Программа экскурсии
- 08:45 Сбор группы и встреча с гидом у ст. м. ВДНХ, на парковке автобусов с правой стороны гостиницы «Космос» (первый вагон из центра, выход №1).
- 09:00 Отправление автобуса от м. ВДНХ. Путевая информация.
- Пешеходная прогулка по слободам и старинным улочкам Сергиева Посада, набережной Банного и Келарского прудов, Блинному двору и Красной горке. Рассказ об истории мест общественного питания с осмотром сохранившихся зданий.
- Театрализованное чаепитие по-купечески в «Сергиевской кухмистерской» с демонстрацией приготовления десерта по историческим рецептам, взятым из кулинарных книг Елены Молоховец и Пелагеи Александровой-Игнатьевой, созданию карамели ручной работы, чаепитие с троицкими блинами и ландринами в гостиной кухмистерской.
- Обед в трапезной Лавры «Царские чертоги».
- Свободное время для посещения Троице-Сергиевой Лавры.
- 19:00 Прибытие в Москву. Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования.
Организационные детали
- Фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов.
- Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются).
Подробнее об экскурсии
Из путеводителя по Лавре 1897 года: «За часовней лепятся в два ряда деревянные, закопчённые дымом балаганы, где услужливыя блинницы предлагают прохожим помянуть своих родителей горячими блинками и другими кушаньями».
Эта экскурсия посвящена истории общественного питания в Сергиевом Посаде. Троице-Сергиева Лавра много веков была местом паломничества всего русского православия. Но потребности духовные не могли существовать без потребностей жизненных. Поэтому вокруг Лавры всегда было много различных торговых площадок (балаганов), где паломники могли купить себе еду, а то и потрапезничать бесплатно. После строительства железной дороги поток богомольцев в Сергиев Посад увеличился в несколько раз. Чтобы удовлетворить их аппетит, в городе стали открываться трактиры, харчевни, постоялые дворы и съестные лавки.
Во время прогулки по старинным улочкам посадских слобод вы узнаете:
- почему блины Троицкие;
- что такое харчевный товар;
- кого в Сергиевском Посаде называли «золотой ротой»;
- в каком пруду добывали лёд для хранения продуктов;
- почему одна из башен Лавры называется Пивная;
- в какой башне Лавры происходит засолка овощей;
- как возник Пафнутиевский сад;
- как были наказаны монахи за некачественно сваренный квас;
- где располагалась кондитерская купца Белякова;
- о традициях странноприимного дома;
- как Красная горка стала яблоком раздора между городом и Лаврой;
- чем отличалась пивная Джебладзе от других советских пивных;
- историю Майорского переулка и графини Татищевой;
- что такое кухмистерская.
- Именно в «Сергиевской кухмистерской» за душевной беседой во время чаепития вы узнаете о быте посадских жителей рубежа XIX-XX века. Чего тут только нет! Коллекция чугунных плит, медная и керамическая посуда, кухонная машинерия прошлых веков. Вы сможете побывать в домашнем ателье, продегустировать кофе из желудей, принять участие в демонстрации приготовления карамели ручной работы, а также десерта по историческим рецептам, взятым из кулинарных книг Елены Молоховец и Пелагеи Александровой-Игнатьевой, а после попить чайку с троицкими блинами, булочками, молочным сахаром и только что приготовленными ландринами.