Детская экскурсия по Новой Третьяковке

Раскрыть секреты художников 20 века, распознать жанры живописи и пройти квест

Отправляемся в путешествие по крутым виражам искусства 20 века: горкам авангарда, зигзагам кубизма и дорогам соцреализма.

На экскурсии по Новой Третьяковке дети и взрослые встретятся с шедеврами Кандинского и Шагала, разгадают тайны «Черного квадрата», посочувствуют школьнику с картины «Опять двойка», а в финале закрепят новые знания во время мини-квеста.
Детская экскурсия по Новой Третьяковке
Детская экскурсия по Новой Третьяковке
Детская экскурсия по Новой Третьяковке
Детская экскурсия по Новой Третьяковке
Детская экскурсия по Новой Третьяковке
Детская экскурсия по Новой Третьяковке
Детская экскурсия по Новой Третьяковке
Детская экскурсия по Новой Третьяковке
Детская экскурсия по Новой Третьяковке
Детская экскурсия по Новой Третьяковке
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Шедевры Новой Третьяковки: сюжеты и секреты

В центре нашего внимания окажутся самые яркие работы отечественных художников 20 века. Через любопытные факты и детали ребятам откроются истории и самих мастеров кисти, и их творений. На экскурсии мы:

  • разгадаем загадку «Красного коня» и сравним полотна Петрова-Водкина с древними иконами;
  • найдём картины, от которых веет холодом, и картины, наполненные тёплом, в зале примитивистов;
  • увидим работы художника, который стал главным героем песни «Миллион алых роз», и выясним, что он использовал вместо холста;
  • проникнем в замысел картины, на которой любовь преодолела земное притяжение;
  • посмотрим на футуристический летательный аппарат — Летатлин;
  • разберемся, действительно ли чёрный квадрат — чёрного цвета;
  • поговорим об истории «Девушки с веслом»;
  • обсудим сюжет картины «Опять двойка» и других работ советских художников.

О живописи 20 века — нескучно и увлекательно

Ребята не только услышат истории картин и их создателей, но также познакомятся с разными жанрами и направлениями живописи. Мы отметим различия между портретом, пейзажем и натюрмортом. Посмотрим на красавицу Москву глазами авангардистов и соцреалистов, попробуем отыскать знакомые всем здания и виды города. А в заключительной части экскурсии мы устроим мини-квест, который поможет ребятам еще лучше запомнить и закрепить материал экскурсии.

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на детей от 7 лет, но будет также интересна и взрослым
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты и разрешение музея на проведение экскурсии: детский билет — 250 руб., взрослый — 500 руб., льготный — 300 руб. Разрешение на ведение экскурсии от музея — 2000 руб. (группа до 20 человек); для группы от 20 до 40 человек — 4000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Октябрьская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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