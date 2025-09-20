Тайны, медвежата и волшебные краски Третьяковки: детская экскурсия
Научиться «читать» шедевры как волшебные истории и попробовать себя в роли детективов искусства
Мы приглашаем вас не просто на прогулку по музею, а в настоящее приключение по миру искусства! Здесь оживут медвежата Шишкина, засверкают таинственные краски Куинджи, а Пушкин и Гоголь «расскажут» свои истории через портреты.
Экскурсия создана специально для детей 6–10 лет: коротко, динамично и так, чтобы даже самый непоседливый исследователь не заскучал!
2 отзыва
Описание экскурсии
Рассмотрим «Лунную ночь» Куинджи. Его картины называли светящимися. Секрет? Эксперименты с красками и битумом, который… со временем съедал холст. Наш экскурсовод покажет, как спасали шедевр!
Задержимся у «Тройки» Перова. Это история реальных детей: мальчик-сирота Васенька умер через год после позирования. Его лицо — крик о судьбе тысяч детей 19 века.
Разглядим внимательно «Девочку с персиками» Серова. Верочка Мамонтова съела все персики с террасы, пока позировала. А художник влюбился в неё и ждал годами… но так и не решился признаться!
Познакомимся с Пушкиным на портрете Кипренского. Выясним, почему поэт выглядит как романтический герой и отчего на портрете нет привычного бакенбарда — может, это не он?
Найдём спрятанные ракушки на платье «Царевны-Лебедь» Врубеля. А ещё обнаружим на картинах котиков, собачек и других питомцев — их часто прятали для настроения!
Разберёмся, почему на картине «Утро в сосновом лесу» только Шишкин оставил автограф, хотя медведей рисовал другой художник.
«Пройдёмся» по «Московскому дворику» Поленова — где куры и дети как в деревне.
Выясним, почему русалки Крамского в лунном свете выглядят так жутко и прекрасно одновременно.
Сравним, чем импрессионизм Серова отличается от строгих портретов Репина и потрогаем (в воображении!) пушистые шубки зверей на картинах.
Организационные детали
Билеты в музей не включены в стоимость. Купить их нужно заранее для себя и гида: взрослые — 700 ₽, пенсионеры и студенты — 400 ₽, дети до 17 лет — 350 ₽
Экскурсию можно провести для 3-4 человек. Доплата за каждого дополнительного участника — 2000 ₽
Экскурсию для вас проведёт один из гидов-искусствоведов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Третьяковской галереи
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Тася — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 13179 туристов
С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. Наша миссия — донести читать дальше
сложную, глубокую информацию простым языком, познакомить и влюбить в места, по которым мы с вами гуляем, и в личности, о которых говорим. Приглашаю вас отправиться с нами в путешествие в удивление!
Отзывы и рейтинг
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Mariya
20 сен 2025
Экскурсию организовала для детей 11 и 8 лет для первого знакомства с Третьяковской галереей. Детям очень понравилось, узнали много нового. Спасибо! Экскурсию рекомендую!
В
Вероника
6 мая 2025
Большое спасибо Ольге за прекрасную экскурсию, которую она провела нам по Третьяковской галерее! Мы с мужем бывали, а вот дочку только пытаемся приучить или, правильнее - привить любовь к музеям, читать дальше
экспонатам, авторам шедевров. Ольга смогла сделать экскурсию не только насыщенной, но и очень ориентированной именно на нас. Мы хотели самое-самое основное, что необходимо для первого знакомства с музеем. Но задавали вопросы и о вскользь увиденных картинах. И Ольга нам на все вопросы возникшие ответила очень подробно) большое спасибо!!! ♥️