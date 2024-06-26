Почему этот вид искусства назвали уличным? Его кто-то выгнал из музея, или он сам сбежал? А для чего нужны все эти баллончики и маркеры? Ух, сколько вопросов! Разберёмся во всём вместе. Люди порой не воспринимают стрит-арт как настоящее искусство. А зря! Он заслуживает самого пристального внимания. Почему — выясним на нашей арт-прогулке.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Ребята научатся видеть красоту уличного искусства и понимать его.
- Узнают, каким бывает стрит-арт и почему он не менее важен, чем то искусство, которое «живёт» в классических галереях.
- На каждом этапе прогулки поучаствуют в творческих интерактивах.
- Порисуют на красивых декоративных кирпичах, которые заберут домой. Все баллончики, сквизеры и маркеры будут профессиональные, как у настоящих уличных художников.
- А после экскурсии получат подарки — граффити-тренажёры для самостоятельных тренировок.
Маршрут пройдёт по таким локациям:
- Бывший Соляной рыбный двор 16 века, который частично сохранился и прячет внутри себя уличное искусство.
- Тайный сад во дворе-колодце доходного дома — с волшебными зеркалами и античными колоннами.
- Антикварный паб-музей. Мы осмотрим его снаружи, а после экскурсии вы сможете заглянуть в него самостоятельно.
- Самое старое граффити в Москве, сохранившееся ещё с 19 века.
- Самый старый жилой дом столицы с необычной мастерской во дворе.
Кому подойдёт экскурсия:
- Тем, кто уже многое видел в Москве, так как мы посмотрим с нового ракурса на исторический район Китай-город.
- Кто первый раз в столице, так как я рассказываю не только об уличном искусстве, но и даю историческую справку.
- Кто любит искусство во всём его разнообразии.
- Кто любит рисовать.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида, общий реквизит для рисования, граффити-тренажёр и маркер в подарок.
- Экскурсия подойдёт для детей 6–10 лет. Могу подкорректировать программу и провести экскурсию для детей до 14 лет.
- По запросу организую экскурсию для большего количества человек. Каждый дополнительный участник — 1000 руб. /ребёнок, 500 руб. /взрослый. Если родители тоже захотят порисовать, билет будет стоить 1000 рублей.
- Ребёнка должен обязательно сопровождать взрослый.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Москве
Добрый день, меня зовут Саша. Я родилась и выросла в Москве — и безумно люблю её! Аккредитованный экскурсовод и гид-переводчик с большим опытом работы со взрослыми и детьми. Приглашаю васЗадать вопрос
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