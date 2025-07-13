Не упустите возможность познакомиться с ВДНХ с новой стороны и увидеть его с высоты птичьего полёта! Моя экскурсия станет незабываемым опытом и подарит вам массу положительных эмоций! Для вас — 140 метров восторга, 30 кабинок-коконов, в которых тепло зимой и прохладно летом, а для любителей полного отрыва — каждая 6-ая с прозрачным полом. За 18 минут с хвостиком совершим полный оборот.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсии
Что вас ожидает: На экскурсии вы узнаете о истории создания ВДНХ, о том, как менялась выставка с течением времени, и о людях, которые стояли у её истоков. Мы поговорим о самых значимых объектах ВДНХ, их особенностях и значении. Вы узнаете интересные факты о павильонах, фонтанах, скульптурах и других достопримечательностях. Главной фишкой экскурсии станет путешествие на колесе обозрения Солнце Москвы в сопровождении экскурсовода. С высоты 140 метров вы сможете увидеть ВДНХ совершенно по-другому, оценить его масштабы и красоту. А также насладиться потрясающим видом на Москву и узнать интересные факты о городе. Во время экскурсии вас ожидают грандиозные виды на Москву:
Панорама столицы с высоты 140 метров.
• Обзор главных достопримечательностей города — территория ВДНХ, Останкинская телебашня, гостиница Космос, монумент Рабочий и колхозница, Москва-сити. Важная информация:
- Входные билеты на Солнце Москвы не входят в стоимость экскурсии! Они приобретаются в кассах в день посещения. Стоимость билетов для моей команды — минус 10% от цены в кассе. Мой личный бонус!
- Видимость на Колесе обозрения зависит от погодных условий.
- Если колесо обозрения не принимает гостей из-за технических или погодных факторов — экскурсионная программа по ВДНХ состоится с посещением нескольких павильонов (доступных в этот момент).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- ВДНХ
- Фонтан «Дружба народов»
- Фонтан «Каменный цветок»
- Павильон Космос
- Ракетоноситель Восток
- Колесо обозрения «Солнце Москвы»
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты на Колесо обозрения «Солнце Москвы»
Где начинаем и завершаем?
Начало: ВДНХ, арка Главного входа
Завершение: ВДНХ территория
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Входные билеты на Солнце Москвы не входят в стоимость экскурсии! Они приобретаются в кассах в день посещения. Стоимость билетов для моей команды - минус 10% от цены в кассе. Мой личный бонус
- Видимость на Колесе обозрения зависит от погодных условий
- Если колесо обозрения не принимает гостей из-за технических или погодных факторов - экскурсионная программа по ВДНХ состоится с посещением нескольких павильонов (доступных в этот момент)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Раиса
13 июл 2025
Огромное спасибо Маргарите за экскурсию по ВДНХ 10.07.25.
Я была с внучкой 11 лет. Экскурсовод профессионально построила общение, и было интересно мне, человеку взрослому и внучке.
Спасибо за подсказки в какие павильоны заглянуть.
Солнце Москвы-особые впечатления.
Грамотный и максимально доброжелательный экскурсовод. Уезжаем с желанием еще раз встретиться, буду рекомендовать Маргариту своим знакомым.
И
Ирина
3 июл 2025
Маргарита замечательный экскурсовод! Вчера познакомила меня с ВДНХ! Очень познавательная экскурсия! Колесо Обозрения в конце идеальное дополнение! Буду рекомендовать Ваше агентство всем остальным!
