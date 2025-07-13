Что вас ожидает: На экскурсии вы узнаете о истории создания ВДНХ, о том, как менялась выставка с течением времени, и о людях, которые стояли у её истоков. Мы поговорим о самых значимых объектах ВДНХ, их особенностях и значении. Вы узнаете интересные факты о павильонах, фонтанах, скульптурах и других достопримечательностях. Главной фишкой экскурсии станет путешествие на колесе обозрения Солнце Москвы в сопровождении экскурсовода. С высоты 140 метров вы сможете увидеть ВДНХ совершенно по-другому, оценить его масштабы и красоту. А также насладиться потрясающим видом на Москву и узнать интересные факты о городе. Во время экскурсии вас ожидают грандиозные виды на Москву:

Панорама столицы с высоты 140 метров.

• Обзор главных достопримечательностей города — территория ВДНХ, Останкинская телебашня, гостиница Космос, монумент Рабочий и колхозница, Москва-сити. Важная информация: