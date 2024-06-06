Искусство и музеи – экскурсии в Москве

Найдено 84 экскурсии в категории «Искусство и музеи» в Москве, цены от 350 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Детская экскурсия по Новой Третьяковке
Квест
2 часа
23 отзыва
Детская экскурсия по Новой Третьяковке: шедевры искусства 20 века
Вас ждет захватывающее путешествие по миру искусства 20 века в Новой Третьяковке, полное открытий и интересных фактов
Начало: В районе метро Октябрьская
13 июня в 10:00
20 июня в 11:30
6 670 за всё до 10 чел.
Москва, построенная Шехтелем
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Москва через призму творчества Шехтеля: экскурсия в мир модерна и символизма
Погрузитесь в уникальный мир московского модерна, созданного Федором Шехтелем, и откройте для себя его сакральные законы и символы
Начало: В центре Москвы
10 июня в 11:00
11 июня в 11:30
от 72006 480 за всё до 5 чел.
Москва-Сити: небоскрёбы и современное искусство
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
551 отзыв
Популярное предложение
Москва-Сити: путешествие по небоскребам и арт-инсталляциям
Приглашаем на экскурсию по Москва-Сити: откройте для себя мир высотных зданий, современного искусства и уникальных арт-объектов
Начало: У метро Деловой центр
Завтра в 15:00
10 июня в 11:00
660 за человека
Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
1.5 часа
122 отзыва
Квест «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
Исследуйте Третьяковскую галерею в игровой форме, открывая шедевры искусства вместе с детьми
Начало: В Третьяковской галерее, Лаврушинский пер., д. 10
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от 16251 463 за всё до 50 чел.
Москва с французским акцентом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
73 отзыва
Москва с французским акцентом: путешествие по следам французской культуры
Почувствуйте дух Парижа в сердце Москвы: от французских бульваров до легендарных кафе. Эксклюзивное путешествие для истинных ценителей
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 7 500 за всё до 20 чел.
Экскурсия по Александровскому саду и Алмазному фонду
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
94 отзыва
Экскурсионный билет: Александровский сад и Алмазный фонд
Погрузитесь в историю России с экскурсией по Александровскому саду и уникальным Алмазным фондом
Начало: В Александровском саду
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 5 000 за всё до 10 чел.
Москва писателей: уютная прогулка по центру с филологом
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
85 отзывов
Прогулка по Москве писателей: истории и легенды с филологом
Откройте тайны писательской Москвы в компании эксперта. Уникальный маршрут по следам великих литераторов
Начало: От СТ.М. «Маяковская»
9 июня в 13:00
11 июня в 15:00
74285 200 за всё до 11 чел.
Соборная мечеть - восточный шедевр Москвы
🚶 Пешая
Групповая
1 час
142 отзыва
Экскурсия по Соборной мечети: архитектурное чудо и история
Погрузитесь в мир восточной архитектуры и духовности, посетив уникальную Соборную мечеть в Москве
Начало: у стойки экскурсионного бюро
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:10, 11:15, 12:50, 14:50 и 16:00
Завтра в 10:10
10 июня в 10:10
350 за человека
Архитектурная Москва
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
39 отзывов
Архитектурная экскурсия по Москве: от классицизма до модерна
Погрузитесь в архитектурное наследие Москвы: от классицизма до модерна, исследуя улицы и здания с богатой историей
Начало: В районе метро Красные ворота
10 июня в 09:00
12 июня в 14:00
от 3 990 за всё до 15 чел.
Третьяковская галерея: загадки великих шедевров
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
59 отзывов
Третьяковская галерея: загадки великих шедевров
Увлекательная экскурсия по музею для путешественников всех возрастов (для 2 человек максимум)
Начало: В районе метро Третьяковская
13 июня в 15:00
20 июня в 12:30
7 340 за всё до 2 чел.
Интерактивная прогулка «Айда в кино!»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
90 отзывов
Интерактивная прогулка «Айда в кино!»
Стать съёмочной группой и снять свой вариант известных сцен в тех самых локациях
Начало: В районе СТ.М. «Арбатская»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
6 000 за всё до 6 чел.
Все о храме Христа Спасителя
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
60 отзывов
Все о храме Христа Спасителя
Узнать историю культовой святыни, увидеть сокровища, спрятанные внутри, и подняться на самый верх
Начало: Около Храма Христа Спасителя
Расписание: в субботу в 13:00
Завтра в 13:00
12 июня в 13:00
1 000 за человека
Московское метро в деталях: погружение в историю и мировую культуру
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Московское метро: экскурсия в мир искусства и истории
Откройте тайны Московского метро с эксклюзивной экскурсией. Исследуйте архитектуру, искусство и исторические связи
Начало: Станция метро «Охотный ряд»
Сегодня в 21:30
10 июня в 08:00
10 400 за всё до 10 чел.
Переделкино и «шестидесятники»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
20 отзывов
Переделкино и «шестидесятники»
Увидеть дома известных поэтов и проникнуться атмосферой литературного городка
Начало: У Дома Творчества «Переделкино»
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
7 600 за всё до 6 чел.
Были и легенды Переделкино
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
69 отзывов
Были и легенды Переделкино
Погулять по уютным улицам писательского поселка и услышать его историю
Начало: У храма Игоря Черниговского в Переделкино
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
7 000 за всё до 5 чел.
Идеи стеклянной архитектуры на прогулке по Москва-Сити
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
150 отзывов
Идеи стеклянной архитектуры на прогулке по Москва-Сити
Узнать о строительстве столичных небоскребов и открыть философию стекла на авторской экскурсии
Начало: в районе метро Выставочная
10 июня в 10:00
11 июня в 14:00
4 270 за всё до 5 чел.
В поисках модерна. Остоженка и переулки
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
24 отзыва
В поисках модерна. Остоженка и переулки
Увидеть в камне человеческие судьбы и дух истории
Начало: Кропоткинская
Завтра в 20:00
9 июня в 10:00
6 000 за всё до 15 чел.
Москва театральная. Какие спектакли смотреть?
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Москва театральная: секреты и истории за кулисами великих театров
Погрузитесь в мир московского театра: истории, секреты успеха и уникальные маршруты от профессионала. Экскурсия, которая изменит ваше восприятие театра
Начало: перед входом в театр им. Моссовета
13 июня в 12:00
14 июня в 12:00
8 000 за всё до 5 чел.
Прогулка по Пушкинскому музею. Галерея импрессионистов
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
14 отзывов
Экскурсия по Пушкинскому музею: Импрессионизм и его влияние
Погрузитесь в мир импрессионизма с экскурсией по Пушкинскому музею. Откройте для себя, как это направление изменило искусство
Начало: М. Кропоткинская
13 июня в 11:30
14 июня в 11:00
6 700 за всё до 5 чел.
Прогулка по Пушкинскому музею: шедевры основной экспозиции
Билеты
2 часа
10 отзывов
Прогулка по Пушкинскому музею: шедевры основной экспозиции
Разобраться в искусстве древних цивилизаций, мастеров Ренессанса или творцов Северного Возрождения
Начало: В районе метро Кропоткинская
Завтра в 13:00
9 июня в 11:30
6 500 за всё до 2 чел.
Активная экскурсия «10000 шагов московского модерна»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Активная экскурсия «10 000 шагов московского модерна» в Москве
Откройте для себя уникальные архитектурные шедевры модерна и пройдите 10 000 шагов по историческому центру Москвы
Начало: в районе метро Парк Культуры (кольцевая)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 500 за всё до 5 чел.
Один день из жизни Сергея Есенина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Один день из жизни Сергея Есенина
Пройти по следам великого поэта и узнать его как человека
Начало: У метро Чеховская
Завтра в 15:00
10 июня в 17:00
7 600 за всё до 5 чел.
Прогулка по Третьяковской галерее (на немецком языке)
Индивидуальная
2 часа
53 отзыва
Прогулка по Третьяковской галерее (на немецком языке)
Изучить шедевры русских мастеров и подобрать свой ключ к пониманию живописи
Начало: В районе станции Третьяковская
23 июля в 11:00
24 июля в 11:00
7 100 за всё до 2 чел.
Ритмы вокруг Тверской: гении, филантропы и синкопы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Ритмы вокруг Тверской: гении, филантропы и синкопы
«Погрузиться в океан импровизаций» на прогулке, посвященной 100-летию российского джаза
Начало: В районе м. Театральная
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
7 500 за всё до 2 чел.
Москва и Чехов
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Москва и Чехов
Проникнуться историями о великом писателе и удивительном человеке на прогулке по центру
Начало: В районе метро Чеховская
Завтра в 17:00
9 июня в 15:30
4 670 за всё до 10 чел.
Ключи от Храма Христа Спасителя: экскурсия с подъёмом на смотровую площадку
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Экскурсия в Храм Христа Спасителя с видом на столицу
Погрузитесь в историю Храма Христа Спасителя и насладитесь захватывающими видами Москвы с высоты птичьего полета
Начало: На улице Волхонка
Завтра в 10:00
9 июня в 13:30
58004 930 за всё до 8 чел.
Знакомство с русскими художниками в Третьяковке (только на иностранном языке)
Индивидуальная
1.5 часа
20 отзывов
Знакомство с русскими художниками в Третьяковке (только на иностранном языке)
Увидеть шедевры живописи, разобраться в сюжетах, узнать о творцах и попрактиковать иностранный язык
Начало: В Третьяковской галерее
Завтра в 12:00
9 июня в 10:00
10 500 за всё до 10 чел.
Русский авангард в Новой Третьяковке
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Русский авангард в Новой Третьяковке
Пройти по залам галереи с гидом, который покажет мировые шедевры и расскажет об исканиях творцов
Начало: В Новой Третьяковке
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
11 000 за всё до 10 чел.
Загадочные линии московского модерна
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Загадочные линии московского модерна
Разобраться в особенностях архитектуры модерна и его связи с русским искусством начала 20 века
Начало: М. Кропоткинская
Завтра в 15:00
9 июня в 11:30
5 000 за всё до 3 чел.
Борис Пастернак. Рифмы судьбы в московских переулках
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Борис Пастернак. Рифмы судьбы в московских переулках
О семье, первой любви, творчестве одного из главных поэтов 20 столетия - на прогулке по Мясницкой
Начало: В районе станции метро Чистые пруды
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3 500 за всё до 3 чел.
Замоскворечье и Третьяковская галерея (билеты включены)
🚶 Пешая
Билеты
3.5 часа
7 отзывов
Замоскворечье и Третьяковская галерея (билеты включены)
Погрузиться в историю одного из старейших районов Москвы и посетить знаменитую галерею
Начало: На станции метро «Площадь революции»
Расписание: в среду в 12:00, в пятницу в 14:00, в воскресенье в 10:00
12 июня в 12:00
14 июня в 14:00
2 600 за билет
Бал у Булгакова: прогулка по страницам книг
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
183 отзыва
Бал у Булгакова: литературное путешествие
Погрузитесь в магический мир Булгакова, пройдя по местам, вдохновившим его на создание романа «Мастер и Маргарита»
Начало: Возле Зала Чайковского, м. «Маяковская»
Завтра в 10:00
9 июня в 15:00
5 500 за всё до 6 чел.
Шедевры Пушкинского музея
Индивидуальная
1.5 часа
10 отзывов
Шедевры Пушкинского музея: путешествие по искусству
Погрузитесь в мир искусства с эксклюзивной экскурсией по Пушкинскому музею, где каждый экспонат расскажет свою уникальную историю
Начало: У главного входа в ГМИИ им. Пушкина
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
12 000 за всё до 5 чел.
Русский авангард в Новой Третьяковке
Индивидуальная
1.5 часа
11 отзывов
Русский авангард в Новой Третьяковке
Разобраться, где каляка-маляка, а где произведение искусства
Начало: В Новой Третьяковской галерее
Завтра в 10:00
9 июня в 10:30
9 000 за всё до 10 чел.
Москва Гиляровского
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Москва Гиляровского
Атмосферная прогулка по следам произведения «Москва и москвичи»: увидеть город глазами литератора
Начало: В районе метро Сухаревская
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000 за всё до 6 чел.
За спиной великих: по следам московских коллекционеров
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
За спиной великих: по следам московских коллекционеров
Истории, тайны и судьбы меценатов, подаривших миру Пикассо, Матисса и Чайковского
Начало: У метро Кропоткинская
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 000 за всё до 25 чел.
Сокровища Кремля и Оружейной палаты + экскурсия по Александровскому саду
🚶 Пешая
Билеты
4.5 часа
9 отзывов
Сокровища Кремля и Оружейной палаты + экскурсия по Александровскому саду
Прогуляться вдоль главной крепости страны, зайти в музей-сокровищницу и погрузиться в историю России
Начало: На станции метро «Площадь революции»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 13:00
10 июня в 13:00
15 июня в 13:00
4 200 за билет
Театры Москвы: истории из закулисья
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Театры Москвы: истории из закулисья
Прогуляться и услышать эксклюзивные факты из театральной жизни 19-20 веков
Начало: У м. Маяковская
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
6 650 за всё до 6 чел.
Усадьба Кусково: прикоснуться к прекрасному (билеты включены)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5 часов
7 отзывов
Усадьба Кусково: прикоснуться к прекрасному (билеты включены)
Побывать в одном из красивейших дворцово-парковых комплексов на автобусной экскурсии
Начало: У гостиницы «Лесная Сафмар»
Расписание: в воскресенье в 10:00
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
2 800 за человека
Третьяковка для ценителей: нескучные истории о картинах и художниках
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Третьяковка для ценителей: нескучные истории о картинах и художниках
Погрузиться в визуальные впечатления и глубоко личные переживания в компании искусствоведа
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
15 000 за всё до 2 чел.
Музыкальная Москва (с посещением музея Рихтера)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Музыкальная Москва (с посещением музея Рихтера)
Познакомиться с музыкальной историей столицы и взглянуть на ее архитектуру как на застывшую мелодию
Начало: В районе метро Библиотека имени Ленина
Завтра в 18:00
12 июня в 17:00
6 000 за всё до 10 чел.
Театральная площадь - достояние России
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Театральная площадь - достояние России
История, скандалы и блестящие премьеры - открыть вклад знаменитых театра в мировую культуру
Начало: У фонтана на Театральной площади
7 670 за всё до 4 чел.
Мир русского авангарда. Прогулка по Новой Третьяковке
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Мир русского авангарда. Прогулка по Новой Третьяковке
Погружение в мир искусства, которое стало символом новаторства и лицом русской культуры 20 века
Начало: В Новой Третьяковке
Завтра в 18:00
9 июня в 10:30
6 500 за всё до 2 чел.
Аудиоквест без гида по Пушкинскому музею (для детей 7-14 лет)
Квест
2 часа
12 отзывов
Аудиоквест в Пушкинском музее: путешествие в античный мир
Приключение для юных искателей в Пушкинском музее: мифы оживают в увлекательном аудиоквесте
Начало: В Греческом зале музея
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 200 за всё до 3 чел.
Усадьба Люблино - путешествие в XIX век
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Усадьба Люблино - путешествие в XIX век
Пройти по парадным залам, узнать тонкости бального этикета и погрузиться атмосферу дворянской Москвы
Начало: возле дворца Дурасова
Завтра в 14:00
11 июня в 10:00
7 400 за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • R
    Raisa
    6 июня 2024
    Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
    Квест действительно хороший. В начале ребенок сопротивлялся, но потом втянулась. Нам немного не повезло, картин Васнецова не увидели к сожалению (зал был закрыт, выставка). Спасибо.
  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Москва с французским акцентом
    Мы были на французской прогулке. Хороший маршрут и экскурсия. Открыла для себя кое-что новое
  • Д
    Дружинин
    5 июня 2024
    Экскурсия по Александровскому саду и Алмазному фонду
    Спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию! Было интересно, познавательно и без лишней*воды*. Спасибо за помощь в приобретении билетов в Алмазный фонд. Всё понравилось, спасибо!
  • С
    Сергей
    5 июня 2024
    Москва Гиляровского
    Экскурсия прошла на одном дыхании, ходили 2 часа, экскурсовод великолепен, послушали историю сухаревского рынка, сандуновских бань, большой и малый переулки,
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    где жил Чехов и многие другие Забавные и занимательные истории о Гиляровском, о Москве и её жителях конца 19 века. Всем рекомендую, интересно и познавательно 🔥

  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Замоскворечье и Третьяковская галерея (билеты включены)
    Очень интересно и познавательно 👍 спасибо экскурсоводу Наталье 🙏💙 Погуляли по улочкам, послушали историю Третьяковская галерея - пик эмоций, была впервые! Экскурсовод все
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    объяснила, показала, провела нас прям в саму галерею, объяснила как попасть в храм при Третьякове и где вкусно покушать! Такие мелочи, а приятно 👍😊

  • С
    Саша
    4 июня 2024
    Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
    Понравилось больше, чем экскурсия с гидом. Моим детям сложно только слушать информацию по музею и долго стоять на одном месте) А Квест предлагает разные задания, ребусы. Действительно удалось заинтересовать! Спасибо)
  • Е
    Евгения
    4 июня 2024
    Москва-Сити: небоскрёбы и современное искусство
    Мы с мужем в восторге от экскурсии по Москва-Сити и от экскурсовода Юлии. Время пролетело незаметно. Муж «сдал экзамен на сопромат, усталость металла и износ бетона») Скинула ссылку на экскурсию своим друзьям! В общем, рекомендую 👍🏻
    Мы с мужем в восторге от экскурсии по Москва-Сити и от экскурсовода Юлии. Время пролетело незаметно
  • А
    Алина
    4 июня 2024
    Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
    31 мая прошли Квест по Третьяковке. Дети (13 и 6 лет) были заинтересованы. Для старшего сына взяла взрослую категорию, как
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    посоветовала Ксения- там побольше фактов о музее. Узнали новые факты, с азартом отгадывали загадки. Даже младший сын очень интересовался, слушал про картины, делал все задания. Дети в восторге, и мама рада)) Спасибо Ксении!

  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Москва-Сити: небоскрёбы и современное искусство
    Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Юлии. Не думала, что настолько заинтересует современная архитектура. Проезжая мимо Москва-Сити не понимала восторженных отзывов,
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    но после экскурсии осталась в восторге. Гид очень интересно, информативно и с юмором провела экскурсию. Очень рекомендую. Да, и цена тоже приятно удивила. Очень рекомендую. Повторюсь, хотя не горела желанием идти и в первый раз, но после увиденного хочу увидеть небоскрёбы в свете ночных огней. Спасибо большое. Однозначно рекомендую 👍

    Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Юлии. Не думала, что настолько заинтересует современная архитектура. Проезжая мимо Москва-СитиХочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Юлии. Не думала, что настолько заинтересует современная архитектура. Проезжая мимо Москва-СитиХочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Юлии. Не думала, что настолько заинтересует современная архитектура. Проезжая мимо Москва-Сити
  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Москва-Сити: небоскрёбы и современное искусство
    Все очень понравилось. Это был самый лучший гид которого я встречала. Рекомендую всем попасть на эту экскурсию. Особое спасибо за сделанные фото! Я просто в восторге!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Искусство и музеи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Детская экскурсия по Новой Третьяковке
  2. Москва, построенная Шехтелем
  3. Москва-Сити: небоскрёбы и современное искусство
  4. Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
  5. Москва с французским акцентом
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
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