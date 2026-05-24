Приглашаем вас в увлекательное путешествие по интимной истории советской Москвы! Вы узнаете, как сексуальная революция 20-х годов разрушила все брачные устои и даровала женщинам свободу. Как она сменилась затяжным периодом аскетизма и к чему он привёл. А ещё: как настольной книгой советского человека стали «12 половых заповедей пролетариата».
Описание экскурсии
Интимные истории Москвы
Мы погуляем в районе Сретенских переулков и Чистых прудов, погружаясь в любовные истории советской Москвы и рассматривая связанные с ней здания. Например, вы увидите доходный дом Миансаровой с изразцами, дом купца Коптева и доходный дом полковника Смазина в готическом стиле. А также узнаете:
- В чём суть концепции «свободной любви», реализованной в коммунах и домах свиданий
- Как проходила деэротизация 30-х годов и как советскому государству удалось усмирить пыл советской молодежи
- Как в период оттепели советские женщины узнали, что нижнее белье бывает без начёса
- К чему привели десятилетия советского аскетизма
- Как москвичи устраивали личную жизнь в СССР: как наряжались на свидания, куда ходили и что дарили друг другу
Дополнят рассказ архивные материалы и фото.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
- Это экскурсия 18+. Мы можем попросить документы для проверки возраста участников
- Экскурсанты в нетрезвом состоянии до экскурсии не допускаются, экскурсионная услуга в этом случае будет считаться выполненной в полном объёме, возврат средств не предусмотрен
- В день экскурсии нужно внести доплату за все забронированные билеты, даже если пришло меньше участников, чем указано в заказе
в четверг, пятницу и субботу в 19:00, в воскресенье в 13:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе м. Сухаревская
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг, пятницу и субботу в 19:00, в воскресенье в 13:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 29 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провели экскурсии для 44800 туристов
Всей командой мы рады приветствовать вас в нашей любимой Москве. С 2014 года мы создаём увлекательные автобусные и пешие экскурсии по Москве, раскрывая её тайны, легенды и великую историю. Наша команда
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 219 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Дата посещения: 23 мая 2026
Очень интересная экскурсия, экскурсовод Ольга отличный. Не заметила как пролетело время, очень рекомендую!
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Н
Дата посещения: 22 мая 2026
После экскурсии окончательно стало понятно: в СССР секс всё-таки был 🙂 Ольга, спасибо ! Отличная подача, интересные факты и много историй. Экскурсия получилась лёгкой, живой и совсем не скучной. Рекомендую всем, кто любит необычные темы.
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A
Дата посещения: 21 фев 2026
Отличный экскурсовод, узнал много интересного, ответили на все дополнительные вопросы. Всем рекомендую, не пожалеете
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Мы ходили на экскурсию с коллегами в составе 8 человек. Экскурсия очень интересная, всем понравилась, 1,5 часа на одном дыхании, гид Ольга харизматичная, с огромным багажом исторических знаний, с юмором. Всем рекомендую, экскурсия впечатляет, масса эмоций, уже в плане посетить еще одну интересную экскурсию Ольги.
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Очень интересная экскурсия! Ольга увлекательно рассказывает, перемешивая исторические факты с юмором. И при этом никакой пошлости! И посмеялись, и задумались. Записала себе несколько интересных фактов, чтобы потом почитать про них. Пожалуй, одна из самых интересных экскурсий, на которых я была за последнее время. Спасибо большое!
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А
отличная экскурсия, легкая, непринужденная, со знакоми фактами из ссср и с новыми открытиями
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