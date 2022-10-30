Отправляемся в путешествие по крутым виражам искусства 20 века: горкам авангарда, зигзагам кубизма и дорогам соцреализма. На экскурсии по Новой Третьяковке дети и взрослые встретятся с шедеврами Кандинского и Шагала, разгадают тайны «Черного квадрата», посочувствуют школьнику с картины «Опять двойка», а в финале закрепят новые знания во время мини-квеста.

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Описание

Что вас ожидает

Шедевры Новой Третьяковки: сюжеты и секреты

В центре нашего внимания окажутся самые яркие работы отечественных художников 20 века. Через любопытные факты и детали ребятам откроются истории и самих мастеров кисти, и их творений. На экскурсии мы:

разгадаем загадку «Красного коня» и сравним полотна Петрова-Водкина с древними иконами;

найдём картины, от которых веет холодом, и картины, наполненные тёплом, в зале примитивистов;

увидим работы художника, который стал главным героем песни «Миллион алых роз», и выясним, что он использовал вместо холста;

проникнем в замысел картины, на которой любовь преодолела земное притяжение;

посмотрим на футуристический летательный аппарат — Летатлин;

разберемся, действительно ли чёрный квадрат — чёрного цвета;

поговорим об истории «Девушки с веслом»;

обсудим сюжет картины «Опять двойка» и других работ советских художников.

О живописи 20 века — нескучно и увлекательно

Ребята не только услышат истории картин и их создателей, но также познакомятся с разными жанрами и направлениями живописи. Мы отметим различия между портретом, пейзажем и натюрмортом. Посмотрим на красавицу Москву глазами авангардистов и соцреалистов, попробуем отыскать знакомые всем здания и виды города. А в заключительной части экскурсии мы устроим мини-квест, который поможет ребятам еще лучше запомнить и закрепить материал экскурсии.

Организационные детали