3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История, которая увлечёт

Я приоткрою завесу тайны над жизнью сильных мира сего, поделюсь не только устоявшимися хрониками, но и любопытными подробностями, о которых вы вряд ли можете узнать из доступных материалов. Почему Романовы «не восходили на престол, а снисходили до него»? Кто на самом деле был последним в их роде? Кто такая княжна Тараканова? Я проясню эти вопросы, а также расскажу, убивал ли Пётр своего сына, кто и почему мог изначально проклясть род и был ли Николай II — Кровавым!

Места, помнящие царскую фамилию

Во время моего рассказа время от времени мы будем проезжать достопримечательности, которые так или иначе связаны с семьёй Романовых. Наш маршрут охватит:

Новоспасский монастырь

Екатерининский дворец

Елизаветинский дворец

Лефортовский дворец

Лефортовский парк

Военный госпиталь, или «Военную гошпиталь»

О каждом месте вы услышите содержательные подробности. А первые три достопримечательности будут нашими остановками.