«Сказки волжской старины» - поездка в древний Углич

Знаете ли вы, кого Пётр I награждал 7-килограммовой медалью

Знаете ли вы, кого Пётр I награждал 7-килограммовой медалью? А какой путь проходит льняное семечко прежде чем превратиться в рубашку? Из какого материала валяют валенки? И кому лучше живётся — мыши амбарной или полевой? В поисках ответов на эти важнейшие вопросы приглашаем вас на немного несерьёзную, но очень познавательную экскурсию в два старинных волжских городка-соседа: Углич и Мышкин.
«Сказки волжской старины» - поездка в древний Углич
«Сказки волжской старины» - поездка в древний Углич
«Сказки волжской старины» - поездка в древний Углич
«Сказки волжской старины» - поездка в древний Углич
«Сказки волжской старины» - поездка в древний Углич
«Сказки волжской старины» - поездка в древний Углич

Что вы увидите 🤩

  • Углич
  • Спасо-Преображенский собор
  • Церковь Димитрия-на-Крови
  • Музей «Библиотека русской водки» с дегустацией
  • Мышкин
  • Купеческие дома
  • Успенский и Никольский соборы
  • Мельницу купца Чистова
  • Туристический комплекс «Мышкины палаты»
  • Дом ремёсел с действующей кузницей и гончарной мастерской
Углич
Вы познакомитесь с главными достопримечательностями этого изумительно красивого города, чья история начинается в далёком 937 году. Сердце Углича — величественный Кремль, его душа — торжественный Спасо-Преображенский собор с аккуратными изумрудными главками и церковь Димитрия-на-Крови, завораживающая своим тревожным багряным фасадом. Посещая собор, вы сможете полюбоваться великолепным собранием фресок по сюжетам Нового Завета и невероятным шестиярусным иконостасом работы московских мастеров XVII-XIX веков. А в церкви Дмитрия-на-Крови увидите уникальные фрески, изображающие убийство царевича и наказание злодеев.
Библиотека русской водки
Углич славен не только историческими памятниками, но и душевными музеями. Познакомиться с одной из таких с любовью собранных коллекций мы приглашаем вас в «Библиотеку русской водки», посвящённую жизни и коммерческой деятельности, пожалуй, самого известного угличанина – водочного короля России Петра Смирнова. Здесь вам расскажут, что больше, шкалик или мерзавчик, дадут примерить 7-килограммовую медаль с «почётной» надписью «За пьянство» и ознакомят с принципом работы перегонного аппарата. Теория без практики, как известно, ничто, поэтому вас ждут на дегустацию нескольких сортов фирменной угличской водки.
Мышкин
Прощаемся с гостеприимным Угличем и отправляемся в гости к его младшему брату и доброму соседу, в Мышкин. По части памятников Мышкин едва ли не превосходит «раскрученные» пункты туристических маршрутов. Вы пройдёте старинными Верхним и Нижним бульварами, полюбуетесь живописной панорамой Волги и Юхоти, прогуляетесь по остаткам булыжной мостовой XVIII века, увидите богатые купеческие дома, соревнующиеся друг с другом богатством резных наличников. О недавней истории города напоминает площадь 60-летия Победы с трогательными, высеченными в камне письмами ушедших на фронт мышкинцев. А ещё здесь есть собственная «Красная площадь» и целых два главных храма — Успенский и Никольский соборы.
Аутентичный городок
Старинная жизнь уездного города оживает перед вами на мельнице купца Чистова. Музей «Русские валенки» с выставкой «Сёстры и братья валенка» раскроет перед вами удивительно разнообразный мир этой замечательной обуви: станки для ручного валяния, старинные валенки XIX-XX веков и огромная коллекция «валеночного искусства». Знакомство с натуральными материалами продолжается на этнографической экспозиции «Лён» с выставкой «Куколка — дружочек мой». Ну а окунуться в атмосферу царской (мышиной) жизни приглашаем вас в туристический комплекс «Мышкины палаты».

Важно знать:

  • дети до 7 лет могут путешествовать в составе сборной группы только по согласованию с туристической фирмой;
  • несовершеннолетние дети (с 7 до 18 лет) участвуют в сборных группах только в сопровождении своих законных представителей;
  • фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов;
  • транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются).

Цены на экскурсию

Для группы 1-28 человек
Взрослый
2 490 ₽
Детский до 16 лет
2 440 ₽
Пенсионный
2 440 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • проезд на туристическом автобусе
  • экскурсионная программа (включая билеты в музеи)
  • сопровождение гидом (путевая информация)
Что не входит
  • питание (стоимость 400 руб., оплачивается вместе с путёвкой)
  • посещение музея «Библиотека русской водки» с дегустацией (стоимость 250 руб., оплачивается вместе с путёвкой)
  • личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем
Начало: ст. м. ВДНХ
Завершение: У ближайшей станции метро по пути следования
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 28 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Согласно расписанию в календаре

VS-TRAVEL Т.
VS-TRAVEL Т.
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