Спутник М. – Гид из Москвы

Как человек без образования заложил московскую подземку? Что делают в стенах станций коралловые рифы и морские ежи? Неужели власти хотели затопить и уничтожить столичное метро? Тысячу тайн главного метрополитена России вы узнаете в подземном путешествии.



«Площадь революции» с 80 бронзовыми скульптурами, «Новослободская», где снимался фильм 🎥 «Москва слезам не верит», флорентийская мозаика на «Белорусской» — вы увидите: метро 🚇 в Москве это еще и музей 🖼.