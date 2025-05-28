3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для экскурсии с мая по сентябрь. В это время можно насладиться комфортной погодой и получить максимум удовольствия от прогулок по историческим местам.

Приглашаем вас на эксклюзивную авто-прогулку по Москве, которая позволит вам взглянуть на историю Романовых под совершенно новым углом.Вас ждет погружение в жизнь одной из самых знаменитых династий России, начиная с

конца XVI века и заканчивая трагическим расстрелом последнего императора. Мы расскажем о сложных родственных связях, политических интригах и личных драмах, которые оставили неизгладимый след в истории. Вашему вниманию будут представлены уникальные исторические места, связанные с жизнью и судьбой Романовых: от Новоспасского монастыря до Лефортовского парка. Эта экскурсия не требует дополнительных расходов и организована так, чтобы каждый участник смог комфортно путешествовать на автомобиле экскурсовода (для групп до 4 человек) или на заказанном транспорте для больших групп. Присоединяйтесь к нам, чтобы исследовать историю Романовых как никогда раньше

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История, которая увлечёт

Я приоткрою завесу тайны над жизнью сильных мира сего, поделюсь не только устоявшимися хрониками, но и любопытными подробностями, о которых вы вряд ли можете узнать из доступных материалов. Почему Романовы «не восходили на престол, а снисходили до него»? Кто на самом деле был последним в их роде? Кто такая княжна Тараканова? Я проясню эти вопросы, а также расскажу, убивал ли Пётр своего сына, кто и почему мог изначально проклясть род и был ли Николай II — Кровавым!

Места, помнящие царскую фамилию

Во время моего рассказа время от времени мы будем проезжать достопримечательности, которые так или иначе связаны с семьёй Романовых. Наш маршрут охватит:

Новоспасский монастырь

Екатерининский дворец

Елизаветинский дворец

Лефортовский дворец

Лефортовский парк

Военный госпиталь, или «Военную гошпиталь»

О каждом месте вы услышите содержательные подробности. А первые три достопримечательности будут нашими остановками.

Организационные детали