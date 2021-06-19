Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

«Красный Октябрь»: шоколад, стрит-арт и панорамы с крыши

Раскрыть историю фабрики, понять, чем теперь живет арт-кластер, и полюбоваться Москвой с высоты

5
2 отзыва
Ольга
Ольга – Гид из Москвы
Мы исследуем закоулки бывшей кондитерской фабрики «ЭйнемЪ», чьи орехово-шоколадные ароматы окутывали весь район на рубеже прошлого столетия.

Вы поймете, почему мир сладостей превратился в арт-пространство, вглядитесь в архитектуру старинных сооружений и рассмотрите самое большое каллиграфическое граффити.

А еще подниметесь на крышу и увидите столицу с необычного ракурса.
Задать вопросОбычно отвечает за 13 мин.

Экскурсия

6 000 ₽ за всё до 3 чел.

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«Красный Октябрь»: шоколад, стрит-арт и панорамы с крыши
«Красный Октябрь»: шоколад, стрит-арт и панорамы с крыши

Что вас ожидает

Фабричные хроники
От появления фабрики до её нынешнего состояния — я познакомлю вас с историей 📖 «Красного Октября». Мы поговорим о ее создателе, которого смело можно назвать Вилли Вонка, обсудим, что подвигло его приехать в Москву и каких успехов он достиг. Вы раскроете маркетинговые ходы для продвижения продукции и обхода конкурентов.
Вспомним также и знаменитые конфеты: как создавалась «Красная шапочка», какой была и стала «А ну-ка отними», о какой конфете Маяковский сочинил слоган и др.

Территория арта
Современный «Красный Октябрь» — это культурный кластер, где соседствует бизнес и искусство. Мы осмотрим снаружи сохранившиеся корпуса фабрики, увидим напольную плитку начала XX и деревянную обивку стен, лестничные шкафы и изумительную по красоте лестницу того времени.
Часть из этих зданий расписана талантливыми граффити: я расскажу о зарождении стрит-арта в Москве и покажу самые яркие рисунки.

Москва: вид сверху
После поднимемся на крышу «Красного Октября», и здесь, на стрелке Болотного острова, вы вглядитесь в панораму города. Резной Патриарший мост и белоснежный храм Христа Спасителя, пестрый дом Перцовой, Новая Третьяковка, сталинские высотки, Останкинская и Шуховская телебашни — здесь открывается отличный обзор! Захватите фотоаппарат, чтобы сделать уникальные снимки :)

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ проводится с мая до октября (в другое время запрещен выход на крышу)
  • Для посещения крыши выбирайте удобную обувь без каблуков
  • На крышу допускаются дети старше семи лет и только в сопровождении родителей за руку
🚩 Начало и место завершения: у метро Кропоткинская
«Красный Октябрь»: шоколад, стрит-арт и панорамы с крыши
«Красный Октябрь»: шоколад, стрит-арт и панорамы с крыши
«Красный Октябрь»: шоколад, стрит-арт и панорамы с крыши
«Красный Октябрь»: шоколад, стрит-арт и панорамы с крыши
«Красный Октябрь»: шоколад, стрит-арт и панорамы с крыши
«Красный Октябрь»: шоколад, стрит-арт и панорамы с крыши
«Красный Октябрь»: шоколад, стрит-арт и панорамы с крыши
«Красный Октябрь»: шоколад, стрит-арт и панорамы с крыши
«Красный Октябрь»: шоколад, стрит-арт и панорамы с крыши
«Красный Октябрь»: шоколад, стрит-арт и панорамы с крыши
«Красный Октябрь»: шоколад, стрит-арт и панорамы с крыши
«Красный Октябрь»: шоколад, стрит-арт и панорамы с крыши
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Москва — это город, сочетающий в себе несочетаемые на первый взгляд элементы: неторопливость бульваров, суету автомобильных дорог, тишину старинных улочек. Это смешение архитектурных стилей и религий, разнообразие парков и садов. Москва уникальна своей многоликостью. И только в руках умелого сопровождающего она сможет открыть тайны: улиц, домов, храмов, людей. Она как истинная старушка любит внимание и бережное к ней отношение. Как профессиональный гид я покажу вам город моими глазами, через его истории, события, легенды, жителей и предания.
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2 настоящих отзыва от туристов

Д
19 июн 2021
Экскурсия очень познавательная. Узнали много нового. Гид очень общительный, доносит информацию с интересом. Сладкие угощения-приятный сюрприз. Рекомендую.
Т
26 мая 2021
Замечательная экскурсия! Мы получили огромное удовольствие: очень интересный экскурс в историю фабрики и города Москвы, потрясающие, уникальные виды с крыши (и фотографии на память!), прогулка по старинному, но при этом очень современному кварталу в центре Москвы. Исторический обзор бы дополнен фотографиями и рисунками, а «сладкая» дегустация и юмор еще больше украсили экскурсию. Огромное спасибо Ольге за все эти незабываемые впечатления!

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