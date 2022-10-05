ЭкоРадостьТур

Обзорная городская Экскурсия на комфортабельном автобусе

Обзорная городская Экскурсия на комфортабельном автобусе. Московский Зоопарк с экскурсией и мастер классом по содержанию больших и маленьких животных. Обеденный Остров и Марафон Сладостей, на котором вас ждёт Вкусный обед и Мороженное без ограничений.

Цирковое представление от весёлых клоунов и дрессированных питомцев — собачки, кролики, рыси, обезьянки, голуби, страусы. Мастер класс от дрессировщиков и игра с четвероногими друзьями.
ЭкоРадостьТур
ЭкоРадостьТур
ЭкоРадостьТур
ЭкоРадостьТур
ЭкоРадостьТур
ЭкоРадостьТур
Ближайшие даты:
7
окт
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окт
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окт
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окт
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Что вас ожидает 🤩

  • Московский Зоопарк
  • Обеденный Остров
  • Марафон Сладостей
  • Цирковое представление
  • Клоунов
  • Дрессированных питомцев - собачки, кролики, рыси, обезьянки, голуби, страусы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

  • Московский Зоопарк с экскурсией и мастер классом по содержанию больших и маленьких животных.
  • Обеденный Остров и Марафон Сладостей, на котором вас ждёт Вкусный обед и Мороженное без ограничений.
  • Цирковое представление от весёлых клоунов и дрессированных питомцев — собачки, кролики, рыси, обезьянки, голуби, страусы.
  • Мастер класс от дрессировщиков и игра с четвероногими друзьями.

Пятница, суббота, воскресенье в 10.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный автобус
  • Московский Зоопарк с экскурсией и мастер классом по содержанию больших и маленьких животных
  • Обеденный Остров и Марафон Сладостей, на котором вас ждёт Вкусный обед и Мороженное без ограничений.
  • Цирковое представление от весёлых клоунов и дрессированных питомцев - собачки, кролики, рыси, обезьянки, голуби, страусы
  • Мастер класс от дрессировщиков и игра с четвероногими друзьями
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
метро Баррикадная
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница, суббота, воскресенье в 10.00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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