Углич

Вы познакомитесь с главными достопримечательностями этого изумительно красивого города, чья история начинается в далёком 937 году. Сердце Углича — величественный Кремль, его душа — торжественный Спасо-Преображенский собор с аккуратными изумрудными главками и церковь Димитрия-на-Крови, завораживающая своим тревожным багряным фасадом. Посещая собор, вы сможете полюбоваться великолепным собранием фресок по сюжетам Нового Завета и невероятным шестиярусным иконостасом работы московских мастеров XVII-XIX веков. А в церкви Дмитрия-на-Крови увидите уникальные фрески, изображающие убийство царевича и наказание злодеев.

Библиотека русской водки

Углич славен не только историческими памятниками, но и душевными музеями. Познакомиться с одной из таких с любовью собранных коллекций мы приглашаем вас в «Библиотеку русской водки», посвящённую жизни и коммерческой деятельности, пожалуй, самого известного угличанина – водочного короля России Петра Смирнова. Здесь вам расскажут, что больше, шкалик или мерзавчик, дадут примерить 7-килограммовую медаль с «почётной» надписью «За пьянство» и ознакомят с принципом работы перегонного аппарата. Теория без практики, как известно, ничто, поэтому вас ждут на дегустацию нескольких сортов фирменной угличской водки.

Мышкин

Прощаемся с гостеприимным Угличем и отправляемся в гости к его младшему брату и доброму соседу, в Мышкин. По части памятников Мышкин едва ли не превосходит «раскрученные» пункты туристических маршрутов. Вы пройдёте старинными Верхним и Нижним бульварами, полюбуетесь живописной панорамой Волги и Юхоти, прогуляетесь по остаткам булыжной мостовой XVIII века, увидите богатые купеческие дома, соревнующиеся друг с другом богатством резных наличников. О недавней истории города напоминает площадь 60-летия Победы с трогательными, высеченными в камне письмами ушедших на фронт мышкинцев. А ещё здесь есть собственная «Красная площадь» и целых два главных храма — Успенский и Никольский соборы.

Аутентичный городок

Старинная жизнь уездного города оживает перед вами на мельнице купца Чистова. Музей «Русские валенки» с выставкой «Сёстры и братья валенка» раскроет перед вами удивительно разнообразный мир этой замечательной обуви: станки для ручного валяния, старинные валенки XIX-XX веков и огромная коллекция «валеночного искусства». Знакомство с натуральными материалами продолжается на этнографической экспозиции «Лён» с выставкой «Куколка — дружочек мой». Ну а окунуться в атмосферу царской (мышиной) жизни приглашаем вас в туристический комплекс «Мышкины палаты».

Важно знать: