19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Как, для чего и кем строилась самая известная столичная крепостная стена? Причём здесь «Китай»? Кто населял исторический район, и чем здесь занимались жители? Вместе мы обойдём все улицы и закоулки Китай-города, а по пути я увлеку вас хрониками района — ведь каждый угол здесь буквально пропитан историей. Приготовьтесь исследовать древнюю часть Москвы вдоль и поперёк!

Описание экскурсии

Увлекательное путешествие в прошлое

На прогулке мы поговорим о разрушенной стене, и о границах, которые она задавала легендарному теперь Китай-городу на протяжении 400 лет. Я расскажу, почему её называют редчайшим по красоте памятником крепостного зодчества, которым гордилась бы любая столица Европы. Поделюсь, как итальянец Петрок Малый строил эту крепость при малолетнем Иване Грозном, какую роль играли её башни и отчего Китай-городу дали такое странное для Руси название.

Китайгородская паутина из улочек и переулков

Немногие знают, что из старинного для любования крепостью остались только Птичья башня и фрагменты краснокирпичной стены за «Метрополем». Отсюда мы и начнем нашу прогулку в исчезнувший Китай-город — к древним улицам Никольской, Ильинке, Варварке и переулкам. Вы узнаете, как самая старая часть Москвы менялась в исторической перспективе, и увидите, что сохранилось для нас из веков минувших.

А ещё:

На Никольской вы услышите историю возникновения предшественницы МГУ — Славяно-греко-латинской академии и Государева печатного двора, откуда появились и первая книга, и первая газета

вы услышите историю возникновения предшественницы МГУ — Славяно-греко-латинской академии и Государева печатного двора, откуда появились и первая книга, и первая газета На Ильинке — узнаете о том, что не сохранилось: о церкви Николая Чудотворца «Большой Крест» и Посольском дворе, в котором останавливались все прибывшие чужеземные послы и их свита. Полюбуетесь старым Гостиным двором и домами — архитектурными шедеврами, каких нет во всей Москве. Узнаете, почему о её изменениях в череде веков говорят так: от Торговища до российского аналога Уолл-стрита

— узнаете о том, что не сохранилось: о церкви Николая Чудотворца «Большой Крест» и Посольском дворе, в котором останавливались все прибывшие чужеземные послы и их свита. Полюбуетесь старым Гостиным двором и домами — архитектурными шедеврами, каких нет во всей Москве. Узнаете, почему о её изменениях в череде веков говорят так: от Торговища до российского аналога Уолл-стрита На Варварке — восхититесь чудом сохранившимся кварталом средневекового города, древними палатами бояр Романовых — местом рождения первого царя из этой династии

— восхититесь чудом сохранившимся кварталом средневекового города, древними палатами бояр Романовых — местом рождения первого царя из этой династии Древние монастыри — легенды Первопрестольной: Заиконоспасский, Никольский греческий, Богоявленский, Знаменский дадут почувствовать очарование старины, вы запомните Китай-город как главное впечатление Москвы.

Организационные детали