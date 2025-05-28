3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаем вас на эксклюзивную авто-прогулку по Москве, которая позволит вам взглянуть на историю Романовых под совершенно новым углом.
Вас ждет погружение в жизнь одной из самых знаменитых династий России, начиная с
Вас ждет погружение в жизнь одной из самых знаменитых династий России, начиная с
5 причин купить эту экскурсию
- 🔍 Увлекательные исторические факты
- 🏛 Посещение знаковых мест
- 🚗 Комфортное передвижение
- 📜 Интересные хроники и легенды
- 👑 Погружение в царскую эпоху
Лучшее время для посещения
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Лучшие месяцы для экскурсии с мая по сентябрь. В это время можно насладиться комфортной погодой и получить максимум удовольствия от прогулок по историческим местам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Новоспасский монастырь
- Екатерининский дворец
- Елизаветинский дворец
- Лефортовский дворец
- Лефортовский парк
- Военный госпиталь
Описание экскурсии
История, которая увлечёт
Я приоткрою завесу тайны над жизнью сильных мира сего, поделюсь не только устоявшимися хрониками, но и любопытными подробностями, о которых вы вряд ли можете узнать из доступных материалов. Почему Романовы «не восходили на престол, а снисходили до него»? Кто на самом деле был последним в их роде? Кто такая княжна Тараканова? Я проясню эти вопросы, а также расскажу, убивал ли Пётр своего сына, кто и почему мог изначально проклясть род и был ли Николай II — Кровавым!
Места, помнящие царскую фамилию
Во время моего рассказа время от времени мы будем проезжать достопримечательности, которые так или иначе связаны с семьёй Романовых. Наш маршрут охватит:
- Новоспасский монастырь
- Екатерининский дворец
- Елизаветинский дворец
- Лефортовский дворец
- Лефортовский парк
- Военный госпиталь, или «Военную гошпиталь»
О каждом месте вы услышите содержательные подробности. А первые три достопримечательности будут нашими остановками.
Организационные детали
- Дополнительных расходов не предвидится
- Для групп до 4 человек экскурсия пройдёт на моём автомобиле. Если вас больше, я закажу более вместительный транспорт (цена будет зависеть от количества людей).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 701 туриста
Меня зовут Ирина, я работаю экскурсоводом уже 5 лет. Имею 2 профильных образования (в области туризма и историческое), а также различные аккредитации. Люблю историческую тематику, пишу диссертацию по 17 веку и эпохе Алексея Михайловича. Мои экскурсии понравятся как интересующимся взрослым, так и школьникам. Буду рада встрече с вами!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 44 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Дата посещения: 27 мая 2025
Очень познавательная, интересная, информативная экскурсия. Все прошло легко, непринуждённо и комфортно. Три часа пролетели незаметно. Ирина профессионал с Большой буквы, эрудирована, умеет заинтересовать, узнали очень много нового. Рекомендую.
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Давно хотели узнать историю Романовых. Ирина отлично справилась со своей работой. Видно, как Ирина любит свое дело. Всё понравилось! Рекомендуем! ☺️😍❤️
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з
весьма положительное впечатление, гид прекрасно владеет материалом
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С
Спасибо большое Ирине, потрясающая экскурсия. Обязательно пойду ещё на экскурсии, которые ведёт Ирина. До сих пор послевкусие. Были с подругой из Питера, она тоже в восторге.
Всем рекомендую
Всем рекомендую
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С
Побывала на экскурсии у Ирины. С удовольствием окунулась в нашу историю. Ирина прекрасно знает материал, рассказывает очень интересно, и несмотря на обилие исторических фактов, материал ложился легко и запоминающе. Много новых мест в Москве я увидела. Рекомендую всем, кто интересуется историей, побывать на этой экскурсии.
Спасибо большое Ирине за новую всречу с Москвой.
Спасибо большое Ирине за новую всречу с Москвой.
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Интересная экскурсия, но в тоже время, сложная для запоминания. Большой объем исторических фактов, которые без наглядного представления в презентации, сложно воспринимаются. Ирина обладает глубокими знаниями по истории России и генеалогии
+1
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