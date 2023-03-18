Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

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Описание
Именно здесь давным-давно жили уличные артисты, музыканты и возлюбленная графа Шереметьева - актриса Прасковья Жемчугова, здесь располагался Аптекарский приказ, и стоял дворец бояр Стрешневых, в котором хранилась личная переписка русских царей. А древнее предание говорит о том, что в глубине Ваганькова холма до сих пор может быть надёжно спрятана от посторонних глаз Либерия - легендарная библиотека Ивана Грозного… Может быть, неслучайно именно здесь открыл свои двери настоящий дворец для книг - Российская государственная библиотека - «Ленинка», одно из крупнейших книгохранилищ мира? Во время экскурсии прогуляемся по тихим читальным залам знаменитого города для книг. Узнаем, зачем здесь расположилась миниатюрная железная дорога и как работает пневмопочта. Выясним, кто и как заказывает книги и для чего нужно обеспыливание. Возможно, под шелест старинных страниц, эта мощнейшая библиотека приоткроет нам свои секреты… А из окон этого книжного дворца вы полюбуетесь прекрасным видом на Кремль!
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг в 16:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
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