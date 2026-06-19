Поговорим о двойном смысле архитектурного повествования, что таится в величии и многообразии московской застройки. Вы узнаете, какими были дореволюционные улицы, рассмотрите на фото старинные памятники и увидите, что от них осталось. Я расскажу, как дома перемещались вместе с жильцами, и помогу проследить, как менялись фасады особняков с приходом новых владельцев. Также вы посетите малоизвестную смотровую с шикарным видом на Кремль и его тайные знаки. Откроете секрет семи рыцарей — новых стражей столицы c 19 века. Выясните, куда пропали Северные ворота, и какими еще удивительными местами богата Москва. Я предложу вам найти пять подсказок и разгадать известную личность связанную в историей Москвы.
В нашей программе:
человек-загадка
английский клуб, где Пушкин проиграл 25000 руб.
одна минута на Охотном ряду в 1897 году
вид на Замоскворечье 19 века
секрет, который можно увидеть только в подзорную трубу
улица, сохранившая облик 17 века
наследие серпуховских купцов в самом центре столицы
дом, где сгорел второй том «Мертвых душ»
храмы, где венчались Пушкин с Гончаровой и Шереметьев с крепостной актрисой
клуб, владельцем которого был влиятельный масон Москвы
усадьба князя Гагарина, превратившаяся в пулеметное училище, и еще много интересных перевоплощений
Масоны в городе
Я расскажу, где расположены и что означают символы общества вольных каменщиков, чем занимались и в каком формате существовали тайные общества Москвы, кем были их члены, кому из известных личностей принадлежали ведущие роли и кто продолжает наполнять мистикой наше сознание. Узнаете на какой картине весь мир увидел каменную слободу Москвы. А в самом центре аристократического посада вы найдёте самую мистическую улицу столицы и оцените роскошь «Замка масонов».
Организационные детали
Экскурсия проходит на легковом авто класса комфорт с 2-3 остановками в самых красивых локациях и на смотровой
Все парковки входят в стоимость экскурсии
Трансфер на машине гида в аэропорт — 2000 руб. (для 4 пассажиров)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Белорусская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 3321 туриста
Живу в Подмосковье, исследую глубинные исторические сюжеты нашего края. Когда-то обучался в медицинском вузе, но понял, что моё призвание — это искусство и творческий поиск. Мой отец был художником, и читать дальшеуменьшить
я многое унаследовал от него. Я благодарен судьбе, что встретил творческих людей, которые приняли меня в круг столичных художников и гидов. Москва и Серпухов — источники моего вдохновения, я люблю бродить по их улицам в поисках сюжета для нового пейзажа или интересной экскурсии. Хочу поделиться с вами позитивной творческой энергией.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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–
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Тамара
Были на экскурсии 09.06.2025 вдвоём с мужем. Экскурсия крайне любопытная, Владимир интересный рассказчик, информации было очень много, вся структурирована. Интересный квест, сделал экскурсию увлекательной. Финальное кофепитие в клубе масонов - вишенка на торте. Мы остались довольны, всем рекомендуем!
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Ирина
Экскурсия Владимира нам понравилась. Хотя её тема необычна, было интересно посмотреть на множество московских зданий и узнать их историю. Поездка на автомобиле была максимально комфортной. Интерьер замка масонов нас поразил! Спасибо, Владимир!
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Людмила
Были на экскурсии с Владимиром всей семьёй, а это - три поколения. Время пробежало незаметно, потому что было спокойно, интересно и познавательно. На любой экскурсии хочется не просто слушать лекцию, а взаимодействовать и общаться с ведущим. Так оно и было. Владимиру большая благодарность. Будем обращаться к нему по поводу других экскурсионных маршрутов
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Е
Елена
Выражаю огромную БЛАГОДАРНОСТЬ Владимиру за потрясающую и атмосферную экскурсию! СПАСИБО ОГРОМНОЕ за интереснейшее путешествие по старой Москве и высочайший профессионализм! Да, это был райский день!!! Вы подарили сильные приятные эмоции!! СПАСИБООООО БОЛЬШОЕ ВАМ!!!!!
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Оксана
очень понравилась экскурсия. узнали много интересного об истории города, знаменитых и забытых личностях. истории зданий и их жителей
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Екатерина
Великолепная экскурсия, отличный рассказчик, интрига с заданиями, а замок масонов - интересный опыт. Всем рекомендуем. Владимир, спасибо🔥
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