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Подземные дворцы Москвы. Экскурсия по Московскому метро

4.5
0 отзывов
Спутник М.
Спутник М. – Гид из Москвы
Как человек без образования заложил московскую подземку? Что делают в стенах станций коралловые рифы и морские ежи? Неужели власти хотели затопить и уничтожить столичное метро? Тысячу тайн главного метрополитена России вы узнаете в подземном путешествии.

«Площадь революции» с 80 бронзовыми скульптурами, «Новослободская», где снимался фильм 🎥 «Москва слезам не верит», флорентийская мозаика на «Белорусской» — вы увидите: метро 🚇 в Москве это еще и музей 🖼.
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  • 👥Групповая
  • 🏛История и архитектура
  • 🚇Метро
  • Подземная
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 990 ₽ за человека

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Подземные дворцы Москвы. Экскурсия по Московскому метро
Подземные дворцы Москвы. Экскурсия по Московскому метро

Что вы увидите

  • Станции: «Площадь революции»
  • «Комсомольская»
  • «Новослободская»
  • «Белорусская» и другие.
Одна из основных достопримечательностей 🏛️ Москвы – Московский метрополитен. Московское метро 🚇 является уникальным "храмом" искусства. Во всем мире оно признано самым лучшим, красивым и быстрым.
Московский метрополитен неспроста называют подземным храмом. Намеренно ли создатели подземного пространства Москвы использовали элементы культовых зданий разных эпох, насытили архитектуру станций символами и аллегориями, привнесли в декоративное оформление мотивы убранства русских храмов и элементы предметов церковного обихода?
Экскурсия является уникальной возможностью услышать рассказ о московском метро, увидеть его великолепные станции – «Площадь революции», «Киевская», «Комсомольская», «Новослободская», «Белорусская», и др.
Обратите внимание, что минимальное количество участников для данной экскурсии 🧭 - 2 человека!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Проезд на метро оплачивается дополнительно
Начало
🚩 Станция метро «Площадь революции»
Место завершения
🏁 в метро
Подземные дворцы Москвы. Экскурсия по Московскому метро
Подземные дворцы Москвы. Экскурсия по Московскому метро
Подземные дворцы Москвы. Экскурсия по Московскому метро
Подземные дворцы Москвы. Экскурсия по Московскому метро

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник М.
Спутник М.
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