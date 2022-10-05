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Описание
Московский Зоопарк с экскурсией и мастер классом по содержанию больших и маленьких животных.
Обеденный Остров и Марафон Сладостей, на котором вас ждёт Вкусный обед и Мороженное без ограничений.
Цирковое представление от весёлых клоунов и дрессированных питомцев — собачки, кролики, рыси, обезьянки, голуби, страусы.
Мастер класс от дрессировщиков и игра с четвероногими друзьями.
Пятница, суббота, воскресенье в 10.00
Ответы на вопросы
Что входит
Комфортабельный автобус
Московский Зоопарк с экскурсией и мастер классом по содержанию больших и маленьких животных
Обеденный Остров и Марафон Сладостей, на котором вас ждёт Вкусный обед и Мороженное без ограничений.
Цирковое представление от весёлых клоунов и дрессированных питомцев - собачки, кролики, рыси, обезьянки, голуби, страусы
Мастер класс от дрессировщиков и игра с четвероногими друзьями
Что не входит
Личные расходы
Место начала и завершения?
метро Баррикадная
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница, суббота, воскресенье в 10.00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.