Что вас ожидает

Московские секреты

Вы впечатлитесь величием архитектурного ансамбля Марфо-Мариинской обители милосердия и узнаете, как он связан с великой княгиней Елизаветой Федоровной. Найдете старинный двухэтажный деревянный дом с мезонином, принадлежавший дворянскому роду Арсеньевых. А также услышите историю храма Иверской иконы Божией Матери на Всполье, где хранится список чудотворной иконы, любимой многими поколениями москвичей.

Русское узорочье

Храм святителя Николая Чудотворца в Пыжах покорит вас затейливыми формами, сложной композицией и разнообразным декором. Я расскажу, на чьи средства он был построен в 1672 году и что находилось на его месте раньше. А у храма в честь Успения Пресвятой Богородицы раскрою секрет, откуда в Москве появились казаки. Кроме того, вы увидите городскую усадьбу Матвеевых первой половины XIX века и яркий, украшенный премудрыми узорами, храм святого Григория Неокесарийского.