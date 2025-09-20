Мы приглашаем вас не просто на прогулку по музею, а в настоящее приключение по миру искусства! Здесь оживут медвежата Шишкина, засверкают таинственные краски Куинджи, а Пушкин и Гоголь «расскажут» свои истории через портреты. Экскурсия создана специально для детей 6–10 лет: коротко, динамично и так, чтобы даже самый непоседливый исследователь не заскучал!

Описание экскурсии

Рассмотрим «Лунную ночь» Куинджи. Его картины называли светящимися. Секрет? Эксперименты с красками и битумом, который… со временем съедал холст. Наш экскурсовод покажет, как спасали шедевр!

Задержимся у «Тройки» Перова. Это история реальных детей: мальчик-сирота Васенька умер через год после позирования. Его лицо — крик о судьбе тысяч детей 19 века.

Разглядим внимательно «Девочку с персиками» Серова. Верочка Мамонтова съела все персики с террасы, пока позировала. А художник влюбился в неё и ждал годами… но так и не решился признаться!

Познакомимся с Пушкиным на портрете Кипренского. Выясним, почему поэт выглядит как романтический герой и отчего на портрете нет привычного бакенбарда — может, это не он?

Найдём спрятанные ракушки на платье «Царевны-Лебедь» Врубеля. А ещё обнаружим на картинах котиков, собачек и других питомцев — их часто прятали для настроения!

Разберёмся, почему на картине «Утро в сосновом лесу» только Шишкин оставил автограф, хотя медведей рисовал другой художник.

«Пройдёмся» по «Московскому дворику» Поленова — где куры и дети как в деревне.

Выясним, почему русалки Крамского в лунном свете выглядят так жутко и прекрасно одновременно.

Сравним, чем импрессионизм Серова отличается от строгих портретов Репина и потрогаем (в воображении!) пушистые шубки зверей на картинах.

