Обзорная городская Экскурсия на комфортабельном автобусе. Московский Зоопарк с экскурсией и мастер классом по содержанию больших и маленьких животных. Обеденный Остров и Марафон Сладостей, на котором вас ждёт Вкусный обед и Мороженное без ограничений.



Цирковое представление от весёлых клоунов и дрессированных питомцев — собачки, кролики, рыси, обезьянки, голуби, страусы. Мастер класс от дрессировщиков и игра с четвероногими друзьями.