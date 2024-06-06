Квест 2 часа 23 отзыва Детская экскурсия по Новой Третьяковке: шедевры искусства 20 века Вас ждет захватывающее путешествие по миру искусства 20 века в Новой Третьяковке, полное открытий и интересных фактов Начало: В районе метро Октябрьская 6 670 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 21 отзыв Москва через призму творчества Шехтеля: экскурсия в мир модерна и символизма Погрузитесь в уникальный мир московского модерна, созданного Федором Шехтелем, и откройте для себя его сакральные законы и символы Начало: В центре Москвы от 7200 6 480 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 551 отзыв Популярное предложение Москва-Сити: путешествие по небоскребам и арт-инсталляциям Приглашаем на экскурсию по Москва-Сити: откройте для себя мир высотных зданий, современного искусства и уникальных арт-объектов Начало: У метро Деловой центр 660 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Квест 1.5 часа 122 отзыва Квест «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея Исследуйте Третьяковскую галерею в игровой форме, открывая шедевры искусства вместе с детьми Начало: В Третьяковской галерее, Лаврушинский пер., д. 10 от 1625 1 463 ₽ за всё до 50 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 73 отзыва Москва с французским акцентом: путешествие по следам французской культуры Почувствуйте дух Парижа в сердце Москвы: от французских бульваров до легендарных кафе. Эксклюзивное путешествие для истинных ценителей от 7 500 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Билеты 2 часа 94 отзыва Экскурсионный билет: Александровский сад и Алмазный фонд Погрузитесь в историю России с экскурсией по Александровскому саду и уникальным Алмазным фондом Начало: В Александровском саду от 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 30% скидка Индивидуальная 3 часа 85 отзывов Прогулка по Москве писателей: истории и легенды с филологом Откройте тайны писательской Москвы в компании эксперта. Уникальный маршрут по следам великих литераторов Начало: От СТ.М. «Маяковская» 7428 5 200 ₽ за всё до 11 чел.

🚶 Пешая Групповая 1 час 142 отзыва Экскурсия по Соборной мечети: архитектурное чудо и история Погрузитесь в мир восточной архитектуры и духовности, посетив уникальную Соборную мечеть в Москве Начало: у стойки экскурсионного бюро Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:10, 11:15, 12:50, 14:50 и 16:00 350 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 39 отзывов Архитектурная экскурсия по Москве: от классицизма до модерна Погрузитесь в архитектурное наследие Москвы: от классицизма до модерна, исследуя улицы и здания с богатой историей Начало: В районе метро Красные ворота от 3 990 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 59 отзывов Третьяковская галерея: загадки великих шедевров Увлекательная экскурсия по музею для путешественников всех возрастов (для 2 человек максимум) Начало: В районе метро Третьяковская 7 340 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 90 отзывов Интерактивная прогулка «Айда в кино!» Стать съёмочной группой и снять свой вариант известных сцен в тех самых локациях Начало: В районе СТ.М. «Арбатская» 6 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 60 отзывов Все о храме Христа Спасителя Узнать историю культовой святыни, увидеть сокровища, спрятанные внутри, и подняться на самый верх Начало: Около Храма Христа Спасителя Расписание: в субботу в 13:00 1 000 ₽ за человека

Индивидуальная 2 часа 46 отзывов Московское метро: экскурсия в мир искусства и истории Откройте тайны Московского метро с эксклюзивной экскурсией. Исследуйте архитектуру, искусство и исторические связи Начало: Станция метро «Охотный ряд» 10 400 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 20 отзывов Переделкино и «шестидесятники» Увидеть дома известных поэтов и проникнуться атмосферой литературного городка Начало: У Дома Творчества «Переделкино» 7 600 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 69 отзывов Были и легенды Переделкино Погулять по уютным улицам писательского поселка и услышать его историю Начало: У храма Игоря Черниговского в Переделкино 7 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 150 отзывов Идеи стеклянной архитектуры на прогулке по Москва-Сити Узнать о строительстве столичных небоскребов и открыть философию стекла на авторской экскурсии Начало: в районе метро Выставочная 4 270 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 24 отзыва В поисках модерна. Остоженка и переулки Увидеть в камне человеческие судьбы и дух истории Начало: Кропоткинская 6 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 20 отзывов Москва театральная: секреты и истории за кулисами великих театров Погрузитесь в мир московского театра: истории, секреты успеха и уникальные маршруты от профессионала. Экскурсия, которая изменит ваше восприятие театра Начало: перед входом в театр им. Моссовета 8 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Билеты 2 часа 14 отзывов Экскурсия по Пушкинскому музею: Импрессионизм и его влияние Погрузитесь в мир импрессионизма с экскурсией по Пушкинскому музею. Откройте для себя, как это направление изменило искусство Начало: М. Кропоткинская 6 700 ₽ за всё до 5 чел.

Билеты 2 часа 10 отзывов Прогулка по Пушкинскому музею: шедевры основной экспозиции Разобраться в искусстве древних цивилизаций, мастеров Ренессанса или творцов Северного Возрождения Начало: В районе метро Кропоткинская 6 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 20 отзывов Активная экскурсия «10 000 шагов московского модерна» в Москве Откройте для себя уникальные архитектурные шедевры модерна и пройдите 10 000 шагов по историческому центру Москвы Начало: в районе метро Парк Культуры (кольцевая) 12 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 30 отзывов Один день из жизни Сергея Есенина Пройти по следам великого поэта и узнать его как человека Начало: У метро Чеховская 7 600 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2 часа 53 отзыва Прогулка по Третьяковской галерее (на немецком языке) Изучить шедевры русских мастеров и подобрать свой ключ к пониманию живописи Начало: В районе станции Третьяковская 7 100 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Ритмы вокруг Тверской: гении, филантропы и синкопы «Погрузиться в океан импровизаций» на прогулке, посвященной 100-летию российского джаза Начало: В районе м. Театральная 7 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 3 отзыва Москва и Чехов Проникнуться историями о великом писателе и удивительном человеке на прогулке по центру Начало: В районе метро Чеховская 4 670 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 1.5 часа 3 отзыва Экскурсия в Храм Христа Спасителя с видом на столицу Погрузитесь в историю Храма Христа Спасителя и насладитесь захватывающими видами Москвы с высоты птичьего полета Начало: На улице Волхонка 5800 4 930 ₽ за всё до 8 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 20 отзывов Знакомство с русскими художниками в Третьяковке (только на иностранном языке) Увидеть шедевры живописи, разобраться в сюжетах, узнать о творцах и попрактиковать иностранный язык Начало: В Третьяковской галерее 10 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Русский авангард в Новой Третьяковке Пройти по залам галереи с гидом, который покажет мировые шедевры и расскажет об исканиях творцов Начало: В Новой Третьяковке 11 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Загадочные линии московского модерна Разобраться в особенностях архитектуры модерна и его связи с русским искусством начала 20 века Начало: М. Кропоткинская 5 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Борис Пастернак. Рифмы судьбы в московских переулках О семье, первой любви, творчестве одного из главных поэтов 20 столетия - на прогулке по Мясницкой Начало: В районе станции метро Чистые пруды 3 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Билеты 3.5 часа 7 отзывов Замоскворечье и Третьяковская галерея (билеты включены) Погрузиться в историю одного из старейших районов Москвы и посетить знаменитую галерею Начало: На станции метро «Площадь революции» Расписание: в среду в 12:00, в пятницу в 14:00, в воскресенье в 10:00 2 600 ₽ за билет

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 183 отзыва Бал у Булгакова: литературное путешествие Погрузитесь в магический мир Булгакова, пройдя по местам, вдохновившим его на создание романа «Мастер и Маргарита» Начало: Возле Зала Чайковского, м. «Маяковская» 5 500 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 10 отзывов Шедевры Пушкинского музея: путешествие по искусству Погрузитесь в мир искусства с эксклюзивной экскурсией по Пушкинскому музею, где каждый экспонат расскажет свою уникальную историю Начало: У главного входа в ГМИИ им. Пушкина 12 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 11 отзывов Русский авангард в Новой Третьяковке Разобраться, где каляка-маляка, а где произведение искусства Начало: В Новой Третьяковской галерее 9 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Москва Гиляровского Атмосферная прогулка по следам произведения «Москва и москвичи»: увидеть город глазами литератора Начало: В районе метро Сухаревская 7 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва За спиной великих: по следам московских коллекционеров Истории, тайны и судьбы меценатов, подаривших миру Пикассо, Матисса и Чайковского Начало: У метро Кропоткинская 6 000 ₽ за всё до 25 чел.

🚶 Пешая Билеты 4.5 часа 9 отзывов Сокровища Кремля и Оружейной палаты + экскурсия по Александровскому саду Прогуляться вдоль главной крепости страны, зайти в музей-сокровищницу и погрузиться в историю России Начало: На станции метро «Площадь революции» Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 13:00 4 200 ₽ за билет

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Театры Москвы: истории из закулисья Прогуляться и услышать эксклюзивные факты из театральной жизни 19-20 веков Начало: У м. Маяковская 6 650 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 5 часов 7 отзывов Усадьба Кусково: прикоснуться к прекрасному (билеты включены) Побывать в одном из красивейших дворцово-парковых комплексов на автобусной экскурсии Начало: У гостиницы «Лесная Сафмар» Расписание: в воскресенье в 10:00 2 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 9 отзывов Третьяковка для ценителей: нескучные истории о картинах и художниках Погрузиться в визуальные впечатления и глубоко личные переживания в компании искусствоведа 15 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 14 отзывов Музыкальная Москва (с посещением музея Рихтера) Познакомиться с музыкальной историей столицы и взглянуть на ее архитектуру как на застывшую мелодию Начало: В районе метро Библиотека имени Ленина 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Театральная площадь - достояние России История, скандалы и блестящие премьеры - открыть вклад знаменитых театра в мировую культуру Начало: У фонтана на Театральной площади 7 670 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Мир русского авангарда. Прогулка по Новой Третьяковке Погружение в мир искусства, которое стало символом новаторства и лицом русской культуры 20 века Начало: В Новой Третьяковке 6 500 ₽ за всё до 2 чел.

Квест 2 часа 12 отзывов Аудиоквест в Пушкинском музее: путешествие в античный мир Приключение для юных искателей в Пушкинском музее: мифы оживают в увлекательном аудиоквесте Начало: В Греческом зале музея 1 200 ₽ за всё до 3 чел.