Программа экскурсии

08:45 Сбор группы и встреча с гидом у ст. м. ВДНХ, на парковке автобусов с правой стороны гостиницы «Космос» (первый вагон из центра, выход №1).

09:00 Отправление автобуса от м. ВДНХ. Путевая информация.

Пешеходная прогулка по слободам и старинным улочкам Сергиева Посада, набережной Банного и Келарского прудов, Блинному двору и Красной горке. Рассказ об истории мест общественного питания с осмотром сохранившихся зданий.

Театрализованное чаепитие по-купечески в «Сергиевской кухмистерской» с демонстрацией приготовления десерта по историческим рецептам, взятым из кулинарных книг Елены Молоховец и Пелагеи Александровой-Игнатьевой, созданию карамели ручной работы, чаепитие с троицкими блинами и ландринами в гостиной кухмистерской.

Обед в трапезной Лавры «Царские чертоги».

Свободное время для посещения Троице-Сергиевой Лавры.

19:00 Прибытие в Москву. Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования.

Организационные детали

Фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов.

Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются).

Подробнее об экскурсии

Из путеводителя по Лавре 1897 года: «За часовней лепятся в два ряда деревянные, закопчённые дымом балаганы, где услужливыя блинницы предлагают прохожим помянуть своих родителей горячими блинками и другими кушаньями».

Эта экскурсия посвящена истории общественного питания в Сергиевом Посаде. Троице-Сергиева Лавра много веков была местом паломничества всего русского православия. Но потребности духовные не могли существовать без потребностей жизненных. Поэтому вокруг Лавры всегда было много различных торговых площадок (балаганов), где паломники могли купить себе еду, а то и потрапезничать бесплатно. После строительства железной дороги поток богомольцев в Сергиев Посад увеличился в несколько раз. Чтобы удовлетворить их аппетит, в городе стали открываться трактиры, харчевни, постоялые дворы и съестные лавки.

Во время прогулки по старинным улочкам посадских слобод вы узнаете: