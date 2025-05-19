Каждый из нас хотя бы раз в жизни летал на самолете.
А знаете ли вы, где самолеты «отдыхают» после тысячекилометровых перелетов? Сегодня вы побываете в «доме» железных птиц и познакомитесь с кипучей и бессонной жизнью главного международного аэропорта «Шереметьево».
Вы раскроете тайны Шереметьевского НЛО и загадки «черных ящиков», познакомитесь с секретами стюардесс и узнаете, как бороться с аэрофобией.
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Мы совершим увлекательное путешествие в наземный «дом» самолетов и познакомимся с кипучей и бессонной жизнью главного международного аэропорта «Шереметьево». Вас ждет увлекательный рассказ о железных птицах поднебесья и людях, чье сердце отдано небу. Вы вблизи увидите потрясающе красивую картину взлета и посадки крылатых гигантов, а затем совершите увлекательное путешествие по терминальному комплексу. В сопровождении опытного гида привычные помещения будто оживут и раскроют для вас свои тайны. Вы узнаете, как работают службы Аэропорта. Вспомните самые знаменитые песни о летчиках и самолетах. Узнаете разницу между аэропортом, аэродромом и аэровокзалом, раскроете тайны Шереметьевского НЛО и загадки «черных ящиков», познакомитесь с секретами стюардесс и поймете, как бороться с аэрофобией. Вы узнаете:
- о знаменитых летчиках-героях и их непростых судьбах;
- историю строительства самых больших и знаменитых аэропортов;
- что связывает московское метро и аэропорты;
- зачем аэропорту «служебные» соколы и собаки;
зачем над взлетной полосой душераздирающе кричат птицы. Во время экскурсии у вас будет возможность пообедать (за доп. плату) в ресторане с романтичным названием «Пятый океан» с прекрасными видами на летное поле. Это чудесная возможность насладиться удивительной атмосферой романтики дальних странствий и буквально «взлететь над суетой»! Важная информация:.
- Обратите внимание! Для подачи списка в Шереметьево просьба при бронировании тура указывать полностью ФИО, паспортные данные (серия, номер), дату рождения.
- Внимание, если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую компании - организатору не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ.
См. расписание
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионная программа
- Услуги гида
- Транспорт
- Использование устройства «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками для хорошей слышимости
Что не входит в цену
- Обед ресторане «Пятый океан» (850 руб. /чел.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро Войковская, выход №1
Завершение: Москва
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
K
KASCHEEVA
19 мая 2025
Было скучно и много воды.
Входит в следующие категории Москвы
