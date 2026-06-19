Экскурсия предлагает уникальную возможность отправиться на поиски утраченных памятников и забытых историй Москвы. Участники увидят старинные палаты и особняки, узнают о судьбе Северных ворот и откроют тайну семи рыцарей. Путешествие включает посещение малоизвестной смотровой площадки с видом на Кремль и знакомство с мистическим «Замком масонов». Это шанс прикоснуться к загадкам столицы и раскрыть её секреты

Описание экскурсии

Неизведанная Москва в историях и архитектуре

Поговорим о двойном смысле архитектурного повествования, что таится в величии и многообразии московской застройки. Вы узнаете, какими были дореволюционные улицы, рассмотрите на фото старинные памятники и увидите, что от них осталось. Я расскажу, как дома перемещались вместе с жильцами, и помогу проследить, как менялись фасады особняков с приходом новых владельцев. Также вы посетите малоизвестную смотровую с шикарным видом на Кремль и его тайные знаки. Откроете секрет семи рыцарей — новых стражей столицы c 19 века. Выясните, куда пропали Северные ворота, и какими еще удивительными местами богата Москва. Я предложу вам найти пять подсказок и разгадать известную личность связанную в историей Москвы.

В нашей программе:

человек-загадка

английский клуб, где Пушкин проиграл 25000 руб.

одна минута на Охотном ряду в 1897 году

вид на Замоскворечье 19 века

секрет, который можно увидеть только в подзорную трубу

улица, сохранившая облик 17 века

наследие серпуховских купцов в самом центре столицы

дом, где сгорел второй том «Мертвых душ»

храмы, где венчались Пушкин с Гончаровой и Шереметьев с крепостной актрисой

клуб, владельцем которого был влиятельный масон Москвы

усадьба князя Гагарина, превратившаяся в пулеметное училище, и еще много интересных перевоплощений

Масоны в городе

Я расскажу, где расположены и что означают символы общества вольных каменщиков, чем занимались и в каком формате существовали тайные общества Москвы, кем были их члены, кому из известных личностей принадлежали ведущие роли и кто продолжает наполнять мистикой наше сознание. Узнаете на какой картине весь мир увидел каменную слободу Москвы. А в самом центре аристократического посада вы найдёте самую мистическую улицу столицы и оцените роскошь «Замка масонов».

Организационные детали