я смогу рассказать вам не менее интересно, чем о жизни замечательных людей.
Приглашаю вас на свои пешие прогулки! Мне нравится быть для каждого личным гидом — так я смогу помочь вам раствориться в городской жизни, почувствовать, как менялись исторические границы Москвы, обнаружить архитектурные сокровища там, где и не ожидаешь.
На моих экскурсиях вы ощутите многослойность истории Москвы. Я с удовольствием погрузилась в эти знания, отобрала для вас главное, характерное, самобытное и превратила в новые для вас впечатления и эмоции. Постараюсь, чтобы в Москве стародавней вы полюбили то же, что люблю я.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 96 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
83
4
8
3
1
2
3
1
1
О
Огнева
Экскурсия состоялась 5 января. Начало в 9 часов утра, холодно и ветер. Экскурсовод Галина пришла чуть раньше и сразу начала экскурсию. Много интересных фактов, экскурсовод принесла дополнительные материалы: виды Москвы читать дальшеуменьшить
давно прошедших лет, эскизы построек, зарисовки. Чувствуется, что человек увлечён историей, слушали её с интересом. Я не ожидала, что экскурсия будет такой насыщенной и познавательной. Поскольку мы замёрзли, экскурсовод сделала для нас перерыв и предложила зайти в чайную, за что отдельное спасибо. В нашей группе все экскурсанты - взрослые, нам было интересно, всем понравилось. Рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Галина
Галина великолепный рассказчик, эрудированный и увлеченный гид. Мы с подругами узнали много нового, на хорошо знакомые места взглянули иначе и с помощью Галины увидели то, чего не замечали ранее. Время прошло быстро, экскурсия увлекательная и познавательная. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Галина не просто экскурсовод,это женщина увлеченная и умеющая увлечь темой экскурсии своих слушателей! Интересно и с юмором может рассказать материал,освещает все!!! Есть интерактивный материал,фото тех далёких лет, благодаря этому смотришь на знакомые места по новому!!! Очень увлекательно,много тайных троп,которые сам никогда не узнаешь и не подумаешь,что они здесь есть. Экскупсия просто супер, рекомендую!!!!!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Побывали на данной экскурсии и остались в полном восторге. Много интересной информации, очень интересный рассказ. Экскурсовод Галина просто покорила наши сердца, очень позитивный человек! Спасибо за интересную экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Оксана
Очень познавательная и интересная экскурсия! Все остались под огромным впечатлением от всего увиденного!!! Обязательно обратимся к вам еще!!! Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Дина
Очень понравилась экскурсия и рассказ экскурсовода, было очень интересно и познавательно. Получила удовольствие от данной экскурсии, всем рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Тайной тропой - в Китай-город»