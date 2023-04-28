Любовь в СССР: от раскрепощения до аскетизма

Узнать, как в Москве знакомились, флиртовали и ходили на свидания в советскую эпоху

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Ответы на вопросы
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по интимной истории советской Москвы! Вы узнаете, как сексуальная революция 20-х годов разрушила все брачные устои и даровала женщинам свободу. Как она сменилась затяжным периодом аскетизма и к чему он привёл. Как настольной книгой советского человека стали «12 половых заповедей пролетариата». И как любовь побеждала все правила и нормы морали.
Любовь в СССР: от раскрепощения до аскетизма
Любовь в СССР: от раскрепощения до аскетизма
Любовь в СССР: от раскрепощения до аскетизма
Любовь в СССР: от раскрепощения до аскетизма
Любовь в СССР: от раскрепощения до аскетизма
Любовь в СССР: от раскрепощения до аскетизма
Ближайшие даты:
28
апр
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апр
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Описание

Что вас ожидает

Любовные истории Москвы

Мы погуляем в районе Сретенских переулков и Чистых прудов, погружаясь в любовные истории советской Москвы и рассматривая связанные с ней здания. Например, вы увидите доходный дом Миансаровой с изразцами, дом купца Коптева и доходный дом полковника Смазина в готическом стиле. А также узнаете:

  • В чём суть концепции «свободной любви», реализованной в коммунах и домах свиданий
  • Как проходила деэротизация 30-х годов и как советскому государству удалось усмирить пыл советской молодежи
  • Как в период оттепели советские женщины узнали, что нижнее белье бывает без начёса
  • К чему привели десятилетия советского аскетизма
  • Как москвичи устраивали личную жизнь в СССР: как наряжались на свидания, куда ходили и что дарили друг другу

Дополнят рассказ архивные материалы и фото.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональный гидов нашей команды
  • Это экскурсия 18+

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе м. Сухаревская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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