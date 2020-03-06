3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Романовы. Рок и мистика венценосной семьи

Следы царской фамилии в столице под рассказы об исторических перипетиях на авто-экскурсии

Ирина
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Ирина – ваш гид
Приглашаю вас на увлекательную авто-прогулку, после которой вы измените свое представление о роде Романовых.

Мы поднимем исторический пласт с конца XVI века вплоть до расстрела последнего императора.

Во время путешествия я не обойду стороной ни одну царственную особу, расскажу об их родственных связях и покажу места, которые хранят память о знаменитой династии.
4800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча по договоренности
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии3 отзыва
5
Романовы. Рок и мистика венценосной семьи
Романовы. Рок и мистика венценосной семьи

Что вас ожидает

История, которая увлечёт
Я приоткрою завесу тайны над жизнью сильных мира сего, поделюсь не только устоявшимися хрониками, но и любопытными подробностями, о которых вы вряд ли можете узнать из доступных материалов. Почему Романовы «не восходили на престол, а снисходили до него»? Кто на самом деле был последним в их роде? Кто такая княжна Тараканова? Я проясню эти вопросы, а также расскажу, убивал ли Пётр своего сына, кто и почему мог изначально проклясть род и был ли Николай II — Кровавым!

Места, помнящие царскую фамилию
Во время моего рассказа время от времени мы будем проезжать достопримечательности, которые так или иначе связаны с семьёй Романовых. Наш маршрут охватит:

  • Новоспасский монастырь
  • Екатерининский дворец
  • Елизаветинский дворец
  • Лефортовский дворец
  • Лефортовский парк
  • Военный госпиталь, или «Военную гошпиталь»

О каждом месте вы услышите содержательные подробности. А первые три достопримечательности будут нашими остановками.

Организационные детали

  • Для групп до 4 человек экскурсия пройдёт на моём автомобиле. Если вас больше, я закажу более вместительный транспорт (цена будет зависеть от количества людей).
  • Дополнительных расходов не предвидится.
Романовы. Рок и мистика венценосной семьи
Романовы. Рок и мистика венценосной семьи
Романовы. Рок и мистика венценосной семьи
Романовы. Рок и мистика венценосной семьи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Меня зовут Ирина, я работаю экскурсоводом уже 5 лет. Имею 2 профильных образования (в области туризма и историческое), а также различные аккредитации. Люблю историческую тематику, пишу диссертацию по XVII веку и эпохе Алексея Михайловича. Мои экскурсии понравятся как интересующимся взрослым, так и школьникам. Буду рада встрече с вами!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

6 марта 2020
Экскурсия была выше всех похвал, много информации, конечно, кое что узнали сами, однако эти зная были спутанными. Ирина смогла систематизироваться земная наши и добавить много интересной информации. Ирина очень интересный собеседник, увлекательно рассказывает. В Москве были не первый раз, в этот раз проездом, Ирина смогла открыть Москву совершенно новую, интересную, трогательную в какой то мере. Всем искренне советую посетить и послушать эту экскурсию, необходимо знать свою историю, а в рассказе Ирины Вы ещё прочувствуете то время. Это прогулка на машине времени!!!
2 марта 2020
Отличная экскурсия. Приятный и знающий гид.
1 ноября 2019
Очень интересная и ёмкая экскурсия. С удовольствием слушали информацию от Ирины. Время пролетело незаметно. Спасибо за информацию и качество подачи материала

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