Я проведу вас в прошлое — в первые годы строительства московского метро.
Познакомлю с уникальными образцами советской монументальной живописи, решённых в мозаичных и витражных панно. Мы начнём с самой глубокой станции первой линии — «Красные Ворота». А завершим на «Площади Революции», которую смело можно назвать подземным музеем скульптур.
Познакомлю с уникальными образцами советской монументальной живописи, решённых в мозаичных и витражных панно. Мы начнём с самой глубокой станции первой линии — «Красные Ворота». А завершим на «Площади Революции», которую смело можно назвать подземным музеем скульптур.
Описание экскурсии
Откройте для себя подземные дворцы центра Москвы! Мы побываем на восьми станциях: «Красные Ворота», «Комсомольская», «Новослободская», «Белорусская», «Маяковская», «Новокузнецкая», «Театральная» и «Площадь Революции».
Вы рассмотрите архитектурные решения и декор, проследите развитие стилистических решений. А я расскажу:
- С какими основными сложностями столкнулись инженеры и архитекторы в начале строительства метро
- Какие технологии применялись при прокладывании тоннелей и как обустраивались первые станции и павильоны
- Как функционировало метро в годы Великой Отечественной войны и развивалось в послевоенные годы
- Какую роль избранные художники блокадного Ленинграда сыграли в оформлении станций
- Как на московское метро повлияла петербургская архитектурная школа
Организационные детали
- Это пешеходная прогулка. Дополнительно нужно купить билет на метро, цена — около 70 ₽ за чел.
- Программа подойдёт путешественникам старше 14 лет (до 18-ти — в сопровождении взрослых); экскурсии для школьных и организованных детских групп не проводятся
- Тур можно провести в индивидуальном формате — детали уточняйте в переписке
во вторник в 12:30, в четверг в 12:00, в субботу в 14:00, в воскресенье в 14:30
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 7 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1050 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На станции метро «Красные Ворота»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 12:30, в четверг в 12:00, в субботу в 14:00, в воскресенье в 14:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 9287 туристов
Меня зовут Юлия, я историк искусства с дипломом МГУ и лицензированный гид. Живу в Москве с 2010 года и очень люблю московскую архитектуру. С огромным уважением отношусь к пространству города,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 77 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
О
Ольга
26 июн 2025
Очень понравилась экскурсия, очень много интересной информации в достаточно неутомительной форме. Юлия очень внимательна к подопечным, отдельное спасибо за это. Советую , не пожалеете.
Дата посещения: 26 июня 2025
И
Ильина
11 ноя 2025
Спасибо за прекрасную экскурсию. Повествование спокойное,с интересными фактами. Четко пОстроенный маршрут. Это тот случай когда в давно знакомые вещи влюбляется с новой силой.
Татьяна
6 ноя 2025
Очень интересная экскурсия. Экскурсовод - настоящий профессионал своего дела! Грамотная речь, хорошая структура повествования, обширные и глубокие знания материала! Нам очень всё понравилось. Однозначно рекомендую!
А
Алла
5 ноя 2025
Экскурсия очень содержательеая и познавательная. Окунулись в 30, 40 и 50 годы строительства метрополитена. Гид Юля очень компетентна, на все интересующие вопросы давались исчерпывающий ответы. С таким гидом хочется провести не одну экскурсию!
А
Александра
5 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия.
Галина
31 окт 2025
Очень понравилась экскурсия! Организовано всё очень хорошо и продуманно, 2 часа пролетели совершенно незаметно - Юлия очень увлекательно рассказывала историю строительства метро и обращала наше внимание на детали, которые бы
О
Ольга
31 окт 2025
Желаю новых интересных локаций!!!
Ekaterina
28 окт 2025
Отличная экскурсия! Интересно об архитектуре и истории метро. Очень рекомендую
С
Светлана
26 окт 2025
Замечательная экскурсия. Юлия прекрасный рассказчик. История строительства метро подается через личные истории проектировщиков, архитекторов, полные драматизма. Возникает желание еще больше углубиться, почитать про те времена и посмотреть фильмы. Дома сразу включили «Добровольцев».
Елена
24 окт 2025
Нам с мужем очень понравилась экскурсия. Экскурсовод очень интересно, многогранно и доступным языком преподносила информацию. 🔥Узнали много интересных фактов, и теперь уж точно не будем принижать достоинства метро Москвы по сравнению с метро СПб. Однозначно рекомендую Юлию и данную экскурсию. 👍 Спасибо большое за прекрасно проведенное время 🌹
Мария
13 окт 2025
Содержательный, интересный рассказ, с любовью к делу Метростроя.
Узнали много любопытных фактов, пересмотрели фильм "Добровольцы" уже совершенно другим взглядом))
Огромное спасибо Юлии за экскурсию)
Узнали много любопытных фактов, пересмотрели фильм "Добровольцы" уже совершенно другим взглядом))
Огромное спасибо Юлии за экскурсию)
И
Илона
4 окт 2025
Было очень интересно, увидели много того, мимо чего раньше пробегали бегом и не замечали. Юлия очень хороший экскурсовод.
Екатерина
28 сен 2025
Долгое время собиралась посетить эту экскурсию и вот появилась возможность. С большой благодарность пишу этот отзыв. Великолепно составлен план передвижения, интересная и познавательная информация, Юлия замечательно (понятно и структурировано) вела свой рассказ.
Москва - лучший город на земле, а оказывается он еще и лучший под землей. Спасибо за просвещение
Москва - лучший город на земле, а оказывается он еще и лучший под землей. Спасибо за просвещение
Екатерина
27 сен 2025
Экскурсия очень понравилась. Много новой и интересной информации о метро и его создателях. Однозначно рекомендую!
Е
Елена
27 сен 2025
Экскурсия по московскому метро произвела на меня огромное впечатление! Очень интересно было узнать историю строительства, особенности архитектуры и уникальные художественные детали каждой станции. Гид Юлия была прекрасно подготовлена и рассказывала
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Групповая
до 15 чел.
Подземные дворцы Москвы: экскурсия по Московскому метро
Начало: Станция метро «Площадь революции»
Сегодня в 20:00
14 ноя в 20:00
1100 ₽ за человека
Квест
до 5 чел.
Квест по метро «Московское подземелье»
Прогуляться по подземному дворцу, разгадать загадки и узнать интересные факты о столичном метро
Начало: метро Комсомольская
14 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
8500 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 15 чел.
7 чудес московского метро
Откройте для себя красоту московского метро! Погрузитесь в мир ар-деко, изучая семь станций, которые удивят даже опытных москвичей
Начало: На станции метро Площадь Революции/Театральная
Сегодня в 20:00
14 ноя в 20:00
1190 ₽ за человека