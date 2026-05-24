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В Виктория Очень интересная экскурсия, экскурсовод Ольга отличный. Не заметила как пролетело время, очень рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталья После экскурсии окончательно стало понятно: в СССР секс всё-таки был 🙂 Ольга, спасибо ! Отличная подача, интересные факты и много историй. Экскурсия получилась лёгкой, живой и совсем не скучной. Рекомендую всем, кто любит необычные темы. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

A ANDREY Отличный экскурсовод, узнал много интересного, ответили на все дополнительные вопросы. Всем рекомендую, не пожалеете Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Аграфена Мы ходили на экскурсию с коллегами в составе 8 человек. Экскурсия очень интересная, всем понравилась, 1,5 часа на одном дыхании, гид Ольга харизматичная, с огромным багажом исторических знаний, с юмором. Всем рекомендую, экскурсия впечатляет, масса эмоций, уже в плане посетить еще одну интересную экскурсию Ольги. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Жанна Очень интересная экскурсия! Ольга увлекательно рассказывает, перемешивая исторические факты с юмором. И при этом никакой пошлости! И посмеялись, и задумались. Записала себе несколько интересных фактов, чтобы потом почитать про них. Пожалуй, одна из самых интересных экскурсий, на которых я была за последнее время. Спасибо большое! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет