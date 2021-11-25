Тайны московских особняков и кофепитие в «Замке масонов»

Отправиться в мистическое историко-архитектурное путешествие по городу и нарисовать скетч-миниатюру

Через пропавшие Северные ворота вы отправитесь на поиски утраченных памятников, забытых обликов и историй Старой Москвы.

Увидите особняки и усадьбы именитых горожан 17-18 веков.

Отыщете дом, где сгорел том «Мертвых душ», и откроете тайну семи рыцарей.

В «Замке масонов» за чашкой кофе послушаете мистические истории.

А на самой красивой улице сделаете зарисовку на память.
Тайны московских особняков и кофепитие в «Замке масонов»
Тайны московских особняков и кофепитие в «Замке масонов»
Тайны московских особняков и кофепитие в «Замке масонов»
Тайны московских особняков и кофепитие в «Замке масонов»
Тайны московских особняков и кофепитие в «Замке масонов»
Тайны московских особняков и кофепитие в «Замке масонов»
Тайны московских особняков и кофепитие в «Замке масонов»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Неизведанная Москва в историях и архитектуре

Поговорим о двойном смысле архитектурного повествования, что таится в величии и многообразии московской застройки. Вы узнаете, какими были дореволюционные улицы, рассмотрите на фото старинные памятники и увидите, что от них осталось. Я расскажу, как дома перемещались вместе с жильцами, и помогу проследить, как менялись фасады особняков с приходом новых владельцев. Также вы посетите малоизвестную смотровую с шикарным видом на кремль и его тайные знаки. Откроете секрет семи рыцарей — новых стражей столицы c 19 века. Выясните, куда пропали Северные ворота, и какими еще удивительными местами богата Москва.

В нашей программе:

  • особняк, где устраивали представления для Наполеона и его окружения
  • дом, где сгорел второй том «Мертвых душ»
  • место, где венчался Пушкин с Гончаровой
  • скамейка, на которой произошел разговор с Воландом
  • клуб, владельцем которого был главный масон Москвы
  • усадьба князя Гагарина, превратившаяся в пулеметное училище, и еще много интересных перевоплощений

Масоны в городе

Я расскажу, где расположены и что означают символы общества вольных каменщиков, чем занимались и в каком формате существовали тайные общества Москвы, кем были их члены, кому из известных личностей принадлежали ведущие роли и кто продолжает наполнять мистикой наше сознание. А в самом центре аристократического посада вы оцените роскошь «Замка масонов», осмотрите дубовые интерьеры ложи 18 века и в этом атмосферном месте согреетесь чашечкой ароматного кофе.

🎨 В качестве приятного дополнения к программе я предлагаю попробовать себя в современном жанре художественного творчества. Профессиональные художники делают скетчи, как этюды для будущих картин, а для новичков скетчинг может стать интересным хобби и началом пути в мир иллюстрации.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном легковом авто с 2-3 остановками в самых красивых локациях и на смотровой.
  • Трансфер, все парковки, а также рисование скетча и материалы входят в стоимость экскурсии. Отдельно оплачивается кофе в «Замке масонов» — 200 руб. /человека.
  • Дополнительные опции: посещение Музея военной формы и «Английского дворика» (первое посольство в России, 15 век). Для групп более 4 человек предоставляется микроавтобус с доплатой по договоренности.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Белорусская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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