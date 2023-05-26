Авангард в искусстве — это крайне интересно, но не всегда понятно. Почему наши художники решили порвать со старым, с фигуративной живописью? Чем они вдохновлялись в поисках нового и что хотели донести до людей своими яркими, порой вызывающими работами? Почему же именно наш авангард так ценится во всём мире? Пойдёмте со мной в Новую Третьяковку, я помогу разобраться!

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Описание

Что вас ожидает

В Новой Третьяковке находится самая большая в России экспозиция отечественного искусства 20 века. Я предлагаю сосредоточиться именно на авангарде — неоднозначном и очень любопытном феномене.

🐎 🟥 Начнём знакомство с этим направлением с «Купания красного коня» Петрова-Водкина — живописи ещё фигуративной, но сигнализирующей, что вот-вот разразится буря новшеств.

👁‍🗨 🤞 Затем проследим за экспериментами великих Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой, которые обращались к народному искусству, лубку, русской иконе, а иногда и к Древнему Египту.

🧑‍🎨 🖼 Я расскажу вам, как русские авангардисты, уже свободные от пут академизма, вдохновлялись достижениями Сезанна и Ван Гога, искали и находили свои уникальные пути, которые прославили русский авангард на весь мир.

⬛️ 🎶 Вы увидите работы Лентулова, Кончаловского, Машкова. Рассмотрите музыкальные абстракции Кандинского и «Чёрный квадрат» Малевича и даже полетаете над Витебском вместе с Марком Шагалом! А я поделюсь нескучными фактами из жизни и творчества этих художников.

Организационные детали

Билет в Новую Третьяковку приобретается отдельно. Вы можете купить его на Трипстере: купить билет.