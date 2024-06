читать дальше

прогуляться по столице со мной: мы можем исследовать топовые туристические локации или же побывать в местах только «для своих», изучать искусство или дореволюционные рестораны Москвы — it’s up to you. Уже заинтригованы? Напишите мне для уточнения деталей. И обещаю, вам понравится!