«Сергиевские сладости да посадские старости»

Блинные балаганы, харчевни, трактиры, кухмистерские – увлекательная экскурсия по историческим местам общественного питания Сергиева Посада и театрализованное чаепитие по-купечески в дореволюционной кухмистерской.

Кухонная машинерия, демонстрация приготовления десерта по рецептам кулинарных книг XIX-XX века, мастер-класс по приготовлению настоящих душистых ландринов, а после прогулки по городу – обед в трапезной Лавры «Царские чертоги».
«Сергиевские сладости да посадские старости»
«Сергиевские сладости да посадские старости»
«Сергиевские сладости да посадские старости»
«Сергиевские сладости да посадские старости»
«Сергиевские сладости да посадские старости»
«Сергиевские сладости да посадские старости»

Что вы увидите 🤩

  • Слободы и старинные улицы Сергиева Посада
  • Набережные Банного и Келарского прудов
  • Блинный двор
  • Красная горка
  • Сергиевская кухмистерская
  • Троице-Сергиева Лавра
  • Трапезная Лавры «Царские чертоги»
Программа экскурсии
  • 08:45 Сбор группы и встреча с гидом у ст. м. ВДНХ, на парковке автобусов с правой стороны гостиницы «Космос» (первый вагон из центра, выход №1).
  • 09:00 Отправление автобуса от м. ВДНХ. Путевая информация.
  • Пешеходная прогулка по слободам и старинным улочкам Сергиева Посада, набережной Банного и Келарского прудов, Блинному двору и Красной горке. Рассказ об истории мест общественного питания с осмотром сохранившихся зданий.
  • Театрализованное чаепитие по-купечески в «Сергиевской кухмистерской» с демонстрацией приготовления десерта по историческим рецептам, взятым из кулинарных книг Елены Молоховец и Пелагеи Александровой-Игнатьевой, созданию карамели ручной работы, чаепитие с троицкими блинами и ландринами в гостиной кухмистерской.
  • Обед в трапезной Лавры «Царские чертоги».
  • Свободное время для посещения Троице-Сергиевой Лавры.
  • 19:00 Прибытие в Москву. Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования.
Организационные детали
  • Фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов.
  • Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются).
Подробнее об экскурсии
Из путеводителя по Лавре 1897 года: «За часовней лепятся в два ряда деревянные, закопчённые дымом балаганы, где услужливыя блинницы предлагают прохожим помянуть своих родителей горячими блинками и другими кушаньями».
Эта экскурсия посвящена истории общественного питания в Сергиевом Посаде. Троице-Сергиева Лавра много веков была местом паломничества всего русского православия. Но потребности духовные не могли существовать без потребностей жизненных. Поэтому вокруг Лавры всегда было много различных торговых площадок (балаганов), где паломники могли купить себе еду, а то и потрапезничать бесплатно. После строительства железной дороги поток богомольцев в Сергиев Посад увеличился в несколько раз. Чтобы удовлетворить их аппетит, в городе стали открываться трактиры, харчевни, постоялые дворы и съестные лавки.

Во время прогулки по старинным улочкам посадских слобод вы узнаете:

  • почему блины Троицкие;
  • что такое харчевный товар;
  • кого в Сергиевском Посаде называли «золотой ротой»;
  • в каком пруду добывали лёд для хранения продуктов;
  • почему одна из башен Лавры называется Пивная;
  • в какой башне Лавры происходит засолка овощей;
  • как возник Пафнутиевский сад;
  • как были наказаны монахи за некачественно сваренный квас;
  • где располагалась кондитерская купца Белякова;
  • о традициях странноприимного дома;
  • как Красная горка стала яблоком раздора между городом и Лаврой;
  • чем отличалась пивная Джебладзе от других советских пивных;
  • историю Майорского переулка и графини Татищевой;
  • что такое кухмистерская.
  • Именно в «Сергиевской кухмистерской» за душевной беседой во время чаепития вы узнаете о быте посадских жителей рубежа XIX-XX века. Чего тут только нет! Коллекция чугунных плит, медная и керамическая посуда, кухонная машинерия прошлых веков. Вы сможете побывать в домашнем ателье, продегустировать кофе из желудей, принять участие в демонстрации приготовления карамели ручной работы, а также десерта по историческим рецептам, взятым из кулинарных книг Елены Молоховец и Пелагеи Александровой-Игнатьевой, а после попить чайку с троицкими блинами, булочками, молочным сахаром и только что приготовленными ландринами.
🚩 Начало: Станция метро ВДНХ, Москва
🏁 Место завершения: У ближайшей станции метро по пути следования
 Что входит
  • Проезд на туристическом автобусе
  • Экскурсионная программа
  • Сопровождение гидом (путевая информация)
  • Показательные мастер-классы.
 Что не входит
  • Обед в трапезной Лавры «Царские чертоги» (400 руб. .
Время проведения: Согласно расписанию в календаре
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 28 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать все доступные даты
VS-TRAVEL Т.
VS-TRAVEL Т.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
НаписатьВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

👥Групповые🚌На автобусе🏡Выездные🧘На выходные🍤Гастрономические☀️На целый день

VS-TRAVEL Т. проводит ещё 11 экскурсий

«История со вкусом»: автобусный тур в Коломну
2 670
за 1 чел.
12ч
«История со вкусом»: автобусный тур в Коломну
4 отзыва
Согласно расписанию в календаре
«Секреты старых мастеров»: автобусный тур в Тулу
2 670
за 1 чел.
14ч
«Секреты старых мастеров»: автобусный тур в Тулу
2 отзыва
Согласно расписанию в календаре
«Коломенское междуречье»
2 250
за 1 чел.
12ч
«Коломенское междуречье»
1 отзыв
Согласно расписанию в календаре
«Здесь тысячи событий и имён»: однодневный тур в Суздаль
2 490
за 1 чел.
15ч
«Здесь тысячи событий и имён»: однодневный тур в Суздаль
1 отзыв
Согласно расписанию в календаре
«Обители и судьбы»: автобусный тур в Звенигород и Новый Иерусалим
1 990
за 1 чел.
10ч
«Обители и судьбы»: автобусный тур в Звенигород и Новый Иерусалим
1 отзыв
Согласно расписанию в календаре
«Святые места Радонежья»: тур в Радонеж, Хотьково и Сергиев Посад
1 750
за 1 чел.
10ч
«Святые места Радонежья»: тур в Радонеж, Хотьково и Сергиев Посад
3 отзыва
Согласно расписанию в календаре
«Летит над Ржевом журавлиный клин… »
от 2 250
за 1 чел.
15ч
«Летит над Ржевом журавлиный клин… »
Согласно расписанию в календаре
«Столица Золотого кольца»: однодневный тур в Ярославль
2 150
за 1 чел.
15ч
«Столица Золотого кольца»: однодневный тур в Ярославль
Согласно расписанию в календаре
«Вкусные истории Ярославля»
2 550
за 1 чел.
15ч
«Вкусные истории Ярославля»
Согласно расписанию в календаре
«Берендеево царство» — поездка в Переславль-Залесский
2 350
за 1 чел.
13ч
«Берендеево царство» — поездка в Переславль-Залесский
Согласно расписанию в календаре
«Сказы озера Неро» — поездка в Ростов Великий
1 890
за 1 чел.
14ч
«Сказы озера Неро» — поездка в Ростов Великий
Согласно расписанию в календаре

Еще несколько похожих предложений в Москве

Мастер-класс по карамели для школьников
1 050
за 1 чел.
Мастер-класс по карамели для школьников
Ребята сделают сладости своими руками и почувствуют себя настоящими карамелье!
«Красный Октябрь»: шоколад, стрит-арт и панорамы с крыши
Цена за всё – до 3 чел.
6 000
за 1-3 чел.
«Красный Октябрь»: шоколад, стрит-арт и панорамы с крыши
2 отзыва
Раскрыть историю фабрики, понять, чем теперь живет арт-кластер, и полюбоваться Москвой с высоты
Теплоходная прогулка по Москве-реке с завтраком
700
за 1 чел.
Теплоходная прогулка по Москве-реке с завтраком
1 отзыв
Увидеть символы города с воды и начать день с чашки кофе с профитролями
ежедневно в 11:00
Царицыно Парк Тур
13 400
за 1 чел.
Царицыно Парк Тур
Ежедневно, кроме Понедельника
Старый Арбат: люди эпохи и эпохи людей
500
за 1 чел.
Старый Арбат: люди эпохи и эпохи людей
28 отзывов
Прикоснуться к живым историям, воспоминаниям и тайнам культовой улицы Москвы
У нас ещё много экскурсий 😎 в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
🇷🇺