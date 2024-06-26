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Почему этот вид искусства назвали уличным? Его кто-то выгнал из музея, или он сам сбежал? А для чего нужны все эти баллончики и маркеры? Ух, сколько вопросов! Разберёмся во всём вместе. Люди порой не воспринимают стрит-арт как настоящее искусство. А зря! Он заслуживает самого пристального внимания. Почему — выясним на нашей арт-прогулке.