Что вас ожидает

Неизведанная Москва в историях и архитектуре

Поговорим о двойном смысле архитектурного повествования, что таится в величии и многообразии московской застройки. Вы узнаете, какими были дореволюционные улицы, рассмотрите на фото старинные памятники и увидите, что от них осталось. Я расскажу, как дома перемещались вместе с жильцами, и помогу проследить, как менялись фасады особняков с приходом новых владельцев. Также вы посетите малоизвестную смотровую с шикарным видом на кремль и его тайные знаки. Откроете секрет семи рыцарей — новых стражей столицы c 19 века. Выясните, куда пропали Северные ворота, и какими еще удивительными местами богата Москва.

В нашей программе:

особняк, где устраивали представления для Наполеона и его окружения

дом, где сгорел второй том «Мертвых душ»

место, где венчался Пушкин с Гончаровой

скамейка, на которой произошел разговор с Воландом

клуб, владельцем которого был главный масон Москвы

усадьба князя Гагарина, превратившаяся в пулеметное училище, и еще много интересных перевоплощений

Масоны в городе

Я расскажу, где расположены и что означают символы общества вольных каменщиков, чем занимались и в каком формате существовали тайные общества Москвы, кем были их члены, кому из известных личностей принадлежали ведущие роли и кто продолжает наполнять мистикой наше сознание. А в самом центре аристократического посада вы оцените роскошь «Замка масонов», осмотрите дубовые интерьеры ложи 18 века и в этом атмосферном месте согреетесь чашечкой ароматного кофе.

🎨 В качестве приятного дополнения к программе я предлагаю попробовать себя в современном жанре художественного творчества. Профессиональные художники делают скетчи, как этюды для будущих картин, а для новичков скетчинг может стать интересным хобби и началом пути в мир иллюстрации.

Организационные детали