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Секс в СССР: от раскрепощения до аскетизма (18+)

Узнать, как в Москве знакомились, флиртовали и ходили на свидания в советскую эпоху
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по интимной истории советской Москвы! Вы узнаете, как сексуальная революция 20-х годов разрушила все брачные устои и даровала женщинам свободу. Как она сменилась затяжным периодом аскетизма и к чему он привёл. А ещё: как настольной книгой советского человека стали «12 половых заповедей пролетариата».
5
219 отзывов
Секс в СССР: от раскрепощения до аскетизма (18+)
Секс в СССР: от раскрепощения до аскетизма (18+)
Секс в СССР: от раскрепощения до аскетизма (18+)

Описание экскурсии

Интимные истории Москвы

Мы погуляем в районе Сретенских переулков и Чистых прудов, погружаясь в любовные истории советской Москвы и рассматривая связанные с ней здания. Например, вы увидите доходный дом Миансаровой с изразцами, дом купца Коптева и доходный дом полковника Смазина в готическом стиле. А также узнаете:

  • В чём суть концепции «свободной любви», реализованной в коммунах и домах свиданий
  • Как проходила деэротизация 30-х годов и как советскому государству удалось усмирить пыл советской молодежи
  • Как в период оттепели советские женщины узнали, что нижнее белье бывает без начёса
  • К чему привели десятилетия советского аскетизма
  • Как москвичи устраивали личную жизнь в СССР: как наряжались на свидания, куда ходили и что дарили друг другу

Дополнят рассказ архивные материалы и фото.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
  • Это экскурсия 18+. Мы можем попросить документы для проверки возраста участников
  • Экскурсанты в нетрезвом состоянии до экскурсии не допускаются, экскурсионная услуга в этом случае будет считаться выполненной в полном объёме, возврат средств не предусмотрен
  • В день экскурсии нужно внести доплату за все забронированные билеты, даже если пришло меньше участников, чем указано в заказе

в четверг, пятницу и субботу в 19:00, в воскресенье в 13:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе м. Сухаревская
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг, пятницу и субботу в 19:00, в воскресенье в 13:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 29 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провели экскурсии для 44800 туристов
Всей командой мы рады приветствовать вас в нашей любимой Москве. С 2014 года мы создаём увлекательные автобусные и пешие экскурсии по Москве, раскрывая её тайны, легенды и великую историю. Наша команда
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— это увлечённые профессионалы с глубокими знаниями истории, архитектуры и культуры Москвы. Нас объединяет экспертность, искренняя любовь к городу и творческий подход. Главное для нас — это любовь к своему городу. А наша миссия — вдохновлять гостей и жителей города, превращая каждую прогулку в интересное путешествие.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 219 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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В
Дата посещения: 23 мая 2026
Очень интересная экскурсия, экскурсовод Ольга отличный. Не заметила как пролетело время, очень рекомендую!
Очень интересная экскурсия, экскурсовод Ольга отличный. Не заметила как пролетело время, очень рекомендую!
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Н
Дата посещения: 22 мая 2026
После экскурсии окончательно стало понятно: в СССР секс всё-таки был 🙂 Ольга, спасибо ! Отличная подача, интересные факты и много историй. Экскурсия получилась лёгкой, живой и совсем не скучной. Рекомендую всем, кто любит необычные темы.
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A
Дата посещения: 21 фев 2026
Отличный экскурсовод, узнал много интересного, ответили на все дополнительные вопросы. Всем рекомендую, не пожалеете
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Аграфена
Мы ходили на экскурсию с коллегами в составе 8 человек. Экскурсия очень интересная, всем понравилась, 1,5 часа на одном дыхании, гид Ольга харизматичная, с огромным багажом исторических знаний, с юмором. Всем рекомендую, экскурсия впечатляет, масса эмоций, уже в плане посетить еще одну интересную экскурсию Ольги.
Мы ходили на экскурсию с коллегами в составе 8 человек. Экскурсия очень интересная, всем понравилась, 1,5
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Жанна
Очень интересная экскурсия! Ольга увлекательно рассказывает, перемешивая исторические факты с юмором. И при этом никакой пошлости! И посмеялись, и задумались. Записала себе несколько интересных фактов, чтобы потом почитать про них. Пожалуй, одна из самых интересных экскурсий, на которых я была за последнее время. Спасибо большое!
Очень интересная экскурсия! Ольга увлекательно рассказывает, перемешивая исторические факты с юмором. И при этом никакой пошлости!
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А
отличная экскурсия, легкая, непринужденная, со знакоми фактами из ссср и с новыми открытиями
отличная экскурсия, легкая, непринужденная, со знакоми фактами из ссср и с новыми открытиями
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