Что вас ожидает: Мы совершим увлекательное путешествие в наземный «дом» самолетов и познакомимся с кипучей и бессонной жизнью главного международного аэропорта «Шереметьево». Вас ждет увлекательный рассказ о железных птицах поднебесья и людях, чье сердце отдано небу. Вы вблизи увидите потрясающе красивую картину взлета и посадки крылатых гигантов, а затем совершите увлекательное путешествие по терминальному комплексу. В сопровождении опытного гида привычные помещения будто оживут и раскроют для вас свои тайны. Вы узнаете, как работают службы Аэропорта. Вспомните самые знаменитые песни о летчиках и самолетах. Узнаете разницу между аэропортом, аэродромом и аэровокзалом, раскроете тайны Шереметьевского НЛО и загадки «черных ящиков», познакомитесь с секретами стюардесс и поймете, как бороться с аэрофобией. Вы узнаете:

о знаменитых летчиках-героях и их непростых судьбах;

историю строительства самых больших и знаменитых аэропортов;

что связывает московское метро и аэропорты;

зачем аэропорту «служебные» соколы и собаки;

зачем над взлетной полосой душераздирающе кричат птицы. Во время экскурсии у вас будет возможность пообедать (за доп. плату) в ресторане с романтичным названием «Пятый океан» с прекрасными видами на летное поле. Это чудесная возможность насладиться удивительной атмосферой романтики дальних странствий и буквально «взлететь над суетой»! Важная информация:.

