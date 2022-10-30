В центре нашего внимания окажутся самые яркие работы отечественных художников 20 века. Через любопытные факты и детали ребятам откроются истории и самих мастеров кисти, и их творений. На экскурсии мы:
Ребята не только услышат истории картин и их создателей, но также познакомятся с разными жанрами и направлениями живописи. Мы отметим различия между портретом, пейзажем и натюрмортом. Посмотрим на красавицу Москву глазами авангардистов и соцреалистов, попробуем отыскать знакомые всем здания и виды города. А в заключительной части экскурсии мы устроим мини-квест, который поможет ребятам еще лучше запомнить и закрепить материал экскурсии.