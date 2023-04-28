Узнать, как в Москве знакомились, флиртовали и ходили на свидания в советскую эпоху
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по интимной истории советской Москвы! Вы узнаете, как сексуальная революция 20-х годов разрушила все брачные устои и даровала женщинам свободу. Как она сменилась затяжным периодом аскетизма и к чему он привёл. Как настольной книгой советского человека стали «12 половых заповедей пролетариата». И как любовь побеждала все правила и нормы морали.
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Описание
Что вас ожидает
Любовные истории Москвы
Мы погуляем в районе Сретенских переулков и Чистых прудов, погружаясь в любовные истории советской Москвы и рассматривая связанные с ней здания. Например, вы увидите доходный дом Миансаровой с изразцами, дом купца Коптева и доходный дом полковника Смазина в готическом стиле. А также узнаете:
- В чём суть концепции «свободной любви», реализованной в коммунах и домах свиданий
- Как проходила деэротизация 30-х годов и как советскому государству удалось усмирить пыл советской молодежи
- Как в период оттепели советские женщины узнали, что нижнее белье бывает без начёса
- К чему привели десятилетия советского аскетизма
- Как москвичи устраивали личную жизнь в СССР: как наряжались на свидания, куда ходили и что дарили друг другу
Дополнят рассказ архивные материалы и фото.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональный гидов нашей команды
- Это экскурсия 18+
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе м. Сухаревская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Москве
Провела 10132 экскурсии для 14826 туристов
Добрый день! Меня зовут Ольга, и я представляю московское агентство экскурсий. Всей командой мы рады приветствовать вас в нашей любимой Москве. И мне, и каждому нашему гиду нравится знакомить людей с этим прекрасным городом, открывать в нем что-то новое и дарить людям эмоции. Будем рады видеть вас на наших экскурсиях!Задать вопрос
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