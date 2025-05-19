Мои заказы

Семь тысяч над землей: экскурсия в аэропорт «Шереметьево»

Семь тысяч над землей
Каждый из нас хотя бы раз в жизни летал на самолете.

А знаете ли вы, где самолеты «отдыхают» после тысячекилометровых перелетов? Сегодня вы побываете в «доме» железных птиц и познакомитесь с кипучей и бессонной жизнью главного международного аэропорта «Шереметьево».

Вы раскроете тайны Шереметьевского НЛО и загадки «черных ящиков», познакомитесь с секретами стюардесс и узнаете, как бороться с аэрофобией.
Семь тысяч над землей: экскурсия в аэропорт «Шереметьево»
Семь тысяч над землей: экскурсия в аэропорт «Шереметьево»
Семь тысяч над землей: экскурсия в аэропорт «Шереметьево»

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Мы совершим увлекательное путешествие в наземный «дом» самолетов и познакомимся с кипучей и бессонной жизнью главного международного аэропорта «Шереметьево». Вас ждет увлекательный рассказ о железных птицах поднебесья и людях, чье сердце отдано небу. Вы вблизи увидите потрясающе красивую картину взлета и посадки крылатых гигантов, а затем совершите увлекательное путешествие по терминальному комплексу. В сопровождении опытного гида привычные помещения будто оживут и раскроют для вас свои тайны. Вы узнаете, как работают службы Аэропорта. Вспомните самые знаменитые песни о летчиках и самолетах. Узнаете разницу между аэропортом, аэродромом и аэровокзалом, раскроете тайны Шереметьевского НЛО и загадки «черных ящиков», познакомитесь с секретами стюардесс и поймете, как бороться с аэрофобией. Вы узнаете:
  • о знаменитых летчиках-героях и их непростых судьбах;
  • историю строительства самых больших и знаменитых аэропортов;
  • что связывает московское метро и аэропорты;
  • зачем аэропорту «служебные» соколы и собаки;
зачем над взлетной полосой душераздирающе кричат птицы. Во время экскурсии у вас будет возможность пообедать (за доп. плату) в ресторане с романтичным названием «Пятый океан» с прекрасными видами на летное поле. Это чудесная возможность насладиться удивительной атмосферой романтики дальних странствий и буквально «взлететь над суетой»! Важная информация:.
зачем над взлетной полосой душераздирающе кричат птицы. Во время экскурсии у вас будет возможность пообедать (за доп. плату) в ресторане с романтичным названием «Пятый океан» с прекрасными видами на летное поле. Это чудесная возможность насладиться удивительной атмосферой романтики дальних странствий и буквально «взлететь над суетой»! Важная информация:.
• зачем над взлетной полосой душераздирающе кричат птицы. Во время экскурсии у вас будет возможность пообедать (за доп. плату) в ресторане с романтичным названием «Пятый океан» с прекрасными видами на летное поле. Это чудесная возможность насладиться удивительной атмосферой романтики дальних странствий и буквально «взлететь над суетой»! Важная информация:
  • Обратите внимание! Для подачи списка в Шереметьево просьба при бронировании тура указывать полностью ФИО, паспортные данные (серия, номер), дату рождения.
  • Внимание, если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую компании - организатору не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ.

См. расписание

Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсионная программа
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Использование устройства «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками для хорошей слышимости
Что не входит в цену
  • Обед ресторане «Пятый океан» (850 руб. /чел.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро Войковская, выход №1
Завершение: Москва
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Обратите внимание! Для подачи списка в Шереметьево просьба при бронировании тура указывать полностью ФИО, паспортные данные (серия, номер), дату рождения
  • Внимание, если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую компании - организатору не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
1
2
1
K
KASCHEEVA
19 мая 2025
Было скучно и много воды.

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Время первых: экскурсия в Музей космонавтики для всей семьи
Пешая
1.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Время первых: экскурсия в Музей космонавтики для всей семьи
Познакомиться с покорителями космоса и оказаться на орбитальной станции с помощью VR-очков
Начало: В районе метро ВДНХ
Завтра в 10:00
21 ноя в 10:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.
Романовы. Рок и мистика венценосной семьи
На машине
3 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Романовы: Рок и мистика венценосной семьи - эксклюзивная авто-прогулка
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим местам Москвы, связанным с династией Романовых. Измените своё представление о царственной семье
Завтра в 08:00
21 ноя в 08:00
9100 ₽ за всё до 4 чел.
Семь чудесных домов Чистопрудного
Пешая
2 часа
104 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Семь чудесных домов Чистопрудного бульвара: путешествие в историю
Погрузитесь в историю Москвы, исследуя архитектурные шедевры и уникальные особняки Чистопрудного бульвара
Начало: В районе станции метро «Сретенский бульвар»
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве