19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Увлекательное путешествие в прошлое

На прогулке мы поговорим о разрушенной стене, и о границах, которые она задавала легендарному теперь Китай-городу на протяжении 400 лет. Я расскажу, почему её называют редчайшим по красоте памятником крепостного зодчества, которым гордилась бы любая столица Европы. Поделюсь, как итальянец Петрок Малый строил эту крепость при малолетнем Иване Грозном, какую роль играли её башни и отчего Китай-городу дали такое странное для Руси название.

Китайгородская паутина из улочек и переулков

Немногие знают, что из старинного для любования крепостью остались только Птичья башня и фрагменты краснокирпичной стены за «Метрополем». Отсюда мы и начнем нашу прогулку в исчезнувший Китай-город — к древним улицам Никольской, Ильинке, Варварке, их 10 переулкам и Зарядью. А войдем в него — через парадные ворота бывшей крепости — Воскресенские. Вы узнаете, как самая старая часть Москвы менялась в исторической перспективе, и увидите, что сохранилось для нас из веков минувших.

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