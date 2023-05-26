Пройти по залам галереи с гидом, который покажет мировые шедевры и расскажет о исканиях творцов
Почему наши художники решили порвать со старым, с фигуративной живописью? Чем они вдохновлялись в поисках нового и что хотели донести до людей своими яркими, порой вызывающими работами? Почему же именно наш авангард так ценится во всём мире? Пойдёмте со мной в Новую Третьяковку, я помогу разобраться!
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Описание
Что вас ожидает
В Новой Третьяковке находится самая большая в России экспозиция отечественного искусства 20 века. Я предлагаю сосредоточиться именно на авангарде — неоднозначном и очень любопытном феномене.
🐎 🟥 Начнём знакомство с этим направлением с «Купания красного коня» Петрова-Водкина — живописи ещё фигуративной, но сигнализирующей, что вот-вот разразится буря новшеств.
👁🗨 🤞 Затем проследим за экспериментами великих Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой, которые обращались к народному искусству, лубку, русской иконе, а иногда и к Древнему Египту.
🧑🎨 🖼 Я расскажу вам, как русские авангардисты, уже свободные от пут академизма, вдохновлялись достижениями Сезанна и Ван Гога, искали и находили свои уникальные пути, которые прославили русский авангард на весь мир.
⬛️ 🎶 Вы увидите работы Лентулова, Кончаловского, Машкова. Рассмотрите музыкальные абстракции Кандинского и «Чёрный квадрат» Малевича и даже полетаете над Витебском вместе с Марком Шагалом! А я поделюсь нескучными фактами из жизни и творчества этих художников.
Организационные детали
Билет в Новую Третьяковку приобретается отдельно. Вы можете купить его на Трипстере: купить билет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Новой Третьяковке
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.