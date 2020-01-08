19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Тайной тропой — в Китай-город

Расшифровать старейший район столицы на насыщенной прогулке по нему

Галина
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Галина – ваш гид
Как, для чего и кем строилась самая известная столичная крепостная стена? Причём здесь «Китай»? Кто населял исторический район, и чем здесь занимались жители? Вместе мы обойдём все улицы и закоулки Китай-города, а по пути я увлеку вас хрониками района — ведь каждый угол здесь буквально пропитан историей.

Приготовьтесь исследовать древнюю часть Москвы вдоль и поперёк!
3025 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча — Театральный проезд, 2
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У этой экскурсии19 отзывов
4.63
Тайной тропой — в Китай-город
Тайной тропой — в Китай-город

Что вас ожидает

Увлекательное путешествие в прошлое
На прогулке мы поговорим о разрушенной стене, и о границах, которые она задавала легендарному теперь Китай-городу на протяжении 400 лет. Я расскажу, почему её называют редчайшим по красоте памятником крепостного зодчества, которым гордилась бы любая столица Европы. Поделюсь, как итальянец Петрок Малый строил эту крепость при малолетнем Иване Грозном, какую роль играли её башни и отчего Китай-городу дали такое странное для Руси название.

Китайгородская паутина из улочек и переулков
Немногие знают, что из старинного для любования крепостью остались только Птичья башня и фрагменты краснокирпичной стены за «Метрополем». Отсюда мы и начнем нашу прогулку в исчезнувший Китай-город — к древним улицам Никольской, Ильинке, Варварке, их 10 переулкам и Зарядью. А войдем в него — через парадные ворота бывшей крепости — Воскресенские. Вы узнаете, как самая старая часть Москвы менялась в исторической перспективе, и увидите, что сохранилось для нас из веков минувших.

А ещё:

  • На Никольской вы услышите историю возникновения предшественницы МГУ — Славяно-греко-латинской академии и Государева печатного двора, откуда появились и первая книга, и первая газета.
  • На Ильинке — узнаете о том, что не сохранилось: о Палатах Симона Ушакова и Посольском дворе, в котором останавливались все прибывшие чужеземные послы и их свита. Полюбуетесь домами — архитектурными шедеврами, каких нет во всей Москве.
  • На Варварке — восхититесь чудом сохранившимся кварталом средневекового города, древними палатами бояр Романовых — местом рождения первого российского царя.
  • В Зарядье — прогуляетесь по ландшафтному парку и Парящему мосту, ставшему мировой знаменитостью.
  • Древние монастыри — легенды Первопрестольной: Заиконоспасский, Никольский греческий, Богоявленский, Знаменский дадут почувствовать очарование старины, вы запомните Китай-город как главное впечатление Москвы.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится

Тайной тропой — в Китай-город
Тайной тропой — в Китай-город
Тайной тропой — в Китай-город

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — Театральный проезд, 2.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Галина
Галина
Привет, я Галина! По образованию — журналист и филолог, а теперь и аккредитованный экскурсовод. Прежде работала в газетах и компаниях, занимающихся политическим и информационным консалтингом. Как и сейчас, это была работа с информацией и с людьми. Работа гида добавила к этому и сделала более пристальным мой интерес к истории и архитектуре. Поэтому о жизни замечательных домов теперь я смогу рассказать вам не менее интересно, чем о жизни замечательных людей. Приглашаю вас на свои пешие прогулки! Мне нравится быть для каждого личным гидом — так я смогу помочь вам раствориться в городской жизни, почувствовать, как менялись исторические границы Москвы, обнаружить архитектурные сокровища там, где и не ожидаешь. На моих экскурсиях вы ощутите многослойность истории Москвы. Я с удовольствием погрузилась в эти знания, отобрала для вас главное, характерное, самобытное и превратила в новые для вас впечатления и эмоции. Постараюсь, чтобы в Москве стародавней вы полюбили то же, что люблю я.
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 января 2020
На экскурсии были с ребенком 11 лет и в новогодние праздники. Ребенку такая экскурсия немного не по годам. Да и ходить надо в обычные дни: иллюминация и шум сильно отвлекали.
7 января 2020
Гид Бежала впереди нас не оглядываясь , была не по погоде одета и мёрзла , предлагая нам пойти куда- то погреться , мы были подготовлены к прогулкам по январской Москве И пить чай не хотели . Малоинформативная И суетная прогулка
6 января 2020
Спасибо Галине за экскурсию! Мы остались довольны
5 января 2020
Во время экскурсии познакомились с самыми живописными местами. Гид очень доходчиво провела экскурсию по живописным переулкам, малолюдным, но невероятно уютным, увлекательно рассказала об историческом прошлом зданий. Интересная подборка фотографий архитектуры старой Москвы.
25 декабря 2019
Огромное спасибо Галине! Мы довольны экскурсией! Очень хорошо преподносится материал. Мы узнали о Китай-городе массу интересных фактов и легенд. Экскурсия сопровождается историческими рисунками и фото. Заходили в интересные места, которые простой турист пройдет мимо . Ещё раз спасибо Галине! Дмитрий
22 декабря 2019
Спасибо Галине. Узнали много нового.
Илья
6 декабря 2019
Отличная экскурсия, спасибо Галине за интересный рассказ!
19 ноября 2019
Нам очень понравилась экскурсия! Благодаря Галине мы узнали много интересного даже о тех местах, в которых уже неоднократно бывали. Все было замечательно!
18 ноября 2019
Добрый день!

Экскурсия очень понравилась. Понравилось все: и маршрут и гид. Галина очень интересно рассказывала про Китай город. Для себя узнали много нового, хотя живем в Москве всю жизнь)
4 ноября 2019
Очень познавательно и интересно! Замечательная экскурсия! И сырость не помешала нам получить удовольствие от прогулки по историческому центру столицы с прекрасным рассказчиком Галиной!
Ещё 9 отзывов

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