1 чел.
По популярности
Квест
2 часа
Детская экскурсия по Новой Третьяковке: шедевры искусства 20 века
Вас ждет захватывающее путешествие по миру искусства 20 века в Новой Третьяковке, полное открытий и интересных фактов
Начало: В районе метро Октябрьская
13 июня в 10:00
20 июня в 11:30
6 670₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Москва через призму творчества Шехтеля: экскурсия в мир модерна и символизма
Погрузитесь в уникальный мир московского модерна, созданного Федором Шехтелем, и откройте для себя его сакральные законы и символы
Начало: В центре Москвы
10 июня в 11:00
11 июня в 11:30
от 72006 480₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Популярное предложение
Москва-Сити: путешествие по небоскребам и арт-инсталляциям
Приглашаем на экскурсию по Москва-Сити: откройте для себя мир высотных зданий, современного искусства и уникальных арт-объектов
Начало: У метро Деловой центр
Завтра в 15:00
10 июня в 11:00
660₽ за человека
скидка
10%
Квест
1.5 часа
Квест «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
Исследуйте Третьяковскую галерею в игровой форме, открывая шедевры искусства вместе с детьми
Начало: В Третьяковской галерее, Лаврушинский пер., д. 10
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от 16251 463₽ за всё до 50 чел.
Индивидуальная
3 часа
Москва с французским акцентом: путешествие по следам французской культуры
Почувствуйте дух Парижа в сердце Москвы: от французских бульваров до легендарных кафе. Эксклюзивное путешествие для истинных ценителей
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 7 500₽ за всё до 20 чел.
Билеты
2 часа
Экскурсионный билет: Александровский сад и Алмазный фонд
Погрузитесь в историю России с экскурсией по Александровскому саду и уникальным Алмазным фондом
Начало: В Александровском саду
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Москве писателей: истории и легенды с филологом
Откройте тайны писательской Москвы в компании эксперта. Уникальный маршрут по следам великих литераторов
Начало: От СТ.М. «Маяковская»
9 июня в 13:00
11 июня в 15:00
74285 200₽ за всё до 11 чел.
Групповая
1 час
Экскурсия по Соборной мечети: архитектурное чудо и история
Погрузитесь в мир восточной архитектуры и духовности, посетив уникальную Соборную мечеть в Москве
Начало: у стойки экскурсионного бюро
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:10, 11:15, 12:50, 14:50 и 16:00
Завтра в 10:10
10 июня в 10:10
350₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Архитектурная экскурсия по Москве: от классицизма до модерна
Погрузитесь в архитектурное наследие Москвы: от классицизма до модерна, исследуя улицы и здания с богатой историей
Начало: В районе метро Красные ворота
10 июня в 09:00
12 июня в 14:00
от 3 990₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Третьяковская галерея: загадки великих шедевров
Увлекательная экскурсия по музею для путешественников всех возрастов (для 2 человек максимум)
Начало: В районе метро Третьяковская
13 июня в 15:00
20 июня в 12:30
7 340₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Интерактивная прогулка «Айда в кино!»
Стать съёмочной группой и снять свой вариант известных сцен в тех самых локациях
Начало: В районе СТ.М. «Арбатская»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
1.5 часа
Все о храме Христа Спасителя
Узнать историю культовой святыни, увидеть сокровища, спрятанные внутри, и подняться на самый верх
Начало: Около Храма Христа Спасителя
Расписание: в субботу в 13:00
Завтра в 13:00
12 июня в 13:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Московское метро: экскурсия в мир искусства и истории
Откройте тайны Московского метро с эксклюзивной экскурсией. Исследуйте архитектуру, искусство и исторические связи
Начало: Станция метро «Охотный ряд»
Сегодня в 21:30
10 июня в 08:00
10 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Переделкино и «шестидесятники»
Увидеть дома известных поэтов и проникнуться атмосферой литературного городка
Начало: У Дома Творчества «Переделкино»
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
7 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Были и легенды Переделкино
Погулять по уютным улицам писательского поселка и услышать его историю
Начало: У храма Игоря Черниговского в Переделкино
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Идеи стеклянной архитектуры на прогулке по Москва-Сити
Узнать о строительстве столичных небоскребов и открыть философию стекла на авторской экскурсии
Начало: в районе метро Выставочная
10 июня в 10:00
11 июня в 14:00
4 270₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
В поисках модерна. Остоженка и переулки
Увидеть в камне человеческие судьбы и дух истории
Начало: Кропоткинская
Завтра в 20:00
9 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3 часа
Москва театральная: секреты и истории за кулисами великих театров
Погрузитесь в мир московского театра: истории, секреты успеха и уникальные маршруты от профессионала. Экскурсия, которая изменит ваше восприятие театра
Начало: перед входом в театр им. Моссовета
13 июня в 12:00
14 июня в 12:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Билеты
2 часа
Экскурсия по Пушкинскому музею: Импрессионизм и его влияние
Погрузитесь в мир импрессионизма с экскурсией по Пушкинскому музею. Откройте для себя, как это направление изменило искусство
Начало: М. Кропоткинская
13 июня в 11:30
14 июня в 11:00
6 700₽ за всё до 5 чел.
Билеты
2 часа
Прогулка по Пушкинскому музею: шедевры основной экспозиции
Разобраться в искусстве древних цивилизаций, мастеров Ренессанса или творцов Северного Возрождения
Начало: В районе метро Кропоткинская
Завтра в 13:00
9 июня в 11:30
6 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Активная экскурсия «10 000 шагов московского модерна» в Москве
Откройте для себя уникальные архитектурные шедевры модерна и пройдите 10 000 шагов по историческому центру Москвы
Начало: в районе метро Парк Культуры (кольцевая)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Один день из жизни Сергея Есенина
Пройти по следам великого поэта и узнать его как человека
Начало: У метро Чеховская
Завтра в 15:00
10 июня в 17:00
7 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по Третьяковской галерее (на немецком языке)
Изучить шедевры русских мастеров и подобрать свой ключ к пониманию живописи
Начало: В районе станции Третьяковская
23 июля в 11:00
24 июля в 11:00
7 100₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ритмы вокруг Тверской: гении, филантропы и синкопы
«Погрузиться в океан импровизаций» на прогулке, посвященной 100-летию российского джаза
Начало: В районе м. Театральная
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
7 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Москва и Чехов
Проникнуться историями о великом писателе и удивительном человеке на прогулке по центру
Начало: В районе метро Чеховская
Завтра в 17:00
9 июня в 15:30
4 670₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия в Храм Христа Спасителя с видом на столицу
Погрузитесь в историю Храма Христа Спасителя и насладитесь захватывающими видами Москвы с высоты птичьего полета
Начало: На улице Волхонка
Завтра в 10:00
9 июня в 13:30
58004 930₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Знакомство с русскими художниками в Третьяковке (только на иностранном языке)
Увидеть шедевры живописи, разобраться в сюжетах, узнать о творцах и попрактиковать иностранный язык
Начало: В Третьяковской галерее
Завтра в 12:00
9 июня в 10:00
10 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Русский авангард в Новой Третьяковке
Пройти по залам галереи с гидом, который покажет мировые шедевры и расскажет об исканиях творцов
Начало: В Новой Третьяковке
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
11 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Загадочные линии московского модерна
Разобраться в особенностях архитектуры модерна и его связи с русским искусством начала 20 века
Начало: М. Кропоткинская
Завтра в 15:00
9 июня в 11:30
5 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Борис Пастернак. Рифмы судьбы в московских переулках
О семье, первой любви, творчестве одного из главных поэтов 20 столетия - на прогулке по Мясницкой
Начало: В районе станции метро Чистые пруды
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3 500₽ за всё до 3 чел.
Билеты
3.5 часа
Замоскворечье и Третьяковская галерея (билеты включены)
Погрузиться в историю одного из старейших районов Москвы и посетить знаменитую галерею
Начало: На станции метро «Площадь революции»
Расписание: в среду в 12:00, в пятницу в 14:00, в воскресенье в 10:00
12 июня в 12:00
14 июня в 14:00
2 600₽ за билет
Индивидуальная
2 часа
Бал у Булгакова: литературное путешествие
Погрузитесь в магический мир Булгакова, пройдя по местам, вдохновившим его на создание романа «Мастер и Маргарита»
Начало: Возле Зала Чайковского, м. «Маяковская»
Завтра в 10:00
9 июня в 15:00
5 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Шедевры Пушкинского музея: путешествие по искусству
Погрузитесь в мир искусства с эксклюзивной экскурсией по Пушкинскому музею, где каждый экспонат расскажет свою уникальную историю
Начало: У главного входа в ГМИИ им. Пушкина
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Русский авангард в Новой Третьяковке
Разобраться, где каляка-маляка, а где произведение искусства
Начало: В Новой Третьяковской галерее
Завтра в 10:00
9 июня в 10:30
9 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Москва Гиляровского
Атмосферная прогулка по следам произведения «Москва и москвичи»: увидеть город глазами литератора
Начало: В районе метро Сухаревская
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
За спиной великих: по следам московских коллекционеров
Истории, тайны и судьбы меценатов, подаривших миру Пикассо, Матисса и Чайковского
Начало: У метро Кропоткинская
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 25 чел.
Билеты
4.5 часа
Сокровища Кремля и Оружейной палаты + экскурсия по Александровскому саду
Прогуляться вдоль главной крепости страны, зайти в музей-сокровищницу и погрузиться в историю России
Начало: На станции метро «Площадь революции»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 13:00
10 июня в 13:00
15 июня в 13:00
4 200₽ за билет
Индивидуальная
2 часа
Театры Москвы: истории из закулисья
Прогуляться и услышать эксклюзивные факты из театральной жизни 19-20 веков
Начало: У м. Маяковская
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
6 650₽ за всё до 6 чел.
Групповая
5 часов
Усадьба Кусково: прикоснуться к прекрасному (билеты включены)
Побывать в одном из красивейших дворцово-парковых комплексов на автобусной экскурсии
Начало: У гостиницы «Лесная Сафмар»
Расписание: в воскресенье в 10:00
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Третьяковка для ценителей: нескучные истории о картинах и художниках
Погрузиться в визуальные впечатления и глубоко личные переживания в компании искусствоведа
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
15 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Музыкальная Москва (с посещением музея Рихтера)
Познакомиться с музыкальной историей столицы и взглянуть на ее архитектуру как на застывшую мелодию
Начало: В районе метро Библиотека имени Ленина
Завтра в 18:00
12 июня в 17:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Театральная площадь - достояние России
История, скандалы и блестящие премьеры - открыть вклад знаменитых театра в мировую культуру
Начало: У фонтана на Театральной площади
7 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мир русского авангарда. Прогулка по Новой Третьяковке
Погружение в мир искусства, которое стало символом новаторства и лицом русской культуры 20 века
Начало: В Новой Третьяковке
Завтра в 18:00
9 июня в 10:30
6 500₽ за всё до 2 чел.
Квест
2 часа
Аудиоквест в Пушкинском музее: путешествие в античный мир
Приключение для юных искателей в Пушкинском музее: мифы оживают в увлекательном аудиоквесте
Начало: В Греческом зале музея
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Усадьба Люблино - путешествие в XIX век
Пройти по парадным залам, узнать тонкости бального этикета и погрузиться атмосферу дворянской Москвы
Начало: возле дворца Дурасова
Завтра в 14:00
11 июня в 10:00
7 400₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- RRaisa6 июня 2024Квест действительно хороший. В начале ребенок сопротивлялся, но потом втянулась. Нам немного не повезло, картин Васнецова не увидели к сожалению (зал был закрыт, выставка). Спасибо.
- ООльга6 июня 2024Мы были на французской прогулке. Хороший маршрут и экскурсия. Открыла для себя кое-что новое
- ДДружинин5 июня 2024Спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию! Было интересно, познавательно и без лишней*воды*. Спасибо за помощь в приобретении билетов в Алмазный фонд. Всё понравилось, спасибо!
- ССергей5 июня 2024Экскурсия прошла на одном дыхании, ходили 2 часа, экскурсовод великолепен, послушали историю сухаревского рынка, сандуновских бань, большой и малый переулки,
- ММарина5 июня 2024Очень интересно и познавательно 👍 спасибо экскурсоводу Наталье 🙏💙 Погуляли по улочкам, послушали историю Третьяковская галерея - пик эмоций, была впервые! Экскурсовод все
- ССаша4 июня 2024Понравилось больше, чем экскурсия с гидом. Моим детям сложно только слушать информацию по музею и долго стоять на одном месте) А Квест предлагает разные задания, ребусы. Действительно удалось заинтересовать! Спасибо)
- ЕЕвгения4 июня 2024Мы с мужем в восторге от экскурсии по Москва-Сити и от экскурсовода Юлии. Время пролетело незаметно. Муж «сдал экзамен на сопромат, усталость металла и износ бетона») Скинула ссылку на экскурсию своим друзьям! В общем, рекомендую 👍🏻
- ААлина4 июня 202431 мая прошли Квест по Третьяковке. Дети (13 и 6 лет) были заинтересованы. Для старшего сына взяла взрослую категорию, как
- ИИрина4 июня 2024Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Юлии. Не думала, что настолько заинтересует современная архитектура. Проезжая мимо Москва-Сити не понимала восторженных отзывов,
- ТТатьяна4 июня 2024Все очень понравилось. Это был самый лучший гид которого я встречала. Рекомендую всем попасть на эту экскурсию. Особое спасибо за сделанные фото! Я просто в восторге!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Искусство и музеи»
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