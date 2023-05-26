Русский авангард в Новой Третьяковке

Пройти по залам галереи с гидом, который покажет мировые шедевры и расскажет о исканиях творцов

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Авангард в искусстве — это крайне интересно, но не всегда понятно.

Почему наши художники решили порвать со старым, с фигуративной живописью? Чем они вдохновлялись в поисках нового и что хотели донести до людей своими яркими, порой вызывающими работами? Почему же именно наш авангард так ценится во всём мире? Пойдёмте со мной в Новую Третьяковку, я помогу разобраться!
Русский авангард в Новой Третьяковке
Русский авангард в Новой Третьяковке
Русский авангард в Новой Третьяковке
Русский авангард в Новой Третьяковке
Русский авангард в Новой Третьяковке
Русский авангард в Новой Третьяковке
Русский авангард в Новой Третьяковке
Русский авангард в Новой Третьяковке
Русский авангард в Новой Третьяковке
Ближайшие даты:
26
мая
27
мая
28
мая
30
мая
31
мая
1
июн
2
июн
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В Новой Третьяковке находится самая большая в России экспозиция отечественного искусства 20 века. Я предлагаю сосредоточиться именно на авангарде — неоднозначном и очень любопытном феномене.

🐎 🟥 Начнём знакомство с этим направлением с «Купания красного коня» Петрова-Водкина — живописи ещё фигуративной, но сигнализирующей, что вот-вот разразится буря новшеств.

👁‍🗨 🤞 Затем проследим за экспериментами великих Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой, которые обращались к народному искусству, лубку, русской иконе, а иногда и к Древнему Египту.

🧑‍🎨 🖼 Я расскажу вам, как русские авангардисты, уже свободные от пут академизма, вдохновлялись достижениями Сезанна и Ван Гога, искали и находили свои уникальные пути, которые прославили русский авангард на весь мир.

⬛️ 🎶 Вы увидите работы Лентулова, Кончаловского, Машкова. Рассмотрите музыкальные абстракции Кандинского и «Чёрный квадрат» Малевича и даже полетаете над Витебском вместе с Марком Шагалом! А я поделюсь нескучными фактами из жизни и творчества этих художников.

Организационные детали

Билет в Новую Третьяковку приобретается отдельно. Вы можете купить его на Трипстере: купить билет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Новой Третьяковке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Индивидуальные
Пешеходные
Музеи
Летние
Новая Третьяковская галерея
Галереи

Похожие туры из Москвы

Билет в Третьяковскую галерею
Входной билет
30 минут
200 отзывов
Билет в Третьяковскую галерею
Познакомиться с шедеврами русского искусства 19 - начала 20 века без очередей и ожидания
здание Третьяковской галереи в Лаврушинском переул...
Сегодня
Завтра
26 мая
27 мая
500 за билет
Прогулка по Третьяковской галерее
Индивидуальная
2 часа
40 отзывов
Прогулка по Третьяковской галерее
Изучить шедевры русских мастеров и подобрать свой ключ к пониманию живописи
в районе станции Третьяковская
Сегодня
Завтра
26 мая
27 мая
6 500 за всё до 2 чел.
Сокровища Третьяковской галереи - билет и аудиоэкскурсия
Входной билет
2.5 часа
26 отзывов
Сокровища Третьяковской галереи - билет и аудиоэкскурсия
Встретиться с картинами, знакомыми с детства, понять замыслы творцов и осознать их гениальность
около входа в Третьяковскую галерею
Сегодня
Завтра
26 мая
27 мая
1 190 за билет
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ