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  4. По старинным улицам Москвы

Погулять по Полянке, Ордынке, Пятницкой и найти на них следы разных эпох

Оксана
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Оксана – ваш гид
Вы полюбуетесь древними особняками и церквями, украшающими столицу уже много веков.

Раскроете секреты уютных московских переулков, найдете дом знаменитого драматурга и рассмотрите храм, которым был очарован Наполеон.
1600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Встреча у метро Полянка
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У этой экскурсии1 отзыв
5
По старинным улицам Москвы
По старинным улицам Москвы

Что вас ожидает

Московские секреты
Вы впечатлитесь величием архитектурного ансамбля Марфо-Мариинской обители милосердия и узнаете, как он связан с великой княгиней Елизаветой Федоровной. Найдете старинный двухэтажный деревянный дом с мезонином, принадлежавший дворянскому роду Арсеньевых. А также услышите историю храма Иверской иконы Божией Матери на Всполье, где хранится список чудотворной иконы, любимой многими поколениями москвичей.

Русское узорочье
Храм святителя Николая Чудотворца в Пыжах покорит вас затейливыми формами, сложной композицией и разнообразным декором. Я расскажу, на чьи средства он был построен в 1672 году и что находилось на его месте раньше. А у храма в честь Успения Пресвятой Богородицы раскрою секрет, откуда в Москве появились казаки. Кроме того, вы увидите городскую усадьбу Матвеевых первой половины XIX века и яркий, украшенный премудрыми узорами, храм святого Григория Неокесарийского.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

По старинным улицам Москвы
По старинным улицам Москвы
По старинным улицам Москвы
По старинным улицам Москвы
По старинным улицам Москвы
По старинным улицам Москвы
По старинным улицам Москвы

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у метро Полянка.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Оксана
Оксана
Меня зовут Оксана, 29 лет. Родилась и выросла в Москве. По высшему образованию — юрист по защите авторских прав. Но увлечение историей и любовь к родному городу вскоре определила выбор иной профессии, и с 2016 года я — профессиональный аккредитованный экскурсовод. Все экскурсии создаю самостоятельно, глубоко изучая материалы, архивы, посещая библиотеки. В своих экскурсиях стараюсь познакомить и с историей города, и с историей замечательных людей, которые когда-либо проживали в Москве. Вместе с тем стараюсь представить только наиболее интересную и, что немаловажно, — достоверную информацию, подавая её в лёгкой и понятной форме, чтобы каждая прогулка была и увлекательная, и познавательная. Наиболее любимый район Москвы — Замоскворечье. Район, который не перестаёт удивлять, который сохраняет историю буквально в каждом здании. Его можно изучать бесконечно! Именно там, в заповедном Замоскворечье, проходит большинство моих экскурсий. А со временем будет появляться и новые маршруты.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

15 ноября 2019
Оксана замечательный рассказчик, внимательная и приятна в общении ! И с погодой повезло. Знакомство с храмами , историей интересно. Спасибо за приятную и полезную прогулку.

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