Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Описание

Именно здесь давным-давно жили уличные артисты, музыканты и возлюбленная графа Шереметьева - актриса Прасковья Жемчугова, здесь располагался Аптекарский приказ, и стоял дворец бояр Стрешневых, в котором хранилась личная переписка русских царей.

А древнее предание говорит о том, что в глубине Ваганькова холма до сих пор может быть надёжно спрятана от посторонних глаз Либерия - легендарная библиотека Ивана Грозного…

Может быть, неслучайно именно здесь открыл свои двери настоящий дворец для книг - Российская государственная библиотека - «Ленинка», одно из крупнейших книгохранилищ мира?

Во время экскурсии прогуляемся по тихим читальным залам знаменитого города для книг. Узнаем, зачем здесь расположилась миниатюрная железная дорога и как работает пневмопочта. Выясним, кто и как заказывает книги и для чего нужно обеспыливание.

Возможно, под шелест старинных страниц, эта мощнейшая библиотека приоткроет нам свои секреты… А из окон этого книжного дворца вы полюбуетесь прекрасным видом на Кремль!